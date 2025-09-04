Social
Sanità, la strada del rilancio è ancora troppo lunga

Parliamo di sanità: due i casi del giorno che alimentano la sfiducia nel sistema: l'arresto di due dottoresse nella Locride per falsi certificati di malattia e un altro medico cubano che abbandona li campo

4 settembre, 2025
Nuovo reparto

All’ospedale di Gioia Tauro inaugurata l’Unità di Riabilitazione, il sindaco: «È un giorno bellissimo per la sanità calabrese» 

Complessivamente previsti dieci posti letto a cui si affiancano ambulatori attrezzati e palestra. La direttrice dell'Asp Di Furia: «Così si consente lo spostamento di pazienti che occupano spazi in altri reparti e in altri nosocomi»
All’ospedale di Gioia Tauro inaugurata l’Unità di Riabilitazione, il sindaco: «È un giorno bellissimo per la sanità calabrese»\u00A0\n
Fuga dagli ospedali

Non si presenta al lavoro e con un sms annuncia che non è più in Italia, un altro medico cubano lascia la Calabria

Dopo Vibo Valentia e Polistena, l’ultimo caso a Lamezia Terme. Il radiologo aveva preso servizio a febbraio con un contratto della durata di un anno ma è andato via dopo sei mesi senza alcun preavviso 
Luana Costa
Non si presenta al lavoro e con un sms annuncia che non è più in Italia, un altro medico cubano lascia la Calabria\n
Verso la rinascita

L’ospedale di Cariati pronto (sulla carta) a restituire al territorio il diritto alla salute: «Ma l’attesa continua»

Il dirigente del Nursind Capalbo fa il punto alla luce del nuovo atto aziendale dell’Asp di Cosenza che conferma la riapertura come presidio di zona disagiata: «Abbiamo necessità che siano attivati i servizi più urgenti»
Mariassunta Veneziano
L’ospedale di Cariati pronto (sulla carta) a restituire al territorio il diritto alla salute: «Ma l’attesa continua»\n
Sanità e giustizia

Approvato il disegno di legge sulla responsabilità penale dei medici: una svolta contro la medicina difensiva

La riforma restringe l’ambito dei procedimenti giudiziari contro il personale sanitario, salvaguardando il diritto al risarcimento dei cittadini e puntando a un sistema più equilibrato ed efficiente
Redazione
Approvato il disegno di legge sulla responsabilità penale dei medici: una svolta contro la medicina difensiva\n

Spiacevole accoglienza

Disagi per i pazienti dello spoke di Corigliano-Rossano: l’Asp avvia verifiche

Accertamenti su due episodi segnalati che coinvolgono una guardia giurata e personale sanitario. L’Azienda sanitaria provinciale sottolinea l’impegno a garantire dignità dei pazienti e correttezza dei comportamenti, con accertamenti e possibili provvedimenti
Redazione
4 settembre 2025
Ore 08:25
\n\nDisagi per i pazienti dello spoke di Corigliano-Rossano: l’Asp avvia verifiche\n
Taglio del nastro

All’ospedale di Gioia Tauro l’inaugurazione dell’Unità operativa di Riabilitazione: «Si colma un vuoto»

L’Unità operativa è dotata di dieci posti letto a cui si affiancano ambulatori attrezzati con annessa palestra. L’Azienda ospedaliera: «Altro importante tassello nella direzione di implementazione delle offerte sanitarie»
Redazione
3 settembre 2025
Ore 17:18
All’ospedale di Gioia Tauro l’inaugurazione dell’Unità operativa\u00A0di Riabilitazione: «Si colma un vuoto»\n
Sanità territoriale

ASP Cosenza, arrivano 24 nuovi medici di base

Assunzioni per coprire i posti lasciati vacanti dai pensionamenti: un passo decisivo per ridare stabilità alla sanità di prossimità
Redazione
3 settembre 2025
Ore 16:31
ASP Cosenza, arrivano 24 nuovi medici di base\n
Il report

Sanità, la classifica dei Lea: Calabria ancora inadempiente in un’area ma la performance migliora

Il monitoraggio ministeriale segnala otto regioni in peggioramento nel 2023, tra cui Lazio e Lombardia. Al Mezzogiorno crescono anche Puglia, Campania e Sardegna ma «la frattura tra Nord e Sud non accenna a ridursi». Cartabellotta: «La tenuta del Ssn non è garantita nemmeno nelle aree più virtuose»
Redazione
3 settembre 2025
Ore 09:36
Sanità, la classifica dei Lea: Calabria ancora inadempiente in un’area ma la performance migliora\n
Metodica all’avanguardia

Il pacemaker senza fili, negli ospedali dell’Asp di Cosenza la tecnologia che ha rivoluzionato le cure cardiologiche

La tecnica mini-invasiva che ha reso la procedura più sicura viene adottata in modo stabile nelle strutture sanitarie provinciali: il primo impianto eseguito con successo nel 2021 a Castrovillari
Redazione Attualità
2 settembre 2025
Ore 13:32
Il pacemaker senza fili, negli ospedali dell’Asp di Cosenza la tecnologia che ha rivoluzionato le cure cardiologiche\n
Emergenza Sanità

Un altro medico cubano lascia la Calabria, l’addio a Polistena: «Occhiuto spieghi perché anche loro vanno via»

Il dottore Robernay era in servizio da anni nel reparto di ortopedia. Il Comitato di tutela della salute: «Non è rientrato al lavoro: abbiamo perso un amico, un medico vero. La sanità qui allo stremo, basta ipocrisie»
Giuseppe Mancini
2 settembre 2025
Ore 10:49
Un altro medico cubano lascia la Calabria, l’addio a Polistena: «Occhiuto spieghi perché anche loro vanno via»\n
La nuova Medicina

Accesso libero solo sulla carta, tasse occulte e abbandoni: la riforma Bernini delude e il pubblico perde specialisti

Tra rinunce, aule sovraffollate e nuove spese per le famiglie, il semestre di valutazione mostra tutti i suoi limiti. Senza programmazione e condizioni di lavoro dignitose, il Servizio sanitario rischia di svuotarsi di medici specializzati e infermieri
Luca Falbo
31 agosto 2025
Ore 04:47
Accesso libero solo sulla carta, tasse occulte e abbandoni: la riforma Bernini delude e il pubblico perde specialisti\n
Il chiarimento

Laboratorio in tilt a Corigliano, l’Asp rassicura: «Ora i servizi sono attivi h24»

Dopo il guasto informatico e le criticità estive, il laboratorio analisi dell’ospedale spoke ha ripreso le attività. L’Asp: «Nessuna emergenza è stata trascurata».
Redazione
29 agosto 2025
Ore 08:06
Laboratorio in tilt a Corigliano, l’Asp rassicura: «Ora i servizi sono attivi h24»
Candidature

Regionali, l’ordine di Giorgia Meloni per “frenare” Occhiuto: tutti i parlamentari calabresi nella lista di Fratelli d’Italia

Il diktat partito da via della Scrofa non risparmia nemmeno la sottosegretaria agli Interni Wanda Ferro e l’europarlamentare Denis Nesci. Evidentemente lo scouting di Donzelli in Calabria non ha dato esiti positivi: il partito ha bisogno di un buon risultato anche per “contenere” il governatore uscente
Massimo Clausi
27 agosto 2025
Ore 10:07
Regionali, l’ordine di Giorgia Meloni per “frenare” Occhiuto: tutti i parlamentari calabresi nella lista di Fratelli d’Italia\n
Il bilancio

Asp Crotone, aumentano le prestazioni e calano i tempi di attesa. Calamai: «Siamo sulla strada giusta»

Nei primi sei mesi del 2025 oltre 4.400 prestazioni erogate tra visite specialistiche ed esami strumentali, con tempi medi di attesa in diminuzione. «Stiamo costruendo un sistema efficiente, ma c’è ancora tanto da fare»
Redazione
25 agosto 2025
Ore 13:43
Asp Crotone, aumentano le prestazioni e calano i tempi di attesa. Calamai:\u00A0«Siamo sulla strada giusta»\n
DIRITTO ALLA SALUTE

Riapertura ospedale di Praia a Mare, lettera del comitato civico cittadino a Pasquale Tridico

L’ europarlamentare M5s è il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali. A lui, i promotori dell’iniziativa chiedono l’attuazione di ben quattro sentenze del Consiglio di Stato, che hanno annullato gli atti di riconversione del nosocomio
Francesca Lagatta
23 agosto 2025
Ore 16:23
Riapertura ospedale di Praia a Mare, lettera del comitato civico cittadino a Pasquale Tridico\n
Paralisi amministrativa

Sanità in Calabria ferma per 45 giorni: le dimissioni di Occhiuto lasciano la Regione in un limbo

Le funzioni commissariali non possono essere delegate: Esposito e Fantozzi avevano solo compiti di affiancamento. Il rischio è che tutto resti bloccato, a meno che che il Governo non nomini un altro commissario o decida l’uscita dal Piano di Rientro prima delle elezioni. Ipotesi che al momento sembrano improbabili
Massimo Clausi
22 agosto 2025
Ore 17:31
Sanità in Calabria ferma per 45 giorni: le dimissioni di Occhiuto lasciano la Regione in un limbo\n
ORGOGLIO CALABRESE

Due calabresi alla guida dei giovani cardiologi Italiani ed Europei

Si tratta del dottor Marco Perrone, originario di Sangineto, nominato Presidente degli ICOT (Italian Cardiologists of Tomorrow), e del dottor Giuseppe Ciliberti, di Cortale, nominato Presidente dell’Area Giovani dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO)
Francesca Lagatta
21 agosto 2025
Ore 17:00
Due calabresi alla guida dei giovani cardiologi Italiani ed Europei\n
L’emergenza

Da angeli del Covid a nemici da insultare, il lavoro al limite degli infermieri dei Pronto soccorso nell’Asp di Catanzaro

Aggressioni fisiche e verbali, la carenza del supporto degli oss. Oltre 150 hanno fatto causa per demansionamento e l’Azienda sanitaria provinciale sta pagando centinaia di migliaia di euro 
Alessia Truzzolillo
21 agosto 2025
Ore 14:29
Da angeli del Covid a nemici da insultare, il lavoro al limite degli infermieri dei Pronto soccorso nell’Asp di Catanzaro\n
Nuova tecnica

Cure a misura di bambino: l’Asp di Crotone adotta un percorso innovativo per la sedazione pediatrica

Si tratta del primo progetto strutturato e multidisciplinare di questo tipo in Calabria. Il commissario Calamai: «Un passo importante verso un modello sempre più attento alla dignità e ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie»
Redazione Attualità
21 agosto 2025
Ore 08:28
Cure a misura di bambino: l’Asp di Crotone adotta un percorso innovativo per la sedazione pediatrica\n
Buona Sanità

All’Annunziata di Cosenza un’apparecchiatura di ultima generazione per la diagnosi precoce delle retinopatie nei bimbi

Da poco installata e funzionante nel Dipartimento materno infantile la Ret Cam Envision, unica negli ospedali del Centro Sud Italia. Scarpelli: «Finora dovevamo trasferire i neonati, ora possiamo trattarli qui»
Redazione Attualità
20 agosto 2025
Ore 10:43
All’Annunziata di Cosenza un’apparecchiatura di ultima generazione per la diagnosi precoce delle retinopatie nei bimbi\n
Viaggo nelle emergenze/1

L'encefalogramma piatto della sanità in Calabria: bancomat per la politica, calvario per i cittadini senza cure 

Mobilità sanitaria alle stelle, Lea inadempienti, disavanzi cronici e un sistema di emergenza fragile: cosa dicono i dati e perché il 2025 rischia di peggiorare una situazione giù molto precaria
Domenico Marino*
19 agosto 2025
Ore 04:15
L'encefalogramma piatto della sanità in Calabria: bancomat per la politica, calvario per i cittadini senza cure\u00A0\n
La situazione

Zanzara del Nilo, il dottor Paolo Scerbo rassicura: «Solo per l’1% dei pazienti è letale»

VIDEO | Il dirigente facente funzioni dell’Unità di Malattie infettive della Dulbecco-Pugliese tranquillizza ma chiede comunque premura, soprattutto per diabetici e soggetti con patologie immunosoppressive
Nico De Luca
18 agosto 2025
Ore 13:03
Zanzara del Nilo, il dottor Paolo Scerbo rassicura:\u00A0«Solo per l’1% dei pazienti è letale»\n
Emergenza urgenza

Ospedale di Soverato, novità in arrivo al Pronto soccorso. L’Asp: «Qui nessun depotenziamento»

VIDEO | Il direttore sanitario dell'Asp di Catanzaro annuncia la nascita di nuovi spazi e ribadisce il ruolo cruciale del nosocomio, l’unico sulla fascia ionica della provincia
Rossella Galati
18 agosto 2025
Ore 12:39
Ospedale di Soverato, novità in arrivo al Pronto soccorso. L’Asp: «Qui nessun depotenziamento»
La denuncia

Ospedale Polistena, Usb: «Radiologia senza personale, si vuole consegnare la sanità nelle mani dei privati»

Il sindacato denuncia la grave carenza di operatori sanitari e i turni massacranti per i lavoratori in servizio: «Fa parte del disegno di smantellamento del pubblico»
Redazione
18 agosto 2025
Ore 07:56
Ospedale Polistena, Usb: «Radiologia senza personale, si vuole consegnare la sanità nelle mani dei privati»
