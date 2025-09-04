Politica

Elezioni, ore bollenti fra liste e inchieste

Meno di quarantottore alla consegna delle liste. Scorrono frenetiche le lancette in vista del giorno X in Calabria e ci sono scossoni in vista nel PD, ma non solo. Gli avvocati dell'ex presidente Occhiuto hanno infatti depositato una memoria integrativa rispetto alle dichiarazioni rese dal forzista ai magistrati.