Elezioni, ore bollenti fra liste e inchieste

Meno di quarantottore alla consegna delle liste. Scorrono frenetiche le lancette in vista del giorno X in Calabria e ci sono scossoni in vista nel PD, ma non solo. Gli avvocati dell'ex presidente Occhiuto hanno infatti depositato una memoria integrativa rispetto alle dichiarazioni rese dal forzista ai magistrati.
La federazione regionale che dovrà ratificare le liste si riunirà in serata, ma l’orientamento è questo. Evidentemente la proposta di rinnovamento dell’ex capogruppo si è scontrata contro la realpolitik: nessuno era pronto a rinunciare ai voti che sono in grado di portare i due candidati
Dopo oltre quarant’anni di carriera diventa primo presidente della Cassazione. Il Csm lo ha eletto con una votazione serrata. Mattarella: «Il Consiglio agisca con criteri di trasparenza e indipendenza»
La nota del sottosegretario e vicesegretario del partito: «Non un passo indietro, ma un passo avanti a sostegno del nostro progetto, continuerà a contribuire alla crescita di una Calabria protagonista»
Dopo le dimissioni di Occhiuto e lo scioglimento del Consiglio regionale, si torna alle urne in tempi strettissimi. Centrosinistra diviso, centrodestra logorato da rivalità interne, un terzo candidato in cerca di firme. Ma la vera incognita resta l’astensionismo
Secondo i rumors dietro le nuove candidature nel Carroccio ci sarebbe lo zampino del presidente dimissionario che starebbe costruendo le liste per ritagliarsi un Consiglio su misura. FdI prova a rimediare
La "bomba" Bevacqua (la proposta di ritiro della propria candidatura in nome e per conto del rinnovamento totale nelle liste) deflagra ma i vetri non si rompono. Resa dei conti prima spostata di orario e poi di giorno
Il coordinatore regionale di Forza Italia replica alle esternazioni dei dem che avevano criticato l’esultanza di Occhiuto per i progressi nel monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza: «Dimenticano il dramma Cotticelli»
L'ex capogruppo sorprende più o meno tutti a poche ore dalla presentazione delle candidature: è disponibile a fare un passo indietro purché valga per tutti. E le conseguenze a cascata sarebbero deflagranti per i dem...
La regione migliora nei Lea del 2023 con punteggi elevati nella aree ospedaliera e prevenzione. L’ex presidente: «C’è ancora tantissimo da fare, ma rispetto agli altri noi abbiamo iniziato a ricostruire»
La prof e Lucano scelgono Avs, la compagine dell’europarlamentare pensa a Settis e Teti. La campagna acquisti della Lega complica i piani degli uscenti Gentile e Raso. Il blocco riformista prende forma tra Graziano, De Nisi e Greco. Tutti gli ultimi movimenti nella corsa a chiudere le liste
Il «linciaggio» nei confronti della professoressa reggina per il suo post su un’ex esponente delle Br ha spinto il sindaco di Riace ed europarlamentare a scendere in campo: «Hanno provato a chiuderle la bocca, è vergognoso»
L’ex sindaco torna da Roma con la candidatura ma sui social c’è chi l’accusa di aver fatto una scelta antimeridionalista: «Il Carroccio guarda all’intero Paese, Matteo l’ha dimostrato». Su Vannacci: «Ha le sue idee, che non sono le mie»