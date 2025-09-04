Social
Politica
Elezioni, ore bollenti fra liste e inchieste

Meno di quarantottore alla consegna delle liste. Scorrono frenetiche le lancette in vista del giorno X in Calabria e ci sono scossoni in vista nel PD, ma non solo. Gli avvocati dell'ex presidente Occhiuto hanno infatti depositato una memoria integrativa rispetto alle dichiarazioni rese dal forzista ai magistrati.

4 settembre, 2025
Liste elettorali

Regionali, nel Pd cosentino erano solo fuochi fatui: restano dentro sia Bevacqua che Bruno Bossio

La federazione regionale che dovrà ratificare le liste si riunirà in serata, ma l’orientamento è questo. Evidentemente la proposta di rinnovamento dell’ex capogruppo si è scontrata contro la realpolitik: nessuno era pronto a rinunciare ai voti che sono in grado di portare i due candidati
Regionali, nel Pd cosentino erano solo fuochi fatui: restano dentro sia Bevacqua che Bruno Bossio
Elezioni Calabria

L’ex sottosegretaria Dalila Nesci entra in Fdi e si candida alle Regionali: «Scelta di maturità, Meloni leader seria»

Un tempo parlamentare cinquestelle, la 38enne vibonese aderisce al partito della premier: «Percorso di avvicinamento iniziato negli ultimi due anni, grazie anche a Wanda Ferro»
Redazione Politica
L’ex sottosegretaria Dalila Nesci entra in Fdi e si candida alle Regionali: «Scelta di maturità, Meloni leader seria»
Elezioni Calabria

Il sindaco di Reggio Falcomatà si candida alle Regionali, Tridico: «Valore aggiunto che rafforza il nostro percorso»

Il primo cittadino nelle liste a sostegno dell’europarlamentare M5s che esulta: «La sua è una storia coerente con i valori che ci guidano, nome straordinario per una Calabria che vuole rialzarsi»
Redazione Politica
Il sindaco di Reggio Falcomatà si candida alle Regionali, Tridico: «Valore aggiunto che rafforza il nostro percorso»
Politica

Tirreno cosentino, Ugo Vetere candidato alle elezioni regionali con la lista "Occhiuto Presidente"

L’avvocato Vetere, attualmente, ricopre la carica di sindaco di Santa Maria del Cedro. È  al suo terzo mandato consecutivo
Francesca Lagatta
Tirreno cosentino, Ugo Vetere candidato alle elezioni regionali con la lista \"Occhiuto Presidente\"\n

La scelta

Il calabrese Pasquale D’Ascola nuovo primo presidente della Cassazione: la spunta di un voto al Plenum del Csm

Dopo oltre quarant’anni di carriera diventa primo presidente della Cassazione. Il Csm lo ha eletto con una votazione serrata. Mattarella: «Il Consiglio agisca con criteri di trasparenza e indipendenza»
Redazione Politica
4 settembre 2025
Ore 16:41
Il calabrese Pasquale D’Ascola nuovo primo presidente della Cassazione: la spunta di un voto al Plenum del Csm\n
Alto Tirreno

Elezioni Regionali, Francesca Impieri candidata con Forza Italia

Amministratrice dal 2015 e vicesindaco da due mandati a Belvedere Marittimo, Impieri fa parte anche del consiglio regionale di Anci Calabria ed è impegnata nel sociale
Francesca Lagatta
4 settembre 2025
Ore 16:21
Elezioni Regionali, Francesca Impieri candidata con Forza Italia\n
Alto Tirreno

Elezioni Regionali, Rosa Pignataro candidata con Fratelli d'Italia

Avvocato di Santa Maria del Cedro, Rosa Pignataro è impegnata in politica da oltre vent’anni: l’annuncio sui social
Francesca Lagatta
4 settembre 2025
Ore 15:25
Elezioni Regionali, Rosa Pignataro candidata con Fratelli d'Italia\n
Verso il voto

Regionali Calabria, pronta la lista Tridico nella circoscrizione Centro: ecco i candidati (con un ritorno di peso)

La formazione direttamente legata all’europarlamentare pesca molto dalla società civile e dall’associazionismo. Tra i nomi anche l’ex presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno
Redazione Politica
4 settembre 2025
Ore 15:19
Regionali Calabria, pronta la lista Tridico nella circoscrizione Centro: ecco i candidati (con un ritorno di peso)\n
Verso il voto

Regionali Calabria, a Cassano l’apertura della campagna elettorale di Roberto Occhiuto

L'evento previsto per domenica 7 settembre alle 19 vedrà la partecipazione anche del sindaco Gianpaolo Iacobini, del deputato Francesco Cannizzaro e dell’ex assessore Gianluca Gallo
Franco Sangiovanni
4 settembre 2025
Ore 11:48
Regionali Calabria, a Cassano l’apertura della campagna elettorale di Roberto Occhiuto\n
La decisione

Spirlì ritira la candidatura alle Regionali, l’annuncio di Durigon: «Dimostra grande responsabilità»

La nota del sottosegretario e vicesegretario del partito: «Non un passo indietro, ma un passo avanti a sostegno del nostro progetto, continuerà a contribuire alla crescita di una Calabria protagonista»
Redazione Politica
4 settembre 2025
Ore 10:27
Spirlì ritira la candidatura alle Regionali, l’annuncio di Durigon: «Dimostra grande responsabilità»\n
propal

Palestina, quattro centri in provincia di Cosenza si riuniscono in un consiglio comunale aperto

San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari e Tarsia discuteranno in una seduta collettiva della drammatica crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza
Redazione
4 settembre 2025
Ore 10:08
Palestina, quattro centri in provincia di Cosenza si riuniscono in un consiglio comunale aperto
Il ritratto

D’Alema, l’eterno Narciso in cerca di tribune: da Palazzo Chigi alla parata degli autoritarismi di Pechino

Dal sogno di guidare la sinistra al ruolo di comparsa tra dittatori e generali: la parabola dell’ex premier, maestro di autocompiacimento
Tacco di Ghino
4 settembre 2025
Ore 06:56
D’Alema, l’eterno Narciso in cerca di tribune: da Palazzo Chigi alla parata degli autoritarismi di Pechino\n
Verso il voto

Regionali, la Calabria vive con il timore che anche questa tornata elettorale finisca per essere l’ennesima occasione mancata

Dopo le dimissioni di Occhiuto e lo scioglimento del Consiglio regionale, si torna alle urne in tempi strettissimi. Centrosinistra diviso, centrodestra logorato da rivalità interne, un terzo candidato in cerca di firme. Ma la vera incognita resta l’astensionismo
Luca Falbo
4 settembre 2025
Ore 04:30
Regionali, la Calabria vive con il timore che anche questa tornata elettorale finisca per essere l’ennesima occasione mancata\n
Il retroscena

Regionali, il patto fra Roberto Occhiuto e Matteo Salvini che costringe Wanda Ferro al sacrificio elettorale

Secondo i rumors dietro le nuove candidature nel Carroccio ci sarebbe lo zampino del presidente dimissionario che starebbe costruendo le liste per ritagliarsi un Consiglio su misura. FdI prova a rimediare
Massimo Clausi
3 settembre 2025
Ore 18:33
Regionali, il patto fra Roberto Occhiuto e Matteo Salvini che costringe Wanda Ferro al sacrificio elettorale\n
Regionali Calabria

Il rinnovamento (per ora) può attendere: il Pd di Cosenza rinvia la direzione verità

La "bomba" Bevacqua (la proposta di ritiro della propria candidatura in nome e per conto del rinnovamento totale nelle liste) deflagra ma i vetri non si rompono. Resa dei conti prima spostata di orario e poi di giorno
Domenico Martelli
3 settembre 2025
Ore 16:07
Il rinnovamento (per ora) può attendere: il Pd di Cosenza rinvia la direzione verità\n
Botta e risposta

Lea in Calabria, Cannizzaro: «Dal Pd toni da osteria. Non hanno fatto nulla in quattro anni»

Il coordinatore regionale di Forza Italia replica alle esternazioni dei dem che avevano criticato l’esultanza di Occhiuto per i progressi nel monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza: «Dimenticano il dramma Cotticelli»
Redazione Politica
3 settembre 2025
Ore 15:02
Lea in Calabria, Cannizzaro: «Dal Pd toni da osteria. Non hanno fatto nulla in quattro anni»\n
Calabria al voto

Regionali, la mossa di Bevacqua: il Pd verso il rinnovamento totale delle liste

L'ex capogruppo sorprende più o meno tutti a poche ore dalla presentazione delle candidature: è disponibile a fare un passo indietro purché valga per tutti. E le conseguenze a cascata sarebbero deflagranti per i dem...
Domenico Martelli
3 settembre 2025
Ore 14:03
Regionali, la mossa di Bevacqua:\u00A0il Pd verso il rinnovamento totale delle liste\n
La replica

Classifica dei Lea, il Pd risponde a Occhiuto: «Esultare per l’ennesima bocciatura è da scemi o da attori»

Non si fa attendere la reazione dei dem alle dichiarazioni orgogliose dell’ex presidente della Regione: «Ricordiamo che è stata la destra a governare in 9 dei 15 anni di commissariamento»
Redazione Politica
3 settembre 2025
Ore 13:28
Classifica dei Lea, il Pd risponde a Occhiuto:\u00A0«Esultare per l’ennesima bocciatura è da scemi o da attori»\n
L’orgoglio del governatore

Sanità, la Calabria lascia l'ultimo posto nella classifica dei Lea e Occhiuto esulta: «Abbiamo invertito la rotta»

La regione migliora nei Lea del 2023 con punteggi elevati nella aree ospedaliera e prevenzione. L’ex presidente: «C’è ancora tantissimo da fare, ma rispetto agli altri noi abbiamo iniziato a ricostruire»
Redazione
3 settembre 2025
Ore 11:52
Sanità, la Calabria lascia l'ultimo posto nella classifica dei Lea e Occhiuto esulta: «Abbiamo invertito la rotta»\n
Verso le regionali

Conte a Cosenza per sostenere Tridico: il 5 settembre il via al tour calabrese del M5S in vista delle regionali

L’ex premier sarà a Cosenza e Crotone per appoggiare la candidatura di Pasquale Tridico. Il giorno dopo a Catanzaro conferenza stampa sul programma politico.
Redazione
3 settembre 2025
Ore 11:04
Conte a Cosenza per sostenere Tridico: il 5 settembre il via al tour calabrese del M5S in vista delle regionali
Verso il voto

Regionali Calabria, sfida tra pesi massimi nel centrodestra mentre la lista Tridico “perde” Di Cesare: i candidati in campo

La prof e Lucano scelgono Avs, la compagine dell’europarlamentare pensa a Settis e Teti. La campagna acquisti della Lega complica i piani degli uscenti Gentile e Raso. Il blocco riformista prende forma tra Graziano, De Nisi e Greco. Tutti gli ultimi movimenti nella corsa a chiudere le liste
Redazione Politica
3 settembre 2025
Ore 10:52
Regionali Calabria, sfida tra pesi massimi nel centrodestra mentre la lista Tridico “perde” Di Cesare: i candidati in campo\n
Verso il voto

Regionali, sabato a Cosenza Toscano lancia la campagna elettorale: «Noi unica alternativa»

Il candidato di Democrazia sovrana popolare aprirà la corsa con Marco Rizzo in piazza Kennedy. Attacco a Occhiuto e Tridico: «Sono due facce della stessa medaglia»
Redazione Politica
3 settembre 2025
Ore 10:48
Regionali, sabato a Cosenza Toscano lancia la campagna elettorale: «Noi unica alternativa»\n
Verso le elezioni

Mimmo Lucano ha deciso: «Mi candido alle Regionali in Calabria con Avs, mi ha convinto la bufera su Di Cesare»

Il «linciaggio» nei confronti della professoressa reggina per il suo post su un’ex esponente delle Br ha spinto il sindaco di Riace ed europarlamentare a scendere in campo: «Hanno provato a chiuderle la bocca, è vergognoso»
Redazione Politica
3 settembre 2025
Ore 10:19
Mimmo Lucano ha deciso: «Mi candido alle Regionali in Calabria con Avs, mi ha convinto la bufera su Di Cesare»
L’intervista

Regionali, Limardo (Vibo) da Fi alla Lega: «Salvini mi ha conquistata col plastico del Ponte»

L’ex sindaco torna da Roma con la candidatura ma sui social c’è chi l’accusa di aver fatto una scelta antimeridionalista: «Il Carroccio guarda all’intero Paese, Matteo l’ha dimostrato». Su Vannacci: «Ha le sue idee, che non sono le mie»
Enrico De Girolamo
3 settembre 2025
Ore 06:00
Regionali, Limardo (Vibo) da Fi alla Lega: «Salvini mi ha conquistata col plastico del Ponte»\n
