Sanità

Sanità
Ottobre rosa: prevenire il tumore al seno si può

Da diversi anni ormai il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno e per l'occasione la specialista Rita Marino, responsabile dell'oncologia dell'ospedale del Basso Ionio di Soverato, informa e sensibilizza la popolazione su quest'arma che le donne hanno a disposizione, mentre l'incidenza aumenta

15 ottobre, 2025
Tag
tumore al seno · salute · prevenzione oncologica · sanità · calabria
Società

Rende, tutto pronto per l'Oktoberfest Calabria

13 ottobre 2025
Ore 17:50
Rende, tutto pronto per l'Oktoberfest Calabria
Cronaca

Caporalato e sfruttamento, indagini anche in Calabria

15 ottobre 2025
Ore 11:37
Caporalato e sfruttamento, indagini anche in Calabria
Lo studio

La Calabria al penultimo posto per qualità della salute: la frattura Nord-Sud resta il vero male cronico del Paese

Il Rapporto Meridiano Sanità scatta l’ennesima fotografia impietosa della nostra regione: sotto la media nazionale per prevenzione e assistenza territoriale. Pesano anche i ritardi nell’attuazione del Pnrr
Mariassunta Veneziano
15 ottobre 2025
Ore 04:15
La Calabria al penultimo posto per qualità della salute:\u00A0la frattura Nord-Sud resta il vero male cronico del Paese\n
L’allarme

L’Ospedale di Castrovillari in emergenza, Ferdinando Laghi: «Arretramento digitale inaccettabile» -Video

Il nuovo sistema informatico starebbe paralizzando le attività cliniche. Reparti e laboratorio non comunicano, referti essenziali sarebbero stati cancellati e le prenotazioni Cup bloccate. Il consigliere regionale: «La salute dei cittadini è a rischio»
Franco Sangiovanni
14 ottobre 2025
Ore 18:25
L’Ospedale di Castrovillari in\u00A0emergenza, Ferdinando Laghi: «Arretramento digitale inaccettabile» -Video\n
L’attivazione

Cassano All’Ionio, elisoccorso notturno pienamente operativo: il punto di atterraggio sarà lo stadio comunale

Il servizio è disponibile da oggi dopo l'accordo tra Comune, Asp, Elitaliana e Regione Calabria: il "Pietro Toscano" sarà l’elisuperficie. Il sindaco Iacobini: «La città si avvia verso una sanità vicina ai bisogni della gente»
Franco Sangiovanni
13 ottobre 2025
Ore 14:53
Cassano All’Ionio, elisoccorso notturno pienamente operativo: il punto di atterraggio sarà lo stadio comunale\n
Virus sinciziale

Vaccini contro la bronchiolite, Scarpelli (Sin): «Bene Cosenza, ma difficoltà e ritardi nel resto della Calabria»

Il presidente regionale della Società italiana di Neonatologia chiede al presidente Occhiuto di intervenire per garantire la massima copertura della profilassi con Nirsevimab per proteggere i bambini
Redazione Sanità
13 ottobre 2025
Ore 11:05
Vaccini contro la bronchiolite, Scarpelli (Sin): «Bene\u00A0Cosenza, ma difficoltà e ritardi nel resto della Calabria»\n
Stili di vita bocciati

Più di un calabrese su tre è in sovrappeso. Per l’Iss male anche i dati su sedentarietà e prevenzione

Secondo l’indagine promossa dall'Istituto superiore di sanità, in Calabria si fa meno attività fisica rispetto alla media nazionale. Criticità sulla copertura degli screening oncologici
Redazione
11 ottobre 2025
Ore 17:49
Più di un calabrese su tre è in sovrappeso. Per l’Iss male anche i dati su sedentarietà e prevenzione
L’allarme

Sanità, Italia divisa tra chi può pagare e chi rinuncia alle cure: «Senza un’inversione di rotta il Servizio sanitario nazionale destinato al collasso»

Famiglie abbandonate, liste d’attesa infinite. La spesa sanitaria privata delle famiglie italiane ha raggiunto un record di 41,3 miliardi di euro. Al Sud e soprattutto in Calabria la situazione più grave
Redazione Attualità
11 ottobre 2025
Ore 04:30
Sanità, Italia divisa tra chi può pagare e chi rinuncia alle cure: «Senza un’inversione di rotta il Servizio sanitario nazionale destinato al collasso»\n
Prevenzione

Influenza, al via la campagna vaccinale: in Calabria si parte il 13 ottobre. Ecco il calendario completo

Previsti 16 milioni di casi. L’immunizzazione è consigliata soprattutto per le persone fragili: anziani, bambini, malati cronici, donne in gravidanza e post partum, alcune categorie di lavoratori
Redazione Attualità
10 ottobre 2025
Ore 15:50
Influenza, al via la campagna vaccinale: in Calabria si parte il 13 ottobre. Ecco il calendario completo\n
Polo d’eccellenza

La Cardiochirurgia Dulbecco di Catanzaro adotta il programma “mini-circolazione extracorporea”: è l’unico del sud Italia

L’innovativa tecnica Mecc comporta minori rischi per il paziente rispetto alle procedure convenzionali. Al momento è utilizzata solo in cinque centri italiani e necessita di una sinergia tra chirurghi, tecnici della circolazione extracorporea e anestesisti
Redazione
10 ottobre 2025
Ore 09:11
La Cardiochirurgia Dulbecco di Catanzaro adotta\u00A0il programma “mini-circolazione extracorporea”: è l’unico del sud Italia\n
la polemica

Nuovo ospedale a Rende, Caruso: «Uno scippo ai danni di Cosenza»

Il sindaco commenta le notizie sulla realizzazione dell’Hub di secondo livello e lamenta «l’indifferenza dei cittadini animati da sentimenti di antipolitica che spingono verso l’apatia»
Redazione
9 ottobre 2025
Ore 14:25
Nuovo ospedale a Rende, Caruso: «Uno scippo ai danni di Cosenza»
Buone notizie

Sindrome dell’X fragile, l’Asp di Catanzaro attiva l’ambulatorio: «Finora costretti ad emigrare fuori regione»

Le attività di presa in carico avverrà nei locali di Lamezia Terme. I pazienti soffrono di ritardo globale dello sviluppo, disabilità intellettive e disturbi dell’apprendimento
Redazione
9 ottobre 2025
Ore 10:49
Sindrome dell’X fragile, l’Asp di Catanzaro attiva l’ambulatorio:\u00A0«Finora costretti ad emigrare fuori regione»\n
La campagna

Tumori, la prevenzione ti salva la vita: ecco come aderire agli screening gratuiti della LILT | VIDEO

Il presidente della sezione cosentina Gianfranco Filippelli: «Bastano semplici esami per diagnosticare neoplasie allo stato iniziale ed intervenire in tempo, evitando così percorsi di cura dolorosi, anche dal punto di vista psicologico»
Emilia Canonaco
8 ottobre 2025
Ore 17:00
Tumori, la prevenzione ti salva la vita: ecco come aderire agli screening gratuiti della LILT | VIDEO\n
Nuova legge

Obesità riconosciuta come malattia, Abenavoli: «Chi ne soffre non è colpevole, ma ha diritto a cure e rispetto»

Per il direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente - Università “Magna Graecia” di Catanzaro Abenavoli si tratta di «un traguardo storico. Ora la sfida è garantire accesso equo a cure e prevenzione»
Battista Bruno
8 ottobre 2025
Ore 16:37
Obesità riconosciuta come malattia, Abenavoli: «Chi ne soffre non è colpevole, ma ha diritto a cure e rispetto»\n
Il report

Quasi 200mila calabresi hanno rinunciato alle cure nel 2024. Ospedali di comunità al palo, nessuno dei 20 finanziati è attivo

È quanto emerge dal Rapporto Gimbe che ha analizzato anche il riparto pro-capite del Fondo sanitaria che per la Calabria è stato pari 2182 euro. Risultano funzionanti e le Centrali operative territoriali
Redazione Attualità
8 ottobre 2025
Ore 13:10
Quasi 200mila calabresi hanno rinunciato alle cure nel 2024. Ospedali di comunità al palo, nessuno dei 20 finanziati è attivo\n
il caso

Pronto Soccorso di Cosenza shock, il grido di una figlia: «Così hanno ridotto mia madre»

La signora Rita Palumbo pubblica gli scatti del braccio martoriato e si sfoga in un lungo post di denuncia: «Caro Occhiuto, cento buchi senza trovare la vena. Che Sanità è?»
Redazione
8 ottobre 2025
Ore 10:55
Pronto Soccorso di Cosenza shock, il grido di una figlia: «Così hanno ridotto mia madre»
Il rapporto

La lenta agonia della sanità pubblica: un italiano su 10 rinuncia alle cure. Ancora forte divario Nord-Sud nei Lea

Tante le criticità messe in luce dalla Fondazione Gimbe: pochi infermieri, ritardi nel Pnrr su case e ospedali di comunità. Persi 13 miliardi di euro. E al Mezzogiorno l’aspettativa di vita resta inferiore di tre anni alla media nazionale
Redazione Attualità
8 ottobre 2025
Ore 09:15
La lenta agonia\u00A0della sanità pubblica: un italiano su 10 rinuncia alle cure. Ancora forte divario Nord-Sud nei Lea\n
Intraprendenza sanitaria

Crotone, l’Asp avvia una campagna per la prevenzione del virus respiratorio sinciziale nei neonati

L’iniziativa punta a proteggere tutti i piccoli nei primi mesi di vita, riducendo il rischio di infezioni respiratorie gravi e ricoveri in ospedale. Belcastro (Neonatologia U.O.C.): «Profilassi universale passo decisivo»
Redazione
7 ottobre 2025
Ore 08:54
Crotone, l’Asp avvia una campagna per la prevenzione del virus respiratorio sinciziale nei neonati\n
Salute e prevenzione

Allattamento a km 0: il calendario degli eventi in provincia di Cosenza

L’Asp di Cosenza celebra la Settimana dell’allattamento con incontri, laboratori e iniziative in tutto il territorio per promuovere salute e consapevolezza
Redazione
6 ottobre 2025
Ore 10:14
Allattamento a km 0: il calendario degli eventi in provincia di Cosenza
Formazione e territorio

L’Unical apre l’anno accademico delle Professioni sanitarie a Cosenza

Inaugurato a San Domenico il nuovo Polo delle Professioni sanitarie: più corsi, più studenti e un centro storico sempre più vivo
Redazione
6 ottobre 2025
Ore 10:03
L’Unical apre l’anno accademico delle Professioni sanitarie a Cosenza
Giornata di sensibilizzazione

A Crotone la prima edizione del “Kroton Cancer Day” dedicata ai tumori gastrointestinali

All’Hotel San Giorgio specialisti da tutta Italia per discutere di prevenzione, diagnosi e terapie innovative. Il direttore dell’Unità di Oncologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio Carla Cortese: «Una delle sfide più complesse per la nostra branca»
Redazione
6 ottobre 2025
Ore 09:36
A Crotone la prima edizione del “Kroton Cancer Day” dedicata ai tumori gastrointestinali\n
Giornata storica

Cosenza, all’Annunziata apre la cardiochirurgia. Sedici posti letto e due sale operatorie dedicati

VIDEO | Avviate ufficialmente le attività del reparto: sarà in piena efficienza entro i prossimi 40 giorni. Inaugurata anche l’unità complessa di chirurgia ortopedica degli arti e della colonna vertebrale. Ospiterà il centro scoliosi 
Salvatore Bruno
3 ottobre 2025
Ore 12:30
Cosenza, all’Annunziata apre la cardiochirurgia. Sedici posti letto e due sale operatorie dedicati\n
