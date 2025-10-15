Ottobre rosa: prevenire il tumore al seno si può

Da diversi anni ormai il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione del tumore al seno e per l'occasione la specialista Rita Marino, responsabile dell'oncologia dell'ospedale del Basso Ionio di Soverato, informa e sensibilizza la popolazione su quest'arma che le donne hanno a disposizione, mentre l'incidenza aumenta
I tempi lunghi per una visita e difficoltà economiche spingono quasi il 10% degli italiani a rinunciare alle cure. Il sistema pubblico copre solo il 74% della spesa sanitaria, contro il 77% della media europea. Intanto cresce il peso del privato e tornano a galla gli squilibri tra Nord e Sud
Al corso organizzato dalla Società degli Ortopedici e dei Traumatologi Ospedalieri Italiani focus su sicurezza chirurgica e innovazione: dal monitoraggio delle ferite al supporto dell’intelligenza artificiale, le nuove strategie per ridurre complicanze e migliorare gli esiti clinici
Il Rapporto Meridiano Sanità scatta l’ennesima fotografia impietosa della nostra regione: sotto la media nazionale per prevenzione e assistenza territoriale. Pesano anche i ritardi nell’attuazione del Pnrr
Il nuovo sistema informatico starebbe paralizzando le attività cliniche. Reparti e laboratorio non comunicano, referti essenziali sarebbero stati cancellati e le prenotazioni Cup bloccate. Il consigliere regionale: «La salute dei cittadini è a rischio»
Il servizio è disponibile da oggi dopo l'accordo tra Comune, Asp, Elitaliana e Regione Calabria: il "Pietro Toscano" sarà l’elisuperficie. Il sindaco Iacobini: «La città si avvia verso una sanità vicina ai bisogni della gente»
Famiglie abbandonate, liste d’attesa infinite. La spesa sanitaria privata delle famiglie italiane ha raggiunto un record di 41,3 miliardi di euro. Al Sud e soprattutto in Calabria la situazione più grave
L’innovativa tecnica Mecc comporta minori rischi per il paziente rispetto alle procedure convenzionali. Al momento è utilizzata solo in cinque centri italiani e necessita di una sinergia tra chirurghi, tecnici della circolazione extracorporea e anestesisti
Il presidente della sezione cosentina Gianfranco Filippelli: «Bastano semplici esami per diagnosticare neoplasie allo stato iniziale ed intervenire in tempo, evitando così percorsi di cura dolorosi, anche dal punto di vista psicologico»
Per il direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente - Università “Magna Graecia” di Catanzaro Abenavoli si tratta di «un traguardo storico. Ora la sfida è garantire accesso equo a cure e prevenzione»
È quanto emerge dal Rapporto Gimbe che ha analizzato anche il riparto pro-capite del Fondo sanitaria che per la Calabria è stato pari 2182 euro. Risultano funzionanti e le Centrali operative territoriali
Tante le criticità messe in luce dalla Fondazione Gimbe: pochi infermieri, ritardi nel Pnrr su case e ospedali di comunità. Persi 13 miliardi di euro. E al Mezzogiorno l’aspettativa di vita resta inferiore di tre anni alla media nazionale
L’iniziativa punta a proteggere tutti i piccoli nei primi mesi di vita, riducendo il rischio di infezioni respiratorie gravi e ricoveri in ospedale. Belcastro (Neonatologia U.O.C.): «Profilassi universale passo decisivo»
All’Hotel San Giorgio specialisti da tutta Italia per discutere di prevenzione, diagnosi e terapie innovative. Il direttore dell’Unità di Oncologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio Carla Cortese: «Una delle sfide più complesse per la nostra branca»
VIDEO | Avviate ufficialmente le attività del reparto: sarà in piena efficienza entro i prossimi 40 giorni. Inaugurata anche l’unità complessa di chirurgia ortopedica degli arti e della colonna vertebrale. Ospiterà il centro scoliosi