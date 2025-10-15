Montuoro, l'exploit che ammicca ad un assessorato

Sono diversi i consiglieri regionali eletti con più di 10mila voti. Tra questi c’è Antonio Montuoro, eletto nelle file di Fratelli d’Italia, il cui ottimo risultato lo pone tra i papabili per un assessorato
Sette quelle elette nel Consiglio regionale calabrese tra riconferme e volti nuovi. Il governatore valuta una squadra al femminile con assessorati assegnati a Succurro, Straface e forse un’inaspettata Loizzo per la Sanità
La “civica” di Forza Italia ha superato gli alleati e vuole essere trattata come un partito a sé: i nomi di Caputo, Succurro, Ionà e Crinò avanzano nel toto-esecutivo in virtù del 12,39% ottenuto alle Regionali
I deputati, fra cui anche Pasquale Tridico e Mimmo Lucano, riferiscono di aver espresso le proprie preoccupazioni alla Commissaria europea per l'Ambiente Jessika Roswall: «Si va avanti solo a colpi di propaganda»
Nell’incontro alla Cgil di Cosenza, l’ex governatore denuncia l’assenza di opposizione in Consiglio regionale, l’immobilismo del centrodestra sul Pnrr e la deriva giustizialista. L’appello per il futuro: «Rinnovamento generazionale necessario». La proposta del governo ombra di Sandro Principe
Il garante regionale ripercorre quasi dieci anni di impegno nella tutela dei minori, tra denunce istituzionali, proposte di riforma e risultati concreti: «Terapia Intensiva Pediatrica rimane fiore all'occhiello che Calabria non aveva»
Diminuisce l’età media dei consiglieri da 49,9 a 48,1 anni. Radiografia anagrafica di Palazzo Campanella. La circoscrizione Sud si conferma con la media più giovane, la Nord si rinnova, la centrale si assesta
Dopo il pressing dei fratelli Berlusconi per un partito più moderno, cresce l’ipotesi di un ruolo nazionale per il governatore. E questo potrebbe tagliare drasticamente i tempi della legislatura regionale in Calabria
Il sindaco di Zambrone che guida l’Ente dal 2023 incassa le dimissioni di 7 consiglieri su 10 senza fare una piega: «Comunque il Consiglio sarebbe scaduto a febbraio». Ora indirà nuove elezioni: «Voto entro tre mesi»
Nel documento inviato al presidente dell’Ente, i firmatari sottolineano il loro «profondo dissenso» rispetto alle sue recenti scelte amministrative. Ora l’indizione di nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio entro 90 giorni
Il segretario, per nulla tenero con il Partito Democratico, non crede ad un Occhiuto-bis duraturo nel tempo e lancia messaggi ai sindaci: «Da Vibo e Catanzaro nemmeno una parola, a Cosenza e Corigliano Rossano non ci si è impegnati a fondo. A Caruso consiglio un tagliando di giunta di fine mandato»
Dal Ddl Varchi al fine vita, dal matrimonio egualitario alla cittadinanza: il centrodestra mostra crepe profonde tra conservatorismo identitario e spinte liberali. Un po’ come avviene nel centrosinistra
50 anni, professionista di Scalea e animalista convinto, Minniti ha incassato 139 voti alle scorse elezioni regionali della Calabria, ma non demorde. Il randagismo è uno di quei temi che gli sta più a cuore e che vorrebbe portare sui tavoli che contano
Il segretario dem salva la grande generosità di Tridico e l’unità di un centrosinistra mai così compatto. Per lui il futuro passa da una valorizzazione dei nuovi amministratori del partito e dall’addio ai personalismi
Con oltre 12mila preferenze e la Lega al 9,4%, il rieletto ex presidente dell’assemblea regionale guarda ai prossimi obiettivi: infrastrutture, sanità e rilancio di Catanzaro: «Soddisfatto per il risultato del partito anche se in alcuni territori si poteva fare meglio»
La riflessione sulle elezioni: «Tridico ha accettato una sfida complicata, Conte ha dimostrato arroganza e miopia politica ma tutti i leader hanno chiuso gli occhi di fronte a un’impostazione sbagliata»
Le Regionali in Calabria raccontano una verità chiara: vince chi conosce il territorio e parla con le persone. Il voto resta legato alle relazioni umane, non alla comunicazione digitale. Ecco un'analisi sul campo che ribalta le narrazioni sulla comunicazione politica digitale (che non c’è)
Il notaio vibonese ostenta il suo risultato nonostante non gli sia bastato per tornare in Consiglio regionale: «Se mi fossi candidato nella lista di Tridico sarei stato eletto». E ancora: «L’adesione ad Avs? Il mio elettorato è più moderato ma l’obiettivo principale è costruire un vero fronte progressista»
Dopo i due ko nelle Marche e in Calabria, la segretaria rilancia il campo largo ma il partito esplode. Taruffi difende la linea dura, Picierno e Quartapelle attaccano: «Basta con la fede cieca nell’unità, serve un progetto riformista»