Cosenza-Benevento: match da alta classifica

Il Cosenza ospiterà domani pomeriggio il Benevento, in quello che certamente è il match clou della giornata. Per i Lupi sarà una prova decisiva per riconfermare quanto di buono si è visto nelle ultime gare
Dopo il bronzo nella 4x100 stile libero, l’atleta lametina della Kairos Nuoto ottiene alle Deaflympics il metallo più prezioso con il team composto anche da Jessica Diddoro, Gaia Maragno, Viola Scotto di Carlo e Chiara Somenzi
Il club silano affida la direzione sportiva all’ex Castrovillari e Rende, che ritorna in ritorna in rossonero dopo 8 anni. Insieme al tecnico Falcone proverà a invertire la rotta di una stagione complessa
La scuola di danza Armada Nueva si è imposta per il secondo anno consecutivo nella prestigiosa competizione internazionale di Janów Podlasky. In finale battuti i team di Finlandia ed Estonia. La maestra Zaraida: «Sacrifici ripagati»
Terminato il ciclo dei raduni territoriali, il tecnico elogia qualità e atteggiamento dei ragazzi: «L’obiettivo è dare visibilità ai giovani». Cruciale il lavoro di Fiorino, anima dell’intera macchina organizzativa