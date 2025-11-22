Social
Cosenza-Benevento: match da alta classifica

Il Cosenza ospiterà domani pomeriggio il Benevento, in quello che certamente è il match clou della giornata. Per i Lupi sarà una prova decisiva per riconfermare quanto di buono si è visto nelle ultime gare

22 novembre, 2025
Tag
calcio · serie c · cosenza calcio · benevento
Serie B

Catanzaro beffato dal Pescara nei minuti di recupero, giostra d’emozioni al Ceravolo in un rocambolesco 3-3

Le Aquile vanno due volte sotto. Poi la rimonta con Pittarello e Buso che tornano al gol, ma lo sforzo non basta perché Corazza rovina la festa giallorossa
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro\u00A0beffato dal Pescara nei minuti di recupero, giostra d’emozioni al Ceravolo in un rocambolesco 3-3\n
Serie B

Catanzaro-Pescara (3-3), Aquilani: «Difeso male, gol brutti». E poi: «Segnali positivi da chi è entrato»

Promossi Buso e Pittarello per il tecnico. E sulle condizioni di Petriccione: «Soffre di pubalgia. Cerco di usarlo solo quando c’è necessità»
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro-Pescara (3-3),\u00A0Aquilani: «Difeso male, gol brutti». E poi: «Segnali positivi da chi è entrato»\n
La partita

Serie C, il Crotone di Longo è piegato a Cerignola: al Monterisi finisce 2 a 0

Prima frazione a reti bianche nonostante i padroni di casa ci provino più volte. Nel secondo tempo Murano spreca, Gambale e Cretella no. Poi gli squali non riescono a reagire
Procolo Guida
Serie C, il Crotone di Longo è piegato a Cerignola: al Monterisi finisce 2\u00A0a 0\n
Calcio a 5

Futsal Serie A, la Pirossigeno Cosenza e crede e vince in rimonta: contro la Came Treviso finisce 2-1

Japa Vieira apre, Marcelinho pareggia subito. Dopo pali e occasioni, ci pensa Bavaresco allo scadere a regalare la vittoria alla squadra calabrese
Redazione
Futsal Serie A, la Pirossigeno Cosenza e crede e vince in rimonta: contro la Came Treviso finisce 2-1\n
Il sogno continua

Tennis, Berrettini e Cobolli non sbagliano: l'Italia conquista la finale di Coppa Davis

Belgio battuto (2-0) grazie ai successi di Matteo su Collignon (6-3, 6-4) e di Flavio su Bergs (6-3, 6-7, 7-6). È la terza consecutiva dopo i successi del 2023 e 2024
Francesco Oliverio
Tennis, Berrettini e Cobolli non sbagliano: l'Italia conquista la finale di Coppa Davis\n
Il palmares

Ancora una medaglia per Noemi Canino: arriva l’argento alle Olimpiadi di Tokyo

La nuova vittoria ai Deaflympics 2025 che si stanno disputando a Tokyo. L’atleta fa parte della Kairos Nuoto Lamezia
Redazione
Ancora una medaglia per Noemi Canino: arriva l’argento alle Olimpiadi di Tokyo\n

Economia e Lavoro

Commercio in crisi e città sempre più vuote

22 novembre 2025
Ore 10:49
Commercio in crisi e città sempre più vuote
Società

Unical, presto un progetto contro le dipendenze

22 novembre 2025
Ore 11:37
Unical, presto un progetto contro le dipendenze
Società

Cambio Provincia, sistema camerale da 3 anni unitario

22 novembre 2025
Ore 12:29
Cambio Provincia, sistema camerale da 3 anni unitario
Società

Festa dell'albero a Reggio con i Carabinieri forestali

22 novembre 2025
Ore 12:31
Festa dell'albero a Reggio con i Carabinieri forestali
Società

Società

Economia e Lavoro

Società

Società

Società

Economia e Lavoro

Società

Basket in carrozzina

Reggio Bic, Adam Simonek: «Porto Torres sarà una battaglia. Ma ho fiducia in noi»

Il cestista ceco analizza il successo con Firenze e guarda alla trasferta di Porto Torres come a un passaggio cruciale per continuità e classifica
Redazione Sport
22 novembre 2025
Ore 10:41
Reggio Bic, Adam Simonek: «Porto Torres sarà una battaglia. Ma ho fiducia in noi»\n
acquisto mancato

Cosenza, ricordi Fofana? Il centrocampista ha firmato con la Reggina

Poco meno di un mese fa il centrocampista ivoriano si è allenato per una settimana con il Cosenza senza però convincere Buscè a tesserarlo

Alessandro Storino
22 novembre 2025
Ore 07:38
Cosenza, ricordi Fofana? Il centrocampista ha firmato con la Reggina
le partite

Promozione B, programma dell’undicesimo turno: week end al cardiopalma con lo scontro diretto tra le prime quattro della classifica

Il Val Gallico cerca continuità in casa della Bovalinese. Dovrà tenere alta l'attenzione la Pro Pellaro che ospita il Taverna
Vincenzo Primerano
22 novembre 2025
Ore 07:12
Promozione B, programma dell’undicesimo turno: week end al cardiopalma con lo scontro diretto tra le prime quattro della classifica\n
le partite

Eccellenza: Praiatortora, occhio alla Rossanese. C'è il derby Gioiese-Palmese: il programma dell’undicesimo turno

Il lanciatissimo Trebisacce attende il Soriano Fabrizia, mentre la Virtus Rosarno di scena sul campo dello Stilomonasterace. Ultimatum play off per la DB Rossoblù Luzzi
Vincenzo Primerano
22 novembre 2025
Ore 07:01
Eccellenza:\u00A0Praiatortora, occhio alla Rossanese. C'è il derby Gioiese-Palmese:\u00A0il programma dell’undicesimo turno\n
Basket

La Dierre riparte dal calore di casa per ritrovare ritmo e identità dopo lo stop esterno

Il Cus Palermo arriva con entusiasmo e continuità, mentre la capolista cerca una risposta immediata davanti al proprio pubblico
Redazione
22 novembre 2025
Ore 06:55
La Dierre riparte dal calore di casa per ritrovare ritmo e identità dopo lo stop esterno\n
dilettanti

Promozione A: nell’undicesima giornata Mesoraca-Morrone e Corigliano-Altomonte infiammano l’alta quota

Rocca di Neto e Bisignano a caccia di punti per restare in zona tranquilla. Kratos Bisignano agevolato contro l’ultima. Ancora uno spareggio-salvezza per l’Acri contro il Cotronei. Ecco il programma
Franco Sangiovanni
22 novembre 2025
Ore 06:47
Promozione A: nell’undicesima giornata Mesoraca-Morrone e Corigliano-Altomonte\u00A0infiammano l’alta quota\n
La storia

Da Sant’Onofrio al sogno azzurro, esordio con gol in Nazionale Under15 per il giovane talento Paolo Lopreiato

Il difensore, selezionato dalle giovanili del Catanzaro, ha portato alla vittoria la Squadra A della Nazionale nella prima partita del Torneo di Natale in corso al centro sportivo di Novarello
Stefano Mandarano
21 novembre 2025
Ore 19:57
Da Sant’Onofrio al sogno azzurro, esordio con gol in Nazionale Under15 per il giovane talento Paolo Lopreiato\n
Sport oltre i confini

È oro per Noemi Canino a Tokyo: l'atleta della Kairos Nuoto Lamezia trionfa con la staffetta azzurra

Il team ha partecipato alle Deaflympics 2025, le prestigiose olimpiadi per sordi
Redazione
21 novembre 2025
Ore 15:16
È oro per Noemi Canino a Tokyo: l'atleta della Kairos Nuoto Lamezia trionfa con la staffetta azzurra\n
Grande risultato

La calabrese Noemi Canino protagonista alle Olimpiadi per altleti sordi: è medaglia d’oro nella 4x200 stile libero

Dopo il bronzo nella 4x100 stile libero, l’atleta lametina della Kairos Nuoto ottiene alle Deaflympics il metallo più prezioso con il team composto anche da Jessica Diddoro, Gaia Maragno, Viola Scotto di Carlo e Chiara Somenzi
Redazione Sport
21 novembre 2025
Ore 15:13
La calabrese Noemi Canino protagonista alle Olimpiadi per altleti sordi: è medaglia d’oro nella 4x200 stile libero\n
verso la sfida

Promozione B, il Val Gallico trova la Bovalinese. Morabito: «Dobbiamo dare continuità alla rincorsa, sarà una gara dura»

La compagine gallicese chiamata alla trasferta in casa della Bovalinese. Il jolly in mezzo al campo: «Spero di poter raggiungere l’obiettivo che tutti ci siamo prefissati a livello di squadra»
Vincenzo Primerano
21 novembre 2025
Ore 13:59
Promozione B, il Val Gallico trova la Bovalinese. Morabito: «Dobbiamo dare continuità alla rincorsa, sarà una gara dura»\n
Dilettanti Calabria

Promozione A, nuovo corso per l’Acri con Salituro ds e Falcone in panchina

Il club silano affida la direzione sportiva all’ex Castrovillari e Rende, che ritorna in ritorna in rossonero dopo 8 anni. Insieme al tecnico Falcone proverà a invertire la rotta di una stagione complessa
F.R.S.
21 novembre 2025
Ore 13:33
Promozione A, nuovo corso per l’Acri\u00A0con Salituro ds e Falcone in panchina\n
Trasferta insidiosa

Serie D, la Vibonese in casa della Sancataldese per alimentare la corsa play off: obiettivo seconda vittoria consecutiva

I siciliani hanno vinto solamente una volta negli ultimi venticinque anni contro i rossoblù, ma in casa hanno totalizzato dieci punti su undici
Vincenzo Primerano
21 novembre 2025
Ore 08:08
Serie D, la Vibonese in casa della Sancataldese per alimentare la corsa play off: obiettivo seconda\u00A0vittoria consecutiva\n
Verso il match

Serie B, al Ceravolo il Catanzaro di Aquilani ospita il Pescara di Gorgone: le probabili formazioni

Questa sera i giallorossi tornano in campo dopo la pausa per le nazionali, con Cisse e Iemmello pronti a guidare l’attacco contro il neo tecnico biancazzurro
Redazione
21 novembre 2025
Ore 07:53
Serie B, al Ceravolo il Catanzaro di Aquilani ospita il Pescara di Gorgone: le probabili formazioni\n
La Kermesse

Trebisacce accende i riflettori sul calcio dilettantistico calabrese con il Premio StadioRadio

Il prossimo 28 novembre, la città jonica ospita al cinema teatro Gatto la XV edizione del Premio, con riconoscimenti per calciatori, allenatori e società più meritevoli della stagione 2024–2025
Redazione
21 novembre 2025
Ore 07:31
Trebisacce accende i riflettori sul calcio dilettantistico calabrese con il\u00A0Premio StadioRadio\n
L’intervista

Eccellenza, Virtus Rosarno: il centrocampo è nelle mani di Staropoli. «Le aspettative? Sempre alte».

Il centrocampista amaranto, autore del gol decisivo contro la DBRLuzzi: «Quanto alla finalizzazione non mi posso lamentare, avendo messo a referto 5 gol, ma nemmeno accontentarmi»
Vincenzo Primerano
21 novembre 2025
Ore 06:15
Eccellenza, Virtus Rosarno: il centrocampo è nelle mani di Staropoli. «Le aspettative? Sempre alte».\n
Il trionfo

Gioia Tauro festeggia i suoi ballerini tornati dalla Polonia campioni del mondo bis: «In Calabria tanti talenti»

La scuola di danza Armada Nueva si è imposta per il secondo anno consecutivo nella prestigiosa competizione internazionale di Janów Podlasky. In finale battuti i team di Finlandia ed Estonia. La maestra Zaraida: «Sacrifici ripagati»
Giuseppe Mancini
20 novembre 2025
Ore 21:26
Gioia Tauro festeggia i suoi ballerini tornati dalla Polonia campioni\u00A0del mondo bis: «In Calabria tanti talenti»
L’intervista

Promozione A, tre punti e ossigeno per il Campora. Ferrari: «Siamo indietro rispetto alle aspettative»

Il giovane centrocampista, classe 2006: «Siamo una squadra che ha qualità, per questo non meritiamo questa classifica. Ora filotto di partite alla nostra portata»

Vincenzo Primerano
20 novembre 2025
Ore 18:30
Promozione A, tre punti e ossigeno per il Campora. Ferrari: «Siamo indietro rispetto alle aspettative»
L’Intervista

Lorenzi: «Il PalaPirossigeno è la svolta. Così Cosenza torna a credere nel basket»

Il dirigente elogia gli investimenti strutturali della famiglia Piro e osserva una Calabria cestistica in ripresa, pur con il bisogno di una squadra capace di trainare il movimento
20 novembre 2025
Ore 18:00
Lorenzi: «Il PalaPirossigeno è la svolta. Così Cosenza torna a credere nel basket»\n
Calcio giovanile

Under 19 Calabria, Scorrano: «Vogliamo competere per vincere il Torneo delle Regioni»

Terminato il ciclo dei raduni territoriali, il tecnico elogia qualità e atteggiamento dei ragazzi: «L’obiettivo è dare visibilità ai giovani». Cruciale il lavoro di Fiorino, anima dell’intera macchina organizzativa
Franco Sangiovanni
20 novembre 2025
Ore 17:40
Under 19 Calabria, Scorrano: «Vogliamo competere per vincere il Torneo delle Regioni»\n
il rientro in campo

Tonno Callipo femminile, Benedetta Rizzo torna al centro dell'assetto tattico: «Questo periodo di stop mi ha ridato una carica pazzesca»

La giallorossa è tra le veterane del campionato di Serie B1: «Ci sono squadre di grande valore che dobbiamo ancora incontrare, quindi non possiamo abbassare la guardia»
Vincenzo Primerano
20 novembre 2025
Ore 17:35
Tonno Callipo femminile, Benedetta Rizzo torna al centro dell'assetto tattico: «Questo periodo di stop mi ha ridato una carica pazzesca»\n\n\n
