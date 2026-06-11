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Truffe, riciclaggio ed estorsioni: «Ti stacco la testa»

A Bergamo un’inchiesta della Procura ha portato a nove misure cautelari che hanno interessato anche la Calabria. Sullo sfondo una presunta serie di truffe legato al settore delle auto di lusso

11 giugno, 2026
Cronaca

Truffe, riciclaggio ed estorsioni: «Ti stacco la testa»

11 giugno 2026
Ore 11:55
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Cronaca

Truffa milionaria tra Nord e Sud, vittima minacciata: «Lo porto in Calabria alla cava»

11 giugno 2026
Ore 07:55
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Cronaca

Femminicidio sventato, fronte comune delle istituzioni

10 giugno 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Ponte sullo Stretto, nuove ombre dall'inchiesta della Procura

10 giugno 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Il monito di Maria Ida: «Dobbiamo vivere senza paura»

9 giugno 2026
Ore 18:30
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Cronaca

Ponte sullo Stretto, inchiesta shock per corruzione

9 giugno 2026
Ore 18:30
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Cronaca

Ponte sullo Stretto, la società si chiama fuori

9 giugno 2026
Ore 18:30
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Cronaca

Reggio, tracce di storia millenaria in mezzo ai rifiuti

9 giugno 2026
Ore 11:33
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Cronaca

Ecco il francobollo dell'Arma diventato un caso

9 giugno 2026
Ore 11:28
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Cronaca

Narcotraffico tra Sicilia, Calabria, Lazio e Campania: eseguite sei misure cautelari

8 giugno 2026
Ore 07:18
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Cronaca

Strage di Amendolara, Landini: «Non si può far finta di non vedere»

6 giugno 2026
Ore 14:45
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Cronaca

Amendolara, un minuto di silenzio

6 giugno 2026
Ore 13:52
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Cronaca

Depositi costieri a Vibo Marina: «Prima la sicurezza»

6 giugno 2026
Ore 11:17
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Cronaca

Caporalato nell'Alto Jonio, i sindaci fanno blocco

6 giugno 2026
Ore 11:04
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Cronaca

Operazione Smile: colpita rete di spaccio nel Reggino

5 giugno 2026
Ore 12:01
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Cronaca

Caos giudiziario a Crotone, annullate due nomine

5 giugno 2026
Ore 11:39
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Cronaca

Smantellata rete di spaccio in Calabria

5 giugno 2026
Ore 05:06
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Cronaca

Cosenza, bimba di 2 anni muore in ospedale: si indaga

4 giugno 2026
Ore 17:24
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Cronaca

Amendolara, la Uil chiede misure contro il caporalato

4 giugno 2026
Ore 12:22
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Cronaca

Il caso di Amendolara scuote la politica nazionale

4 giugno 2026
Ore 12:03
Il caso di Amendolara scuote la politica nazionale
Cronaca

Strage di Amendolara, indagini ancora in corso

4 giugno 2026
Ore 11:54
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