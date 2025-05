Chi saranno i nuovi sindaci calabresi? LaC News 24 seguirà anche quest'anno in diretta lo spoglio delle elezioni amministrative 2025 con una lunga maratona elettorale che ci accompagnerà fino a scoprire quali saranno i comuni che decideranno i nuovi primi cittadini e quali tra questi andranno invece al ballottaggio. Cinque i comuni principali: si parte da Rende, sede dell'Università della Calabria, per arrivare a Lamezia Terme, porta d'arrivo privilegiata della nostra regione grazie all'aeroporto internazionale: a questi si aggiungono Isola Capo Rizzuto, Cassano allo Jonio e Paola la città del santo patrono della Calabria. Seguite in questa pagina tutti gli aggiornamenti e le novità, gli articoli e i video racconti di questa importante competizione elettorale.