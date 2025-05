Bandiere Blu Calabria, per il 2025 sono 23 le spiagge più belle: tre le new entry

Roseto Capo Spulico: ottava Bandiera Blu per la spiaggia degli Achei

Roseto Capo Spulico conquista per l’ottavo anno consecutivo la Bandiera Blu, grazie alla spiaggia degli Achei e alla qualità del suo mare. Il comune dell’Alto Ionio Cosentino viene premiato non solo per le acque limpide e i servizi balneari, ma anche per la gestione sostenibile del territorio.

Sulla spiaggia spicca il suggestivo scoglio a incudine, ai piedi del Castello Federiciano, affacciato a strapiombo sul mare. Il centro storico, a 217 metri di altitudine, conserva testimonianze storiche come la Chiesa Madre di San Nicola di Myra, il Palazzo Baronale e la Fontana di San Vitale. Roseto è anche luogo di tradizioni popolari, come la “Vinella degli Innamorati”, vicolo in cui le coppie si scambiano baci di buon auspicio.

Il Museo Etnografico della Civiltà Contadina offre uno spaccato autentico della vita rurale calabrese. La Bandiera Blu 2025 conferma Roseto Capo Spulico tra le località più attrattive dell’intera costa ionica della Calabria.