Buon 2026 dal network LaC

La baby attrice interpreta Diana nel film della serie Purché finisca bene, in onda il 2 gennaio 2026 in prima serata su accanto a un cast d’eccezione formato da Mariana Lancellotti, Francesco Arca, Nino Frassica e Chiara Trone
Un viaggio tra memoria televisiva e presente culturale: il programma di Francesco Occhiuzzi si afferma come uno spazio raro di ascolto, racconto e intrattenimento intelligente in un tempo che ne ha urgente bisogno
Il servizio pubblico sarà attivo dalle ore 14:30 sulla Linea A (tratta Catanzaro Città - Catanzaro Lido). Dalle ore 18:00, la mobilità sarà ulteriormente potenziata con l'attivazione della tratta Catanzaro Sala - Catanzaro Lido
Dal Messaggio per la Giornata mondiale della Pace l’appello a un disarmo integrale. Il vescovo di Cassano all’Ionio lancia un monito a chi governa il mondo: «Non basta limare arsenali se la “psicosi bellica” resta intatta. Bisogna rimettere le spade nel fodero»
Il 2025 non ha cambiato radicalmente la regione, ma ha rivelato problemi strutturali e segnali incoraggianti. Tra politica (quasi) immobile, sanità in crisi e giovani senza prospettive, cresce una società civile più consapevole e determinata a non rassegnarsi
In queste feste, cantiere fermo per far maturare il calcestruzzo. Dopo stalli, ritardi e attese, l’anno in arrivo dovrebbe essere quello del completamento definitivo dell’opera e, dopo il collaudo, del conseguimento della sua percorribilità
Il Coordinamento regionale si è insediato alla presenza del dg Loredana Giannicola, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione dei ragazzi. Tanti gli argomenti trattati, dall’uso dei cellulari in classe al rapporto con le istituzioni
Il sindaco ed europarlamentare di Avs si appella al Capo dello Stato: «Intervento dell’Esecutivo Meloni lesivo dell’autonomia degli enti locali e dello spirito della Costituzione». La missiva letta alla presenza di de Magistris e del primo cittadino di Gaza collegato in video
Presentato questa mattina il bilancio di fine anno dell’attività della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. Il procuratore Di Palma ha snocciolato numeri che dimostrano come «l’ufficio è sul pezzo». Nuovo grido d’allarme per l’assenza di strutture per minori con disturbi psichiatrici
Il cantautore cosentino accenderà la notte di San Silvestro, preceduto da una parata di artisti del territorio: dalla musica d’autore di Speedy alle atmosfere contaminate di Garenna con Dj Kerò, passando per le voci calde di Giovanni Segreti Bruni, Paola Pizzino e Federica Greco. In mezzo l'ironia e l’energia dei Cinghios
Convegno nella Chiesa Madre sul prezzo umano degli errori giudiziari, presente anche l’ex sindaco di Cirò Marina Nicodemo Parrilla, coinvolto nell’operazione Stige e poi assolto: «Questo territorio già martoriato non può avere anche paura della giustizia»
I fondi, distinti tra le varie province, sosterranno i progetti presentati dagli enti del Terzo settore. L’assessore Straface: «Superiamo una visione assistenzialistica dell'anziano, riconoscendolo come risorsa sociale, culturale e relazionale per i territori»