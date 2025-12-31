Social
Buon 2026 dal network LaC

31 dicembre, 2025
Talenti di Calabria

Elena Sophia Senise protagonista su Rai Uno: la giovanissima attrice cosentina in “Seduci & Scappa”

La baby attrice interpreta Diana nel film della serie Purché finisca bene, in onda il 2 gennaio 2026 in prima serata su accanto a un cast d’eccezione formato da Mariana Lancellotti, Francesco Arca, Nino Frassica e Chiara Trone
Elena Sophia Senise protagonista su Rai Uno: la giovanissima\u00A0attrice cosentina in “Seduci & Scappa”\n
L’appello ai Comuni

Botti di Capodanno, l’associazione Lndc chiede ai sindaci di vietarli: «È tempo di scegliere un modo diverso per festeggiare»

Oltre all’appello pubblico, il sodalizio diffonde una serie di consigli pratici per aiutare i proprietari a proteggere i propri compagni a quattro zampe durante la notte di San Silvestro
Redazione
Botti di Capodanno, l’associazione Lndc chiede ai sindaci di vietarli: «È tempo di scegliere un modo diverso per festeggiare»\n
I finanziamenti

Edilizia scolastica, 10 milioni di euro in arrivo per mettere in sicurezza gli edifici in Calabria: ecco dove

Pubblicati dal Ministero dell’Istruzione gli elenchi degli enti locali ammessi ai contributi per l’adeguamento alle norme antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti 
Redazione Attualità
Edilizia scolastica, 10 milioni di euro in arrivo per mettere in sicurezza gli edifici in Calabria: ecco dove\n
Bilanci di fine anno

Memoria, musica, varietà: Vengo dopo il Tg, su LaC la televisione che ascolta, racconta e unisce generazioni

Un viaggio tra memoria televisiva e presente culturale: il programma di Francesco Occhiuzzi si afferma come uno spazio raro di ascolto, racconto e intrattenimento intelligente in un tempo che ne ha urgente bisogno
Ernesto Mastroianni
Memoria, musica, varietà: Vengo dopo il Tg, su LaC\u00A0la televisione che ascolta, racconta e unisce generazioni

TRASPORTI

La nuova metropolitana di Catanzaro è realtà: al via questa mattina la messa in esercizio dell’opera

Il servizio pubblico sarà attivo dalle ore 14:30 sulla Linea A (tratta Catanzaro Città - Catanzaro Lido). Dalle ore 18:00, la mobilità sarà ulteriormente potenziata con l'attivazione della tratta Catanzaro Sala - Catanzaro Lido
Redazione
31 dicembre 2025
Ore 12:49
La nuova metropolitana di Catanzaro è realtà: al via questa mattina\u00A0la messa in esercizio dell’opera\n
Orgoglio regionale

Dario Brunori è il calabrese dell’anno: l’anno delle noci è l’anno del successo

Da San Fili a Sanremo, passando per Cosenza. La parabola di Dario Brunori tra radici, successo e una musica che cresce senza tradirsi
Alessia Principe
31 dicembre 2025
Ore 12:11
Dario Brunori è\u00A0il calabrese dell’anno: l’anno delle noci è l’anno del successo\n
Sguardo al 2026

Bilancio positivo per le Terme di Galatro, Lione: «2025 anno di consolidamento e di crescita»

L’amministratore unico illustra i risultati ottenuti nel corso dell’anno appena concluso e rilancia: «Le nostre Terme sono una realtà viva, capace di creare valore, occupazione e servizi di qualità»
Redazione
31 dicembre 2025
Ore 12:09
Bilancio positivo per le Terme di Galatro, Lione: «2025 anno di consolidamento e di crescita»\n
L’intervento

«La pace non nasce dalle armi»: monsignor Savino sul messaggio di Papa Leone XIV contro la logica del riarmo

Dal Messaggio per la Giornata mondiale della Pace l’appello a un disarmo integrale. Il vescovo di Cassano all’Ionio lancia un monito a chi governa il mondo: «Non basta limare arsenali se la “psicosi bellica” resta intatta. Bisogna rimettere le spade nel fodero»
Redazione
31 dicembre 2025
Ore 11:57
«La pace non nasce dalle armi»: monsignor Savino sul messaggio di Papa Leone XIV contro la logica del riarmo\n
Bilancio in chiaroscuro

Un anno difficile, ma non inutile: il bilancio della Calabria che resiste

Il 2025 non ha cambiato radicalmente la regione, ma ha rivelato problemi strutturali e segnali incoraggianti. Tra politica (quasi) immobile, sanità in crisi e giovani senza prospettive, cresce una società civile più consapevole e determinata a non rassegnarsi
Raffaele Florio
31 dicembre 2025
Ore 10:36
Un anno difficile, ma non inutile: il bilancio della Calabria che resiste\n
giubileo 2025

Cassano all’Ionio, Monsignor Savino: «Alzati e sogna con Dio un futuro degno per i tuoi bambini»

Il Vescovo e vice presidente della CEI lancia un appello a proteggere i giovanisssimi e costruire spazi di vera speranza. Il suo messaggio per il 2026
Franco Sangiovanni
31 dicembre 2025
Ore 10:30
Cassano all’Ionio, Monsignor Savino: «Alzati e sogna con Dio un futuro degno per i tuoi bambini»\n
Lavori (ancora) in corso

Ultimata la struttura del Ponte sul Calopinace a Reggio, a gennaio il collegamento con le rampe: sarà il 2026 l’anno della consegna (?)

In queste feste, cantiere fermo per far maturare il calcestruzzo. Dopo stalli, ritardi e attese, l’anno in arrivo dovrebbe essere quello del completamento definitivo dell’opera e, dopo il collaudo, del conseguimento della sua percorribilità
Anna Foti
31 dicembre 2025
Ore 05:30
Ultimata la struttura del Ponte sul Calopinace a Reggio, a gennaio il collegamento con\u00A0le rampe: sarà il 2026 l’anno della consegna (?)
Faccia a faccia

Studenti sempre più protagonisti, i presidenti delle Consulte incontrano il direttore dell’Usr Calabria

Il Coordinamento regionale si è insediato alla presenza del dg Loredana Giannicola, che ha sottolineato l’importanza della partecipazione dei ragazzi. Tanti gli argomenti trattati, dall’uso dei cellulari in classe al rapporto con le istituzioni
Redazione Attualità
30 dicembre 2025
Ore 20:47
Studenti sempre più protagonisti, i presidenti delle Consulte\u00A0incontrano il direttore dell’Usr Calabria
L’appello

Gemellaggio Riace-Gaza, dopo il No del Governo Lucano scrive a Mattarella: «Non è una minaccia alla sicurezza»

Il sindaco ed europarlamentare di Avs si appella al Capo dello Stato: «Intervento dell’Esecutivo Meloni lesivo dell’autonomia degli enti locali e dello spirito della Costituzione». La missiva letta alla presenza di de Magistris e del primo cittadino di Gaza collegato in video
Redazione Attualità
30 dicembre 2025
Ore 19:46
Gemellaggio Riace-Gaza, dopo il No del Governo Lucano scrive a Mattarella:\u00A0«Non è una minaccia alla sicurezza»\n
Emergenza sanità

Ospedale di Locri, Mammoliti: «Ambulanze ferme al Pronto Soccorso usate come lettini per il ricovero»

Il presidente del tribunale per i diritti del malato: «Dove sono Occhiuto e gli assessori regionali della Locride?»
Ilario Balì
30 dicembre 2025
Ore 19:30
Ospedale di Locri, Mammoliti: «Ambulanze ferme al Pronto Soccorso usate come lettini per il ricovero»\n
La lettera-appello

Riace e il gemellaggio negato con Gaza, Lucano scrive a Mattarella

Il sindaco si rivolge al Capo dello Stato come «Ultimo custode dei valori costituzionali che ci uniscono». Il sostegno di De Magistris: «Noi schierati dalla parte giusta della storia»
Ilario Balì
30 dicembre 2025
Ore 18:03
Riace e il gemellaggio negato con Gaza, Lucano scrive a Mattarella\n
Arrivano i fondi

Oltre 885mila euro per le strade dei piccoli comuni calabresi: ecco quelli ammessi al finanziamento del Ministero

Approvata la graduatoria del Mit, a livello nazionale sono 97 i centri sotto i 5mila abitanti beneficiari del contributo per manutenzione e riqualificazione, 7 quelli nella nostra regione
Redazione Attualità
30 dicembre 2025
Ore 17:28
Oltre 885mila euro per le strade dei piccoli comuni calabresi: ecco quelli\u00A0ammessi al finanziamento del Ministero\n
Nuovo anno

Le speranze e i buoni propositi dei calabresi per il 2026: ecco gli auguri di Capodanno dalle città capoluogo

VIDEO | Abbiamo raccolto le voci di cittadini, amministratori locali e operatori economici. I bilanci e gli auspici da Cosenza a Crotone, passando per Catanzaro e Vibo
Redazione Attualità
30 dicembre 2025
Ore 17:24
Le speranze e i buoni propositi dei calabresi per il 2026: ecco gli auguri di Capodanno dalle città\u00A0capoluogo
Pronti a partire

Catanzaro si accende per "L'anno che verrà": presentato il Capodanno Rai. Occhiuto: «Calabria protagonista nel mondo»

Nel Complesso monumentale San Giovanni del capoluogo la conferenza stampa di presentazione dell’importante evento che darà il benvenuto al 2026. Il sindaco Fiorita: «Per noi motivo di orgoglio»
Francesco Graziano
30 dicembre 2025
Ore 13:41
Catanzaro si accende per \"L'anno che verrà\": presentato il Capodanno Rai. Occhiuto: «Calabria protagonista nel mondo»\n
giustizia minorile

Tribunale dei minori, il bilancio di Di Palma è positivo: «Risposta pressoché immediata»

Presentato questa mattina il bilancio di fine anno dell’attività della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria. Il procuratore Di Palma ha snocciolato numeri che dimostrano come «l’ufficio è sul pezzo». Nuovo grido d’allarme per l’assenza di strutture per minori con disturbi psichiatrici
Claudio Labate
30 dicembre 2025
Ore 13:37
Tribunale dei minori, il bilancio di Di Palma è positivo:\u00A0«Risposta pressoché immediata»\n
I nomi

Capodanno a Cosenza, ecco chi sono gli artisti che faranno da apripista al concerto di Brunori Sas

Il cantautore cosentino accenderà la notte di San Silvestro, preceduto da una parata di artisti del territorio: dalla musica d’autore di Speedy alle atmosfere contaminate di Garenna con Dj Kerò, passando per le voci calde di Giovanni Segreti Bruni, Paola Pizzino e Federica Greco. In mezzo l'ironia e l’energia dei Cinghios
Redazione
30 dicembre 2025
Ore 11:22
Capodanno a Cosenza, ecco chi sono gli artisti che faranno da apripista al concerto di Brunori Sas\n
Il seminario pro

Separazione delle carriere, parte da Casabona il tour crotonese del Comitato per il Sì. Truncè (Camera Penale Crotone): «Cambiamo il sistema»

Convegno nella Chiesa Madre sul prezzo umano degli errori giudiziari, presente anche l’ex sindaco di Cirò Marina Nicodemo Parrilla, coinvolto nell’operazione Stige e poi assolto: «Questo territorio già martoriato non può avere anche paura della giustizia»
Giuseppe Dell'Aquila
30 dicembre 2025
Ore 10:13
Separazione delle carriere, parte da Casabona il tour crotonese del Comitato per il Sì. Truncè (Camera Penale Crotone):\u00A0«Cambiamo il sistema»\n
Storie di integrazione

Adottato e benvoluto a Catanzaro: ma Yayà soffre pensando ai suoi bambini lontani in Senegal 

Confessioni a cuore aperto di un giovane sudafricano che in Calabria ha trovato la sua giusta dimensione e nel capoluogo di regione è riuscito a stabilizzarsi trovando pure tanti amici
Nico De Luca
30 dicembre 2025
Ore 10:05
Adottato e benvoluto a Catanzaro: ma Yayà soffre pensando ai suoi bambini lontani in Senegal\u00A0\n\n\n
Mai più soli

Dalla Regione 3 milioni per sostenere progetti contro la marginalità degli anziani

I fondi, distinti tra le varie province, sosterranno i progetti presentati dagli enti del Terzo settore. L’assessore Straface: «Superiamo una visione assistenzialistica dell'anziano, riconoscendolo come risorsa sociale, culturale e relazionale per i territori»
Redazione
30 dicembre 2025
Ore 09:48
Dalla Regione 3 milioni per sostenere progetti contro la marginalità degli anziani\n
Politica

A Catanzaro scatta il divieto permanente di lancio palloncini. Vietati i fuochi d’artificio a Capodanno

Su impulso dell’assessora Colosimo il comune ha adottato due ordinanze per ridurre comportamenti dannosi per gli animali e rafforzare una cultura del rispetto e della responsabilità collettiva
Redazione
30 dicembre 2025
Ore 09:25
A\u00A0Catanzaro scatta il divieto permanente di lancio palloncini. Vietati i fuochi d’artificio a Capodanno
