LaC Storie, una passione tagliente

Loredana Giannicola replica alle polemiche degli ultimi giorni: «Più risorse saranno destinate all’accoglienza dei ragazzi stranieri, parlare di diminuzione dei contingenti è infondato. Ma i nostri paesi si stanno svuotando»
L'infettivologo: «Può uccidere anche più del Covid». Attualmente cinque milioni di vittime in tutto il mondo, un terzo dei morti europei è italiano: «Antibiotici usati troppo e male, siamo tornati all'era pre-antibiotica»
Alessandra Porto, operatrice turistica specializzata, traccia un quadro della stagione 2026 tra rincari, difficoltà ma anche nuove opportunità per il territorio. Ecco la sua analisi sulle prospettive del turismo nella regione
Presidente del colosso San Donato e dell'Università Vita - San Raffaele, l’imprenditore decide di cambiare tutto: si trasferisce in Francia e si dedica al mondo della musica diventando rapper con il nome di “Tractopelle Musik”
Il locale aveva subito un grave rogo doloso l’8 marzo scorso. I tre giovani titolari della struttura non si sono arresi: «Abbiamo lavorato dalle 7 a mezzanotte per farcela e la risposta della città è stata straordinaria»
L’offerta dell’olio, destinato ad alimentare la lampada votiva che arde dinanzi alle reliquie di San Francesco, rappresenta un gesto simbolico di fede e unità, espressione del profondo legame tra il popolo calabrese e il suo patrono
I festeggiamenti hanno preso il via con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Stefano Rega. Un evento a cui hanno preso parte trentadue sacerdoti, comunità religiose, autorità civili e militari, familiari e amici
Il docente e delegato al counseling dell'Università della Calabria: «Registriamo sempre più richieste e facciamo sempre più colloqui». E ai genitori: «Siate giardinieri, non falegnami: la pianta cresce da sola se le dai il terreno giusto»
La denuncia di Bds e gruppo embargo militare, Coordinamento per la Palestina e Global Sumud Calabria: «Violazione della Legge 185/90, che regola e limita il commercio e il transito di materiali verso Paesi in conflitto»
Il primo cittadino, attraverso i nostri microfoni, è tornato a parlare della nuova caserma dei carabinieri, vicenda che si trascina da anni e che un anno fa sembrava giunta a soluzione. Ma ad oggi non si conosce ancora la data di inaugurazione. Prima bisognerà risolvere ulteriori problemi burocratici
Braccianti agricoli, elettricisti specializzati, infermieri digitali: la mappa del mercato nel 2026 è molto diversa dalla narrazione dominante. Ma l’automazione sta riducendo le opportunità entry-level, cambiando profondamente l’accesso per le nuove leve