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Attualità

LaC Storie, una passione tagliente

3 maggio, 2026
L’intervista

Meno alunni e cattedre, la dirigente dell’Usr: «Scuola garantita anche nelle aree interne, ma in Calabria è allarme spopolamento»

Loredana Giannicola replica alle polemiche degli ultimi giorni: «Più risorse saranno destinate all’accoglienza dei ragazzi stranieri, parlare di diminuzione dei contingenti è infondato. Ma i nostri paesi si stanno svuotando»
Meno alunni e cattedre, la dirigente dell’Usr: «Scuola garantita anche nelle aree interne, ma in Calabria è allarme spopolamento»\n
Scenario preoccupante

«L’antibiotico resistenza sarà la prima causa di morte, pandemia silenziosa che uccide più del Covid»: Bassetti lancia l’allarme 

L'infettivologo: «Può uccidere anche più del Covid». Attualmente cinque milioni di vittime in tutto il mondo, un terzo dei morti europei è italiano: «Antibiotici usati troppo e male, siamo tornati all'era pre-antibiotica»
Redazione Attualità
«L’antibiotico resistenza sarà la prima causa di morte, pandemia silenziosa che uccide più del\u00A0Covid»: Bassetti lancia l’allarme\u00A0\n
In tv

“I giorni della storia”, boom di ascolti per il nuovo format di LaC: la prima puntata dedicata a papa Francesco

Condotta dal direttore Franco Laratta, la trasmissione ha fatto il suo esordio giovedì sera. Il prossimo appuntamento sarà centrato sull’America di Trump
Redazione Attualità
“I\u00A0giorni della storia”, boom di ascolti per il nuovo format di LaC: la prima puntata dedicata a papa Francesco\n
L'intervista

Estate in Calabria, il caro carburante cambia i viaggi: «Si va verso itinerari più brevi, qui disagi ma il potenziale è enorme»

Alessandra Porto, operatrice turistica specializzata, traccia un quadro della stagione 2026 tra rincari, difficoltà ma anche nuove opportunità per il territorio. Ecco la sua analisi sulle prospettive del turismo nella regione
Francesco Graziano
Estate in Calabria, il caro carburante cambia i viaggi: «Si va verso itinerari più brevi, qui disagi ma il potenziale è enorme»\n

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Ponte primo maggio, in Calabria 73mila al lavoro

3 maggio 2026
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Unical traino di restanza per gli studenti calabresi

3 maggio 2026
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Antimafia penitenziaria, l'affondo della garante

2 maggio 2026
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A Reggio rinasce l'impianto sportivo di Arghillà

3 maggio 2026
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3 maggio 2026
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3 maggio 2026
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2 maggio 2026
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3 maggio 2026
Ore 12:15
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Economia e Lavoro

Ponte primo maggio, in Calabria 73mila al lavoro

3 maggio 2026
Ore 12:15
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Società

Unical traino di restanza per gli studenti calabresi

3 maggio 2026
Ore 12:15
Unical traino di restanza per gli studenti calabresi
La svolta

Dalla guida del più importante gruppo sanitario in Italia al rap: la scelta di vita (inattesa) di Paolo Rotelli

Presidente del colosso San Donato e dell'Università Vita - San Raffaele, l’imprenditore decide di cambiare tutto: si trasferisce in Francia e si dedica al mondo della musica diventando rapper con il nome di “Tractopelle Musik”
Francesco Graziano
3 maggio 2026
Ore 09:42
Dalla guida del\u00A0più importante gruppo sanitario in Italia al rap: la scelta di vita (inattesa) di Paolo Rotelli\n
Luogo di fede

Paravati si prepara alla Festa della Mamma, l’evento più atteso dai figli spirituali di Natuzza Evolo

L’appuntamento è per il 10 maggio nella Villa della Gioia. Prosegue intanto la causa di beatificazione per elevare la mistica vibonese all’onore degli altari
Giuseppe Currà
3 maggio 2026
Ore 09:01
Paravati si prepara alla Festa della Mamma, l’evento\u00A0più atteso dai figli spirituali di Natuzza Evolo\n
Storia di speranza

Devastato da un incendio, l’abbraccio di Palmi per il Sunset che riapre: «L’affetto della gente ci ha emozionato»

Il locale aveva subito un grave rogo doloso l’8 marzo scorso. I tre giovani titolari della struttura non si sono arresi: «Abbiamo lavorato dalle 7 a mezzanotte per farcela e la risposta della città è stata straordinaria»
Giuseppe Mancini
3 maggio 2026
Ore 08:08
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Il ricordo

Reggio Calabria, 44 anni fa l’omicidio di Gennaro Musella: «Punito per essersi ribellato alla sopraffazione mafiosa»

Vittima innocente di mafia, è la figlia a ricordare il padre: «È il mio modo di cercare nelle coscienze della gente quella Giustizia che i tribunali non hanno saputo rendere a quella morte»
Redazione Attualità
3 maggio 2026
Ore 05:08
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DEVOZIONE E COMMOZIONE

Festa di San Francesco di Paola, Occhiuto rinnova il rito dell’accensione della lampada votiva

L’offerta dell’olio, destinato ad alimentare la lampada votiva che arde dinanzi alle reliquie di San Francesco, rappresenta un gesto simbolico di fede e unità, espressione del profondo legame tra il popolo calabrese e il suo patrono
Francesca Lagatta
3 maggio 2026
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Tra luci e ombre

L'Università della Calabria, la lezione che Roma non vuole imparare: l'oro di carta tra i cubi di Gregotti

Bilancio record e crescita frenata: fondi vincolati e stop alle assunzioni mettono a rischio il futuro dell’ateneo
Gianfranco Donadio*
3 maggio 2026
Ore 04:30
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Festa grande

Le comunità di Verbicaro, Cittadella e Bonifati in festa per i 25 anni di sacerdozio di don Giovanni Celia

I festeggiamenti hanno preso il via con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Stefano Rega. Un evento a cui hanno preso parte trentadue sacerdoti, comunità religiose, autorità civili e militari, familiari e amici
Francesca Lagatta
2 maggio 2026
Ore 21:00
Le comunità di Verbicaro, Cittadella e Bonifati in festa per i 25 anni di sacerdozio di don Giovanni Celia
Il riconoscimento

All’ex rettore Unical Nicola Leone il Premio Telesio del Rotary Club Cosenza: «Ha dato una svolta all’ateneo»

La cerimonia si terrà martedì prossimo. Le motivazioni spiegate dalla presidente Francesca Criscuolo: «Ha rafforzato il ruolo dell’Università della Calabria nel panorama scientifico globale»
Redazione Attualità
2 maggio 2026
Ore 19:00
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L’intervista

Benessere psicologico, Francesco Craig (Unical): «Agli studenti diciamo che la vita non è una staffetta»

Il docente e delegato al counseling dell'Università della Calabria: «Registriamo sempre più richieste e facciamo sempre più colloqui». E ai genitori: «Siate giardinieri, non falegnami: la pianta cresce da sola se le dai il terreno giusto»
Paolo Mazza
2 maggio 2026
Ore 17:00
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La mobilitazione

Porti contro la guerra: dalle banchine alle piazze, a Reggio testimonianze da Gioia Tauro, Genova e Civitavecchia

La sezione Anpi Ruggero Condò di Reggio ha ospitato l'incontro promosso dal coordinamento Pro Palestina Reggino per dare voce ai portuali: «Non vogliamo lavorare per la filiera bellica»

2 maggio 2026
Ore 15:35
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Riunione in Prefettura

Giro d’Italia: ben 220 i presidi di sicurezza sul tragitto dei ciclisti nel Catanzarese

Il vertice presieduto dal prefetto De Rosa ha definito aspetti organizzativi della prima tappa italiana della Corsa Rosa in programma il 12 maggio

Redazione
2 maggio 2026
Ore 14:34
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Disagio e inclusione

La fragilità che diventa forza, a Gioia un faro di speranza per minori e famiglie in difficoltà: «Il cuore ci spinge ad andare avanti»

Fondata da professionisti con anni di esperienza, la cooperativa sociale di comunità “Chiave di volta” offre sostegno immediato e diversi progetti di assistenza e formazione
Giuseppe Mancini
2 maggio 2026
Ore 14:07
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Stop al genocidio

Nuovo carico di armamenti per Israele allo scalo di Gioia Tauro, i movimenti: «I nostri non sono porti di guerra»

La denuncia di Bds e gruppo embargo militare, Coordinamento per la Palestina e Global Sumud Calabria: «Violazione della Legge 185/90, che regola e limita il commercio e il transito di materiali verso Paesi in conflitto»
Redazione Attualità
2 maggio 2026
Ore 13:23
Nuovo carico di armamenti per Israele allo scalo di Gioia Tauro, i movimenti: «I nostri non sono porti di guerra»\n
la nota

Progetto di Parco Eolico Offshore "Enotria": le osservazioni di Potere al Popolo Calabria

Per il movimento si tratta del consueto modello speculativo che privatizza gli utili e socializza le perdite, scaricando sulla collettività l'onere di futuri fallimenti o mancate bonifiche
Redazione
2 maggio 2026
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La fuga dei giovani dopo la laurea, dal 2005 la Calabria ha perso 100mila ragazzi tra i 25 e i 35 anni

Il reddito di merito proposto da Roberto Occhiuto non serve a trattenerli: se gli universitari già restano, dopo gli studi decidono di andare via
Francesco La Luna
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Parco eolico offshore "Enotria": Bosco: "Sì alle rinnovabili, no a chi vuole saccheggiare il nostro mare"

l Presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro esprime piena e convinta solidarietà alla delibera con cui la Giunta comunale ha ribadito formalmente la propria contrarietà al progetto

2 maggio 2026
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La nuova caserma dei carabinieri di Cetraro ancora chiusa, il sindaco Aieta: «Troveremo una soluzione»

Il primo cittadino, attraverso i nostri microfoni, è tornato a parlare della nuova caserma dei carabinieri, vicenda che si trascina da anni e che un anno fa sembrava giunta a soluzione. Ma ad oggi non si conosce ancora la data di inaugurazione. Prima bisognerà risolvere ulteriori problemi burocratici
Francesca Lagatta
2 maggio 2026
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Cartelle esattoriali, la rottamazione quinquies non decolla: Sud e Calabria in linea col flop

Solo 1,8 milioni di domande raccolte. Nel Mezzogiorno circa 540mila adesioni, mentre in Calabria si stimano tra 50mila e 72mila richieste
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2 maggio 2026
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Esercenti e Palazzo De Nobili aprono tavolo di confronto per una terapia forte: già abbozzato un piano d’azione

Dopo le prime due riunioni - la prima estemporanea – imprenditori del food e no food pronti a prendere in mano la situazione con una road map di iniziative immediate

Nico De Luca
2 maggio 2026
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Il lavoro del futuro non è solo AI: boom di mestieri tecnici, green e della cura mentre cambia l’ingresso per i giovani

Braccianti agricoli, elettricisti specializzati, infermieri digitali: la mappa del mercato nel 2026 è molto diversa dalla narrazione dominante. Ma l’automazione sta riducendo le opportunità entry-level, cambiando profondamente l’accesso per le nuove leve
Matteo Pugliese*
1 maggio 2026
Ore 18:01
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