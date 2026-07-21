Calabria a fuoco, incendi dal Pollino al Vibonese

Roghi senza tregua in Calabria: fiamme dalla costa jonica catanzarese fino a Cosenza e al Parco del Pollino. Centinaia di ettari distrutti, mezzi aerei in azione, allarme fumi tossici a Castrovillari e massima allerta per il caldo estremo
La studentessa affetta da tetraparesi spastica deve raggiungere Vibo per frequentare il Classico. La madre attiva una raccolta fondi per contribuire a sostenere i costi, mentre l’Amministrazione pubblica un bando da 30mila euro. Ma la competenza è di Provincia e Regione
L’uomo è riconosciuto colpevole dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e trasferimento fraudolento di valori, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa
L'associazione lancia l'allarme dopo i roghi che stanno devastando la regione: oltre 150 incendi negli ultimi giorni si aggiungono ai 179 censiti fino a metà luglio. Chiesta alla Regione una strategia strutturale e il pieno rispetto della legge sulle aree percorse dal fuoco
L’operaio 23enne lavorava alla manutenzione di una pala tra 60 e 70 metri d’altezza: la Procura indaga per capire se il 23enne fosse dotato dei dispositivi di sicurezza previsti per questo tipo di interventi
L'emergenza incendi non si ferma: roghi nel Pollino anche a Castrovillari e Frascineto. Distrutti ettari di bosco e macchia mediterranea, Canadair in volo, chiusa l'area del fiume Lao e massima allerta nel Parco del Pollino
Al centro dell’inchiesta c’è l’ex responsabile dell’area finanziaria dell’ente. Secondo la Procura, il denaro sarebbe stato trasferito dalla tesoreria verso conti personali, imprese e associazioni. Contestati, a vario titolo, peculato e autoriciclaggio
VIDEO | Le immagini riprese questa mattina mostrano la distruzione provocata dal vasto rogo divampato ieri nel territorio di Drapia. Fiamme anche a Zungri, Zaccanopoli, Briatico, San Costantino, Stefanaconi, Filadelfia e Soriano. Richiamato in servizio il personale libero dal turno
La garante regionale Russo ringrazia quanti hanno collaborato alla messa in sicurezza delle persone ospitate nella struttura: «Quanto accaduto dimostra che, dinanzi alle emergenze, la risposta più efficace nasce dalla collaborazione tra le istituzioni»
La giunta autorizza le opposizioni alle decisioni del Giudice di Pace. L'amministrazione difende la legittimità del dispositivo SV3 per ridurre i sinistri stradali che in passato è stato oggetto di ricorsi
Un motociclista è finito sull’asfalto dopo che il suo mezzo ha urtato un’utilitaria che procedeva in senso opposto. L’uomo è stato trasportato in ospedale dal 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Pesanti rallentamenti sulla trafficata arteria della costa vibonese
L'ex primo cittadino di Rizziconi protagonista del corto Il quaderno di Tommaso al Giffoni Film Festival. «Ne vale la pena ogni giorno», dice ricordando la scelta di denunciare le infiltrazioni mafiose. Con lui la moglie Mariagrazia Squillaci, l'attore Antonio Gerardi e la ministra Marina Calderone
VIDEO | Dopo i trenta interventi effettuati domenica, i Vigili del fuoco sono nuovamente impegnati su più fronti. Operazioni in corso a Torre Gallo, mentre un altro incendio divampa nella Valle del Mesima