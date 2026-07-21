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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Calabria a fuoco, incendi dal Pollino al Vibonese

Si moltiplicano gli interventi dei vigili del fuoco per incendi in Calabria. Tutta la regione, dal Pollino allo Stretto, è interessata dai roghi. A Cosenza è stato necessario evacuare alcune famiglie.

21 luglio, 2026
Emergenza roghi

Calabria, inferno di fuoco: incendi da Squillace al Pollino, evacuazioni, case minacciate e Canadair in azione

Roghi senza tregua in Calabria: fiamme dalla costa jonica catanzarese fino a Cosenza e al Parco del Pollino. Centinaia di ettari distrutti, mezzi aerei in azione, allarme fumi tossici a Castrovillari e massima allerta per il caldo estremo
Calabria, inferno di fuoco: incendi da Squillace al Pollino, evacuazioni, case minacciate e Canadair in azione\n
L’appello

Il sogno di Greta è un mezzo per andare al liceo: Comune di Filadelfia e famiglia uniti nella battaglia per il diritto allo studio di una 14enne

La studentessa affetta da tetraparesi spastica deve raggiungere Vibo per frequentare il Classico. La madre attiva una raccolta fondi per contribuire a sostenere i costi, mentre l’Amministrazione pubblica un bando da 30mila euro. Ma la competenza è di Provincia e Regione
Cristina Iannuzzi
Il sogno di Greta è un mezzo per andare al liceo: Comune di Filadelfia e famiglia uniti nella battaglia per il diritto allo studio di una 14enne\n
Il provvedimento

Isola Capo Rizzuto, finisce in carcere un commerciante 52enne coinvolto nell’operazione Jonny 

L’uomo è riconosciuto colpevole dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e trasferimento fraudolento di valori, aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa
Redazione Cronaca
Isola Capo Rizzuto, finisce in carcere\u00A0un commerciante 52enne coinvolto nell’operazione Jonny\u00A0\n
L’emergenza

Calabria nella morsa degli incendi, Legambiente: «Servono controlli, prevenzione e tolleranza zero contro i piromani»

L'associazione lancia l'allarme dopo i roghi che stanno devastando la regione: oltre 150 incendi negli ultimi giorni si aggiungono ai 179 censiti fino a metà luglio. Chiesta alla Regione una strategia strutturale e il pieno rispetto della legge sulle aree percorse dal fuoco
Redazione Ambiente
Calabria nella morsa degli incendi, Legambiente: «Servono controlli, prevenzione e tolleranza zero contro i piromani»\n

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Verità sulle navi dei veleni, a Reggio l'incontro del Pd

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Lotito e Cannizzaro lanciano la nuova era della Reggina

21 luglio 2026
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21 luglio 2026
Ore 12:47
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21 luglio 2026
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21 luglio 2026
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Società

G8 di Genova e movimenti No global 25 anni dopo

21 luglio 2026
Ore 12:47
G8 di Genova e movimenti No global 25 anni dopo
L’intervento

Incendio vicino ai binari, sospesa la circolazione ferroviaria tra Rosarno e Mileto

Intervento in corso dei Vigili del Fuoco. I treni potranno essere instradati via Tropea, con ritardi fino a 70 minuti
Redazione Cronaca
21 luglio 2026
Ore 13:50
Incendio vicino ai binari, sospesa la circolazione ferroviaria tra Rosarno e Mileto\n
A Mongrassano

Morte sul lavoro nel Cosentino: stritolato dagli ingranaggi dei motori dell’impianto eolico, c’è l’inchiesta

L’operaio 23enne lavorava alla manutenzione di una pala tra 60 e 70 metri d’altezza: la Procura indaga per capire se il 23enne fosse dotato dei dispositivi di sicurezza previsti per questo tipo di interventi
Redazione Cronaca
21 luglio 2026
Ore 13:10
Morte sul lavoro nel Cosentino: stritolato dagli ingranaggi dei motori dell’impianto eolico, c’è l’inchiesta\n
emergenza Pollino

Pollino in fiamme, il vescovo Francesco Savino: «Il vero incendio è l'abbandono dei nostri paesi»

Il vescovo di Cassano allo Ionio e vice presidente della Cei lancia un appello mentre le fiamme assediano Mormanno, Morano, Castrovillari e Saracena: «Non è solo colpa del caldo».
Franco Sangiovanni
21 luglio 2026
Ore 12:23
Pollino in fiamme, il vescovo Francesco Savino:\u00A0«Il vero incendio è l'abbandono dei nostri paesi»\n
Operazione Epicentro 2

Maxi inchiesta contro la ’ndrangheta a Reggio Calabria, due ricercati si sono costituiti

Uno si è consegnato nella caserma di Archi, l’altro si è presentato spontaneamente in carcere. Il blitz della Dda aveva portato all’arresto di 79 persone
Redazione Cronaca
21 luglio 2026
Ore 11:17
Maxi inchiesta contro la ’ndrangheta a Reggio Calabria, due ricercati si sono costituiti\n
Emergenza roghi

Incendi in Calabria, sul Pollino è battaglia contro il fuoco: santuario a rischio, chiuso il Lao e Canadair in azione

L'emergenza incendi non si ferma: roghi nel Pollino anche a Castrovillari e Frascineto. Distrutti ettari di bosco e macchia mediterranea, Canadair in volo, chiusa l'area del fiume Lao e massima allerta nel Parco del Pollino
Redazione Cronaca
21 luglio 2026
Ore 10:58
Incendi in Calabria, sul Pollino è battaglia contro il fuoco: santuario a rischio, chiuso il Lao e Canadair in azione\n
Punto fermo

Vazzano, chiuse le indagini sugli 850mila euro sottratti dalle casse del Comune: 38 indagati e 235 mandati di pagamento considerati fittizi

Al centro dell’inchiesta c’è l’ex responsabile dell’area finanziaria dell’ente. Secondo la Procura, il denaro sarebbe stato trasferito dalla tesoreria verso conti personali, imprese e associazioni. Contestati, a vario titolo, peculato e autoriciclaggio
Enrico De Girolamo
21 luglio 2026
Ore 10:43
Vazzano, chiuse le indagini sugli 850mila euro sottratti dalle casse del Comune: 38\u00A0indagati e 235 mandati di pagamento considerati fittizi\n
Tragedia

Incidente sul lavoro a Mongrassano, muore un operaio di 23 anni. La Fillea Cgil: «Basta stragi»

Il sindacato esprime cordoglio per la morte del giovane lavoratore, deceduto durante un intervento di manutenzione. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente
Redazione
21 luglio 2026
Ore 10:34
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Terra in fiamme

Emergenza incendi sul Pollino, Laghi: «In Calabria attività di prevenzione inadeguata»

VIDEO | Il consigliere regionale a proposito degli eventi di questi giorni  parla di «danno enorme non solo per il nostro patrimonio naturalistico ma anche per la nostra salute»
Redazione Cronaca
21 luglio 2026
Ore 08:30
Emergenza incendi sul Pollino, Laghi: «In Calabria attività di prevenzione inadeguata»\n\n\n
Notte di violenza

Schiavonea, accoltella il vicino e lancia una bombola dal balcone: fermato dai carabinieri

Il trentasettenne si sarebbe barricato in casa dopo l’aggressione. Ferito anche un militare durante il lungo intervento in viale Riccione
Matteo Lauria
21 luglio 2026
Ore 08:29
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Estate di fuoco

Incendi nel Vibonese, Torre Galli ridotta in cenere: collina di Drapia devastata. Oltre 40 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore

VIDEO | Le immagini riprese questa mattina mostrano la distruzione provocata dal vasto rogo divampato ieri nel territorio di Drapia. Fiamme anche a Zungri, Zaccanopoli, Briatico, San Costantino, Stefanaconi, Filadelfia e Soriano. Richiamato in servizio il personale libero dal turno
Redazione
21 luglio 2026
Ore 07:59
Incendi nel Vibonese, Torre Galli ridotta in cenere: collina di Drapia devastata. Oltre 40 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore\n
Pollino in fiamme

Il fuoco minaccia anche il carcere di Castrovillari. Controlli sanitari e interventi a tutela dei detenuti

La garante regionale Russo ringrazia quanti hanno collaborato alla messa in sicurezza delle persone ospitate nella struttura: «Quanto accaduto dimostra che, dinanzi alle emergenze, la risposta più efficace nasce dalla collaborazione tra le istituzioni»
Redazione Cronaca
21 luglio 2026
Ore 07:32
Il fuoco minaccia anche il carcere di Castrovillari. Controlli sanitari e interventi a tutela dei detenuti\n
L’incendio

Inferno sul Pollino: autostrada bloccata, fumi tossici e fiamme minacciano i centri abitati

Un vasto rogo assedia Castrovillari, Morano e Frascineto. Vigili del fuoco e Canadair in azione per salvare le aziende e l'area protetta, mentre il Comune emana un'ordinanza per la salute pubblica
Franco Sangiovanni
21 luglio 2026
Ore 07:11
Inferno sul\u00A0Pollino: autostrada bloccata, fumi tossici e fiamme minacciano i centri abitati\n
Parco Nazionale sotto assedio

Castrovillari e Pollino in fiamme, Canadair sul Monte Manfriana mentre l’aria diventa irrespirabile | VIDEO

Il fuoco risale verso le vette dopo aver distrutto ettari di vegetazione. Restano attivi più focolai e l’allarme per i fumi tossici
Redazione
21 luglio 2026
Ore 06:40
Castrovillari e Pollino in fiamme, Canadair sul Monte Manfriana mentre l’aria diventa irrespirabile | VIDEO\n
Anche di notte

Incendio sulla Sp 257 a Carolei: residenti in strada per proteggere le proprie case dalle fiamme – VIDEO 

Gli abitanti di via Iove hanno abbandonato le case in via precauzionale e contenuto le fiamme in attesa dei soccorsi. Si fa largo il sospetto di un'origine dolosa del rogo
Paolo Mazza
21 luglio 2026
Ore 06:23
Incendio sulla Sp 257 a Carolei: residenti in strada per proteggere le proprie case dalle fiamme\u00A0–\u00A0VIDEO\u00A0\n
autovelox e affini

SS 18, Acquappesa impugna l'annullamento delle multe: «Il sorpassometro non si tocca»

La giunta autorizza le opposizioni alle decisioni del Giudice di Pace. L'amministrazione difende la legittimità del dispositivo SV3 per ridurre i sinistri stradali che in passato è stato oggetto di ricorsi
Francesca Lagatta
21 luglio 2026
Ore 04:30
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Impatto nella notte

Incidente sulla ex 522 nei pressi di Zambrone, scontro tra una moto e un’auto: traffico in tilt lungo la litoranea

Un motociclista è finito sull’asfalto dopo che il suo mezzo ha urtato un’utilitaria che procedeva in senso opposto. L’uomo è stato trasportato in ospedale dal 118. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Pesanti rallentamenti sulla trafficata arteria della costa vibonese
Redazione
20 luglio 2026
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Responsabilità civile

Antonino Bartuccio racconta 12 anni sotto scorta: «Denunciare la ’ndrangheta? Ne è valsa la pena»

L'ex primo cittadino di Rizziconi protagonista del corto Il quaderno di Tommaso al Giffoni Film Festival. «Ne vale la pena ogni giorno», dice ricordando la scelta di denunciare le infiltrazioni mafiose. Con lui la moglie Mariagrazia Squillaci, l'attore Antonio Gerardi e la ministra Marina Calderone
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Estate di fuoco

Il Vibonese brucia, vasti roghi tra Drapia e Stefanaconi: enorme nube di fumo sovrasta la città capoluogo

VIDEO | Dopo i trenta interventi effettuati domenica, i Vigili del fuoco sono nuovamente impegnati su più fronti. Operazioni in corso a Torre Gallo, mentre un altro incendio divampa nella Valle del Mesima
Redazione
20 luglio 2026
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Il Vibonese brucia, vasti roghi tra Drapia e Stefanaconi: enorme nube di fumo sovrasta la città capoluogo\n
Ancora fuoco

Crotone, vasto incendio in un’autodemolizione: i vigili del fuoco al lavoro da questa mattina per spegnere le fiamme

Presenti inoltre diverse pattuglie dell’Arma dei carabinieri, della Polizia stradale e personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nel garantire la sicurezza dell’area interessata
Redazione Cronaca
20 luglio 2026
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Controli sulla costa jonica

Blitz dei Carabinieri in un villaggio turistico di Botricello: bagnino in “nero” e carenze igieniche, scattano le sanzioni

I controlli dei militari nel quadro dei servizi straordinari di controllo del territorio mirati al settore turistico-

alberghiero 

Redazione
20 luglio 2026
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