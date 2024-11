La Calabria è zona gialla dal 13 dicembre. La comunicazione dei parametri relativi al monitoraggio dei contagi, dei posti letto per pazienti Covid e la bassa incidenza dei ricoveri in terapia intensiva hanno consentito l'allentamento delle restrizioni e quindi l'ordinanza del ministro della Salute Speranza che ha traghettato la Calabria da zona arancione a gialla.





Coronavirus Calabria - Aggiornamenti Live

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria.

28 dicembre

Ore 23.05 - Negozio chiuso a Vibo Marina

Un dipendente di un negozio di cura della casa e della persona, sito a Vibo Marina, è risultato positivo al Covid-19. Per questo motivo, l’esercizio commerciale è stato temporaneamente chiuso in attesa delle attività di sanificazione. Inoltre tutto il personale sarà sottoposto a tampone molecolare.

Ore 21.18 - Focolaio Covid a Taurianova

È emergenza Covid nel reparto Dialisi dell'ospedale di Taurianova. Undici pazienti, cinque infermieri e una Oss sono risultati positivi al Covid, mentre si attendono i risultati di altri 32 tamponi già eseguiti.

Ore 21 - 34 casi a Fabrizia

Il Covid imperversa anche a Fabrizia, l’altra zona rossa istituita, con ordinanza del presidente della Regione, nel Vibonese oltre a quella relativa alla frazione di Vibo Valentia. Su 49 test molecolari eseguiti, infatti, i positivi sono 34. Ma si attende l’esito di 15 tamponi.

Ore 16 - Boom di nuovi casi a Vibo

Sono 96 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Di questi 94 nella provincia di Vibo e 2 a Catanzaro.

Ore 12.16 - Raggiunta quota 200 morti nel Cosentino

In provincia raggiunta quota 200 morti da inizio pandemia. Nelle ultime ore sono state 4 le vittime. Due di 74 e 61 anni risiedevano nel capoluogo, gli altri due di 93 e 90 anni erano di Rende e Cerchiara di Calabria.

Ore 8.49 - Piscopio e Fabrizia zona rossa

Il comune di Fabrizia e la frazione Piscopio di Vibo Valentia diventano zona rossa. È quanto deciso da un'ordinanza della Regione Calabria firmata dal presidente ff Nino Spirlì in vigore da oggi, 28 dicembre, fino al 6 gennaio.

Ore 7.18 - Misure restrittive a Terranova da Sibari

Vietato entrare ed uscire dal territorio di Terranova da Sibari per chi non è ivi residente o domiciliato. Il sindaco Luigi Lirangi ha firmato in serata la nuova ordinanza che inasprisce le misure della zona rossa per il suo comune.

27 dicembre

Ore 17.58 - A Satriano tutti negativi i tamponi dello screening

A sottoporsi al test erano stati circa 350 studenti e lavoratori rientrati per le festività natalizie. L'amministrazione ora pensa ad un'iniziativa simile prima della ripresa delle lezioni prevista per il 7 gennaio.

Ore 16.27 - Focolaio a Terranova da Sibari

Il contagio partito da un'azienda agrumicola. Ad oggi sono in venti ad essere risultati positivi al test antigenico: si attende la confema con il tampone molecolare eseguito dall'Asp e intanto il sindaco pensa a misure più restrittive.

Ore 13.00 - Un decesso a Platania

È deceduta nella notte tra Natale e Santo Stefano la prima vittima del Covid di Platania, nel Lametino. A darne la notizia è lo stesso primo cittadino Michele Rizzo che spiega che la donna si trovava dal 12 dicembre ricoverata.

Ore 12.13 - Chiusa chiesa a Lungro

Chiusa la Cattedrale di Lungro. Da oggi fino a nuove disposizioni dell'Asp nella chiesa del comune arbereshe è fatto divieto di svolgere ogni funzione religiosa. Un sacerdote che presta servizio nella chiesa dell'Eparchia di Lungro è risultato positivo al Covid.

Ore 8.00 - 46 casi a Piscopio

Trova conferma anche nei tamponi molecolariil focolaio Covid che si è sviluppato a Piscopio, popolosa frazione di Vibo Valentia. L’Asp ha comunicato che su 78 test 46 hanno dato esito positivo.

Ore 06.35 - Il vaccino anti-Covid in Calabria

È giunto nella tarda serata di ieri all'aeroporto di Lamezia Terme il primo carico di vaccini Pfizer/BioNtech, partito nei giorni scorsi dal Belgio, da consegnare questa mattina alle aziende ospedaliere e sanitarie calabresi in occasione del vaccine day.

26 dicembre

Ore 20.20 - Otto contagi all'ospedale di Lamezia

Otto contagi nel solo reparto Covid tra infermieri e turni anche di 17 ore come è capitato a chi era di turno per il Santo Natale. Accade all'ospedale di Lamezia.

Ore 18.20 - 132 casi a Reggio

Sono 132 i nuovi positivi nel territorio di Reggio Calabria. Lo riferisce la Direzione sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria.

Ore 14.30 - 86 contagi nella Calabria centrale

Sono 86 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 574 tamponi, di questi 86 sono risultati positivi.

Ore 11.30 - I l primario Torti tra i primi a vaccinarsi

Ci sarà anche il professore Carlo Torti, direttore dell'unità operativa di Malattie infettive e responsabile del centro Covid del Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro, tra il personale sanitario che domani prenderà parte al "V-day", sottoponendosi volontariamente alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19.

25 dicembre

Ore 16.46 - 114 casi nella Calabria centrale

Aumenta il numero dei contagi da Covid 19 nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 553 tamponi, di questi 114 sono risultati positivi.

Ore 16.16 - Due morti a Cosenz a

Il Covid anche nel giorno di Natale alimenta il drammatico bilancio delle vittime. Due decessi in provincia di Cosenza, si tratta di due donne.

24 dicembre

Ore 16.06 - 53 nuovi casi nell'area centrale della Calabria

Sono 53 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 727 tamponi.

23 dicembre

Ore 15.00 - Positivi tre sanitari al Ps di Vibo

Tre sanitari in servizio fino a 48 ore addietro al pronto soccorso dell'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia sono risultati positivi all'infezione da Covid. Negativi, invece, i tamponi ai quali si erano sottoposti i loro colleghi.

22 dicembre

Ore 18.00 - Anche a Cosenza il 27 si parte con i vaccini anti-Covid

Anche Cosenza si prepara al vax day. L'hub dell'Annunziata è stato individuato come struttura in cui i vaccini dovranno essere stoccati e conservati alla temperatura di ottanta gradi sotto zero.

Ore 15.25 - Positivo il vescovo di Cassano

Il vescovo della Diocesi di Cassano allo Jonio, monsignor Francesco Savino, è risultato positivo al Covid-19. Sono risultati contagiati anche il suo segretario e l'autista. Tutti e tre si sono sottoposti a tampone rapido e presentano leggeri sintomi, domani faranno il test molecolare.

Ore 11.26 - Ancora ferma la macchina per processare i tamponi

Doveva essere operativa da una decina di giorni, ma la macchina per processare i tamponi anti-Covid di cui si era dotata l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone è ancora ferma.

Ore 10.54 - Lamezia, positive 3 infermiere

Tre infermiere sono risultate positive nel reparto Covid del Giovanni Paolo II di Lamezia Terme. Il reparto è stato inaugurato da poco e da subito si sono riempiti tutti e venti i posti letto a disposizione. Altri sanitari sono stati sottoposti a tampone e se ne attendono gli esiti.

21 dicembre

Ore 19.15 - Medico del 118 di Trebisacce trasferito d'urgenza a Catanzaro

Un medico in servizio al 118 dell'ospedale di Trebisacce, in provincia di Cosenza, è stato trasferito d'urgenza al Pugliese Ciaccio di Catanzaro e ricoverato in terapia intensiva.

Ore 18.55 - Variante inglese Covid, test a due calabresi rientrati da Londra

Due persone di origine italiana, ma che vivono in Inghilterra, hanno fatto rientro in un piccolo paese della provincia di Cosenza per le festività natalizie, arrivando in Italia prima del blocco dei voli dal dal Regno Unito a seguito del mutamento del virus Sars-CoV-2. Saranno sottopisti al tampone nei prossimi giorni.

Ore 17.30 - A Lamezia sono 157 i casi attivi

Sono 157 i casi di Coronavirus attivi a Lamezia Terme. Questi al netto di quelli che potrebbero essere però ancora eventuali ritardi nella trasmissione dei dati. Quindici i casi comunicati oggi all’amministrazione comunale.

Ore 14.05 - Il 27 primi vaccini anti Covid per i sanitari del Gom

Nonostante i pronostici negativi che vedono la Calabria fanalino di coda, soprattutto nella sanità, dal Gom di Reggio Calabria arriva una buona notizia: il 27 dicembre 30 operatori sanitari dei reparti Covid saranno sottoposti alla prima dose di vaccino.

Ore 13.30 - Positivo in ospedale, chiuso il pronto soccorso di Cetraro

Pronto soccorso dell’ospedale di Cetraro chiuso temporaneamente per sanificazione dopo che un paziente positivo al coronavirus e in quarantena obbligatoria si è presentato ugualmente nel presidio.

20 dicembre

Ore 19.26 - Conclusi test anti Covid a Isola Capo Rizzuto

Nessun contagio è stato rilevato nella campagna di screening anti-Covid gratuito avviata dal Comune di Isola di Capo Rizzuto. Lo rende noto lo stesso ente sul proprio sito web.

Ore 19.10 - Test rapidi a Catanzaro

Sono oltre cento i test rapidi eseguiti nella prima giornata nella tendostruttura allestita dall'esercito nel piazzale della funicolare nel quartiere Sala a Catanzaro. Lo riferisce il sindaco Abramo.

Ore 14.58 - 40 casi nella Calabria centrale

Sono 40 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 412 tamponi.

Ore 12.10 - A Satriano parte lo screenig gratuito

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Chiaravalloti ha acquistato 600 tamponi rapidi per permettere a chi rientra a casa per le feste di trascorrere le vacanze in sicurezza.

19 dicembre

Ore 21.00 - Bimbo positivo a Soriano, chiuso asilo nido privato

Il sindaco di Soriano Calabro, Vincenzo Bartone, ha disposto la chiusura di un asilo nido privato, dopo che un bambino che frequenta la struttura è risultato positivo al Covid.

Ore 14.35 - 4 giocatori positivi, rinviata Reggina-Cittadella

Sospesa, al momento, la gara della 12/ma giornata del Campionato di Serie B, tra Reggina e Cittadella. La decisione è scaturita dai risultati di alcuni tamponi cui sono stati sottoposti in precedenza quattro giocatori veneti che non fanno parte del gruppo presente a Reggio.

Ore 14.15 - 44 nuovi contagi tra Catanzaro, Vibo e Crotone

Sono 44 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 567 tamponi, di questi 44 sono risultati positivi.

Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Provvedimenti e notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.18 dicembre

Ore 19.45 - Chiuso un reparto del Gom

Un reparto del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è stato chiuso preventivamente a causa di alcuni casi positivi al Covid riscontrati all'interno dello stesso. Lo comunica la direzione generale del Gom con una nota. Ad essere interessato il reparto di Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza

Ore 8.45 - Apre stamattina il Covid hotel a Reggio Calabria

Da oggi sarà attivo il primo Covid Hotel a Reggio Calabria. Lo ha annunciato l’assessore comunale al welfare Demetrio Delfino attraverso una breve nota.

17 dicembre

Ore 22.30 - Primo paziente nel reparto Covid dell'ospedale di Acri

È arrivato in serata il primo paziente nel nuovo reparto covid-19 dell’ospedale di Acri. Secondo quanto appreso si tratta di un ragazzo reduce da un intervento di chirurgia, dopo la rottura del femore, le cui condizioni di salute sono stabili. Il giovane è affetto da covid ma non presenta sintomi gravi.

Ore 14.37 - 45 nuovi contagi nella Calabria centrale

Sono 45 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 584 tamponi.

Ore 10.00 - Scuole chiuse a Rizziconi

Nelle scorse ore, il sindaco Alessandro Giovinazzo, ha pubblicato una ordinanza contingibile e urgente attraverso la quale ha disposto la sospensione cautelativa delle attività didattiche in presenza di tutti i plessi scolastici dell'istituto comprensivo "Rizziconi", comprese scuole private e ludoteche presenti nel territorio comunale.

16 dicembre

Ore 15.03 - 63 casi accertati nella Calabria centrale

Sono 63 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio ha eseguito i test su 563 tamponi. Il capoluogo di regione la provincia più colpita con 39 casi accertati, nessuno nella provincia di Vibo Valentia.

Ore 13.15 - Altri tre morti nel Cosentino

Hanno toccato quota 174 le vittime con coronavirus in provincia di Cosenza dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore nei diversi reparti ospedalieri dove sono in cura pazienti Covid, si sono registrati altri tre decessi

Calabria zona gialla: cosa si può fare

Ecco cosa si può fare e cosa no in Calabria zona gialla dal 13 dicembre.

Spostamenti

È consentito spostarsi da un comune all’altro e in un'altra regione in zona gialla, mentre sono necessarie ragioni specifiche per raggiungere una regione arancione o rossa. Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 salvo comprovati motivi di salute, lavoro, studio e situazioni di necessità.

Attività commerciali

Possono riaprire ristoranti e bar fino alle 18.00 che successivamente potranno continuare a lavorare d'asporto fino alle 22, non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio.

Restano invariate, come in zona arancione, le misure vigenti per i centri commerciali che saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di beni alimentari, tabaccherie ed edicole. Rimangono chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e slot machine. Attività ferme anche nei bar e nelle tabaccherie.

Scuola

A scuola, didattica a distanza per le superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Didattica in presenza per scuole dell'infanzia, elementari e medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Trasporti

Immutate anche le restrizioni riguardanti i mezzi pubblici: riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione di quello scolastico.