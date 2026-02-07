Social
Cronaca

Furto chiesa Petrona

7 febbraio, 2026
Le carte dell’inchiesta

Reggio Calabria, le accuse alla psicologa “abusiva”: «Si è arricchita su pazienti fragili senza pensare alle conseguenze»

Dall’indagine emergono ricevute e file audio in cui Tiziana Iaria si qualifica come psicologa e rimborsi da 200-250 euro per consulenze. La testimonianza: «Voleva darmi dei farmaci senza dirmi cosa fossero ma mi rifiutai perché non mi fidavo»
Reggio Calabria, le accuse alla psicologa “abusiva”: «Si è arricchita su pazienti fragili senza pensare alle conseguenze»\n
Milano Cortina

Dalla Calabria alle Olimpiadi per lavorare, ma viene rimandato a casa: «Umiliato e discriminato per la mia disabilità»

Francesco De Crea aveva organizzato il trasferimento per lavorare a Predazzo, ma il contratto è stato annullato all’ultimo: «Mi hanno detto che non sapevano dell’invalidità, nonostante io l’avessi specificato nel mio curriculum» 
Francesco Roberto Spina
Dalla Calabria\u00A0alle Olimpiadi per lavorare, ma viene rimandato a casa: «Umiliato e discriminato per la mia disabilità»\n
Figura eccellente

È morto a 100 anni Cesare Ruperto: nato in Calabria, era presidente emerito della Corte costituzionale 

Il grande giurista nato a Filadelfia nel 1925 ha dedicato la propria vita interamente alla magistratura. Nel 2006, dopo il pensionamento, fu il giudice di Calciopoli
Redazione
È morto a 100 anni Cesare Ruperto: nato in Calabria, era presidente emerito della Corte costituzionale\u00A0\n
La terra trema

Terremoto in Calabria, forte scossa di magnitudo 3,6: epicentro nel Catanzarese

Il sisma è stato registrato intorno alle 19:30 ed è stato avvertito chiaramente sia a Catanzaro che a Lamezia Terme. Il 23 gennaio un altro movimento di entità simile si è verificato nella stessa area
Redazione
Terremoto in Calabria, forte scossa di magnitudo 3,6: epicentro nel Catanzarese\n

Gli interventi

Il maltempo causa frane in Calabria, chiusa la SS19 a Tiriolo e rocciatori al lavoro sulla SS18 a Bagnara

VIDEO | Tecnici e Forze dell’Ordine impegnati su due arterie strategiche della rete stradale calabrese
Redazione Cronaca
7 febbraio 2026
Ore 08:52
Il maltempo causa frane in Calabria, chiusa la SS19 a Tiriolo e rocciatori al lavoro sulla SS18 a Bagnara\n
Arrestato

Condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti: fermato nella notte Giuseppe Calabrò

Era già coinvolto nell'inchiesta "Doppia Curva" su ultras di Inter e Milan. Il 4 febbraio la condanna in primo grado per l’efferato delitto della 18enne avvenuto nel 1975
Redazione Cronaca
7 febbraio 2026
Ore 07:54
Condannato all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti: fermato nella notte\u00A0Giuseppe Calabrò\n
Lieto fine

Petronà, tentato furto nella Chiesa madre: arrestate 2 persone in flagranza di reato dopo l’allarme lanciato dei residenti

VIDEO | Intervento notturno dei Carabinieri che si trovavano fuori servizio: offerte e arredi sacri rimasti intatti
Redazione cronaca
7 febbraio 2026
Ore 07:46
Petronà, tentato furto nella Chiesa madre: arrestate 2\u00A0persone\u00A0in flagranza di reato dopo l’allarme lanciato dei residenti\n
La replica

Vibo, Palazzo Romei in vendita a 1,5 milioni di euro. L’Andolina (Provincia): «Prezzo folle, così non lo compra nessuno»

Il presidente dell’ente sovracomunale spiega perché uno degli edifici storici della città è destinato all’oblio: «Dieci anni fa l’Unical stimò questo valore, ma ci vogliono almeno 6 milioni di euro per restaurarlo. E chi lo fa?»
Cristina Iannuzzi
7 febbraio 2026
Ore 05:15
Vibo, Palazzo Romei in vendita a 1,5 milioni di euro. L’Andolina (Provincia): «Prezzo folle, così non lo compra nessuno»\n
Attimi di paura

Crotone, tre feriti nello scontro tra due auto sulla strada statale 106 

L’impatto si è verificato poco dopo le 21 in località Poggio Pudano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e la Polizia stradale
Redazione
6 febbraio 2026
Ore 21:28
Crotone, tre feriti nello scontro tra due auto sulla strada statale 106\u00A0\n
Situazione critica

Maltempo nel Tirreno cosentino: frane a Maierà e a Diamante, ferrovia a rischio a Paola

Nella città del santo, nelle scorse ore, il personale incaricato ha effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni del tratto costiero e capire come e quando intervenire prima che sia troppo tardi
Francesca Lagatta
6 febbraio 2026
Ore 18:03
Maltempo nel Tirreno cosentino: frane a Maierà e a Diamante, ferrovia a rischio a Paola\n
Emergenza viabilità

Maltempo in Calabria, Altomonte quasi isolata per allagamenti: dalla Provincia 400mila euro per la Sp 120

Strade sommerse dopo le violente piogge nella Valle dell’Esaro. La consigliera Santoianni segnala l’emergenza: intervento con mezzi e sopralluoghi tecnici immediati
Franco Sangiovanni
6 febbraio 2026
Ore 17:14
Maltempo in Calabria,\u00A0Altomonte quasi\u00A0isolata per allagamenti:\u00A0dalla Provincia 400mila euro per la Sp 120\n
Clamoroso

Incidente sull’A2, scoperti 33 chili di hashish: arrestato autotrasportatore cinquantenne

Intervento della Polizia Stradale a Mormanno: la droga era nascosta nella cabina di un mezzo pesante. Sequestrati stupefacente e veicolo
Redazione
6 febbraio 2026
Ore 16:23
Incidente sull’A2, scoperti 33 chili di hashish: arrestato autotrasportatore cinquantenne\n
Giustizia lumaca

Lamezia, dipendenti sfruttati nei supermercati Perri: il processo parte (a stento) dopo due anni di rinvii

Quattro gli imputati che devono rispondere di stipendi inadeguati alle ore di lavoro e clima di «prevaricazione fisica e morale». Oltre centro testi da ascoltare. E il timore che il procedimento si areni
Alessia Truzzolillo
6 febbraio 2026
Ore 15:49
Lamezia, dipendenti sfruttati nei supermercati Perri: il processo parte (a stento) dopo due anni di rinvii\n
La decisione

Sfruttamento del lavoro nei market Paoletti, annullato il decreto di sequestro: il cellulare torna all’amministratore unico

Accolto il ricorso presentato dai difensori di Nicola Comito. Secondo l’accusa l’imprenditore Paoletti avrebbe violato gli obblighi sui domiciliari comunicando ordini sull’amministrazione delle sue aziende
Redazione Cronaca
6 febbraio 2026
Ore 15:08
Sfruttamento del lavoro nei market Paoletti, annullato il decreto di sequestro: il cellulare torna all’amministratore unico\n
I verbali

Tiziana Iaria nei guai per aver denunciato un finto rapimento, le carte della Procura: «Versione smentita dalle videocamere»

Il racconto del sequestro-lampo non regge dopo le indagini della polizia di Reggio Calabria. Il racconto: «Due uomini mi hanno tenuta rinchiusa». Ma per gli inquirenti la donna avrebbe passato la notte a Gambarie e usato Facebook da un profilo finto
Pablo Petrasso
6 febbraio 2026
Ore 14:41
Tiziana Iaria nei guai per aver denunciato un finto rapimento, le carte della Procura: «Versione smentita dalle videocamere»\n
FRANA LA RIVIERA DEI CEDRI

Maierà: frana sulla strada che conduce al paese, scuole chiuse fino a lunedì

Il fenomeno si è verificato ieri, 5 febbraio 2026, probabilmente anche a causa delle forti piogge, ma il sindaco Ivano Russo ne ha dato notizia poco fa con un post su Facebook. Il traffico è stato deviato lungo la via Muscivivo - Mandraglie
Francesca Lagatta
6 febbraio 2026
Ore 14:04
Maierà: frana sulla strada che conduce al paese, scuole chiuse fino a lunedì\n
‘Ndrangheta

Rinascita Scott, citazione a giudizio per 44 imputati (quasi tutti a piede libero) nel nuovo processo d’appello – NOMI

Il nuovo procedimento di secondo grado del troncone con rito abbreviato si è reso necessario dopo l’annullamento con rinvio ad opera della Cassazione nel maggio scorso per la rideterminazione delle condanne
Giuseppe Baglivo
6 febbraio 2026
Ore 13:47
Rinascita Scott, citazione a giudizio per 44 imputati (quasi tutti a piede libero) nel nuovo processo d’appello –\u00A0NOMI\n
Controlli sulla SS106

Sequestrato furgone con oltre 400 animali: trasporto irregolare sulla Jonica

La Polizia Stradale di Corigliano-Rossano blocca un mezzo proveniente dalle Marche e diretto in Sicilia: animali stipati senza i requisiti previsti
Matteo Lauria
6 febbraio 2026
Ore 13:23
Sequestrato furgone con oltre 400 animali: trasporto irregolare sulla Jonica\n
In crisi

Commercianti allo stremo a Catanzaro dopo il ciclone Harry: «Devono aiutarci a riaprire, non sappiamo dove sbattere la testa»

Attività alle prese con i problemi legati alla ripartenza. La titolare di un negozio: «Dovrò rivolgermi alle banche per ottenere un prestito». Critica la situazione per gli stabilimenti balneari: «Alcuni non riusciranno a riaprire per la stagione estiva»
Redazione Attualità
6 febbraio 2026
Ore 13:05
Commercianti allo stremo a Catanzaro dopo il ciclone Harry: «Devono aiutarci a riaprire, non sappiamo dove sbattere la testa»\n
la cerimonia

Ucciso 41 anni fa, a San Luca l'Arma continua a ricordare il sacrificio del brigadiere Carmine Tripodi

Questa mattina, in un'atmosfera solenne, le commemorazioni in memoria del sottufficiale assassinato nel 1985. Il Comandante provinciale Totaro non molla la presa: «Indagini non ancora concluse»

Ilario Balì
6 febbraio 2026
Ore 12:00
Ucciso 41 anni fa, a San Luca l'Arma continua a ricordare il sacrificio del brigadiere Carmine Tripodi
’Ndrangheta

No alla scarcerazione di Giuseppe Piromalli per motivi salute: respinto il ricorso del boss di Gioia Tauro

Resterà nel carcere di Opera nonostante la corposa documentazione circa il suo stato di salute depositata dal suo difensore
Redazione
6 febbraio 2026
Ore 11:19
No alla scarcerazione di Giuseppe Piromalli per motivi salute: respinto il ricorso del boss di Gioia Tauro\n
Il personaggio

Giuseppe Calabrò “Dutturicchiu”, dalla ’ndrangheta d’Aspromonte a San Siro fino all’ergastolo per l’omicidio Mazzotti

Dall’inchiesta simbolo dei sequestri di persona al Nord fino alle dinamiche criminali nelle curve di Inter e Milan, l'anziano imparentato con pezzi dei clan di San Luca e Platì è sempre rimasto nell’ombra. La condanna ne ripropone la parabola di uomo qualunque che «ha in mano il mondo intero»
Pablo Petrasso
6 febbraio 2026
Ore 11:01
Giuseppe Calabrò\u00A0“Dutturicchiu”,\u00A0dalla ’ndrangheta d’Aspromonte\u00A0a San Siro fino all’ergastolo per l’omicidio Mazzotti\n
L’indagine

Fatture false in aziende tessili, sequestri da oltre 8 milioni di euro e 57 indagati in diverse regioni tra cui la Calabria

La Gdf di Venezia ha ricostruito i flussi telematici geolocalizzando le postazioni da cui erano stati emessi i documenti fittizi. I proventi illeciti sarebbero stati usati per l'acquisto di case, gioielli e capi di alta moda
Redazione Cronaca
6 febbraio 2026
Ore 10:20
Fatture false in aziende tessili, sequestri\u00A0da oltre 8 milioni di euro e 57 indagati in diverse regioni tra cui la Calabria\n
La decisione

Lancia un petardo in campo durante la partita Catanzaro-Cesena: daspo per un tifoso 24enne

Per un anno non potrà accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. L’episodio ha messo a rischio spettatori, addetti ai lavori e anche i calciatori che in quel momento stavano festeggiando il gol appena fatto
Redazione Cronaca
6 febbraio 2026
Ore 09:05
Lancia un petardo in campo durante la partita Catanzaro-Cesena: daspo per un tifoso 24enne\n
