Furto chiesa Petrona

Dall’indagine emergono ricevute e file audio in cui Tiziana Iaria si qualifica come psicologa e rimborsi da 200-250 euro per consulenze. La testimonianza: «Voleva darmi dei farmaci senza dirmi cosa fossero ma mi rifiutai perché non mi fidavo»
Francesco De Crea aveva organizzato il trasferimento per lavorare a Predazzo, ma il contratto è stato annullato all’ultimo: «Mi hanno detto che non sapevano dell’invalidità, nonostante io l’avessi specificato nel mio curriculum»
Il presidente dell’ente sovracomunale spiega perché uno degli edifici storici della città è destinato all’oblio: «Dieci anni fa l’Unical stimò questo valore, ma ci vogliono almeno 6 milioni di euro per restaurarlo. E chi lo fa?»
Nella città del santo, nelle scorse ore, il personale incaricato ha effettuato un sopralluogo per verificare le condizioni del tratto costiero e capire come e quando intervenire prima che sia troppo tardi
Quattro gli imputati che devono rispondere di stipendi inadeguati alle ore di lavoro e clima di «prevaricazione fisica e morale». Oltre centro testi da ascoltare. E il timore che il procedimento si areni
Accolto il ricorso presentato dai difensori di Nicola Comito. Secondo l’accusa l’imprenditore Paoletti avrebbe violato gli obblighi sui domiciliari comunicando ordini sull’amministrazione delle sue aziende
Il racconto del sequestro-lampo non regge dopo le indagini della polizia di Reggio Calabria. Il racconto: «Due uomini mi hanno tenuta rinchiusa». Ma per gli inquirenti la donna avrebbe passato la notte a Gambarie e usato Facebook da un profilo finto
Il fenomeno si è verificato ieri, 5 febbraio 2026, probabilmente anche a causa delle forti piogge, ma il sindaco Ivano Russo ne ha dato notizia poco fa con un post su Facebook. Il traffico è stato deviato lungo la via Muscivivo - Mandraglie
Il nuovo procedimento di secondo grado del troncone con rito abbreviato si è reso necessario dopo l’annullamento con rinvio ad opera della Cassazione nel maggio scorso per la rideterminazione delle condanne
Attività alle prese con i problemi legati alla ripartenza. La titolare di un negozio: «Dovrò rivolgermi alle banche per ottenere un prestito». Critica la situazione per gli stabilimenti balneari: «Alcuni non riusciranno a riaprire per la stagione estiva»
Dall’inchiesta simbolo dei sequestri di persona al Nord fino alle dinamiche criminali nelle curve di Inter e Milan, l'anziano imparentato con pezzi dei clan di San Luca e Platì è sempre rimasto nell’ombra. La condanna ne ripropone la parabola di uomo qualunque che «ha in mano il mondo intero»
La Gdf di Venezia ha ricostruito i flussi telematici geolocalizzando le postazioni da cui erano stati emessi i documenti fittizi. I proventi illeciti sarebbero stati usati per l'acquisto di case, gioielli e capi di alta moda
Per un anno non potrà accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. L’episodio ha messo a rischio spettatori, addetti ai lavori e anche i calciatori che in quel momento stavano festeggiando il gol appena fatto