Mileto, il silenzio di via Di Vittorio dopo l'orrore

I fatti dopo l’ennesimo litigio: la donna non viveva più con il marito ma era tornata a casa per recuperare le ultime cose con l’intenzione di trasferirsi definitivamente a Vibo. Nel pomeriggio una vicina avrebbe sentito i due litigare e poi delle detonazioni. Sul posto i carabinieri
Dopo cinque anni di processo, e con reati riferibili al 2012, sono state formulate oggi le richieste di condanna nel processo sull’ente-carrozzone regionale. Tra gli imputati anche l’ex sottosegretario. Invocata l’assoluzione per l’ex collaboratrice Cairo
Momenti di tensione sul volo delle 13.45. Il motivo della deviazione sarebbe riconducibile alla presenza di ghiaccio sulla pista di Genova. Passeggeri in attesa di un altro aereo per raggiungere la destinazione fissata
Polemica sul progetto in corso a Soverato “Il diritto di avere diritti”, la replica dopo la presa di posizione dell’ANM del capoluogo per il mancato coinvolgimento di giudici e pm negli incontri formativi sul referendum
FOTO | Il presidente della Regione e il ministro per la Protezione civile incontreranno i sindaci ed effettueranno sopralluoghi partendo dal lungomare di Siderno e poi si sposteranno a Melito, proseguendo verso San Lorenzo e Bova Marina, lungo la direttrice costiera maggiormente devastata
Secondo la ricostruzione, un pezzo di lamiera staccatosi da un pullman avrebbe colpito l’auto guidata da Rosario Castrovillari, originario di Bisignano. Lo scontro ha coinvolto anche un furgone, ed è avvenuto in un tratto di strada già noto per la pericolosità
Il sindaco Giordano e il parroco don Salvatore ricostruiscono le ultime ore di Pasquale Calzone e Maria Assunta Currà. Il dolore dell’uomo che aveva accompagnato la cognata a prendere le sue cose e poi era andato via. Quando è tornato ha trovato i coniugi in un lago di sangue
Accolta l’istanza dell’avvocato Angela Cannizzaro: sostituita la misura del ricovero in una Rems con la libertà vigilata per un anno in una casa di cura del Cosentino. Dopo mesi di attesa, per il giovane di Cetraro si apre uno spiraglio verso il percorso della riabilitazione e un nuovo futuro