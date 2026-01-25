Social
Temi del giorno
Home page>Cronaca>Mileto, il silenzio di v...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Mileto, il silenzio di via Di Vittorio dopo l'orrore

La tragedia di Mileto. È stata disposta per domani l’autopsia sui corpi di Pasquale Calzone e Maria Assunta Currà. Un episodio che ha scosso profondamente la comunità.

25 gennaio, 2026
Tag
mileto · omicidio suicidio
Tragedia familiare

Femminicidio a Mileto, commercialista uccide la moglie a colpi di pistola e poi si suicida: erano separati da mesi

I fatti dopo l’ennesimo litigio: la donna non viveva più con il marito ma era tornata a casa per recuperare le ultime cose con l’intenzione di trasferirsi definitivamente a Vibo. Nel pomeriggio una vicina avrebbe sentito i due litigare e poi delle detonazioni. Sul posto i carabinieri
Femminicidio\u00A0a Mileto,\u00A0commercialista uccide la moglie a colpi di pistola e poi si suicida: erano separati da mesi\n
Il processo

Calabresi nel Mondo, fondi distratti e assunzioni clientelari: chiesti 5 anni per Galati (ma sulla carta è tutto prescritto)

Dopo cinque anni di processo, e con reati riferibili al 2012, sono state formulate oggi le richieste di condanna nel processo sull’ente-carrozzone regionale. Tra gli imputati anche l’ex sottosegretario. Invocata l’assoluzione per l’ex collaboratrice Cairo
Alessia Truzzolillo
Calabresi nel Mondo,\u00A0fondi distratti e assunzioni clientelari:\u00A0chiesti 5\u00A0anni per\u00A0Galati (ma sulla carta è tutto prescritto)\n
Brutta giornata

Ryanair Lamezia-Genova dirottato a Roma Fiumicino, proteste a bordo durante il volo: «Poche informazioni, sembra un incubo»

Momenti di tensione sul volo delle 13.45. Il motivo della deviazione sarebbe riconducibile alla presenza di ghiaccio sulla pista di Genova. Passeggeri in attesa di un altro aereo per raggiungere la destinazione fissata
G. D. A.
Ryanair Lamezia-Genova dirottato a Roma Fiumicino, proteste a bordo durante il volo: «Poche informazioni, sembra un incubo»\n
Il chiarimento

Camera penale di Catanzaro: «Nessuna propaganda nelle scuole, ricostruzioni inesatte e allarmismi ingiustificati»

Polemica sul progetto in corso a Soverato “Il diritto di avere diritti”, la replica dopo la presa di posizione dell’ANM del capoluogo per il mancato coinvolgimento di giudici e pm negli incontri formativi sul referendum
Redazione
Camera penale di Catanzaro: «Nessuna propaganda nelle scuole, ricostruzioni inesatte e allarmismi ingiustificati»\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Società

Maltempo nel Reggino, a Siderno la visita di Occhiuto

25 gennaio 2026
Ore 13:19
Maltempo nel Reggino, a Siderno la visita di Occhiuto
Cronaca

Ciclone Harry, San Lorenzo e Brancaleone contano i danni

25 gennaio 2026
Ore 13:26
Ciclone Harry, San Lorenzo e Brancaleone contano i danni
Cronaca

Mileto, il silenzio di via Di Vittorio dopo l'orrore

25 gennaio 2026
Ore 13:18
Mileto, il silenzio di via Di Vittorio dopo l'orrore
Sanità

Tropea pronta a scendere in piazza per l'ospedale

25 gennaio 2026
Ore 13:21
Tropea pronta a scendere in piazza per l'ospedale
Cronaca

Mileto, il silenzio di via Di Vittorio dopo l'orrore

25 gennaio 2026
Ore 13:18
Mileto, il silenzio di via Di Vittorio dopo l'orrore
Sanità

Tropea pronta a scendere in piazza per l'ospedale

25 gennaio 2026
Ore 13:21
Tropea pronta a scendere in piazza per l'ospedale
Società

Maltempo nel Reggino, a Siderno la visita di Occhiuto

25 gennaio 2026
Ore 13:19
Maltempo nel Reggino, a Siderno la visita di Occhiuto
Cronaca

Ciclone Harry, San Lorenzo e Brancaleone contano i danni

25 gennaio 2026
Ore 13:26
Ciclone Harry, San Lorenzo e Brancaleone contano i danni
Cronaca

Mileto, il silenzio di via Di Vittorio dopo l'orrore

25 gennaio 2026
Ore 13:18
Mileto, il silenzio di via Di Vittorio dopo l'orrore
Sanità

Tropea pronta a scendere in piazza per l'ospedale

25 gennaio 2026
Ore 13:21
Tropea pronta a scendere in piazza per l'ospedale
Società

Maltempo nel Reggino, a Siderno la visita di Occhiuto

25 gennaio 2026
Ore 13:19
Maltempo nel Reggino, a Siderno la visita di Occhiuto
Cronaca

Ciclone Harry, San Lorenzo e Brancaleone contano i danni

25 gennaio 2026
Ore 13:26
Ciclone Harry, San Lorenzo e Brancaleone contano i danni
Indagini in corso

San Mauro Marchesato, sequestrata una discarica abusiva vicino al cimitero parzialmente crollato per il ciclone Harry

Sono stati trovati rifiuti speciali non pericolosi e di varia tipologia riconducibili ad attività cimiteriali. Indagini in corso per individuare i responsabili
Redazione Cronaca
25 gennaio 2026
Ore 12:07
San Mauro Marchesato, sequestrata una discarica abusiva vicino al cimitero parzialmente crollato per il ciclone Harry
Follia a Schiavonea

Ore di terrore per una coppia di Corigliano: trovano la casa occupata e devastata. Nella notte colpi alla persiana con una spranga

I due occupanti, a più riprese, insistevano nel rientrare nell’appartamento per recuperare la droga che avevano lasciato. I coniugi hanno temuto per le loro vite
Matteo Lauria
25 gennaio 2026
Ore 11:53
Ore di terrore per una coppia di Corigliano: trovano la casa occupata e devastata. Nella notte colpi alla persiana con una spranga\n
Le motivazioni

Processo Reset, collaboratori e intercettazioni: le prove sul gruppo Abbruzzese

Il Tribunale di Cosenza ha valutato dichiarazioni e riscontri secondo i criteri previsti dall’articolo 192 (comma 3) del codice di procedura penale. Ecco i dettagli
Antonio Alizzi
25 gennaio 2026
Ore 11:30
Processo Reset,\u00A0collaboratori e intercettazioni: le prove sul gruppo Abbruzzese\n
Banditi in azione

Far West nel Reggino, gang assalta a colpi di fucile un gruppo di cacciatori: ferito al volto un carabiniere

Il tentativo di rapina a Palmi avrebbe potuto avere un esito più drammatico. La vittima è stata soccorsa e ricoverata nell’ospedale di Polistena. Nuovo episodio dopo anni di tregua
Redazione Cronaca
25 gennaio 2026
Ore 10:43
Far West nel Reggino, gang assalta a colpi di fucile un gruppo di cacciatori: ferito al volto un carabiniere\n
In manette

Crotone, per motivi sentimentali cerca di uccidere un uomo: arrestato per tentato omicidio

L’aggressore individuato e bloccato dagli agenti intervenuti sul posto. La vittima è stata invece presa in carico dai sanitari del 118
Redazione Cronaca
25 gennaio 2026
Ore 10:04
Crotone, per motivi sentimentali cerca di uccidere un uomo: arrestato per tentato omicidio\n
Emergenza maltempo

Dopo il ciclone Harry Occhiuto e Musumeci in visita nell'Area Grecanica e nella Locride sui luoghi del disastro

FOTO | Il presidente della Regione e il ministro per la Protezione civile incontreranno i sindaci ed effettueranno sopralluoghi partendo dal lungomare di Siderno e poi si sposteranno a Melito, proseguendo verso San Lorenzo e Bova Marina, lungo la direttrice costiera maggiormente devastata
Silvio Cacciatore
25 gennaio 2026
Ore 09:32
Dopo il ciclone Harry Occhiuto e Musumeci in visita nell'Area Grecanica e nella Locride sui luoghi del disastro
Lo stop

È domenica: in Sila si scia… anzi no. Impianti fermi a Camigliatello: ennesima giornata persa per sciatori e operatori

Nel giorno di maggiore afflusso turistico, piste e cabinovia restano ferme. Arsac motiva la chiusura con temperature elevate e forti raffiche di vento, ma sui social è polemica
Francesco Roberto Spina
25 gennaio 2026
Ore 08:30
È domenica: in Sila\u00A0si scia… anzi no. Impianti fermi a Camigliatello: ennesima giornata persa per sciatori e operatori\n
Follia nel Crotonese

Cirò Marina, senza patente non si ferma all’alt, fugge e urta un’auto in corsa: arrestato

A bordo dell’auto era presente anche la figlia minore. L’uomo, nel tentativo di dileguarsi, aveva innescato un pericoloso inseguimento per le vie cittadine
Redazione
25 gennaio 2026
Ore 07:30
Cirò Marina, senza patente non si ferma all’alt, fugge e urta un’auto in corsa: arrestato\n
Violenza in città

Crotone, lite per futili motivi sfocia in un’aggressione: un fermato

La vittima trasferita in ospedale. Per i residenti si tratta dell'ennesimo episodio di degrado e violenza nel quartiere antico della città
Redazione
25 gennaio 2026
Ore 06:13
Crotone, lite per futili motivi sfocia in un’aggressione: un fermato\n
La tragedia

Tragico incidente stradale nel Mantovano, muore un 50enne calabrese

Secondo la ricostruzione, un pezzo di lamiera staccatosi da un pullman avrebbe colpito l’auto guidata da Rosario Castrovillari, originario di Bisignano. Lo scontro ha coinvolto anche un furgone, ed è avvenuto in un tratto di strada già noto per la pericolosità
F.R.S.
24 gennaio 2026
Ore 21:10
Tragico incidente stradale nel Mantovano, muore un 50enne calabrese\n\n\n
Tragedia immensa

Femminicidio a Mileto, lo shock della scoperta dei corpi e le parole del fratello del presunto omicida: «Chiedo perdono per lui»

Il sindaco Giordano e il parroco don Salvatore ricostruiscono le ultime ore di Pasquale Calzone e Maria Assunta Currà. Il dolore dell’uomo che aveva accompagnato la cognata a prendere le sue cose e poi era andato via. Quando è tornato ha trovato i coniugi in un lago di sangue
Cristina Iannuzzi
24 gennaio 2026
Ore 18:50
Femminicidio a Mileto, lo shock della scoperta dei corpi e le parole del fratello del presunto omicida: «Chiedo perdono per lui»\n
IL GIUDICE HA DECISO

Svolta nel caso Mattia Spanò, Tribunale di Sorveglianza dispone il trasferimento in una struttura protetta

Accolta l’istanza dell’avvocato Angela Cannizzaro: sostituita la misura del ricovero in una Rems con la libertà vigilata per un anno in una casa di cura del Cosentino. Dopo mesi di attesa, per il giovane di Cetraro si apre uno spiraglio verso il percorso della riabilitazione e un nuovo futuro
Francesca Lagatta
24 gennaio 2026
Ore 16:36
Svolta nel caso\u00A0Mattia Spanò,\u00A0Tribunale di Sorveglianza dispone il trasferimento in una struttura protetta\n
INCIDENTE FATALE

Tragedia a Verbicaro, anziana morta a causa delle gravi ustioni riportate in un incidente domestico

La donna si chiamava Rosina Martino e le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportata al centro Grandi Ustioni dell’ospedale Di Summa Perrino di Brindisi, è deceduta in giornata
Francesca Lagatta
24 gennaio 2026
Ore 15:51
Tragedia a Verbicaro, anziana morta a causa delle\u00A0gravi ustioni riportate in un incidente domestico\n
Operazione antidroga

“Tabula Rasa” a Cetraro, carcere per tutti: il gip convalida gli arresti

Custodia cautelare in carcere per i cinque indagati fermati dalla Guardia di Finanza nel comune tirrenico: rinvenuti oltre cinque chili di cocaina
Antonio Alizzi
24 gennaio 2026
Ore 15:30
“Tabula Rasa” a Cetraro, carcere per tutti: il gip convalida gli arresti\n
Fermato

Aggredisce la moglie davanti ai figli, i vicini chiamano i carabinieri: un arresto a Spezzano della Sila

A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno sentito le urla provenire dall’abitazione della giovane coppia
Franco Gemoli
24 gennaio 2026
Ore 14:35
Aggredisce la moglie davanti ai figli, i vicini chiamano i carabinieri: un arresto a Spezzano della Sila\n
il convegno

Umg e Corecom insieme contro i rischi del web e della criminalità informatica per i giovani. Il procuratore Curcio: «La ‘ndrangheta si evolve e sfrutta le nuove tecnologie»

Il procuratore capo di Catanzaro è intervenuto sul tema dell'evoluzione criminale delle mafie, evidenziando l'uso di tecnologie avanzate e criptovalute per attività illecite e proselitismo

Bruno Mirante
24 gennaio 2026
Ore 11:53
Umg e Corecom insieme contro i rischi del web e della criminalità informatica per i giovani. Il procuratore Curcio: «La ‘ndrangheta si evolve e sfrutta le nuove tecnologie»
Sicurezza pubblica

Cosenza, stretta antidroga e ordine pubblico: arresti, denunce e Daspo

Settimana di controlli serrati nel capoluogo e in provincia: quattro arresti per spaccio, sequestri di droga e provvedimenti del Questore
Redazione
24 gennaio 2026
Ore 11:51
Cosenza, stretta antidroga e ordine pubblico: arresti, denunce e Daspo\n
Le motivazioni

Processo Reset, il “sistema” dello stupefacente e il divieto del sottobanco

Il Tribunale di Cosenza ricostruisce il meccanismo interno del gruppo Abbruzzese: esclusività sulle droghe, divieti e punizioni
Antonio Alizzi
24 gennaio 2026
Ore 11:30
Processo Reset, il “sistema” dello stupefacente e il divieto del sottobanco\n
La decisione

Femminicidio a Mileto, il sindaco proclama il lutto cittadino per il giorno dei funerali: «Immane tragedia»

Dal primo cittadino Salvatore Fortunato Giordano parole di sgomento: «Siamo tutti sconvolti da quanto accaduto. Spezzata la vita di una donna che voleva solo riprendersi la sua libertà» 
Giuseppe Currà
24 gennaio 2026
Ore 11:17
Femminicidio a Mileto, il sindaco proclama il lutto cittadino per il giorno dei funerali: «Immane tragedia»\n
Jonio

Corigliano Rossano, pistola clandestina nascosta in casa: fermato 23enne

Operazione dei Carabinieri con il coordinamento della Procura di Castrovillari. Rinvenuta un’arma con matricola abrasa, ritenuta pronta all’uso
Redazione
24 gennaio 2026
Ore 11:07
Corigliano Rossano, pistola clandestina nascosta in casa: fermato 23enne\n
PIU LETTI
1

Femminicidio a Mileto, commercialista uccide la moglie a colpi di pistola e poi si suicida: erano separati da mesi

2

Ospedale di Lamezia Terme, barella al posto dell’ambulanza: paziente trasportato a piedi fino all’elisoccorso

3

Vibo, minacciato e aggredito a Tropea il medico del 118 Alessia Piperno: «Arrivo e ti squarto con le mie mani»

4

Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.8: epicentro a Serrastretta

5

Ciclone Harry, fermi da dieci anni alla Regione i progetti che avrebbero potuto salvare la costa jonica