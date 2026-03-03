Social
Cronaca

Studenti calabresi a Dubai, Mirko sta tornando in Italia

Dopo giorni di blocco a Dubai insieme a 200 studenti italiani, uno dei giovani calabresi è da poco partito, direzione Lamezia, prima di far rientro in Calabria.

3 marzo, 2026
Controlli della Polizia

Sequestrati quasi 40 chili di hashish a Gizzeria, trovati 360 panetti in un pacco recuperato in riva al mare

Controlli del territorio anche a Catanzaro dove è stato anche eseguito un arresto. Rivenuti anche nel capoluogo droga e armi
Sequestrati quasi 40 chili di hashish a Gizzeria, trovati 360 panetti in un pacco recuperato in riva al mare\n
Beccato in flagranza

Catanzaro, sequestrati 2.000 pacchetti di sigarette rubate per 30mila euro: arrestato un 42enne

I carabinieri hanno fermato un uomo trovato con i pacchetti di sigarette di provenienza illecita, corrispondenti a un furto avvenuto in un bar di Palizzi
Redazione Cronaca
Catanzaro, sequestrati 2.000 pacchetti di sigarette rubate per 30mila euro: arrestato un 42enne\n
L’operazione

Rischio infiltrazioni mafiose, amministrazione giudiziaria per 6 imprese da oltre 10 milioni tra Calabria e Lazio

VIDEO | L’imprenditore Giovanni Siclari, secondo il Tribunale di Reggio, operava in contiguità con una cosca locale. La misura mira alla bonifica e al reinserimento delle società nell’economia legale
Redazione
Rischio infiltrazioni mafiose, amministrazione giudiziaria per 6 imprese da oltre 10 milioni tra Calabria e Lazio\n
Ritorno in Italia

Bloccati a Dubai, la mamma di una studentessa di Catanzaro: «È stata due volte nei bunker per gli allarmi ma sta bene» 

Stasera l’arrivo in Calabria: «C’era stato un problema perché non c'era posto per tutti a bordo. Poi i ragazzi hanno chiesto di partire insieme ed è stata trovata una soluzione. Non vedo l’ora di abbracciare mia figlia»
Redazione Attualità
Bloccati a Dubai, la mamma di una studentessa di Catanzaro: «È stata due volte nei bunker per gli allarmi ma sta bene»\u00A0\n

Paura e rabbia

«Siamo soli, lo Stato è assente. Rientro non prima dell’8 marzo»: parlano i ragazzi di Gioia Tauro bloccati a Dubai

I ragazzi di Gioia Tauro raccontano la situazione surreale che stanno vivendo: «Senza i nostri soldi, adesso saremmo sotto i ponti. In Tv sostengono che ci stanno supportando, ma non è vero»
Giuseppe Mancini
3 marzo 2026
Ore 12:24
«Siamo soli, lo Stato è assente. Rientro non prima dell’8 marzo»: parlano i ragazzi di Gioia Tauro bloccati a Dubai\n
Conflitto in Medioriente

«La preoccupazione c’è, ma la vita continua»: il racconto da Dubai dell’architetto calabrese Luca Villella

A tre anni dal trasferimento negli Emirati, il conflitto tra Usa-Israele e Iran irrompe nella quotidianità di un professionista originario di Nocera Terinese che invita alla calma e a informarsi solo dai canali ufficiali
Giampaolo Cristofaro
3 marzo 2026
Ore 12:15
«La preoccupazione c’è, ma la vita continua»: il racconto da Dubai dell’architetto calabrese Luca Villella\n
Fermato

Era sfuggito all’operazione Skyfall del novembre scorso, arrestato a Siderno Francesco Costa 

È stato fermato durante un controllo nella cittadina della Locride. L’inchiesta aveva portato a 28 arresti tra i quali figuravano elementi di spicco dei clan Barbaro di Platì e Morabito di Africo
Redazione Cronaca
3 marzo 2026
Ore 10:36
Era sfuggito all’operazione Skyfall del novembre scorso, arrestato a Siderno Francesco Costa\u00A0\n
Verso il lieto fine

Studenti calabresi a Dubai, Mirko: «Stiamo per partire, in serata arriviamo in Calabria»

Dopo giorni di blocco a Dubai insieme a 200 studenti italiani, uno dei giovani si prepara a tornare a casa: «Sarò rilassato al 100% quando scenderò dall’aereo e mi troverò a Milano Malpensa»
Redazione
3 marzo 2026
Ore 09:40
Studenti calabresi a Dubai, Mirko: «Stiamo per partire, in serata arriviamo in Calabria»\n
il videomessaggio

Mirko, lo studente cosentino bloccato a Dubai: «Sto bene, ma voglio tornare a casa» | VIDEO

In un video messaggio indirizzato al nostro network, il giovane racconta il drammatico momento dell’allarme arrivato sui dispositivi e il trasferimento in un bunker simile a quelli dei film
Redazione
3 marzo 2026
Ore 07:49
Mirko, lo studente cosentino bloccato a Dubai: «Sto bene, ma voglio\u00A0tornare a casa»\u00A0| VIDEO\n
L’escalation continua

Guerra in Medioriente, il traffico aereo mondiale è in tilt: cancellati oltre 12.300 voli. – LIVE

Droni colpiscono l’ambasciata Usa a Riad, Trump: «Risponderemo». Truppe israeliane avanzano in Libano. Cresce la preoccupazione internazionale
Redazione
3 marzo 2026
Ore 07:17
Guerra in Medioriente, il traffico aereo mondiale è in tilt: cancellati oltre 12.300 voli. –\u00A0LIVE\n
Vigilanza preventiva

Infiltrazione mafiosa, sottoposte ad amministrazione giudiziaria 6 imprese a rischio tra Calabria e Lazio

VIDEO | Fanno capo a un imprenditore, attivo nel settore dell'edilizia e del mercato immobiliare, risultato in stretti rapporti di contiguità con la locale criminalità organizzata che, sebbene vittima di estorsione da parte della criminalità organizzata, si sarebbe avvalso della protezione di una cosca egemone nella città di Reggio. Il valore complessivo è di 10 milioni di euro
3 marzo 2026
Ore 06:12
Infiltrazione mafiosa, sottoposte ad amministrazione giudiziaria 6 imprese a rischio tra Calabria e Lazio
Numeri e mito

‘Ndrangheta e massoneria, cosa c’è dietro il numero «28 su 32»: un racconto fra leggenda e realtà

La frase affonda le radici negli anni ’90, riportata dall’allora Gran Maestro Giuliano Di Bernardo. Ma le logge seguono controlli e commissioni interne. E le inchieste, ad oggi, confermano solo episodi isolati di infiltrazione mafiosa
Redazione Attualità
3 marzo 2026
Ore 05:50
‘Ndrangheta e massoneria, cosa c’è dietro il numero «28 su 32»: un racconto fra leggenda e realtà\n
Crisi in Medio Oriente

Studenti calabresi a Dubai, la testimonianza di Mirko: «Urla e pianti al suono dell’allarme, poi il bunker come nei film»

Il 18enne di Frascineto è uno dei ragazzi in vacanza studio negli Emirati Arabi Uniti: «Abbiamo sentito i bombardamenti, ora siamo chiusi nelle nostre stanze. Non vedo l’ora di riabbracciare la mia famiglia»
Francesco Roberto Spina
2 marzo 2026
Ore 20:48
Studenti calabresi a Dubai, la testimonianza di Mirko:\u00A0«Urla e pianti al suono dell’allarme, poi il bunker come nei film»\n
il caso

Siderno, infermiera colpita con un pugno in faccia mentre era in servizio

Il fatto avvenuto nei locali dell’ex ospedale cittadino. Distrutto dall’aggressore il vetro di un gabbiotto. La condanna della Uil-Fpl
Ilario Balì
2 marzo 2026
Ore 20:00
Siderno, infermiera colpita con un pugno in faccia mentre era in servizio\n
Violento impatto

Incidente sulla statale 106 a Bovalino, scontro tra 4 auto e un tir: ci sono due feriti gravi

È successo a Bovalino, nei pressi del bivio per San Luca. Sul posto anche l’elisoccorso e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica
Redazione Cronaca
2 marzo 2026
Ore 18:57
Incidente sulla statale 106 a Bovalino, scontro tra 4 auto e un tir: ci sono due feriti gravi
Inchiesta Last Minute

«Facciamo tra 2 e 5mila euro al giorno, ne ho intestato 150mila a una zia»: quanto si guadagna con la droga a Isola

Una videochiamata tra Raffaele Gualtieri e il presunto fornitore Mazzaferro ricostruisce il volume d’affare dei traffici dalla Locride al Crotonese. Incassi, debiti e strategie di pagamento: «Lavoriamo come abbiamo sempre fatto»
Pablo Petrasso
2 marzo 2026
Ore 18:13
«Facciamo tra 2 e 5mila euro al giorno, ne ho intestato 150mila a una zia»:\u00A0quanto si guadagna con la droga a Isola\n
I motivi

“Gaming”, la Dda ci riprova e invoca la condanna per tre imputati di Reset

Appello del pm antimafia Corrado Cubellotti contro Silvio Orlando, Cristian Vozza e Simone Greco
Antonio Alizzi
2 marzo 2026
Ore 18:00
“Gaming”, la Dda ci riprova e invoca la condanna per tre imputati di Reset\n
La sentenza

Ente Fiera Cosenza, Regione Calabria condannata a versare un milione e mezzo di euro

La sentenza è stata emessa dal Consiglio di Stato lo scorso 27 febbraio: la Cittadella deve pagare alla Curatela il contributo pluriennale previsto dalla legge regionale 9/2007. Il fallimento determinò il licenziamento di 14 unità lavorative
Antonio Alizzi
2 marzo 2026
Ore 17:20
Ente Fiera Cosenza, Regione Calabria condannata a versare\u00A0un milione e mezzo di euro\n
Tragedia nella notte

Incidente sul lavoro nel Vicentino, 42enne calabrese morta investita dal suo camion

La donna, madre di due figli, lavorava con una ditta di autotrasporti di Reggio Calabria. Stanotte era impegnata in un servizio di carico quando è stata travolta dall’autoarticolato
Redazione Cronaca
2 marzo 2026
Ore 16:08
Incidente sul lavoro nel Vicentino, 42enne calabrese morta investita dal suo camion\n
La cerimonia

Inaugurata la nuova caserma dei carabinieri di Sant'Eufemia d'Aspromonte intitolata al maresciallo Azzolina

La caserma dedicata al Maresciallo capo, già Comandante della Stazione carabinieri di Sant’Eufemia d’Aspromonte, insignito della Medaglia di Bronzo al Valor Militare alla memoria
2 marzo 2026
Ore 15:00
Inaugurata la nuova caserma dei carabinieri di Sant'Eufemia d'Aspromonte\u00A0intitolata al maresciallo Azzolina
Ore di angoscia

Studentesse calabresi a Dubai, la dirigente: «Quando suona l’allarme devono rifugiarsi nei bunker». Domani il rientro in Italia

La presidente assicura sulle buone condizioni delle due giovani. «Sarebbero dovute rientrare sabato». L’annuncio del ministro Tajani:  «Previsto per martedì un volo speciale Abu Dhabi-Milano»
Luana Costa
2 marzo 2026
Ore 14:59
Studentesse calabresi a Dubai, la dirigente: «Quando suona l’allarme devono rifugiarsi nei bunker». Domani il rientro in Italia\n
La ricostruzione

Breaking Bad alla crotonese, l’impresa familiare dello spaccio di droga a Isola Capo Rizzuto: ecco i ruoli e le accuse

Stop ai traffici dalla Locride dopo il blitz della Dda di Catanzaro. Le intercettazioni tra i fratelli Gualtieri e le perquisizioni che hanno svelato il sistema. Il linguaggio in codice degli indagati che smerciavano stupefacneti anche mentre si trovavano ai domiciliari
Redazione Cronaca
2 marzo 2026
Ore 14:37
Breaking Bad alla crotonese,\u00A0l’impresa familiare dello spaccio di droga a Isola Capo Rizzuto: ecco i ruoli e le accuse\n
Inchiesta Grecale

Terremoto all’università Magna Graecia di Catanzaro, rinviati a giudizio l’ex rettore De Sarro, il cardiologo Indolfi e altri 8 – NOMI

Il processo avrà inizio il prossimo 12 maggio. In abbreviato nove persone tra cui il professore Mollace e il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asp veterinaria Caparello. Prosciolte sette persone
Alessia Truzzolillo
2 marzo 2026
Ore 14:18
Terremoto all’università Magna Graecia di Catanzaro, rinviati a giudizio l’ex rettore De Sarro, il cardiologo Indolfi e altri 8 –\u00A0NOMI\n
Momenti di paura

Da “Cucine da incubo” a un incubo vero, ristoratore di Tropea bloccato a Dubai: «Notte insonne, pronti a fuggire»

Il tropeano Vincenzo Gallisto noto per aver partecipato alla famosa trasmissione di chef Cannavacciuolo racconta sui social le ore di tensione negli Emirati dopo gli attacchi iraniani
C. I.
2 marzo 2026
Ore 12:23
Da “Cucine da incubo” a un incubo vero, ristoratore di Tropea bloccato a Dubai: «Notte insonne, pronti a fuggire»\n
