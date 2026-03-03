Studenti calabresi a Dubai, Mirko sta tornando in Italia

Stasera l’arrivo in Calabria: «C’era stato un problema perché non c'era posto per tutti a bordo. Poi i ragazzi hanno chiesto di partire insieme ed è stata trovata una soluzione. Non vedo l’ora di abbracciare mia figlia»
A tre anni dal trasferimento negli Emirati, il conflitto tra Usa-Israele e Iran irrompe nella quotidianità di un professionista originario di Nocera Terinese che invita alla calma e a informarsi solo dai canali ufficiali
VIDEO | Fanno capo a un imprenditore, attivo nel settore dell'edilizia e del mercato immobiliare, risultato in stretti rapporti di contiguità con la locale criminalità organizzata che, sebbene vittima di estorsione da parte della criminalità organizzata, si sarebbe avvalso della protezione di una cosca egemone nella città di Reggio. Il valore complessivo è di 10 milioni di euro
La frase affonda le radici negli anni ’90, riportata dall’allora Gran Maestro Giuliano Di Bernardo. Ma le logge seguono controlli e commissioni interne. E le inchieste, ad oggi, confermano solo episodi isolati di infiltrazione mafiosa
Il 18enne di Frascineto è uno dei ragazzi in vacanza studio negli Emirati Arabi Uniti: «Abbiamo sentito i bombardamenti, ora siamo chiusi nelle nostre stanze. Non vedo l’ora di riabbracciare la mia famiglia»
Una videochiamata tra Raffaele Gualtieri e il presunto fornitore Mazzaferro ricostruisce il volume d’affare dei traffici dalla Locride al Crotonese. Incassi, debiti e strategie di pagamento: «Lavoriamo come abbiamo sempre fatto»
La sentenza è stata emessa dal Consiglio di Stato lo scorso 27 febbraio: la Cittadella deve pagare alla Curatela il contributo pluriennale previsto dalla legge regionale 9/2007. Il fallimento determinò il licenziamento di 14 unità lavorative
Stop ai traffici dalla Locride dopo il blitz della Dda di Catanzaro. Le intercettazioni tra i fratelli Gualtieri e le perquisizioni che hanno svelato il sistema. Il linguaggio in codice degli indagati che smerciavano stupefacneti anche mentre si trovavano ai domiciliari
Il processo avrà inizio il prossimo 12 maggio. In abbreviato nove persone tra cui il professore Mollace e il direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asp veterinaria Caparello. Prosciolte sette persone