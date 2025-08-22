Social
Cronaca
Video moto d'acqua che sfreccia nel mare di Praia
22 agosto, 2025
Falsissimo

Il falso attacco di Gratteri a Meloni, smascherato un sito di fake news. Il procuratore: «Pronto a denunciare»

Pagine social truffa mettono in giro frasi inventate del magistrato calabrese contro la premier. Ma lui a LaC dice: «Dato totalmente inventato». Ora se ne occuperà la Polizia postale
Il falso attacco di Gratteri a Meloni, smascherato un sito di fake news. Il procuratore: «Pronto a denunciare»\n
La tragedia

Filippo Verterame morto per aver sollevato della polvere con l’auto: così è iniziata la rissa finita a coltellate a Isola Capo Rizzuto

Calci, pugni, bastonate e infine l’arma fatale che ha ucciso il 22enne, gestore di un lido inclusivo. Nessuna telecamera o ripresa con i cellulari. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni e gli indagati. La Procura ha chiesto la convalida degli arresti
Alessia Truzzolillo
Filippo Verterame morto per aver sollevato della polvere con l’auto: così è iniziata la rissa finita a coltellate a Isola Capo Rizzuto\n
Terrore in famiglia

Polistena, dopo 20 anni di botte e violenze sessuali trova il coraggio di denunciare e fa arrestare il marito 

Finisce il lungo incubo di una donna che racconta soprusi e umiliazioni iniziati nel 2006. La donna costretta a ricorrere a cure psichiatriche per sopportare il clima di terrore in casa. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo l’inchiesta lampo della Procura di Palmi
Redazione Cronaca
Polistena, dopo 20 anni di botte e violenze sessuali trova il coraggio di denunciare e fa arrestare il marito\u00A0\n
PERICOLO IN MARE

Praia a Mare, moto d'acqua sfreccia tra i bagnanti, la denuncia del deputato Emilio Borelli

L'uomo, con il suo comportamento, avrebbe ignorato le regole di sicurezza marittima che impongono a chi guida una moto d'acqua di entrare in mare utilizzando lo specchio d'acqua delimitato da boe, lontano da turisti intenti a fare il bagno
Francesca Lagatta
Praia a Mare, moto d'acqua sfreccia tra i bagnanti, la denuncia del deputato Emilio Borelli\n

La tragedia

Rissa mortale a Isola, Filippo Verterame ucciso con un coltello da cucina: contestato l’omicidio volontario a un 29enne - NOMI

Gli indagati sono accusati di rissa aggravata e, a vario titolo, di tentato omicidio, lesioni aggravate e porto d’armi. Prima di ricevere il colpo alla gola il 22enne sarebbe stato colpito con altri fendenti tanto da perdere un pollice
Alessia Truzzolillo
22 agosto 2025
Ore 11:43
Rissa mortale a Isola, Filippo Verterame ucciso con un coltello da cucina: contestato l’omicidio volontario a un 29enne - NOMI\n
Indagini in corso

Tragedia a Catanzaro, bimbo di 2 anni travolto e ucciso da un furgoncino: indagini in corso

Il dramma nella zona nord della città. Il conducente non si sarebbe accorto dell’impatto: rintracciato dalla polizia, ha avuto un malore
Nico De Luca
22 agosto 2025
Ore 11:18
Tragedia a Catanzaro, bimbo di 2 anni travolto e ucciso da un furgoncino: indagini in corso\n
Incidente domestico

San Pietro di Caridà, 79enne muore a causa di una grave ferita alla testa: vani i soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 di Vibo Valentia e l’elisoccorso da Lamezia ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare
Redazione Cronaca
22 agosto 2025
Ore 10:18
San Pietro di Caridà, 79enne muore a causa di una grave ferita alla testa:\u00A0vani i soccorsi\n
Lutto forense

Catanzaro, addio all’avvocato Vittorio Colosimo: fu il difensore di Franco Pino

Figura di riferimento per l’Avvocatura calabrese, fu anche storico legale di fiducia del boss cosentino al momento della sua collaborazione con la giustizia
Redazione
22 agosto 2025
Ore 08:51
Catanzaro, addio all’avvocato Vittorio Colosimo: fu il difensore di Franco Pino\n
L’iniziativa

Villa San Giovanni apre le braccia a 18 bambini ucraini orfani di guerra: l’accoglienza che può fare la differenza

Un viaggio voluto e reso possibile grazie all’umanità concreta dell’Aics – l’Associazione Italiana Cultura e Sport –, alla famiglia Colosimo e alla solidarietà di un’intera comunità. Una breve parentesi di pace interrotta dal ritorno alle bombe, al dolore e all’assenza
Elisa Barresi
22 agosto 2025
Ore 07:58
Villa San Giovanni apre le braccia a 18 bambini ucraini orfani di guerra: l’accoglienza che può fare la differenza\n
Prognosi riservata

Bimba di 7 anni precipitata dal balcone a Reggio Calabria, è stata operata d’urgenza nella notte al Gom

I medici del reparto di rianimazione dove la piccola è ricoverata in prognosi riservata stanno monitorando una situazione critica ma stabile mentre i carabinieri indagano per ricostruire le cause delle caduta
Elisa Barresi
22 agosto 2025
Ore 07:48
Bimba di 7 anni precipitata dal balcone a Reggio Calabria,\u00A0è stata operata d’urgenza nella notte al Gom\n
La denuncia

Aggressione in mare a Vibo Marina, feriti due militari della Guardia Costiera dopo il controllo su una moto d’acqua

Il segretario nazionale Usim Paolo Fedele: «Un atto vile e brutale con i tratti della criminalità organizzata. Lo Stato dia una risposta immediata per tutelare chi difende legalità e sicurezza nei nostri mari»
Redazione Cronaca
22 agosto 2025
Ore 07:25
Aggressione in mare a Vibo Marina, feriti due militari della Guardia Costiera dopo il controllo su una moto d’acqua\n
Weekend di rientri

Controesodo, oltre 12 milioni di spostamenti: grande traffico in Calabria su A2 e statali tirrenica e jonica

Fine settimana da bollino rosso: traffico in aumento per i rientri verso le grandi città del Centro-Nord. Anas chiude l’83% dei cantieri e lancia l’appello a non superare i limiti di velocità
Redazione Cronaca
22 agosto 2025
Ore 07:24
Controesodo, oltre 12 milioni di spostamenti: grande traffico in Calabria su A2 e statali tirrenica e jonica
Lotta allo spaccio

In casa più di 700 grammi di hashish, arrestato 23enne a Lamezia Terme

Il giovane di origine marocchina fermato dai Carabinieri a Sambiase: rinvenuti droga, contanti e materiale per lo spaccio. Dopo la convalida, disposto l’obbligo di dimora e il coprifuoco notturno
Redazione Cronaca
22 agosto 2025
Ore 07:09
In casa più di 700 grammi di hashish, arrestato 23enne a Lamezia Terme\n
La sentenza

’Ndrangheta nella Sibaritide, la piramide criminale del clan Abbruzzese

Il processo antimafia “Athena” ha consentito al giudice di delineare i profili dei nuovi capi del gruppo criminale che tra il 2018 e il 2021 è stato mattatore in tema di droga ed estorsioni
M.Cr.
22 agosto 2025
Ore 04:30
’Ndrangheta nella Sibaritide, la piramide criminale del clan Abbruzzese
Il dramma

Reggio Calabria, bambina di 7 anni precipita dal quinto piano: trasferita d’urgenza in rianimazione

La piccola, in città per le vacanze, è ricoverata in condizioni gravissime. I medici lottano per salvarle la vita, mentre i carabinieri indagano per chiarire la dinamica 
El. Ba.
21 agosto 2025
Ore 19:23
Reggio Calabria,\u00A0bambina di 7 anni precipita dal quinto piano: trasferita d’urgenza\u00A0in rianimazione\n
DRAMMATICO INCIDENTE

Grave incidente a Belvedere Marittimo, centauro trasportato in elisoccorso a Cosenza

L'uomo è stato soccorso dai passati e presentava una vistosa ferita sul braccio. Secondo le testimonianze, era cosciente e ha atteso l'arrivo dell'ambulanza.
Francesca Lagatta
21 agosto 2025
Ore 18:54
Grave incidente a Belvedere Marittimo, centauro trasportato in\u00A0elisoccorso a Cosenza\n
Altro approdo

Nuovo sbarco in Calabria: al porto di Vibo Marina arriva la Sea Watch 5 con 100 migranti a bordo

VIDEO | Tra loro 13 minori non accompagnati: in corso le operazioni di accoglienza e identificazione. È il secondo sbarco estivo al porto vibonese dopo quello dell’8 giugno
Redazione
21 agosto 2025
Ore 18:37
Nuovo sbarco in Calabria: al porto di Vibo Marina arriva la Sea Watch 5 con 100 migranti a bordo\n
Giallo nel Reggino

Gioiosa Ionica, proseguono le indagini sul ritrovamento del cadavere: i Ris in casa dell’uomo

Il corpo del cittadino indiano avvolto in un lenzuolo scoperto vicino alla chiesa di San Rocco. Le attenzioni degli investigatori si stanno concentrando sulle macchie di sangue rinvenute sul feretro e anche sul lenzuolo. Si attende l’esito dell’autopsia
Ilario Balì
21 agosto 2025
Ore 17:01
Gioiosa Ionica, proseguono le indagini sul ritrovamento del cadavere: i Ris\u00A0in casa dell’uomo\n
L’inchiesta

Violenza sessuale, nuovo presunto caso a Cetraro dopo quello di Santa Maria del Cedro: indaga la Procura 

Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere di video sorveglianza per ricostruire l'accaduto
Francesca Lagatta
21 agosto 2025
Ore 15:16
Violenza sessuale, nuovo presunto caso a Cetraro dopo quello di Santa Maria del Cedro:\u00A0indaga la Procura\u00A0\n
Atto vandalico

Vetrata danneggiata al Centro antiviolenza “Donne e Diritti” di San Giovanni in Fiore

L’associazione denuncia l’ennesimo gesto intimidatorio: «Non ci fermeranno, continueremo a difendere la dignità delle persone»
Redazione
21 agosto 2025
Ore 14:32
Vetrata danneggiata al Centro antiviolenza “Donne e Diritti” di San Giovanni in Fiore\n
PRESUNTO ERRORE DI PERSONA

Rapina pluriaggravata a San Nicola Arcella, il Riesame rimette gli indagati in libertà

L'avvocato Liserre ha avviato un'articolata attività di indagini difensive dimostrando l’estraneità dei suoi assistiti rispetto ai fatti contestati dalla procura di Paola
Francesca Lagatta
21 agosto 2025
Ore 14:05
Rapina pluriaggravata a San Nicola Arcella, il Riesame rimette gli indagati in libertà\n
DRAMMA SFIORATO

Praia a Mare, principio d’incendio in un hotel: evacuati i 140 ospiti, nessun ferito

Le fiamme, propagatesi da un quadro dell’impianto elettrico, sono state subito domate. Lanciato l’allarme, tutti si sono riversati in strada: qualcuno ha riportato una lieve intossicazione, ma niente gravi conseguenze
Francesca Lagatta
21 agosto 2025
Ore 13:42
Praia a Mare, principio d’incendio in un hotel: evacuati i 140 ospiti, nessun ferito
Controlli balneari

Cutro, occupati abusivamente 1.250 mq di spiaggia con ombrelloni e lettini

La Guardia Costiera di Crotone ha denunciato il titolare di una struttura ricettiva per violazione di sigilli e occupazione abusiva
Redazione
21 agosto 2025
Ore 13:29
Cutro, occupati abusivamente 1.250 mq di spiaggia con ombrelloni e lettini\n
Episodio increscioso

Odio social a Praia, il sindaco Antonino De Lorenzo vittima di un fotomontaggio vergognoso

La foto è accompagnata dalla frase «c'è chi parla e... chi carica. #cinghialemodeon. Tranquilli ci pensa il cinghiale di Praia». Il primo cittadino rende tutto pubblico: episodio offensivo per la città
Francesca Lagatta
21 agosto 2025
Ore 13:27
Odio social a Praia, il sindaco Antonino De Lorenzo vittima di un fotomontaggio\u00A0vergognoso\n
