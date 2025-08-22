Video moto d'acqua che sfreccia nel mare di Praia

Calci, pugni, bastonate e infine l’arma fatale che ha ucciso il 22enne, gestore di un lido inclusivo. Nessuna telecamera o ripresa con i cellulari. I carabinieri stanno ascoltando i testimoni e gli indagati. La Procura ha chiesto la convalida degli arresti
Finisce il lungo incubo di una donna che racconta soprusi e umiliazioni iniziati nel 2006. La donna costretta a ricorrere a cure psichiatriche per sopportare il clima di terrore in casa. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo l’inchiesta lampo della Procura di Palmi
L'uomo, con il suo comportamento, avrebbe ignorato le regole di sicurezza marittima che impongono a chi guida una moto d'acqua di entrare in mare utilizzando lo specchio d'acqua delimitato da boe, lontano da turisti intenti a fare il bagno
Gli indagati sono accusati di rissa aggravata e, a vario titolo, di tentato omicidio, lesioni aggravate e porto d’armi. Prima di ricevere il colpo alla gola il 22enne sarebbe stato colpito con altri fendenti tanto da perdere un pollice
Un viaggio voluto e reso possibile grazie all’umanità concreta dell’Aics – l’Associazione Italiana Cultura e Sport –, alla famiglia Colosimo e alla solidarietà di un’intera comunità. Una breve parentesi di pace interrotta dal ritorno alle bombe, al dolore e all’assenza
I medici del reparto di rianimazione dove la piccola è ricoverata in prognosi riservata stanno monitorando una situazione critica ma stabile mentre i carabinieri indagano per ricostruire le cause delle caduta
Il segretario nazionale Usim Paolo Fedele: «Un atto vile e brutale con i tratti della criminalità organizzata. Lo Stato dia una risposta immediata per tutelare chi difende legalità e sicurezza nei nostri mari»
Il corpo del cittadino indiano avvolto in un lenzuolo scoperto vicino alla chiesa di San Rocco. Le attenzioni degli investigatori si stanno concentrando sulle macchie di sangue rinvenute sul feretro e anche sul lenzuolo. Si attende l’esito dell’autopsia
Le fiamme, propagatesi da un quadro dell’impianto elettrico, sono state subito domate. Lanciato l’allarme, tutti si sono riversati in strada: qualcuno ha riportato una lieve intossicazione, ma niente gravi conseguenze
La foto è accompagnata dalla frase «c'è chi parla e... chi carica. #cinghialemodeon. Tranquilli ci pensa il cinghiale di Praia». Il primo cittadino rende tutto pubblico: episodio offensivo per la città