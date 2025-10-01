Social
Temi del giorno
Home page>Cultura>Gioia Tauro candidata ca...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cultura
Gioia Tauro candidata capitale italiana della cultura

C’è anche Gioia Tauro tra le 23 città candidate a Capitale italiana della Cultura 2028. Con il progetto dal titolo “La cultura è Gioia”, il centro reggino propone un anno di eventi, laboratori e iniziative diffuse sul territorio. Sentiamo sindaco e assessore raggiunte da Giuseppe Mancini

1 ottobre, 2025
Tag
gioia tauro · capitale italiana della cultura
Parte la sfida

Capitale italiana della Cultura 2028: tra le 23 candidate anche Gioia Tauro

La città della Piana ha presentato il progetto La cultura è Gioia. Entro il 18 dicembre 2025 saranno selezionate dieci finaliste. La vincitrice riceverà un contributo di un milione di euro
Capitale italiana della Cultura 2028: tra le 23 candidate anche Gioia Tauro\n
Ricerca

Scoperte le tecniche segrete degli Enotri: i bronzi di Rossano e Pietrapaola riscrivono la storia della Calabria pre-greca

Grazie a microtomografia e microscopia elettronica, un’équipe interdisciplinare ha svelato i processi produttivi e il significato sociale di due rarissimi pendagli dell’VIII secolo a.C., rivelando il ruolo centrale delle donne aristocratiche nei rituali e una rete di scambi che univa il Sud Italia all’Europa già prima dell’arrivo dei Greci
Redazione
Scoperte le tecniche segrete degli Enotri: i bronzi di Rossano e Pietrapaola riscrivono la storia della Calabria pre-greca\n
L’iniziativa

Catanzaro, grande successo per la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori all’Università Magna Graecia

Nel programma laboratori aperti, giornate di scienza e una grande festa per avvicinare i giovani al mondo della ricerca. Il rettore Cuda: «È stata un’edizione da record»
Redazione Cultura
Catanzaro, grande successo per la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori all’Università Magna Graecia
L’iniziativa

L’Unical aderisce al progetto Iupals: cinque borse per studenti palestinesi

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore Nicola Leone, ha approvato un intervento a favore di cinque studenti. Un segno di vicinanza e un impegno concreto per promuovere dialogo, formazione e pace
Redazione Cultura
L’Unical aderisce al progetto Iupals: cinque borse per studenti palestinesi\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

'Ndrangheta, tre arresti per l'omicidio Gaetani

1 ottobre 2025
Ore 12:51
'Ndrangheta, tre arresti per l'omicidio Gaetani
Sport

A Monterosso Calabro tra ciclismo e tradizione

1 ottobre 2025
Ore 12:48
A Monterosso Calabro tra ciclismo e tradizione
Società

Fondi per le famiglie, l'appello del forum

1 ottobre 2025
Ore 12:40
Fondi per le famiglie, l'appello del forum
Sport

Samp-Catanzaro, partita complicata per le aquile

1 ottobre 2025
Ore 12:33
Samp-Catanzaro, partita complicata per le aquile
Società

Fondi per le famiglie, l'appello del forum

1 ottobre 2025
Ore 12:40
Fondi per le famiglie, l'appello del forum
Sport

Samp-Catanzaro, partita complicata per le aquile

1 ottobre 2025
Ore 12:33
Samp-Catanzaro, partita complicata per le aquile
Cronaca

'Ndrangheta, tre arresti per l'omicidio Gaetani

1 ottobre 2025
Ore 12:51
'Ndrangheta, tre arresti per l'omicidio Gaetani
Sport

A Monterosso Calabro tra ciclismo e tradizione

1 ottobre 2025
Ore 12:48
A Monterosso Calabro tra ciclismo e tradizione
Società

Fondi per le famiglie, l'appello del forum

1 ottobre 2025
Ore 12:40
Fondi per le famiglie, l'appello del forum
Sport

Samp-Catanzaro, partita complicata per le aquile

1 ottobre 2025
Ore 12:33
Samp-Catanzaro, partita complicata per le aquile
Cronaca

'Ndrangheta, tre arresti per l'omicidio Gaetani

1 ottobre 2025
Ore 12:51
'Ndrangheta, tre arresti per l'omicidio Gaetani
Sport

A Monterosso Calabro tra ciclismo e tradizione

1 ottobre 2025
Ore 12:48
A Monterosso Calabro tra ciclismo e tradizione
Elezioni

Gianluigi Greco sarà il prossimo Rettore dell’Unical, eletto al primo turno il direttore del dipartimento di Matematica

Ha prevalso su Franco Ernesto Rubino, direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali, ottenendo complessivamente 643,6 voti, pari al 78%, contro i 175,6 dell’avversario (22%).
Redazione Cultura
30 settembre 2025
Ore 15:51
Gianluigi Greco sarà il prossimo Rettore dell’Unical, eletto al primo turno il direttore del dipartimento di Matematica\n
La storia

Trentuno anni fa la tragedia di Nicholas Green: dal dolore di una famiglia un dono che ha cambiato l’Italia

La morte del bambino americano sulla Salerno-Reggio Calabria trasformata in speranza: sette vite salvate e un Paese che ha riscoperto il valore della donazione di organi
Gianfranco Donadio*
30 settembre 2025
Ore 09:46
Trentuno anni fa la tragedia di Nicholas Green: dal dolore di una famiglia un dono che ha cambiato l’Italia\n
Grande classico

«Seduto in quel caffè...»: 29 settembre, una data nella storia della musica italiana 

La genesi di uno dei brani più iconici scritti da Mogol, il successo “psichedelico” con l’Equipe 84 e la versione sognante di Lucio Battisti. Stasera su LaC uno speciale con l’intervista confidenziale al grande paroliere
Francesco Occhiuzzi
29 settembre 2025
Ore 06:01
«Seduto in quel caffè...»: 29 settembre, una data nella storia della musica italiana\u00A0\n
Donne e libri

Donna Giulia: la poetessa calabrese che sfidò il silenzio e il tempo

Una vita lunga e intensa, dedicata allo studio, all’insegnamento e alla poesia. Nobildonna d’animo libero, Giulia Apollaro rifiutò la tessera fascista, combatté i pregiudizi di genere e lasciò versi di rara potenza, tra inquietudine esistenziale e aspirazione al trascendente
Nuccia Benvenuto
28 settembre 2025
Ore 05:01
Donna Giulia: la poetessa calabrese che sfidò il silenzio e il tempo\n
Il concorso

Lamezia, premiati i vincitori della IV edizione di Giovanil...Mente con il tema “Lettere dal cassetto”

Nella sala Monsignor Luisi del Comune si è svolta la cerimonia per la consegna dei riconoscimenti tra giovani talenti, il ricordo delle vittime della strada e riflessioni sul valore della memoria.
Redazione
27 settembre 2025
Ore 14:30
Lamezia, premiati i vincitori della IV edizione di Giovanil...Mente con il tema “Lettere dal cassetto”\n
L’Abate calabrese

Gioacchino da Fiore in romeno: il sogno realizzato di Mircea Eliade, il grande storico delle religioni

Una testimonianza viva che il messaggio nato nella Calabria del XII secolo continua a risuonare oltre i limiti del tempo e dello spazio, ovunque ci sia la speranza che Bene e Verità possano infine redimere il mondo
Redazione Cultura
27 settembre 2025
Ore 08:13
Gioacchino da Fiore in romeno:\u00A0il sogno realizzato di Mircea Eliade, il grande storico delle religioni\n
l’evento

Notte europea dei Ricercatori 2025, all’Unical l’evento di punta della scienza | FOTO

L'iniziativa promossa dalla Commissione Europea ha coinvolto studenti, cittadini e appassionati, trasformando il mondo dell’Università della Calabria in una grande astronave. A fine serata il concerto, con un messaggio pro Palestina
Assunta De Francesca
27 settembre 2025
Ore 08:02
Notte europea dei Ricercatori\u00A02025, all’Unical l’evento di punta della scienza\u00A0| FOTO
Ottava edizione

Il Premio Carlino d’Argento scalda i motori: commissione al lavoro per selezionare i personaggi calabresi che riceveranno l’ambito riconoscimento

In tale sede è stata stabilita la data della cerimonia di premiazione che si terrà il prossimo 21 dicembre presso il Teatro Politeama di Catanzaro
Redazione
26 settembre 2025
Ore 11:10
Il Premio Carlino d’Argento scalda i motori: commissione al lavoro per selezionare i personaggi calabresi che riceveranno l’ambito\u00A0riconoscimento\n
La manifestazione

Premio per la Cultura mediterranea: a Cosenza la cerimonia di premiazione della XIX edizione

I riconoscimenti ai vincitori delle otto sezioni, scelti da una giuria internazionale, verranno consegnati al teatro Rendano. Il presidente Bozzo: «Nelle terne personalità di riconosciuto valore»
Redazione
25 settembre 2025
Ore 14:10
Premio per la Cultura mediterranea: a Cosenza la cerimonia di premiazione della XIX edizione\n
Oltre i confini

Diplomazia culturale a Bruxelles, il Premio Caccuri rilancia il ruolo della Calabria in Europa

Il presidente Adolfo Barone: «Il successo del Premio è frutto di una solida struttura». Dall’Europa il riconoscimento internazionale all’Accademia dei Caccuriani e al cofondatore Talarico
Francesco Graziano
25 settembre 2025
Ore 13:11
Diplomazia culturale a Bruxelles, il Premio Caccuri\u00A0rilancia il ruolo della Calabria in Europa\n
Cultura

La vera storia della “rotonda sul mare” di Fred Bongusto, aneddoti e curiosità sul  cantautore molisano e il suo intramontabile tormentone estivo 

Ta successi musicali e amicizie sincere con artisti come Peppino Di Capri, ha lasciato un'impronta indelebile nella musica italiana degli anni '60 e '70
Francesco Occhiuzzi
25 settembre 2025
Ore 07:50
La vera storia della “rotonda sul mare” di Fred Bongusto, aneddoti e curiosità sul\u00A0 cantautore molisano e il suo intramontabile tormentone estivo\u00A0\n
Libri

Storie, diagnosi e modelli clinici: il Manuele dei disturbi di personalità tra i libri più venduti su Amazon

Il volume, che ripercorre la storia dei disturbi di personalità da prospettive innovative con nuovi modelli di cura e di ricerca, è stato scritto da due specialisti: Giuseppe Nicolò e Antonino Carcione
Redazione Cultura
24 settembre 2025
Ore 13:43
Storie, diagnosi e modelli clinici: il Manuele dei disturbi di personalità\u00A0tra i libri più venduti su Amazon\n
Studiosi premiati

Università Magna Grecia di Catanzaro, pioggia di riconoscimenti nella classifica Stanford dei Top 2% Scientists 2025

I docenti e ricercatori dell’ateneo tra i più influenti al mondo sulla base di citazioni h-index e impatto scientifico. Ecco tutti i posizionamenti nel ranking mondiale, elaborati dall’università californiana
l. c.
24 settembre 2025
Ore 09:05
Università Magna Grecia\u00A0di Catanzaro, pioggia di riconoscimenti\u00A0nella classifica Stanford dei Top 2% Scientists 2025\n
Taglio del nastro

Zoologia e mineralogia, il polo museale dell’Unical si arricchisce con nuovi allestimenti: «Scienza e cultura al centro del campus»

Ospitati nel cubo 14B a ridosso del giardino geologico e dell’orto botanico, si aggiungono alla esposizione di paleontologia e offrono affascinanti esperienze immersive e multimediali. Ingresso gratuito su prenotazione
Salvatore Bruno
23 settembre 2025
Ore 14:11
Zoologia e mineralogia,\u00A0il polo museale dell’Unical si arricchisce con nuovi allestimenti: «Scienza e cultura al centro del campus»
L’intervista

L'attore del Pinocchio di Comencini a Rende

Andrea Balestri racconta la sua storia e il rapporto con Comencini e Manfredi durante l’incontro del Settembre Rendese.
Alessia Principe
23 settembre 2025
Ore 04:30
L'attore del Pinocchio di Comencini a Rende
Il tributo

Mia Martini, a 78 anni dalla nascita l'inedito "Vivo" riporta la sua voce unica nelle radio italiane

VIDEO | Il brano del 1977 fa parte dell'album "Tarab" che contiene canzoni mai pubblicate prima e interpretazioni alternative di pezzi già noti proposti con nuovi arrangiamenti per celebrare l’interprete di Bagnara Calabra
Francesco Graziano
22 settembre 2025
Ore 12:13
Mia Martini, a 78 anni dalla nascita l'inedito \"Vivo\" riporta la sua voce unica nelle radio italiane\n
Università

Unical, domande d’iscrizione oltre le previsioni: ampliati i posti per 10 corsi di laurea magistrali

Le richieste di ammissione hanno segnato un +14% sullo scorso anno accademico, confermando l’attrattività dell’Università della Calabria. Da qui la decisione del rettore: ecco i CdL interessati
Redazione Cultura
22 settembre 2025
Ore 11:04
Unical, domande d’iscrizione oltre le previsioni: ampliati i posti per 10 corsi di laurea magistrali
Donne e letteratura

Wislawa Szymborska: la voce sommessa che ha cambiato la poesia e dato forza universale al femminile

A 13 anni dalla sua scomparsa, la poetessa polacca e premio Nobel continua a parlarci con l’ironia delicata e la profondità disarmante dei suoi versi. Nelle sue parole, il femminile diventa testimonianza universale
Aleandro Fusco
21 settembre 2025
Ore 18:59
Wislawa Szymborska: la voce sommessa che ha cambiato la poesia e dato forza universale al femminile\n
Reperto di pregio

Non solo Bronzi, al Museo ecco il Kouros di Reggio: «Potrebbe raffigurare il dio Apollo»

VIDEO | Risalente al VI secolo a.C., non se ne conosce il preciso contesto di rinvenimento. L’archeologa Martina D’Onofrio spiega che in Grecia il tipo di scultura era usato per rappresentare un giovane prestante. Il reperto reggino, particolarmente identitario, potrebbe essere tra quelli che invece raffigurano una divinità
Anna Foti
21 settembre 2025
Ore 05:14
Non solo Bronzi, al Museo ecco il Kouros di Reggio:\u00A0«Potrebbe raffigurare il dio\u00A0Apollo»
L’approfondimento

Da Pietralata a Fiore: studi e ricerche sull’abate Gioacchino da Fiore al centro del saggio di Pasquale Lopetrone

Il lavoro si concentra sulla fase storica in cui il teologo decise di lasciare l'abbazia di Corazzo per fondare un nuovo monastero sui monti della Sila, influenzato da potenti benefattori
Redazione
20 settembre 2025
Ore 07:35
Da Pietralata a Fiore: studi e ricerche sull’abate Gioacchino da Fiore al centro del saggio di Pasquale Lopetrone\n
1
...
PIU LETTI
1

Meteo in Calabria, arriva il freddo e (forse) anche la neve: le previsioni

2

Cosenza, è morto il bambino vibonese di 4 mesi trasferito d’urgenza nella Terapia intensiva neonatale dell’Annunziata

3

Gravi le condizioni del bimbo vibonese di 4 mesi ricoverato a Cosenza: shock da disidratazione la possibile causa del malore

4

Garlasco, la gaffe di Garofano che inguaia i Sempio: «Ho letto la consulenza Linarello». Ma non poteva averla

5

Regionali Calabria, il caso: 6 milioni a tre associazioni vicine a Pino Galati