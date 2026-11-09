Ambiente, l'appello di Greco sulla legge salva mare
Il biologo Silvio Greco lancia l’allarme e spiega che «i mari sono pieni di plastica ma la legge "Salva Mare" rimane inattuata». In tutto questo, però, a rimetterci sono le tasche degli italiani che pagano a vuoto tre milioni l'anno di tasse per quello che prevede la norma.
A Palazzo Alvaro in scena un'iniziativa ideata nell'agosto 2025 da Giuseppe Ranuccio e sbloccata dal Sindaco metropolitano Cannizzaro per rafforzare la tutela della salute, la prevenzione e la sicurezza nelle attività sportive
Il ministro dell'Agricoltura annuncia la destinazione della maggior parte delle risorse al Mezzogiorno, dove in alcune aree ha chiuso oltre il 40% delle aziende agricole. Tra le priorità innovazione, tutela del reddito e concorrenza equa con i Paesi extraeuropei
L'esponente della segreteria regionale di Forza Italia contesta la distribuzione delle risorse per il triennio 2026-2028: «Si ripartiscono somme, ma non si programma il personale». Nel mirino anche Azienda Zero, le graduatorie e il futuro dei medici cubani
Nell’intervista al Sole 24 Ore il presidente del Movimento 5 Stelle delinea la propria alternativa economica al governo Meloni: meno tasse sul lavoro, investimenti produttivi, giustizia fiscale e un fondo sovrano da 100 miliardi. Dietro le proposte prende forma l’ambizione di un ex premier che vuole trasformare l’esperienza di governo in una nuova prospettiva politica per il Paese.
Centinaia di persone, esponenti della politica e amministratori in piazza dopo gli otto giorni ai domiciliari. Il sindaco risponde duramente a Bignami e Lollobrigida: «Hanno provato a diffamare un'intera comunità e una regione»
Una sala affollata e una presenza significativa di giovani per il debutto pubblico del nuovo movimento. Dal tavolo degli interventi la scelta di partire dal civismo e dalle idee, rinviando a una fase successiva la definizione della candidatura
Nel suo ultimo libro l’ex consigliere regionale ripercorre dieci anni di esperienza in Consiglio e riflette sul futuro del regionalismo, sull’autonomia differenziata e sulla necessità di garantire diritti uguali in tutto il Paese. Al centro anche lo spopolamento, le aree interne, Montagna solidale e South Working
La commissaria di Casa Riformista e consigliera regionale: «Non entreremo in giunta a Palazzo dei Bruzi. Saremo presenti con liste nostre nelle due città e non abbiamo pregiudiziali verso nessuno: proporremo o riproporremo a sindaco una figura che abbia le capacità, la credibilità e il consenso necessari per unire il centrosinistra»
A Sleal Politik il sindaco di Corigliano-Rossano racconta il ritorno in libertà, il senatore di Forza Italia respinge l'ipotesi di una scalata di Occhiuto alla segreteria azzurra, Giannetta denuncia le pugnalate degli ex compagni e il centrosinistra discute di alleanze, primarie e garanzie reciproche
Dopo la revoca degli arresti domiciliari, disposta d’ufficio dallo stesso gip, il sindaco di Corigliano Rossano è stato travolto dal calore di tantissima gente che dimostra una leadership vera. Fratelli d’Italia non commenta, il Movimento Cinquestelle si morde le mani per il suo lungo silenzio
Ripopola Calabria parte con una fase sperimentale. Sui social, tra interesse e consensi, emerge la richiesta di lavoro, servizi e opportunità anche per chi è rimasto. Una discussione che investe le priorità della politica e il rapporto tra le istituzioni e una regione segnata dall’emigrazione
Il senatore italoamericano ha conquistato un seggio in Texas strappandolo ai repubblicani. Le radici familiari dei suoi genitori adottivi portano nel Cosentino: il bisnonno Giuseppe partì per Chicago nel 1911. Il primo cittadino: «È un orgoglio per tutta la comunità»
Il segretario del Pd Calabria denuncia il definanziamento del Servizio sanitario nazionale e i ritardi nella prevenzione: «In Calabria adesione agli screening troppo bassa. La salute non può diventare un privilegio per ricchi»
La Sleal Politik è il tema della puntata: mentre deputati e senatori si spostano, a rimetterci sono i cittadini. Ampia finestra dedicata alla vicenda giudiziaria del primo cittadino che sarà intervistato da Antonella Grippo: appuntamento alle 21,30
A Cinque Minuti su Rai 1 il ministro rivendica la portata storica di ColtivaItalia, il provvedimento da oltre 1,18 miliardi approvato dal Parlamento. Dietro le cifre un disegno politico più ambizioso: restituire centralità economica alle campagne, ridurre la dipendenza dalle importazioni e contrastare lo spopolamento delle aree interne