La campagna elettorale f...

La campagna elettorale fra video e veleni

 Sono i social il terreno di scontro tra i partiti e la cassa di risonanza della propaganda elettorale. Due video in particolare, stanno facendo discutere. Uno ha per protagonista l'ex presidente Occhiuto che, per attaccare i 5 Stelle, entra senza averne titolo nel cantiere dell'ospedale della Sibaritide. L'altro ha per protagonista il capogruppo del Pd Mimmo Bevacqua.

27 agosto, 2025
Propaganda live

Video, reel e attacchi social: Occhiuto punta il M5s. Ma cosa ci faceva nel cantiere dell'ospedale se si è dimesso? 

Dubbi sull'ultima performance del governatore: com'è entrato nell'area visto che non è più commissario alla sanità? Non è l'unica curiosità: in rete qualcuno fa circolare un video in cui il capogruppo Pd, Mimmo Bevacqua, chiede scusa ai calabresi: allora perché si ricandida?
Video, reel e attacchi social: Occhiuto punta il M5s. Ma cosa ci faceva nel cantiere dell’ospedale se si è dimesso?\u00A0\n
Botta e risposta

Regionali, Conte: «La destra attacca Tridico che ha salvato un milione di poveri». Straface (Fi): «Se perde torna a Bruxelles?»

Il leader M5s risponde alle critiche di Delmastro e dei giornali di centrodestra al Reddito di cittadinanza. La consigliera regionale chiede al candidato del campo largo cosa farà in caso di sconfitta: «Vuole prendere in giro i calabresi»
Redazione Politica
Regionali, Conte: «La destra attacca Tridico che ha salvato un milione di poveri». Straface (Fi): «Se perde torna a Bruxelles?»\n
L'incontro

Fitto a Reggio spiega l'Europa ai giovani: «Creerà le condizioni per non costringervi a lasciare la Calabria»

Il vice presidente della Commissione europea e il giornalista Francesco Verderami nella città dello Stretto per dialogare sulle opportunità messe in campo da Bruxelles: «La Zes unica? Non è vero che non funziona, i numeri sono positivi»
Claudio Labate
Fitto a Reggio spiega l’Europa ai giovani: «Creerà le condizioni per non costringervi a lasciare la Calabria»\n
A testa bassa

Ponte sullo Stretto, Salvini: «Presto la posa della prima pietra, l'opera incrementerà il Pil e rilancerà i porti del Sud»

In una intervista, il ministro rilancia: «L'infrastruttura è un segnale di speranza e riscossa soprattutto per migliaia di nostri giovani, costretti troppo spesso ad andare all'estero per costruirsi un futuro». E sugli investimenti: «Saranno coinvolti lavoratori e imprese di tutta Italia»
Redazione
Ponte sullo Stretto, Salvini: «Presto la posa della prima pietra, l’opera incrementerà il Pil e rilancerà i porti del Sud»\n

Sanità

Cambio al vertice all asp di Vibo, arriva Tomao

27 agosto 2025
Ore 05:36
Cambio al vertice all asp di Vibo, arriva Tomao
Cronaca

Omicidio Verterame, Paparo ammette: «Sono stato io»

27 agosto 2025
Ore 05:39
Omicidio Verterame, Paparo ammette: «Sono stato io»
