Politica

La campagna elettorale fra video e veleni

Sono i social il terreno di scontro tra i partiti e la cassa di risonanza della propaganda elettorale. Due video in particolare, stanno facendo discutere. Uno ha per protagonista l'ex presidente Occhiuto che, per attaccare i 5 Stelle, entra senza averne titolo nel cantiere dell'ospedale della Sibaritide. L'altro ha per protagonista il capogruppo del Pd Mimmo Bevacqua.