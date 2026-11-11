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24 ORE ALL NEWS

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Sanità

Medicina intensiva, esperti a confronto a Catanzaro

All’Università Magna Graecia al via C.R.I.T.I.C.A. 2026, congresso nazionale dedicato alle innovazioni nella rianimazione e nella terapia intensiva. Esperti da tutta Italia a confronto su nuove strategie di cura e sull’importanza della collaborazione multidisciplinare nella gestione del paziente critico.

11 novembre, 2026
La proroga

Assegno di cura per disabilità gravissima, la Regione proroga i termini di almeno 20 giorni

L’assessore Pasqualina Straface richiama le Asp: certificazioni gratuite e rilasciate esclusivamente dalle strutture pubbliche. Stanziati oltre 14,7 milioni di euro per sostenere le famiglie, con contributi fino a 1.000 euro mensili
Assegno di cura per disabilità gravissima, la Regione proroga i termini di almeno 20 giorni\n
Sanità territoriale

Cure domiciliari: l’Asp di Crotone potenzia il servizio pubblico e assicura la massima tutela ai pazienti

L’Azienda sanitaria smentisce il blocco dei servizi e respinge l’allarme sui 600 pazienti: «Assistiamo 3.666 persone, di cui 3.206 anziani»
Redazione
Cure domiciliari: l’Asp di Crotone potenzia il servizio pubblico e assicura la massima tutela ai pazienti\n
Chirurgia d’avanguardia

Al Gom di Reggio Calabria intervento di cataratta su una paziente di 103 anni: «L’età non è più un limite»

La donna ha deciso di sottoporsi all’operazione per tornare a vedere come un tempo. Soddisfazione dei medici: «Grazie alle tecniche mininvasive tempi molto ridotti e sicurezza altissima»
Redazione Cronaca
Al Gom di Reggio Calabria intervento di cataratta su una paziente di 103 anni: «L’età non è più un limite»\n
Gesto di rottura

«Un’ambulanza senza medici né infermieri non si può chiamare soccorso, ecco perché lascio il 118»: Piperno (Asp di Vibo) spiega la sua decisione

VIDEO | La dottoressa della postazione di Tropea ha chiesto il ricollocamento immediato. Punta il dito contro Azienda Zero e denuncia carenze di medici, infermieri e autisti. Nell’intervista a LaC racconta le difficoltà quotidiane del servizio: «Accorpare due postazioni significa lasciarne una scoperta»
Cristina Iannuzzi
«Un’ambulanza senza medici né infermieri non si può chiamare soccorso, ecco perché lascio il 118»:\u00A0Piperno (Asp di Vibo) spiega la sua decisione\n

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11 novembre 2026
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11 novembre 2026
Ore 13:00
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Medicina intensiva, esperti a confronto a Catanzaro

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11 novembre 2026
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11 novembre 2026
Ore 13:00
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11 novembre 2026
Ore 13:01
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11 novembre 2026
Ore 13:03
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Società

Cosenza, il nuovo corso del trasporto pubblico

11 novembre 2026
Ore 13:02
Cosenza, il nuovo corso del trasporto pubblico
L’accordo

Liste d’attesa, l’Asp di Catanzaro paga la Dulbecco: 95mila euro per smaltire 1.706 visite

L’azienda territoriale ha stretto un accordo con l’ospedale per eseguire le prestazioni «che presentano maggiori criticità». Si tratta di visite già programmate al cup per il periodo novembre/dicembre
Luana Costa
10 novembre 2026
Ore 15:41
Liste d’attesa, l’Asp di Catanzaro paga la Dulbecco: 95mila euro per smaltire 1.706 visite\n\n\n
Il traguardo

Crotone, dal 13 novembre Emodinamica sarà attiva 24 ore su 24

In tre mesi e mezzo eseguite 320 procedure. La struttura entra nella rete cardiologica regionale e punta a ridurre i viaggi della speranza e la mobilità sanitaria passiva
Redazione
10 novembre 2026
Ore 13:25
Crotone, dal 13 novembre Emodinamica sarà\u00A0attiva 24 ore su 24\n
La delibera

Fondo non autosufficienze, Straface sblocca 1,3 milioni di economie per la disabilità gravissima

L’assessore alle Politiche sociali e al Welfare: «Chiudiamo la graduatoria dell’Asp di Catanzaro e garantiamo il sostegno a tutte le famiglie»
Redazione
10 novembre 2026
Ore 12:06
Fondo non autosufficienze, Straface sblocca 1,3 milioni di economie per la disabilità gravissima\n
La denuncia

«Lascio il 118», la vibonese Alessia Piperno attacca Azienda Zero: «Ambulanze senza medici. La gestione del servizio di emergenza torni alle Asp»

La dottoressa della postazione di Tropea denuncia equipaggi incompleti e difficoltà nei trasferimenti tra ospedali: «Ho richiesto il ricollocamento immediato, non posso più far parte di un modello organizzativo che ha dimenticato gli obiettivi che dovrebbe avere»
Redazione
9 novembre 2026
Ore 12:21
«Lascio il 118», la vibonese Alessia Piperno attacca Azienda Zero: «Ambulanze senza medici. La gestione del servizio di emergenza torni alle Asp»\n
a rischio

Emergenza-urgenza in Calabria, il 12 novembre protesta alla Cittadella: «Ambulanze insufficienti e soccorsi fino a 50 minuti»

FSI-USAE, Nursing Up e USB chiamano alla mobilitazione gli operatori del 118 e del Pronto soccorso. Nel mirino carenze di organico, mezzi inadeguati, tempi di intervento e l’esclusione di alcune categorie dall’indennità di Pronto soccorso. Chiesto un incontro urgente al presidente Roberto Occhiuto.
Redazione
9 novembre 2026
Ore 10:45
Emergenza-urgenza in Calabria, il 12 novembre protesta alla Cittadella: «Ambulanze insufficienti e soccorsi fino a 50 minuti»\n
Sul piede di guerra

Sanità, 118 senza personale e tempi di intervento biblici: il 12 novembre mobilitazione del comparto alla Cittadella

Manifestazione di protesta davanti la Cittadella indetta da Fsi-Usae, Nursing Up e Usb. Gravi le criticità denunciate, si chiede l’attivazione di un tavolo tecnico
Redazione Attualità
9 novembre 2026
Ore 10:30
Sanità, 118 senza personale e tempi di intervento biblici: il 12 novembre mobilitazione del comparto alla Cittadella\n
Il sopralluogo

Nuovo ospedale di Vibo, Occhiuto mostra i lavori sui social e promette: «Vedrete tra tre mesi». Ma dalla prima pietra sono passati 22 anni

VIDEO | Il governatore torna sul cantiere e annuncia per dicembre l'avvio del rivestimento esterno. La struttura prende forma, ma dopo decenni di promesse i vibonesi aspettano una data certa per l'apertura. E soprattutto medici, infermieri e oss che possano popolarlo
Redazione
6 novembre 2026
Ore 19:28
Nuovo ospedale di Vibo, Occhiuto mostra i lavori sui social e promette: «Vedrete tra tre mesi». Ma dalla prima pietra sono passati 22 anni\n
Primo passo

Ospedali di montagna, avviato l’esame della legge popolare. Il comitato La Cura: «Basta tagli e privazioni»

Il testo prevede l’istituzione di un’Azienda ospedaliera unica regionale dei presìdi di Acri, San Giovanni in Fiore, Serra San Bruno e Soveria Mannelli, che verranno riconfigurati come spoke
Redazione Attualità
6 novembre 2026
Ore 17:28
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Il confronto

Emergenza dialisi notturna, fumata grigia dopo il vertice all'Asp: Puntillo sollecita interventi immediati

Stamane il confronto tra i rappresentanti dei pazienti dializzati, la Fintred, il GOM e la Direzione Generale dell'ASP di Reggio Calabria. L'associazione respinge i tempi di 6-8 mesi previsti per le soluzioni strutturali e denuncia l'estenuazione dei malati e il cedimento degli operatori sanitari, in attesa di risposte concrete dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione
clab
6 novembre 2026
Ore 13:23
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La protesta dei dializzati

Cronaca di un sit-in mortificante per un Paese e una città normali: «Non vogliamo morire disperati»

Luigi, Keti, Concetta, Pino e Rosario, insieme a decine di malati, seppur provati dalla cura notturna continuano a manifestare per i propri diritti, ma anche per quelli delle loro famiglie, tra difficoltà logistiche e nuovi acciacchi. «Quando non ce la faccio più mi chiudo nello stanzino, non voglio che mia moglie mi veda»
Claudio Labate
6 novembre 2026
Ore 13:13
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La riunione

Il commissario dell’Asp di Vibo Battistini incontra il Comitato consultivo aziendale: «Positivo clima di collaborazione»

Da parte del dirigente dell’Azienda sanitaria apertura alle proposte del Terzo settore e impegni sul fronte del rafforzamento della sanità territoriale: «Non deve essere più il paziente a rincorrere il medico»
Stefano Mandarano
5 novembre 2026
Ore 09:20
Il commissario dell’Asp di Vibo Battistini incontra\u00A0il Comitato consultivo aziendale: «Positivo clima di collaborazione»\n
Eccellenza in Sanità

Lotta al mesotelioma: ‘lectio magistralis’ del prof. Carbone agli studenti della “sua” Umg di Catanzaro

Il docente ordinario di Anatomia Patologica qui ed anche nell’ateneo americano Hawaii Cancer Center rafforza il legame con la sua città natale dopo il prestigioso premio per le sue ricerche ricevuto a Washington

Nico De Luca
4 novembre 2026
Ore 05:15
Lotta al mesotelioma: ‘lectio magistralis’ del prof. Carbone agli studenti della “sua” Umg di Catanzaro
SI ACCENDONO LE SPERANZE

Lotta ai tumori, Filippelli:«Risultati incoraggianti, siamo all'alba di una nuova era nella terapia medica»

Dal melanoma al tumore del polmone, i risultati delle nuove sperimentazioni presentati in Spagna sono promettenti. Gianfranco Filippelli, coordinatore regionale della Rete oncologica calabrese, interviene in occasione del congresso Ivas a Paola: «Speriamo di arrivare a un farmaco per tutte le neoplasie»
Francesca Lagatta
3 novembre 2026
Ore 11:26
Lotta ai tumori, Filippelli:«Risultati incoraggianti, siamo all'alba di una nuova era nella terapia medica»\n
Il monitoraggio

Morbillo, allarme in Calabria: i casi passano da 17 a 265. In Italia nessuna regione è al sicuro

La morte di un bambino a New York riaccende l'attenzione sulla malattia. Nella nostra regione i contagi sono aumentati di oltre quindici volte nei primi cinque mesi del 2026. E la copertura vaccinale nazionale resta sotto la soglia di sicurezza
Redazione Attualità
3 novembre 2026
Ore 11:14
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Operazione pionieristica

Centro Cuore del Gom di Reggio Calabria: impiantato un pacemaker bicamerale senza fili a visione diretta

Durante l’intervento rivoluzionario sostituita la protesi tricuspidalica degenerata. Combinate tre procedure di altissima complessità
3 novembre 2026
Ore 08:38
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tecnica innovativa

A Reggio Calabria un intervento mai eseguito prima al mondo: pacemaker senza fili per un 39enne

Al Centro Cuore del GOM impiantato un pacemaker bicamerale leadless a visione diretta e sostituita una protesi tricuspide degenerata. Il paziente è stato dimesso dopo 15 giorni
Redazione
3 novembre 2026
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L’EVOLUZIONE DELLE TERAPIE

Paola capitale degli accessi vascolari in oncologia: oltre 300 partecipanti al congresso nazionale IVAS

Cinque sessioni di approfondimento, decine di relatori tra medici, ricercatori ed esperti del settore sanitario. Al centro del confronto le nuove frontiere degli accessi venosi nei pazienti oncologici. Riflettori sul modello sviluppato dall'Oncologia dell'ospedale San Francesco e sul primo Picc Team a gestione infermieristica 
Francesca Lagatta
2 novembre 2026
Ore 18:45
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La lettera

Vibo, a 99 anni torna a vedere grazie ai chirurghi dello Jazzolino: «Mio padre a Catanzaro era stato giudicato inoperabile»

Una neoformazione grande come un mandarino sotto la palpebra gli impediva la vista e rendeva dolorose le medicazioni. L'équipe di Chirurgia generale ha affrontato il delicato intervento. La figlia ringrazia medici e infermieri dell'ospedale vibonese
Redazione
2 novembre 2026
Ore 05:15
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La denuncia

Guardia medica di Nicotera chiusa anche a Ognissanti, il sindaco mostra gli avvisi e chiama in causa Battistini: «Non è più tollerabile»

Giuseppe Marasco gira un video davanti al presidio e denuncia l'ennesima interruzione del servizio, con riapertura prevista lunedì sera alle 20. L'appello al commissario dell'Asp: «Servono decisioni urgenti ed efficaci, i cittadini non possono continuare a subire questi disservizi»
Redazione
1 novembre 2026
Ore 13:00
Guardia medica di Nicotera chiusa anche a Ognissanti,\u00A0il sindaco mostra gli avvisi e chiama in causa Battistini: «Non è più tollerabile»\n
L’Intervista

«Così il Pronto soccorso di Vibo non è decoroso», Battistini (Asp) detta le priorità: dagli ospedali alle case di comunità fino alla carenza di personale

Il commissario straordinario è rientrato il primo ottobre dopo quasi due anni. Tra le criticità da risolvere in cima alla sua lista ci sono anche il recupero delle figure dirigenziali, il potenziamento della medicina territoriale e la riorganizzazione logistica del reparto di emergenza-urgenza. «Dobbiamo creare le condizioni perché i medici scelgano di restare a Vibo»
Cristina Iannuzzi
1 novembre 2026
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«Così il Pronto soccorso di Vibo non è decoroso», Battistini (Asp) detta le priorità: dagli ospedali alle case di comunità fino alla carenza di personale\n
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