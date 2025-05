Sanità

Una nuova frontiera nella cura dell'Alzheimer

Una terapia sperimentale per la cura della malattia di Alzheimer, già testata negli Stati Uniti, è in procinto di approdare in Italia. A rivelarlo è lo scienziato Domenico Praticò dell'Università di Philadephia, in Pennsylvania, originario della Calabria, tra i massimi esperti al mondo della materia