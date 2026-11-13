Calabria candidata a Regione europea dello sport 2028

L’esterno offensivo classe 2005 è tra i trascinatori della matricola cosentina, seconda in classifica a due punti dalla vetta. Tra ambizioni, lavoro quotidiano e un legame indissolubile con i colori rossoblù
Nonostante l'ultimo posto in classifica con soli 5 punti, la giovane squadra di mister Candido registra numeri da vertice per reti segnate fuori dalle mura amiche. Solo la capolista Dbr Luzzi ha fatto meglio
L'attaccante argentino analizza lo straordinario momento dei giallorossi in vista del big match contro la Reggina e della successiva sfida con la Vibonese: «Una squadra giovane che non ha paura di lottare»