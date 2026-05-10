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Criaco e il ritorno tra le ombre delle Anime nere

Un ritorno alle "Anime nere", così Gioacchino Criaco ha definito il suo nuovo romanzo: "Il volo del cucùlo" presentato venerdì scorso a Cosenza alla libreria Giunti in un incontro moderato da Eva Catizone con gli interventi di Franco Sammarco

10 maggio, 2026
Cultura

Criaco e il ritorno tra le ombre delle Anime nere

10 maggio 2026
Ore 12:00
Criaco e il ritorno tra le ombre delle Anime nere
Cultura

Didattica a cielo aperto: una crescita interiore

10 maggio 2026
Ore 11:58
Didattica a cielo aperto: una crescita interiore
Cultura

Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out

8 maggio 2026
Ore 11:34
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Cultura

L'oratore, il film girato in Calabria arriva nelle sale

7 maggio 2026
Ore 18:56
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Cultura

Dal Monte Athos a Reggio l arte esplora la fede

6 maggio 2026
Ore 11:57
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Cultura

Al via il progetto Borgia Community Hub

5 maggio 2026
Ore 19:00
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Cultura

"L'oratore", il film girato in Calabria arriva nelle sale

5 maggio 2026
Ore 11:49
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Cultura

Bisignano, terza edizione del concorso flautistico

4 maggio 2026
Ore 12:36
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Cultura

A Catanzaro Fonte e Dara sulle orme di Ciampi e Pavese

2 maggio 2026
Ore 11:32
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Cultura

Notre Dame de Paris torna a Reggio al Palacalafiore

1 maggio 2026
Ore 14:15
Notre Dame de Paris torna a Reggio al Palacalafiore
Cultura

L'ultimo libro di Ansalone analizza il caos globale

1 maggio 2026
Ore 14:10
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Cultura

Bella Stella, il nuovo singolo di Filippo Nicolino

30 aprile 2026
Ore 12:19
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Cultura

Cinzia Pennati inaugura l'Aperinchiostro di primavera

26 aprile 2026
Ore 12:11
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Cultura

Il Rendano si trasforma in tempio della memoria

25 aprile 2026
Ore 11:55
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Cultura

Terre dei tre borghi, storie di rigenerazione al centro

25 aprile 2026
Ore 11:49
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Cultura

Notte chiara, un libro per custodire la speranza

25 aprile 2026
Ore 10:59
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Cultura

Alla UBIK di Catanzaro, dove canta il cuculo di Criaco

24 aprile 2026
Ore 18:30
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Cultura

Rende omaggia il genio di Federico Fellini

22 aprile 2026
Ore 12:59
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Cultura

L'orchestra di Laureana di Borrello sbarca a Vienna

19 aprile 2026
Ore 12:02
L'orchestra di Laureana di Borrello sbarca a Vienna
Cultura

Mattia Salemme, una promessa in bacchetta

19 aprile 2026
Ore 10:31
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Cultura

San Prospero torna al Museo diocesano di Reggio

18 aprile 2026
Ore 12:29
San Prospero torna al Museo diocesano di Reggio

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