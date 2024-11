Cultura

Unical, nasce la radio streaming No borders

E mentre tutto questo accade, in Calabria ci sono giovani che tentano di invertire il trend. All’Unical ha iniziato oggi a trasmettere una nuova radio che fa parte di un circuito di 100 radio in Italia, finanziate dall’Agenzia Nazionale Giovani. Ci “lavorano” circa 20 tra studenti e neo laureati, di nazionalità diverse. Da qui anche il suo nome, No Borders: senza frontiere.