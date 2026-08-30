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Cronaca

Catanzaro, verso la Ztl su un tratto di corso Mazzini

A Catanzaro è attesa per il mese di settembre una svolta storica per il traffico nel centro cittadino, L’amministrazione comunale è in procinto di varare la Ztl. Martedì riunione a Palazzo de Nobili.

30 agosto, 2026
Terra ferita

Cassano nella paura dopo l'agguato a Lauropoli, l'appello del sindaco: «Non chiudetevi in casa»

Dopo l’omicidio che ha causato un morto e un ferito grave, la città piomba nell’angoscia. Vescovo e istituzioni invocano fiducia e reazione, ma i cittadini chiedono fatti concreti
Cassano nella paura dopo l'agguato a Lauropoli, l'appello del sindaco: «Non chiudetevi in casa»\n
Cronaca

Gioia Tauro, in fiamme un negozio di distributori automatici. Alessio: «Bloccare questa escalation di violenza»

L’incendio è divampato nell’attività commerciale nei pressi del lungomare. Sono in corso indagini per accertare la matrice dell’accaduto. L’ex primo cittadino: «Recrudescenza delle forze 'ndranghetistiche e criminali presenti in città, aggravata dalla presenza di una gang minorile»
Giuseppe Mancini
Gioia Tauro, in fiamme un negozio di distributori automatici.\u00A0Alessio: «Bloccare questa escalation di violenza»\n
contrasto allo spaccio

Crotone, blitz antidroga dei Carabinieri: rivenuti oltre un chilo di eroina e 62 mila euro, tre arresti

A insospettire i militari sono stati i movimenti dei tre nei pressi di un bar del capoluogo. Per loro è scattata la custodia cautelare in carcere, disposta dal pm sotto la direzione del Procuratore Domenico Guarascio
Redazione
Crotone, blitz antidroga dei Carabinieri: rivenuti oltre un chilo di eroina e 62 mila euro, tre arresti\n\n\n
Uniti in preghiera

A Mileto messa pontificale di San Fortunato, in chiesa anche i proprietari del B&B dove è esplosa una bombola di gas: «Siamo sconvolti»

Nella struttura è avvenuta la deflagrazione che ha causato la morte del 48enne Yamnik Petra. Ancora in pericolo di vita la moglie Izidor e la figlia Ema di 10 anni. I titolari della struttura: «Il nostro primo pensiero va a loro. Non ci sono parole per descrivere questo dramma»
Giuseppe Currà
A Mileto\u00A0messa pontificale di San Fortunato,\u00A0in chiesa anche i proprietari del B&B dove è esplosa una bombola\u00A0di gas: «Siamo sconvolti»\n

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30 agosto 2026
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30 agosto 2026
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30 agosto 2026
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30 agosto 2026
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30 agosto 2026
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30 agosto 2026
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30 agosto 2026
Ore 11:20
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L’indagine

Isola Capo Rizzuto: si finge carabiniere e si fa consegnare gioielli, scoperto l’autore di una truffa ai danni di un’anziana

Identificato e denunciato un 21enne residente in Campania. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli accertamenti sull'auto a noleggio utilizzata per la fuga e il riconoscimento fotografico della vittima
Redazione Cronaca
30 agosto 2026
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Isola Capo Rizzuto: si finge carabiniere e si fa consegnare gioielli, scoperto l’autore di una truffa ai danni di un’anziana\n
L’agguato

Omicidio Scorza a Lauropoli: la calma prima dell'esecuzione e la caccia ai killer. Intanto la comunità sollecita più controlli

Il 36enne conduceva una vita scandita da abitudini consolidate e si spostava senza particolari precauzioni tra Lauropoli e Cassano. Disposta l'autopsia sulla vittima, mentre Libera e le istituzioni chiedono una risposta unitaria contro la criminalità
Franco Sangiovanni
30 agosto 2026
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L’incidente

A2, tir si ribalta tra Frascineto e Sibari: ferito il conducente. Il mezzo prende fuoco, incendio sulla scarpata

Incidente in direzione Sud, chiusa la carreggiata. Vigili del Fuoco al lavoro anche per domare un incendio di vegetazione. Viabilità modificata per consentire il recupero del mezzo
Redazione Cronaca
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La solidarietà

Intimidazione a Scarcella, Tridico: «È la strategia dei vigliacchi, sono al suo fianco in modo incondizionato»

Il messaggio di vicinanza dell’europarlamentare pentastellato alla sindaca di Gioia Tauro: «La sua resistenza è l'argine democratico a tutela della città e dell'intera Calabria onesta»
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Criminalità organizzata

Cetraro, la Cassazione conferma il carcere per Giuseppe Scornaienchi

La difesa contestava la riconducibilità di 518 grammi di cocaina trovati nell’appartamento attiguo al rifugio dell’indagato
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Cosenza, dopo la nuova rissa all’autostazione i residenti esasperati chiedono più sicurezza | VIDEO

Teresa Colonna: «Serve maggiore attenzione delle istituzioni». I cittadini sollecitano il tavolo con Comune, Prefettura e Ferrovie della Calabria
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Ore di apprensione

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: è grave ma ha ripreso conoscenza. Trasferito in ambulanza a L’Avana

Il 48enne ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato ricoverato in ospedale a Santa Clara nella serata di venerdì 28 agosto dopo un forte mal di testa e un malore. Pronto un aereo per riportarlo in Italia: «Valuteranno i medici»
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Controlli sulla sicurezza

Corigliano-Rossano, violata la catena del freddo durante i trasporti: tutta la merce sarà distrutta

Polizia Stradale e Asp hanno riscontrato irregolarità su tre mezzi. Sanzioni complessive per 3mila euro, verifiche anche a settembre
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Comunità in lutto

Addio ad Anna Pagano, maresciallo della Finanza in servizio a Cosenza, aveva 29 anni

La giovane prestava servizio al Nucleo Pef del Comando provinciale. Oggi alle 16.30 il corteo funebre a Trentola Ducenta
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Nel porto di Crotone sbarcati 42 migranti soccorsi nel Mediterraneo, erano su un gommone in difficoltà

Sono stati intercettati dalla MV Louise Michel. Provengono quasi tutti dalla Somilia, tra di loro 14 donne
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La scia di sangue

Sibaritide, quattordici episodi dal 2018: la mappa tra omicidi e scomparse

Da Portoraro a Giuseppe Scorza: nove episodi omicidiari, due scomparse e tre attentati falliti tra Cassano e Corigliano-Rossano
Antonio Alizzi
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La solidarietà

Intimidazione al sindaco Scarcella, la Commissione anti ‘ndrangheta: «Gli amministratori non vengano lasciati soli»

Messaggio di vicinanza alla prima cittadina di Gioia Tauro: «Nella Piana la legalità coincide con lo sviluppo. Fondamentale che le istituzioni facciano quadrato, la risposta deve essere corale»
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28 agosto 2026
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paura a villa

Villa San Giovanni, incendio in una palazzina sulla Nazionale: vigili del fuoco sul posto

VIDEO | Le fiamme hanno coinvolto tre appartamenti. I vigili del fuoco stanno liberando gli occupanti con le autoscale, mentre sul posto stanno arrivando le ambulanze.
Elisa Barresi
28 agosto 2026
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Agguato a Lauropoli

Un’ombra sulla comunità, monsignor Savino dopo l’omicidio a Cassano: «Terra ferita»

Dopo il delitto a Lauropoli, Mons. Savino incoraggia la comunità a «non cedere alla paura». Il Vescovo difende il territorio: «La risposta sia una solidarietà feroce»
Franco Sangiovanni
28 agosto 2026
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Indagini in corso

Agguato a Cassano, il ferito operato per l’asportazione della milza: è stabile

Renato Elia ferito stamattina a Lauropoli. Ucciso Giuseppe Scorza. Indagano i carabinieri. Non si esclude che nelle prossime ore il fascicolo possa passare nelle mani della Dda di Catanzaro
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28 agosto 2026
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Minacce shock alla sindaca di Gioia Tauro. il video sfogo di Simona Scarcella: «Coraggio ne ho da vendere, lo devo ai miei figli»

Il primo cittadino dopo il grave atto intimidatorio ricevuto, ha raccontato i dettagli della vicenda e il suo stato d’animo: «Mi hanno voluto colpire nella cosa più importante che ho. Ringrazio chi mi ha dimostrato solidarietà, ma dalla prefettura di Reggio Calabria neanche una telefonata di vicinanza»
Giuseppe Mancini
28 agosto 2026
Ore 12:36
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Omicidio Scorza a Cassano, il sindaco Iacobini: «Fiducia nello Stato, la città non ceda alla paura»

Il primo cittadino parla di faida tra clan, chiede giustizia invitando la città a marciare unita e a non cedere alla paura.
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Il ferimento è avvenuto nel quartiere Affaccio. Gli inquirenti verificano un possibile legame con una lite degenerata due giorni prima
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