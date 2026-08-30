Catanzaro, verso la Ztl su un tratto di corso Mazzini

L’incendio è divampato nell’attività commerciale nei pressi del lungomare. Sono in corso indagini per accertare la matrice dell’accaduto. L’ex primo cittadino: «Recrudescenza delle forze 'ndranghetistiche e criminali presenti in città, aggravata dalla presenza di una gang minorile»
A insospettire i militari sono stati i movimenti dei tre nei pressi di un bar del capoluogo. Per loro è scattata la custodia cautelare in carcere, disposta dal pm sotto la direzione del Procuratore Domenico Guarascio
Nella struttura è avvenuta la deflagrazione che ha causato la morte del 48enne Yamnik Petra. Ancora in pericolo di vita la moglie Izidor e la figlia Ema di 10 anni. I titolari della struttura: «Il nostro primo pensiero va a loro. Non ci sono parole per descrivere questo dramma»
Identificato e denunciato un 21enne residente in Campania. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli accertamenti sull'auto a noleggio utilizzata per la fuga e il riconoscimento fotografico della vittima
Il 36enne conduceva una vita scandita da abitudini consolidate e si spostava senza particolari precauzioni tra Lauropoli e Cassano. Disposta l'autopsia sulla vittima, mentre Libera e le istituzioni chiedono una risposta unitaria contro la criminalità
Il 48enne ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato ricoverato in ospedale a Santa Clara nella serata di venerdì 28 agosto dopo un forte mal di testa e un malore. Pronto un aereo per riportarlo in Italia: «Valuteranno i medici»
Il primo cittadino dopo il grave atto intimidatorio ricevuto, ha raccontato i dettagli della vicenda e il suo stato d’animo: «Mi hanno voluto colpire nella cosa più importante che ho. Ringrazio chi mi ha dimostrato solidarietà, ma dalla prefettura di Reggio Calabria neanche una telefonata di vicinanza»