La Calabria è zona rossa. Rientra infatti tra le regioni individuate dal Governo a maggior rischio. A darne notizia è stato lo stesso premier annunciando il nuovo Dpcm entrato in vigore il 6 novembre.





Si tratta di fatto di un nuovo lockdown per la regione Calabria, più soft rispetto a marzo ma che comporta comunque misure, restrizioni e limiti negli spostamenti. Sarà infatti necessario per spostarsi anche all'interno del proprio Comune portare con sè sempre il modulo di autocertificazione messo a disposizione dal Governo.





I numeri diffusi dalla Regione tutti i giorni con il bollettino mostrano un incremento costante e preoccupante dei nuovi contagi da Covid-19 mentre il sistema sanitario regionale è già in affanno per l'alto numero dei pazienti ricoverati.

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Provvedimenti e notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.

27 novembre

Ore 8.15 - Focolaio nell'ospedale di Mormanno

Tredici casi accertati tra operatori sanitari e pazienti ricoverati tra le corsie della riabilitazione estensiva della Casa della salute di Mormanno. La denuncia sulla «scarsa attenzione dimostrata dalla dirigenza sanitaria a tutti i livelli» riguardo il focolaio di contagi da Covid 19 che interessa l'ospedale arriva dalla Funzione Pubblica comprensoriale della Cgil.

26 novembre

Ore 21.07 - A Reggio screening di massa

Arriveranno 70mila tamponi. Lo ha annunciato il sindaco, Giuseppe Falcomatà: «Prima di noi solo la provincia di Bolzano e l'Abruzzo. Speriamo di poter essere d'esempio per altri centri».

Ore 19.42 - A Lamezia scuole aperte dal 30 novembre

Riaprono il 30 novembre asili nido pubblici e privati, scuole dell'infanzia, quelle primarie e le prime classi delle medie. Fanno eccezione alcuni istituti in cui vi sono lavori in corso.

Ore 18.50 - Ospedale Acri, «Svuotato, altro che centro Covid»

Il Sant'Angelo era stato inserito dalla Regione nelle rete delle strutture Covid una settimana fa. Il consigliere regionale Aieta denuncia che nulla di concreto è stato poi fatto: «Ci siamo illusi, intanto medici e infermieri sono stati trasferiti altrove».

Ore 18.10 - Rimane l'obbligo della mascherina in classe sopra i 6 anni

Il Consiglio di Stato ha confermato in via cautelare l'obbligo dei dispositivi di protezione individuale a scuola nei luoghi al chiuso.

Ore 16.45 - Emergenza Covid, ospedale di Vibo sotto pressione

L'ospedale di Vibo Valentia rappresenta un avamposto tremendamente a rischio. Qui, nell’eterna attesa del nuovo ospedale - sul tavolo della politica da circa vent’anni, con un cantiere due volte inaugurato e nel quale ancora oggi i lavori procedono a rilento -, di tendoni e presidi da campo si parla sin dal 2007.

Ore 16.25 - Nuovo focolaio in una Rsa: 15 positivi a Villa Bianca ad Aprigliano

A Villa Bianca anche il proprietario, Alberto Morelli, ha contratto il coronavirus. Il titolare della struttura ubicata ad Aprigliano, alle porte della Presila cosentina, è stato costretto al ricovero a causa di un repentino abbassamento dei livelli di saturazione del suo organismo.

Ore 15.05 - 127 nuovi positivi tra le province di Catanzaro, Crotone e Vibo

Dopo il lieve raffreddamento della curva epidemica, tornano a salire i contagi nell'area centrale della Calabria. Nelle ultime 24 ore il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 645 tamponi, di questi 127 sono risultati positivi.

Ore 14.55 - Focolaio Rsa Botricello, allarme: ci sono pochi infermieri

Doppio allarme nella Rsa di Botricello, dove da alcuni giorni è scoppiato un focolaio di Covid-19. Oltre al problema dei 16 disabili contagiati si aggiunge la penuria di infermieri che devono gestire gli ospiti contagiati.

Ore 8.40 - Nuovo decesso nel Vibonese

C’è da registrare un nuovo decesso nella triste contabilità della pandemia da Covid19 nel Vibonese. Si tratta di una persona di San Gregorio d’Ippona venuta a mancare ieri la cui scomparsa porta a 16 il numero delle morti in provincia dall’inizio dell’epidemia.

25 novembre

Ore 15.53 - Prorogato stop ricoveri non urgenti

Nuova ordinanza del presidente ff Spirlì. È la numero 88 da inizio emergenza e prolunga fino al 3 dicembre l'efficacia della 82. Nelle strutture pubbliche consentite le sole prestazioni non differibili.

Ore 15.08 - 120 nuovi casi tra Catanzaro, Crotone e Vibo

Sono 120 i contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio ha eseguito i test su 722 tamponi. Quella pitagorica la provincia più colpita con oltre 50 nuovi casi.

Ore 14.55 - A Corigliano Rossano positivo al pronto soccorso

Un paziente risultato positivo al Covid è stato sottoposto a cura nel pronto soccorso dell'ospedale di Rossano. Tutto il personale sanitario che è entrato in contatto con il paziente verrà sottoposto a tampone.

Ore 14.17 - Positivi dipendenti supermercato a Mormanno

Sono risultati positivi al Covid alcuni addetti alle vendite del supermercato Conad di Mormanno. Così il titolare ha chiuso l'accesso ai locali del punto vendita, nel centro della cittadina del Pollino, avviando d'urgenza la sanificazione degli ambienti.

Ore 14 - A Cosenza oltre 100 morti da inizio pandemia

Nelle ultime 36 ore all'ospedale dell'Annunziata hanno perso la vita altre quattro persone per le complicanze da Covid 19. Durante la prima ondata i decessi erano stati 34, adesso il numero è più che triplicato.

Ore 12.30 - A Cariati continua protesta per la riapertura dell'ospedale

Continua la protesta davanti all'ospedale di Cariati, nel Cosentino, da parte dei cittadini che chiedono la riapertura del presidio ospedaliero.

Ore 12.10 - Cosenza, al pronto soccorso rischiano contagio anche altri pazienti

Ad oggi 7 tra operatori socio sanitari e infermieri risultano positivi, i contagiati stazionano in stanze non perfettamente separate dagli altri degenti.

Ore 11.55 - I l vaccino di AstraZeneca costerà 3 euro

Avrà una durata di sei mesi, potrà essere conservato anche nel frigo di casa a una temperatura di -2/8 gradi.

Ore 11.40 - Soverato, nuova tenda fuori dal pronto soccorso

La struttura ospedaliera si è dotata di una seconda tenda dove accogliere i pazienti positivi al coronavirus.

24 novembre

Ore 19.05 - Castrovillari, screening gratuito a personale scolastico

In vista del ritorno a scuola previsto per il 30 novembre prossimo, il sindaco di Castrovillari Lo Polito ha deciso di permettere al personale scolastico di sottoporsi, su base volontaria, allo screening gratuito per il Covid-19.

Ore 14.00 - Nuovi posti letto nella Calabria centrale

Negli ospedali di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Lamezia Terme saranno attivati 223 posti letto Covid di cui 86 di sub intensiva e 39 di intensiva.

ore 12.58 - Salta l'ospedale da campo a vibo

Dopo il dietrofront a Locri, anche a Vibo Valentia si pensa di accantonare l'ipotesi tensostruttura e realizzare il reparto Covid in un nosocomio già esistente. Il sindaco Limardo: «La decisione spetta all’Asp».

Ore 12.40 - Bloccato il trasferimento di posti letto da Trebisacce

Il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, nella sua veste ufficiale con la fascia tricolore, ha bloccato il prelievo di letti dall’ospedale Chidichimo di Trebisacce, finalizzato al trasferimento degli stessi in altra struttura.

Ore 10.18 - Positivo dipendente municipio Vibo

Un nuovo caso positivo riscontrato tra i lavoratori di Palazzo Luigi Razza e quest'ultimo è stato chiuso per effettuare le operazioni di sanificazione. È il secondo caso dopo quello dei giorni scorsi.

23 novembre

Ore 22.20 - Positivo assessore a Cassano

L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Cassano Leonardo Sposato è risultato positivo al covid. Disposta la quarantena.

Ore 16.05 – Tamponi rapidi a Lamezia e Soverato

Tamponi rapidi appena arrivati a Lamezia e Soverato. Lo annunciano in una nota l’amministrazione comunale congiuntamente alla terza commissione le quali sottolineano che premeranno affinché venga effettuato dall’Asp uno screening per Covid-19 alla popolazione scolastica che svolgerà attività in presenza.

Ore 13.40 – Muore per Covid 72enne vibonese

Ennesima vittima del coronavirus nel Vibonese. Muore all’ospedale Mater domini di Germaneto, a Catanzaro un 72enne, originario di Pannaconi, frazione di Cessaniti.

Ore 10.46 - Morta un'altra anziana della rsa di Laino Borgo

Ancora un decesso per Covid tra gli ospiti della casa per anziani di Laino Borgo. Si tratta di una donna originaria di Papasidero che nei giorni scorsi era stata trasferita presso l'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. È la quarta vittima legata al focolaio della casa di riposo.

Ore 9.10 - Altri 26 casi a Corigliano-Rossano

Nella giornata di ieri si sono riscontrati 26 nuovi casi, di cui 19 a Corigliano e 3 a Rossano. Mentre lungo tutta la costa jonica cosentina si sono rilevati 2 casi a Cassano, 1 a Cariati, 1 a Pietrapaola.

Ore 8.02 - Aumentano i casi nella Piana di Gioia Tauro

Preoccupazione nei centri della Piana di Gioia Tauro, zona in cui giornalmente si contano decine di nuovi contagi. Tra Rosarno e Gioia ci sono 436 casi attivi. Numeri a tre cifre anche a Palmi, Cittanova, Taurianova e Polistena.

22 novembre

Ore 20.30 - Un decesso al Gom di Reggio Calabria

Un decesso è stato registrato nelle ultime ore a Reggio Calabria. La notizia è confermata dalla direzione aziendale del Grande ospedale metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”. Si tratta di un uomo di 82 anni con altre severe patologie concomitanti all’infezione da Covid-19.

Ore 15.34 – 159 contagi nella Calabria centrale

Sono 159 i contagi da Covid 19 accertati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. La provincia di Crotone quella in cui oggi si registrano più contagi: 67 nelle ultime 24 ore, 59 nella provincia di Catanzaro e 33 a Vibo Valentia.

Ore 15 – Medico del 118 positivo al Covid

Un medico del 118 - in servizio a Corigliano Rossnao - è risultato positivo al Covid. Visti i pochi sanitari rimasti a disposizione, i turni del sistema emergenza sono a rischio.

Ore 11 - Salgono a 55 i casi a Pizzo

Salgono a 55 i contagi ufficiali da Covid-19 a Pizzo Calabro dal 27 ottobre. Dopo un iniziale ritardo nella trasmissione e nell’aggiornamento dei dati – dove i contagiati ufficiali si fermavano a 28 nonostante in molti fossero risultati positivi ai tamponi – ulteriori 21 persone sono state inserite ufficialmente nel programma di prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia.

21 novembre

Ore 20.40 - Nessun ospedale da campo a Locri

Il dietrofront a margine di un sopralluogo della Protezione Civile. È lo stesso sindaco Calabrese a spiegare che si è optato per la conversione di un padiglione del nosocomio cittadino.

Ore 18.55 - Al Pugliese si cercano nuovi spazi e personale

A Catanzaro in mattinata si è tenuto un collegio di direzione. Per ricavare nuovi spazi il servizio psichiatrico sarà spostato a Lamezia. Chiesto aiuto ai privati per il reclutamento di anestesisti

Ore 15.40 – Chiuse due parrocchie

Due parrocchie della Sibaritide, dove si registra una maggiore incidenza della curva epidemiologica che sta investendo il territorio di Cassano allo Jonio, sono state chiuse al culto. San Giuseppe in Sibari e San Raffaele Arcangelo di Lattughelle non saranno aperte ai fedeli neanche per la celebrazione della messa fino al 4 dicembre.

Ore 15.35 – Test rapidi a Castrovillari

Sono iniziati stamane presso l'area mercatale di Castrovillari i primi monitoraggi sulla popolazione. I test rapidi, utili a mappare il contagio, sono gratuiti.

Ore 11.50 - Muore donna a Sant'Onofrio

La 55enne si trovava ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Jazzolino di Vibo. È la tredicesima vittima nel Vibonese.

Ore 10.30 - Tamponi gratis a Polistena

Test rapidi in modalità drive a Polistena in una tenda allestita da Emergency dal 27 al 15 dicembre. Lo ha annunciato il vicesindaco Michele Tripodi su facebook.

20 novembre

Ore 21.40 - Chiuso Comune di Morano

È risultata positiva al test antigienico una dipendente del comune di Morano Calabro. Pertanto il sindaco, Nicolò De Bartolo, ha deciso in via precauzionale di chiudere la casa municipale da lunedì a mercoledì prossimo.

Ore 21.10 - Contagi al Ps di Cosenza

Un infermiere e 4 operatori socio sanitari che prestano servizio nel Pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata a Cosenza sono risultati positivi al coronavirus. A darne notizia è Luigi Nardi della Rsu infermieri e oss del Sul.

Ore 20.50 - Nuovi letti Covid a San Giovanni in Fiore

All’ospedale di San Giovanni in Fiore sono stati ricavati venti posti letto per ospitare pazienti Covid non acuti, ma bisognosi comunque di cure ospedaliere. Il padiglione è dotato anche di una Tac oltre che di percorsi differenziati a garanzia della sicurezza.

Ore 18.15 – Distribuzione mascherine in Calabria

La Protezione civile della Regione Calabria distribuirà sul territorio un milione di mascherine monovelo “usa e getta”. Questo il programma di distribuzione delle mascherine sul territorio calabrese: provincia di Cosenza: 360mila; provincia di Reggio Calabria: 280mila; province di Catanzaro, Vibo Valentia e Crotone: 360mila.

Ore 15.38 - A Corigliano-Rossano positivi due operatori sanitari

Un infermiere del Polo Covid e un medico della divisione di Chirurgia risultati positivi al tampone. Attivato pochi giorni fa, intanto il laboratorio di Microbiolgia registra ritardi circa gli esiti.

Ore 10.57 - Le vittime a Cosenza

Tra le tre vittime di coronavirus segnalate nell'ultimo bollettino trasmesso dall'Asp di Cosenza c'è anche Danilo Montenegro. Il cantastorie della Sila ci ha lasciati all'età di 72 anni. Altri due morti sempre a Cosenza nei reparti dell’Annunziata.

Ore 10.55 - Morto un 60enne vibonese

Dodicesima vittima del Covid, in provincia di Vibo Valentia, dall'inizio della pandemia. Un uomo di 60 anni, residente a Rombiolo, è deceduto nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove era stato ricoverato.

Ore 06.55 - Pubblicato il bando per i Covid hotel

Alla fine la quadratura del cerchio è stata trovata. Il bando che è stata pubblicato a cura della Protezione Civile contiene anche gli importi che eviteranno alla Regione, in questa delicatissima fase di emergenza, di ricevere nuove defezioni da parte delle strutture alberghiere chiamate oggi a recitare la loro parte nel contrasto alla diffusione della pandemia.

19 novembre

Ore 22.04 - L'ospedale di Acri nella rete dei centri covid

L'ordinanza regionale n.82 conferma la possibilità di accogliere pazienti contagiati al "Sant'Angelo". La soddisfazione del sindaco Capalbo: «Un nuovo inizio per la nostra struttura».

Ore 20 – Chiesti test a tappeto a Cassano

Il sindaco di Cassano allo Jonio, Gianni Papasso, ha chiesto alla Regione di mettere in campo una attività di screening per la popolazione residente al fine di contrastare l'aumento dei contagi da Covid-19.

Ore 18.37 - Morta una donna di Cetraro

È morta a causa Covid nell'ospedale di Cosenza. Aveva scoperto di essere positiva al momento del ricovero per sottoporsi ad un intervento chirurgico. In pochi giorni le sue condizioni sono precipitate.

Ore 13.40 – Tamponi processati in Puglia

La Regione Puglia sta supportando la Calabria nell’effettuare i tamponi molecolari. Sono stati inviati 5.000 kit di tamponi e la Regione Calabria ha anche chiesto che fossero processati nei laboratori pugliesi.

Ore 13.10 - Contagi un una rsa di Campana

Nel Cosentino registrati 9 contagi in una residenza per anziani di Campana. Positivi alcuni pazienti e operatori sanitari. Si attende l’esito di ulteriori tamponi.

Ore 13.00 - Sindaco di Laganadi positivo

Michele Spataro ha annunciato sui social di essere positivo al coronavirus, il primo cittadino del comune Reggino è già in isolamento.

Ore 11.30 - I casi nel Vibonese

41 nuovi contagi nle Vibonese. A Nardodipace, piccolo borgo delle Serre di 1.200 abitanti,14 contagi (più uno già noto). Il Dipartimento di prevenzione sta cercando di capire come si sia sviluppato il focolaio. A Vibo, un'infermiera di un reparto dello "Jazzolino" è risultata positiva al Covid: i locali che sono stati sanificati oggi.

Ore 8.30 - Nuovi casi a Corigliano Rossano

Nelle ultime 48 ore la città di Corigliano-Rossano ha fatto registrare ben 45 contagi. Il vertiginoso incremento è dato dallo sfoltimento del numero dei tamponi processati a Cosenza.

Calabria zona rossa: misure e restrizioni

Ecco cosa si può fare e cosa no in Calabria zona rossa dal 6 novembre.

È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.

Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e Cip. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

L'autocertificazione per spostarsi

Servirà l’autocertificazione per potersi spostare anche all’interno del proprio comune, con le nuove misure che hanno portato la Calabria ad essere zona rossa. Come dichiarato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i risultati del monitoraggio dei 21 parametri, hanno condotto alla decisione del Ministro della Sanità di istituire la zona di massima gravità in Calabria.

Ciò significa che non è autorizzato alcuno spostamento che non sia giustificato da ragioni di lavoro, salute o per necessità. L’autocertificazione dovrà essere sempre esibita, in tutte le ore della giornata e non solo dalle 22. È la stessa già in uso dopo il dpcm del 24 ottobre scorso nelle regioni dove vigevano ordinanze più restrittive delle misure nazionali e quindi dove era stato già disposto il coprifuoco.

Gli spostamenti consentiti

Tra le motivazioni che consentiranno gli spostamenti ci sono: