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Cronaca

Platì, la droga nel sottosuolo: scoperto bunker segreto con serra clandestina: quattro arresti

17 aprile, 2026
L’operazione

Blitz anti-’ndrangheta nel Vibonese: 15 indagati in sei regioni. Tra i reati contestati omicidio ed estorsione

Coinvolte anche le province di Catanzaro e Cosenza. L’operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro
Blitz anti-’ndrangheta nel Vibonese: 15 indagati in sei regioni. Tra i reati contestati omicidio ed estorsione\n
Le indagini

Polistena, sgominata la banda del “finto maresciallo”: tre arresti per truffe agli anziani

Indagine coordinata dalla Procura di Palmi, colpita una rete attiva tra Calabria e Nord Italia. Raggiri con telefonate e finti incidenti: vittime costrette a consegnare denaro e gioielli
Redazione
Polistena, sgominata la banda del “finto maresciallo”: tre arresti per truffe agli anziani\n
Inchiesta Jerakarni

Scambi di omicidi tra “amici”, le cosche di Gerocarne raccontate dal pentito scampato a due agguati

Le riunioni, a 17 anni, per uccidere «i rivali». Il favore alla cosca di Palmi e l’agguato a un macellaio. La confessione sul delitto del padre e i pizzini sulle copiate. Ecco i verbali di Walter Loielo nell’indagine della Dda
Alessia Truzzolillo
Scambi di omicidi tra “amici”, le cosche di Gerocarne raccontate dal pentito scampato a due agguati\n
Sibaritide

Furgone in fiamme nella notte a Corigliano: paura tra i residenti e indagini in corso

Mezzo distrutto dal rogo tra Via Nazionale e Via Berlinguer, accertamenti sulla possibile origine dolosa e verifica delle telecamere
Matteo Lauria
Furgone in fiamme nella notte a Corigliano: paura tra i residenti e indagini in corso\n

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Cronaca

Polistena, bimba muore travolta dal trattore del padre

16 aprile 2026
Ore 12:30
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Economia e Lavoro

Caro carburanti, ancora su i prezzi

16 aprile 2026
Ore 12:10
Caro carburanti, ancora su i prezzi
Società

Focus spopolamento, a Pazzano nascite in calo

16 aprile 2026
Ore 12:30
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Economia e Lavoro

Made in Italy, a Reggio eccellenze e creatività

16 aprile 2026
Ore 12:30
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Società

Focus spopolamento, a Pazzano nascite in calo

16 aprile 2026
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16 aprile 2026
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16 aprile 2026
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16 aprile 2026
Ore 12:30
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Made in Italy, a Reggio eccellenze e creatività

16 aprile 2026
Ore 12:30
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Cronaca

Polistena, bimba muore travolta dal trattore del padre

16 aprile 2026
Ore 12:30
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Economia e Lavoro

Caro carburanti, ancora su i prezzi

16 aprile 2026
Ore 12:10
Caro carburanti, ancora su i prezzi
Il caso

Per i medici cubani “disertori” «stop alle assunzioni in Calabria, pressioni dall’Avana e dimissioni fantasma»

È quanto riporta Diario de Cuba. Il caso riguarderebbe almeno cinque professionisti fuoriusciti dalle missioni ufficiali che si sarebbero visti negare o revocare contratti con le aziende sanitarie locali
Redazione Attualità
17 aprile 2026
Ore 06:39
Per i medici cubani\u00A0“disertori”\u00A0«stop alle assunzioni in Calabria, pressioni dall’Avana e dimissioni fantasma»\n
Vasta indagine

Reggio Calabria, i carabinieri del Tpc di Cosenza sequestrano 143 opere false in mostra su Warhol, Haring e Banksy

La Procura coordinata dal magistrato Giuseppe Borrelli contesta la contraffazione delle opere esposte all’evento “Pop to Street Art: Influences”, organizzato tra il 2024 e il 2025 nella città dello Stretto
Antonio Alizzi
17 aprile 2026
Ore 06:20
Reggio Calabria, i carabinieri del Tpc di Cosenza sequestrano\u00A0143 opere false in mostra su Warhol, Haring e Banksy\n
Nel Catanzarese

Truffa sui bonus ristrutturazioni, lavori fantasma e crediti falsi per 3 milioni: 5 denunce e sequestri 

Secondo le indagini, l’associazione creava crediti d’imposta inesistenti. Sigilli anche al profitto del reato (1.6 milioni di euro), 5 immobili tra le provincie di Catanzaro e Venezia e 12 autoveicoli tra cui una Maserati
Redazione Cronaca
17 aprile 2026
Ore 06:13
Truffa sui bonus ristrutturazioni,\u00A0lavori fantasma e crediti falsi per 3 milioni: 5 denunce e sequestri\u00A0\n
Nucleo Carabinieri in azione

Scempio tra gli uliveti di Squillace: abbattute o estirpate senza titolo 250 piante

I militari hanno accertato le finalità lucrative sanzionando i responsabili delle due distinti circostanze per oltre 200 mila euro

Redazione
17 aprile 2026
Ore 06:04
Scempio tra gli uliveti di Squillace: abbattute o estirpate senza titolo 250 piante
Blitz

Corigliano Rossano, arsenale nel garage al Ciglio della Torre: 50enne fermato e portato in carcere

Nel centro storico di Rossano i carabinieri avrebbero trovato decine di pistole con matricola abrasa e cocaina durante una perquisizione in un garage
Matteo Lauria
17 aprile 2026
Ore 05:37
Corigliano Rossano, arsenale nel garage al Ciglio della Torre: 50enne fermato e portato in carcere\n
Cronaca

Irregolarità in un cantiere a Belvedere Spinello, multe per oltre 11mila euro e impresa sospesa

Il titolare dell’attività veniva deferito all’autorità giudiziaria. Le verifiche portate avanti dai carabinieri e dall’Ispettorato del lavoro
Redazione
17 aprile 2026
Ore 05:31
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Il blitz

La droga in un bunker: scoperta una piantagione di marijuana nel sottosuolo, 4 arresti a Platì

Il ritrovamento in un casolare abbandonato. I militari hanno rinvenuto una serra perfettamente funzionante e diversi chilogrammi di sostanza già essiccata
Redazione Cronaca
17 aprile 2026
Ore 05:13
La droga in un bunker: scoperta una piantagione di marijuana nel sottosuolo, 4 arresti a Platì\n
I controlli Gdf

Non pagano né imu né tassa sui rifiuti: nei guai due strutture ricettive nel Crotonese. Omessi pagamenti per 1,2 milioni

Le verifiche della Guardia di finanza si sono concentrate su una struttura a Steccato di Cutro e un’altra sita in località Anastasi a Isola Capo Rizzuto
Redazione
17 aprile 2026
Ore 05:04
Non pagano né imu né tassa sui rifiuti: nei guai due strutture ricettive nel Crotonese. Omessi pagamenti per 1,2 milioni\n
Parla la difesa

Villa San Pio, sequestro da 96 mila euro nell’inchiesta su fondi Covid ma viene meno l’accusa di estorsione

Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha notificato ad Antonietta Lorè il decreto emesso dal gip di Cosenza: contestata una presunta truffa aggravata sui finanziamenti Fis. Per l’altro filone investigativo c’è una richiesta di archiviazione
Antonio Alizzi
17 aprile 2026
Ore 04:30
Villa San Pio, sequestro da 96 mila euro nell’inchiesta su fondi Covid ma viene meno l’accusa di estorsione\n
L’intervista

Omicidio Ceravolo, i genitori di Filippo: «Basta lacrime, ora deve piangere chi ha ucciso nostro figlio»

VIDEO | Papà Martino e mamma Anna raccontano i momenti successivi all’arresto dei presunti assassini: «Aspettavamo da 14 anni. Se condannati devono buttare la chiave della cella». E mostrano la stanza del 19enne freddato per errore in una guerra di ‘ndrangheta. Poi annunciano: «Ci costituiremo parte civile, non abbiamo paura»
Cristina Iannuzzi
17 aprile 2026
Ore 04:15
Omicidio Ceravolo, i genitori di Filippo: «Basta lacrime, ora deve piangere chi ha ucciso nostro figlio»\n
Ricorso al Tar

Sorical, la nomina del direttore finisce al Tar: impugnata la selezione

L’avvocato Maximiliano Granata contesta la procedura conclusa il 16 febbraio e chiede l’annullamento della nomina del Direttore Amministrazione Finanza e Controllo
Redazione
16 aprile 2026
Ore 19:09
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L’udienza

Omicidio Belsito a Pizzo, in appello le difese chiedono la ricusazione del presidente della Corte: «Ha giudicato in Rinascita Scott»

Domenico Belsito è stato vittima di un agguato nel 2004. È deceduto due settimane dopo in ospedale. Disposta una nuova testimonianza del collaboratore Mantella
Redazione Cronaca
16 aprile 2026
Ore 17:44
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Il colpo

Rapina con ostaggi a Napoli, è caccia ai malviventi entrati in banca (e poi fuggiti) attraverso le fogne

Una parte della banda ha raggiunto l’istituto di credito dall’ingresso principale, un secondo gruppo è entrato armato di pistole da sottoterra. L’allarme del direttore e i cittadini liberati dai carabinieri. Ecco com’è andata
Alessia Truzzolillo
16 aprile 2026
Ore 16:25
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Massima attenzione

Finto carabiniere al telefono, Pino Gigliotti sventa una truffa nella sua abitazione

Il conduttore televisivo cosentino avrebbe ricevuto una chiamata su una falsa auto clonata. Poi l’arrivo di un secondo uomo davanti alla porta di casa.
Redazione
16 aprile 2026
Ore 16:12
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La sentenza

Crollo del ponte di Longobucco, sei rinvii a giudizio e sei proscioglimenti | NOMI

Il gup Luca Fragolino chiude l’udienza preliminare sull’inchiesta per il Viadotto Ortiano II: processo ordinario dal 16 giugno a Castrovillari
Antonio Alizzi
16 aprile 2026
Ore 15:31
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Controlli sul territorio

Polizia di stato, scatta l’inseguimento: auto bloccata al Ponte di Sant’Anna

Un inseguimento lungo le strade cittadine si è sviluppato nel corso di un’ordinaria attività di controllo del territorio.
Aldea Bellantonio
16 aprile 2026
Ore 15:26
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L’insediamento

Abigail Mellace alla guida del Tribunale di Vibo: «Rimettere subito in piedi un presidio fondamentale dello Stato»

Aula gremita per la cerimonia di insediamento della nuova guida del palazzo di Giustizia che conosce già molte bene la realtà del Vibonese e tutte le sue criticità. Le prime parole: «Più magistrati per un territorio che ha fame di giustizia»
Giuseppe Baglivo
16 aprile 2026
Ore 15:25
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‘Ndrangheta, l’alleanza sull’asse Gerocarne-Nicotera e i progetti di morte contro i Mancuso e i Loielo

Negli atti dell’inchiesta il patto tra Antonio Campisi e il clan Emanuele. Il “battesimo” mafioso di Giuseppe Muzzupappa prima di essere ucciso e la collaborazione di Walter Loielo avviata per salvarsi da un agguato
Giuseppe Baglivo
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Ore 13:59
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Le motivazioni

‘Ndrangheta a Cosenza, per Salvatore “Sasà” Ariello nessuna confisca dei beni

Il Tribunale di Catanzaro applica la misura personale con obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni, ma rigetta la proposta patrimoniale su immobile e Audi Q3
Antonio Alizzi
16 aprile 2026
Ore 13:55
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Il documento

«Contrada Salice nel degrado da 40 anni, basta promesse»: l’appello dei cittadini di Corigliano-Rossano al sindaco

I residenti di contrada Ricota Grande tornano a chiedere interventi urgenti nella località turistica: «Allagamenti, strade in condizioni critiche, sistema fognario assente e manutenzione inesistente»
Francesco Roberto Spina
16 aprile 2026
Ore 13:27
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Rapina con 25 ostaggi a Napoli, Gratteri sul posto: «Stiamo valutando modalità e tempi di azione»