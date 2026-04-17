Platì, la droga nel sottosuolo: scoperto bunker segreto con serra clandestina: quattro arresti

Le riunioni, a 17 anni, per uccidere «i rivali». Il favore alla cosca di Palmi e l’agguato a un macellaio. La confessione sul delitto del padre e i pizzini sulle copiate. Ecco i verbali di Walter Loielo nell’indagine della Dda
È quanto riporta Diario de Cuba. Il caso riguarderebbe almeno cinque professionisti fuoriusciti dalle missioni ufficiali che si sarebbero visti negare o revocare contratti con le aziende sanitarie locali
La Procura coordinata dal magistrato Giuseppe Borrelli contesta la contraffazione delle opere esposte all’evento “Pop to Street Art: Influences”, organizzato tra il 2024 e il 2025 nella città dello Stretto
Secondo le indagini, l’associazione creava crediti d’imposta inesistenti. Sigilli anche al profitto del reato (1.6 milioni di euro), 5 immobili tra le provincie di Catanzaro e Venezia e 12 autoveicoli tra cui una Maserati
Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha notificato ad Antonietta Lorè il decreto emesso dal gip di Cosenza: contestata una presunta truffa aggravata sui finanziamenti Fis. Per l’altro filone investigativo c’è una richiesta di archiviazione
VIDEO | Papà Martino e mamma Anna raccontano i momenti successivi all’arresto dei presunti assassini: «Aspettavamo da 14 anni. Se condannati devono buttare la chiave della cella». E mostrano la stanza del 19enne freddato per errore in una guerra di ‘ndrangheta. Poi annunciano: «Ci costituiremo parte civile, non abbiamo paura»
Una parte della banda ha raggiunto l’istituto di credito dall’ingresso principale, un secondo gruppo è entrato armato di pistole da sottoterra. L’allarme del direttore e i cittadini liberati dai carabinieri. Ecco com’è andata
Aula gremita per la cerimonia di insediamento della nuova guida del palazzo di Giustizia che conosce già molte bene la realtà del Vibonese e tutte le sue criticità. Le prime parole: «Più magistrati per un territorio che ha fame di giustizia»
Negli atti dell’inchiesta il patto tra Antonio Campisi e il clan Emanuele. Il “battesimo” mafioso di Giuseppe Muzzupappa prima di essere ucciso e la collaborazione di Walter Loielo avviata per salvarsi da un agguato