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Cronaca

Recupero biplano caduto a Grisolia

6 aprile, 2026
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grisolia
Ore drammatiche

Bimbo di 5 anni cade dal balcone a Corigliano Rossano: trasportato in elisoccorso a Cosenza

Un incidente domestico a Rossano Scalo crea momenti di grande apprensione a Pasqua: il piccolo ha riportato trauma cranico e frattura al femore. Intervento immediato del 118 e trasferimento in ospedale
Bimbo di 5 anni cade dal balcone a Corigliano Rossano: trasportato in elisoccorso a Cosenza\n
Accertamenti in corso

Incidente nella notte sulla statale 18 a San Nicola Arcella: quattro giovani feriti, uno è grave

L’autista del mezzo con a bordo i ragazzi avrebbe perso il controllo: immediato l’intervento dei soccorsi. Forze dell’ordine al lavoro per chiarire la dinamica dello scontro
Francesca Lagatta
Incidente nella notte sulla statale 18 a San Nicola Arcella: quattro giovani feriti, uno è grave\n
Brutta avventura

Ciclisti dispersi nel Pollino, ritrovato gruppo di turisti tedeschi: tre recuperati esausti

Intervento del Soccorso Alpino nel Cosentino: un gruppo di escursionisti partito da Sapri non aveva raggiunto la meta a Roggiano Gravina. Geolocalizzati e soccorsi, sono stati accompagnati fino al pullman con il quale avevano appuntamento
Redazione Cronaca
Ciclisti dispersi nel Pollino, ritrovato gruppo di turisti tedeschi: tre recuperati esausti\n
Tragedia sfiorata

Incidente aereo a Grisolia, biposto perde quota e si schianta nel fiume: illesi i passeggeri

VIDEO | Due uomini erano a bordo del velivolo proveniente dalla Sicilia quando, per cause ancora in corso d’accertamento, sono finiti sulla spiaggia. Per fortuna nessuna tragica conseguenza
Francesca Lagatta
Incidente aereo a Grisolia, biposto perde quota e si schianta nel fiume: illesi i passeggeri\n

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6 aprile 2026
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6 aprile 2026
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6 aprile 2026
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Palazzo Pacileo diventa patrimonio di Girifalco

6 aprile 2026
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6 aprile 2026
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Società

Il viaggio della speranza

6 aprile 2026
Ore 11:50
Il viaggio della speranza
Indagini in corso

Lite con accoltellamento a Isola Capo Rizzuto, ferito gravemente un 58enne: interviene l’elisoccorso

L’episodio in località Le Cannella, dove uno scontro tra zio e nipote è culminato nel grave gesto. Ancora ignote le cause, sul posto tre pattuglie dei carabinieri
Redazione Cronaca
6 aprile 2026
Ore 09:52
Lite con accoltellamento a Isola Capo Rizzuto, ferito gravemente un 58enne: interviene l’elisoccorso\n
Sospiro di sollievo

Operato il bimbo di cinque anni caduto da un balcone a Corigliano Rossano, è fuori pericolo

Il piccolo ha riportato la frattura del femore ed è stato operato all’ospedale di Cosenza. Fortunatamente nessun’altra lesione è stata riscontrata
Redazione Cronaca
6 aprile 2026
Ore 06:57
Operato il bimbo di cinque anni caduto da un balcone a Corigliano Rossano, è fuori pericolo\n
Il dramma

Pasqua tragica nel Cosentino, ciclista trovato morto in un burrone a Santa Maria del Cedro

L’uomo ha perso la vita lungo la strada provinciale 9, che collega Pastina al centro del paese. I passanti hanno dato l’allarme dopo aver notato la bici abbandonata
Francesca Lagatta
5 aprile 2026
Ore 13:22
Pasqua tragica nel\u00A0Cosentino,\u00A0ciclista trovato morto in un burrone a Santa Maria del Cedro\n
Nuova intimidazione

«La prossima sarà letale»: minacce a una candidata alle Comunali di San Giovanni in Fiore

Nel mirino Stefania Fratto, leader del movimento “Donne e diritti”: «Non mi fermo, vogliamo cambiare il paese. Non mi fanno paura». Sulla busta il nome di un vecchio boss del Cosentino 
Redazione Cronaca
5 aprile 2026
Ore 07:22
«La prossima sarà letale»: minacce a una candidata alle Comunali di\u00A0San Giovanni in Fiore\n
L’inchiesta

La “Manica” di Ferrari: nel “Teorema” il ruolo forte (e coperto) del consigliere regionale di Forza Italia

Secondo i magistrati è anomalo che un “semplice” consigliere comunale (peraltro in trasferta) detti la linea in materia di appalti a Cirò
Domenico Martelli
4 aprile 2026
Ore 18:38
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Controlli sul territorio

La stretta della polizia Locale a Reggio: denunce, sequestri e pioggia di sanzioni per abbandono di rifiuti

I servizi di tutte le specialità del Corpo si intensificheranno nei giorni di Pasqua e di Lunedì dell'Angelo
Redazione
4 aprile 2026
Ore 17:58
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l’incidente

Tornavano da una partita, terribile scontro a Bisignano: feriti tre ragazzi di Acri

Dopo il match di Terza Categoria tra Cerzeto e Sant’Angelo Acri, è stato necessario l’intervento dell’elicottero per soccorrere i giovani: uno di questi è stato trasportato in elisoccorso all’Annunziata di Cosenza
Francesco Roberto Spina
4 aprile 2026
Ore 16:44
Tornavano da una partita, terribile scontro a\u00A0Bisignano:\u00A0feriti tre ragazzi di Acri\n
Nuove verifiche

Controlli dei carabinieri in cantieri e ristoranti nel Vibonese: in tutti riscontrate irregolarità, metà dei lavoratori era in nero

Sette persone sono state denunciate, disposta la sospensione di 5 attività ed elevate sanzioni per circa 60mila euro. Violazioni anche in materia di sicurezza, in un caso accertata l’installazione di sistemi audiovisivi per controllare a distanza i lavoratori
Redazione
4 aprile 2026
Ore 13:39
Controlli dei carabinieri in\u00A0cantieri e ristoranti nel Vibonese: in tutti riscontrate irregolarità, metà dei lavoratori era in nero\n
Inchiesta Teorema

Appalti truccati e mazzette a Crotone, la rete di Manica tra chat e incontri segreti: «Il profilo deve essere basso»

Le telefonate solo con Telegram o Whatsapp, gli incontri in ufficio o al bar. La preoccupazione dell’ex presidente della Provincia («queste cose le potete dire con i vostri telefoni?») e l’allerta dopo la “visita” dei finanzieri: «A trovarsi sottosopra non ci vuole niente»
Alessia Truzzolillo
4 aprile 2026
Ore 13:02
Appalti truccati e mazzette a Crotone, la rete di Manica tra chat e incontri segreti: «Il profilo deve essere basso»\n
L’impatto

Incidente sulla statale 18 a Villa San Giovanni: 2 feriti. Strada chiusa in entrambe le direzioni

Rilievi in corso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro, che ha viste coinvolte due vetture. Personale Anas al lavoro per ripristinare la transitabilità
4 aprile 2026
Ore 12:24
Incidente\u00A0sulla statale 18 a Villa San Giovanni: 2 feriti. Strada chiusa in entrambe le direzioni\n
il giallo

Cadavere nelle acque di Scilla, ricostruiti gli ultimi istanti di vita del 50enne: nessuna ipotesi esclusa

Un uomo di quasi cinquant'anni, originario del reggino, è stato trovato senza vita nelle acque del porto di Scilla al termine di una notte segnata da momenti concitati e tentativi disperati di salvataggio.
Elisa Barresi
4 aprile 2026
Ore 10:50
Cadavere nelle acque di Scilla, ricostruiti gli ultimi istanti di vita del 50enne: nessuna ipotesi esclusa\n
Controlli a tappeto

Lavoro nero e irregolarità sulla sicurezza in 13 aziende del Catanzarese: multe per 60mila euro e stop a 4 attività

Verifiche dei carabinieri nei settori ristorazione, commercio, edilizia e autoriparazione: su 58 addetti controllati, 6 erano senza contratto. Contestate anche omissioni sul documento rischi, sulla formazione del personale e sulla sorveglianza sanitaria
Redazione
4 aprile 2026
Ore 10:45
Lavoro nero e\u00A0irregolarità sulla sicurezza in 13 aziende del Catanzarese: multe per 60mila euro e stop a 4 attività\n
macabra scoperta

Scilla, rinvenuto cadavere nel porto: indagini in corso

Il ritrovamento all’alba nelle acque dello scalo: indagini in corso per chiarire identità e cause della morte
El. Ba
4 aprile 2026
Ore 09:24
Scilla, rinvenuto cadavere nel porto: indagini in corso\n
Il fermo

Melicucco, viola il Daspo e si presenta in tribuna: tensione allo stadio e arresto durante la partita

Intervento dei Carabinieri durante il match tra Melicucco e Catona: l’uomo avrebbe assunto comportamenti provocatori verso la tifoseria ospite
Redazione
4 aprile 2026
Ore 07:45
Melicucco, viola il Daspo e si presenta in tribuna: tensione allo stadio e arresto durante la partita\n
L’operazione

Rizziconi, maxi sequestro di esplosivi in un casolare: arrestato un 54enne, decisivo l’intervento della Polizia di Stato

Operazione del Commissariato di Gioia Tauro: rinvenuti circa 500 kg tra fuochi d’artificio, bombe carta e materiale artigianale
Redazione
4 aprile 2026
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Controlli del territorio

’Ndrangheta: controlli interforze nel Crotonese, una denuncia e sanzioni per circa 7mila euro

Operazione della Questura di Crotone: un denunciato, controlli su lavoro e commercio. Sequestrati oltre 11mila prodotti, irregolarità nel noleggio
Redazione cronaca
4 aprile 2026
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L’approfondimento

Morte in Pneumologia all’Annunziata, due infermieri indagati: la Procura fa luce sulla vigilanza

La Procura di Cosenza indaga sul decesso di una donna di Tarsia. Al centro dell’inchiesta la gestione dell’ossigenoterapia e il controllo in corsia
Antonio Alizzi
4 aprile 2026
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L’intervento

Reggio, notte di violenza domestica sventata dai Carabinieri: arrestato un uomo dopo un’aggressione con coltello

Intervento immediato dopo la chiamata al 112, la vittima salvata e trasportata in ospedale: emergono anni di maltrattamenti
Redazione
4 aprile 2026
Ore 07:00
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Strade di “guerra”

Viabilità nel Vibonese, viaggio da incubo sulla Provinciale 17: buche, nebbia e una variante fantasma

VIDEO | L'arteria che collega Vibo Valentia a Tropea si presenta in condizioni disastrose alla vigilia della stagione turistica. Tra asfalto sventrato e il paradosso della variante di Caria ferma da 17 anni, residenti e turisti fanno i conti con un percorso a ostacoli e denso di pericoli
Cristina Iannuzzi
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Mafia e politica

Non solo Delmastro, ’ndrangheta e camorra hanno provato ad avvicinare Fratelli d’Italia per «creare qualcosa di politico»

Dopo lo scandalo sulle quote nel ristorante del clan Senese la Commissione parlamentare antimafia acquisirà anche gli atti dell’inchiesta Hydra. La storia del tentativo (fallito) di creare “in laboratorio” un politico per ritagliarsi uno spazio nel centrodestra
Pablo Petrasso
4 aprile 2026
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