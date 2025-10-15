Serra clandestina in un bunker, un denunciato a Plati

Un’inchiesta internazionale rivela come il gruppo Starčević abbia usato la Sierra Leone per stoccare e reimballare tonnellate di cocaina dirette in Europa su una nave partita da Palermo. Il passaggio da Gioia Tauro e i possibili legami con i calabresi che ora “hanno bisogno” dei clan balcanici
Operazione della Guardia di Finanza di Cosenza: scatta il sequestro di denaro e titoli. L’indagine riguarda una società di Castrolibero, accusata di aver utilizzato documenti falsi per evadere le imposte
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e detenuto nel carcere di Trapani, aveva provocato ai due fratellini fratture e lividi per tutto il corpo. Per uno dei due si era resa necessario il ricovero in Rianimazione all’ospedale Annunziata di Cosenza
I carabinieri, insospettiti da una griglia di aerazione anomala tra la vegetazione, hanno trovato numerose piante coltivate con un impianto idrico ed elettrico completo, alimentato da un allaccio abusivo alla rete pubblica
Cinque le persone ritenute a vario titolo dei reati ipotizzati, tra cui anche violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e subappalto non autorizzato. L’operazione partita dopo la denuncia di una vittima
Il collegio (composto dalle togate Ciarcia, Granata e Vigna) ha chiesto 90 giorni in più per completare la stesura della sentenza che coinvolge 124 imputati legati alle principali cosche del territorio cosentino
Dalle intercettazioni dell’inchiesta Res Tauro emerge l’interesse della cosca per gli investimenti nella Piana grazie al ruolo di un uomo di collegamento con massoneria e mondo imprenditoriale. Il tentativo di agganciare ambienti della Lega e le mire su un affare delle biomasse da 200 milioni grazie a un ingegnere cosentino
Il racconto di Gaetano Aloe alla Dda di Catanzaro. Gino Vasamì e i boscaioli a disposizione della consorteria. Il falegname che faceva affari con la 'ndrangheta e la furbizia di Cozzarello nel nascondere qualunque cosa
Il decesso dopo un grave incidente. Figura di riferimento per la sua generosità, il giovane imprenditore lascia moglie e due figli. La notizia della tragedi si è diffusa sui social come un fiume in piena
Diciassette arresti tra Lombardia e Calabria per un traffico internazionale di cocaina dal Sudamerica. La Dda di Milano: «Individuata una consorteria criminale con ramificazioni anche in Nord Europa». Coinvolti esponenti di 'ndrine e un clan satellite dei Di Lauro