Cultura

San Giovanni ricorda De Andrè con la Cantata Anarchica

Ancora una volta San Giovanni in Fiore ricorda Fabrizio De Andrè. L'Accademia dei Gucciniani ha organizzato in occasione dell'anniversario della morte del cantautore genovere la Cantata Anrachica per Faber

12 gennaio, 2026
musica · fabrizio de andre · san giovanni in fiore · cosenza
Teatro in lutto

Addio a un calabrese geniale, il maestro Giancarlo Cauteruccio è morto a 69 anni

Si è spento a Sibari uno dei più importanti innovatori del teatro contemporaneo italiano: con Krypton ha rivoluzionato la scena culturale del Paese. Da quattro anni era tornato in Calabria e nel 2023 si era reso protagonista di una chiamata alle arti per ricordare i migranti morti nel naufragio di Cutro
Addio a un calabrese geniale, il maestro\u00A0Giancarlo Cauteruccio\u00A0è morto a 69 anni\n
Cinema

«Una biografia che è giusto ricordare»: l’intervista al prof Pontorieri sul docufilm di Pupi Avati dedicato a Benedetto Croce

Il docente universitario riflette su “Un Natale a casa Croce”. Un ritratto intimo e civile del filosofo napoletano tra antifascismo, rigore morale e resistenza culturale
Battista Bruno
«Una biografia che è giusto ricordare»: l’intervista al prof Pontorieri sul docufilm di Pupi Avati dedicato a Benedetto Croce\n
L’intervista

Veronese di nascita, calabrese per scelta. Il maestro Giancarlo Rizzi: «Qui la musica può ancora generare futuro»

Direttore d’orchestra di solida formazione europea, ha deciso di radicarsi a Cosenza, dove insegna al Conservatorio Giacomantonio: «Sono arrivato un po’ per caso e sono rimasto»
Ernesto Mastroianni
Veronese di nascita, calabrese per scelta. Il maestro\u00A0Giancarlo Rizzi:\u00A0«Qui la musica può ancora generare futuro»\n
Tradizioni

Fede e memoria: a Sibari il Presepe vivente si chiude con un grande successo di pubblico

L’ultimo appuntamento della storica manifestazione ha visto il corteo dei Magi e un commosso omaggio a Filena Alfano, unendo l’intera comunità in un momento di profonda partecipazione
Franco Sangiovanni
Fede e memoria: a Sibari\u00A0il Presepe vivente si chiude con un grande successo di pubblico\n

Formazione

A Cerisano nasce il Polo tecnologico e di ricerca per la musica e l’audiovisivo: attesa per il taglio del nastro

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza. Il sindaco Di Gioia: «Spazio rigenerato che diventerà presidio di cultura, formazione e sviluppo»
Redazione
12 gennaio 2026
Ore 20:03
A Cerisano nasce il Polo tecnologico e di ricerca per la musica e l’audiovisivo: attesa per il taglio del nastro\n
Formazione per tutti

Fuga dei cervelli, dall’Umg di Catanzaro 18 master gratuiti nelle discipline Stem: il 14 gennaio scadono i termini

I percorsi formativi sono finanziati dal ministero dell’Università e della Ricerca, nell'ambito del progetto "Magna Graecia Mediterranea". Si prevede una combinazione di didattica frontale, seminari, tirocini e stage in aziende partner
Redazione
12 gennaio 2026
Ore 16:19
Fuga dei cervelli, dall’Umg di Catanzaro 18 master gratuiti nelle discipline Stem: il 14 gennaio scadono i termini\n
L’iniziativa

Cantata anarchica per Faber, San Giovanni in Fiore celebra Fabrizio De Andrè

Organizzata dall’Accademia dei Gucciniani ha chiamato a raccolta giovani e meno giovani nel giorno dell’anniversario della morte del “poeta dei poveri” che attraverso i suoi testi hanno ripercorso la carriera del cantautore genovese
Francesco Oliverio
12 gennaio 2026
Ore 15:23
Cantata anarchica per Faber, San Giovanni in Fiore celebra\u00A0Fabrizio De Andrè
Cultura

Mercoledì 14 gennaio al Teatro Politeama di Catanzaro Ninni Bruschetta e Greg in scena nel sorprendente “A Mirror”

Cresce l’attesa per il prossimo spettacolo di prosa inserito nella stagione ideata dalla sovrintendente e direttrice artistica Antonietta Santacroce. Un meccanismo geniale, esilarante e imprevedibile di “teatro-nel-teatro” che sorprenderà il pubblico
12 gennaio 2026
Ore 12:07
Mercoledì 14 gennaio al Teatro Politeama di Catanzaro Ninni Bruschetta e Greg in scena nel sorprendente “A Mirror”\n
L’intervista

Salvatore Cascio a Rende trova il suo nuovo Cinema Paradiso

Dall’infanzia sotto i riflettori alla malattia, fino a una nuova consapevolezza. A Rende l’attore di Nuovo Cinema Paradiso presenta il suo libro-memoir La gloria e la prova
Alessia Principe
12 gennaio 2026
Ore 05:30
Salvatore Cascio a Rende trova il suo nuovo Cinema Paradiso\n
stop alla violenza

“Non chiamatelo amore”, il corto degli studenti del liceo di Soverato per dire no alla violenza di genere

VIDEO | Per gli studenti soveratesi l'ascolto e il rispetto sono  strumenti fondamentali per contrastare ogni forma di violenza
Rossella Galati
11 gennaio 2026
Ore 10:49
“Non chiamatelo amore”, il corto degli studenti del liceo di Soverato per dire no alla violenza di genere\n
Minoranze linguistiche

L’Arbëria riscopre le sue radici: presentato a Caraffa un vocabolario incentrato sulla parlata ereditata dall’Albania

Identità e cultura al centro di un incontro con l'assessore regionale Gianluca Gallo: l’opera di Luigi Gregorio Comi e il quadro "La Gloria di Skanderbeg" celebrano la storia della piccola comunità del catanzarese
Redazione Attualità
10 gennaio 2026
Ore 20:00
L’Arbëria riscopre le sue radici: presentato a Caraffa un vocabolario incentrato sulla parlata ereditata dall’Albania\n
L’anniversario

Mimmo Rotella, vent’anni dalla scomparsa: Cosenza e Rende celebrano il maestro del Novecento

Un percorso rotelliano tra Cosenza e Rende per il ventennale della scomparsa di Mimmo Rotella: sculture, décollage e opere simbolo della sua ricerca artistica. Bilotti: «Con lui ricordi indimenticabili»

Redazione
10 gennaio 2026
Ore 10:00
Mimmo Rotella, vent’anni dalla scomparsa: Cosenza e Rende celebrano il maestro del Novecento
musica e speranza

Guardavalle accoglie il nuovo anno con il consueto concerto nella Chiesa Matrice, tra arte, fede e speranza

La serata ha accompagnato il pubblico in un viaggio che ha attraversato secoli e linguaggi musicali
Redazione Cultura
10 gennaio 2026
Ore 08:11
Guardavalle accoglie il nuovo anno con il consueto concerto nella Chiesa Matrice, tra arte, fede e speranza\n
musica e speranza

La serata ha accompagnato il pubblico in un viaggio che ha attraversato secoli e linguaggi musicali
Redazione Cultura
10 gennaio 2026
Ore 08:06
\n
Cultura

Gioacchino da Fiore sbarca a Malta: a La Valletta una serata dedicata all’Abate Florense

L’appuntamento è per il 14 gennaio all’Istituto Italiano di Cultura con “La Trinità del suono”: uno spettacolo di musica, poesia e arte visiva per riscoprire il pensiero del monaco calabrese del XII secolo, collocato nel Paradiso dantesco nel cerchio del Sole, tra gli spiriti sapienti
Redazione Cultura
9 gennaio 2026
Ore 14:13
Gioacchino da Fiore sbarca a Malta: a\u00A0La Valletta una serata dedicata all’Abate Florense\n
Cultura

Catanzaro celebra Mimmo Rotella: alla Casa della Memoria la mostra “Autorotella”

A vent’anni dalla scomparsa dell’artista calabrese prende il via il calendario delle celebrazioni 2026. L’esposizione sugli autoritratti, curata da Alberto Fiz, apre un anno di eventi tra Catanzaro, l’Italia e l’estero, nel segno del legame profondo tra Rotella e la sua città
Bruno Mirante
9 gennaio 2026
Ore 07:17
Catanzaro celebra Mimmo Rotella: alla Casa della Memoria la mostra “Autorotella”\n
L’evento

Grande successo per il Concerto di Natale del Corpo Bandistico Città di Cirò

Diretto dal maestro Nicodemo Giorno ha proposto un programma natalizio variegato, capace di coniugare tradizione e sonorità più moderne, offrendo al pubblico un percorso musicale coinvolgente ed emozionante
Giuseppe Dell'Aquila
8 gennaio 2026
Ore 22:00
Grande successo per il Concerto di Natale del Corpo Bandistico Città di Cirò\n
presidio culturale

Riflettori accesi a Natale anche sul Politeama. Ma i teatri calabresi attendono ancora la legge regionale che dia loro certezze e ne valorizzi il ruolo

Concluse le festività natalizie, la consigliera comunale di Catanzaro con delega alla Valorizzazione del centro storico, Daniela Palaia, interviene sul ruolo dei teatri calabresi, e in particolare sul Politeama, e sulla necessità di approvare una legge che metta al centro il ruolo e favorisca la nascita di una rete regionale.  «Le festività natalizie e il finale d’anno appena trascorsi hanno regalato alla città anche un riflettore acceso sul nostro Teatro Politeama, presidio culturale ormai storico e tra i più rilevanti per il Capoluogo di Regione. Tra gli eventi che lo hanno animato, basti citarne due in particolare: il concerto di Capodanno, appuntamento di tradizione che ha riscosso grande successo, sancendo peraltro la caratura artistica di tanti giovani talenti calabresi presenti nell’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal M° Filippo Arlia; e poi “la Nave Teatro”, l’originalissima e bella visita guidata drammatizzata, nata da un’idea del direttore del Politeama, Settimio Pisano, abilmente tradotta in testo da Giacomo Carbone e portata in scena da Francesco Gallelli. Proprio l’ideale “viaggio” all’interno dell’opera di Paolo Portoghesi e della sua storia, ha dato la misura del ruolo che ricopre il teatro cittadino e di quali grandi prospettive esso possegga. D’altra parte, lo dimostrano anche il pregevole cartellone 2025/2026, già iniziato e la scelta dell’Amministrazione guidata dal sindaco Fiorita di dare ulteriore impulso e sostegno alla Fondazione destinandole, nell’ultimo scorcio d’anno, ulteriori 55mila euro – si legge nella nota -. Tutte decisioni importanti ed encomiabili, che confermano la volontà di continuare a investire sulla cultura per accrescere il ruolo, anche sociale, dei preziosi contenitori culturali presenti a Catanzaro e nel resto della regione. E proprio a questo proposito, il Politeama e gli altri teatri storici di Calabria attendono ancora, sia pure fiduciosi, che la Regione concretizzi la volontà espressa a suo tempo di approvare una legge ad hoc che contribuisca a togliere dall’incertezza questi fondamentali presìdi culturali. I teatri calabresi hanno bisogno di organizzarsi e rilanciarsi, creare rete e potere così svolgere tra le nostre comunità quel ruolo che fin qui hanno dimostrato ampiamente di saper ricoprire».
Redazione Cultura
8 gennaio 2026
Ore 15:12
Riflettori accesi a Natale anche sul Politeama. Ma i teatri calabresi attendono ancora la legge regionale che dia loro certezze e ne valorizzi il ruolo\n
ripartenze

Cosenza, la musica come atto civile. Civica Amica al Museo dei Brettii

Un concerto diventa gesto politico e culturale: memoria e partecipazione per sostenere la riapertura della Biblioteca Civica della città dei bruzi
Battista Bruno
8 gennaio 2026
Ore 07:14
Cosenza, la musica come atto civile. Civica Amica al Museo dei Brettii\n
L’Epifania nel Reggino

Successo a Bagnara Calabra per il corteo dei re magi: folla alla Cittadella dell’Immacolata

L’iniziativa ha saputo emozionare le tante persone presenti grazie a una rappresentazione curata nei dettagli e a una forte partecipazione collettiva
Redazione
7 gennaio 2026
Ore 22:00
Successo a Bagnara Calabra per il corteo dei re magi: folla alla Cittadella dell’Immacolata\n
natività sostenibile

La natività sostenibile nei presepi dell’artista Marianna Guerrieri

VIDEO | Materiali di scarto o reperiti in natura diventano opere d’arte preziose e originali: : «sono autodidatta con la passione per l’arte da più di trent’anni»
Rossella Galati
7 gennaio 2026
Ore 11:10
La natività sostenibile nei presepi dell’artista Marianna Guerrieri\n
L’iniziativa

A San Giovanni in Fiore un convegno sullo scrittore Emilio De Paola per riscoprire il dialetto sangiovannese

La manifestazione sullo scrittore e poeta è stata organizzata dal periodico Il Quindicinale e dalla Pro Loco cittadina. Tra gli ospiti il direttore di LaC Franco Laratta: «Facciamo riscoprire questi scrittori anche nelle scuole»

Francesco Oliverio
6 gennaio 2026
Ore 15:06
A San Giovanni in Fiore un convegno sullo scrittore Emilio De Paola per riscoprire il dialetto sangiovannese
Cultura e cinema

Da “Nuovo Cinema Paradiso” al racconto di una vita: Totò Cascio presenta La gloria e la prova a Rende

Al Museo Civico l’incontro con l’attore simbolo del capolavoro di Tornatore, tra cinema, memoria e testimonianza personale
Redazione
6 gennaio 2026
Ore 11:44
Da “Nuovo Cinema Paradiso” al racconto di una vita: Totò Cascio presenta La gloria e la prova a Rende\n
Reperto di pregio

Al museo di Locri Epizefiri (aperto anche oggi) la più antica raffigurazione dell’Adorazione dei Magi

«La cosiddetta Brattea di Siderno è l’effige più datata, risalente al periodo compreso tra il VI e il VII sec. d.C., ma non è però l’unica. Un’altra più tarda è quella di Tiriolo, esposta a Catanzaro», spiega Elena Trunfio, direttrice del Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri e del parco Archeoderi di Bova Marina
Anna Foti
6 gennaio 2026
Ore 05:30
Al museo di Locri Epizefiri (aperto anche oggi) la più antica raffigurazione dell’Adorazione dei Magi\n
