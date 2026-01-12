San Giovanni ricorda De Andrè con la Cantata Anarchica
Ancora una volta San Giovanni in Fiore ricorda Fabrizio De Andrè. L'Accademia dei Gucciniani ha organizzato in occasione dell'anniversario della morte del cantautore genovere la Cantata Anrachica per Faber
Si è spento a Sibari uno dei più importanti innovatori del teatro contemporaneo italiano: con Krypton ha rivoluzionato la scena culturale del Paese. Da quattro anni era tornato in Calabria e nel 2023 si era reso protagonista di una chiamata alle arti per ricordare i migranti morti nel naufragio di Cutro
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Conservatorio Stanislao Giacomantonio di Cosenza. Il sindaco Di Gioia: «Spazio rigenerato che diventerà presidio di cultura, formazione e sviluppo»
I percorsi formativi sono finanziati dal ministero dell’Università e della Ricerca, nell'ambito del progetto "Magna Graecia Mediterranea". Si prevede una combinazione di didattica frontale, seminari, tirocini e stage in aziende partner
Organizzata dall’Accademia dei Gucciniani ha chiamato a raccolta giovani e meno giovani nel giorno dell’anniversario della morte del “poeta dei poveri” che attraverso i suoi testi hanno ripercorso la carriera del cantautore genovese
Cresce l’attesa per il prossimo spettacolo di prosa inserito nella stagione ideata dalla sovrintendente e direttrice artistica Antonietta Santacroce. Un meccanismo geniale, esilarante e imprevedibile di “teatro-nel-teatro” che sorprenderà il pubblico
Identità e cultura al centro di un incontro con l'assessore regionale Gianluca Gallo: l’opera di Luigi Gregorio Comi e il quadro "La Gloria di Skanderbeg" celebrano la storia della piccola comunità del catanzarese
Un percorso rotelliano tra Cosenza e Rende per il ventennale della scomparsa di Mimmo Rotella: sculture, décollage e opere simbolo della sua ricerca artistica. Bilotti: «Con lui ricordi indimenticabili»
L’appuntamento è per il 14 gennaio all’Istituto Italiano di Cultura con “La Trinità del suono”: uno spettacolo di musica, poesia e arte visiva per riscoprire il pensiero del monaco calabrese del XII secolo, collocato nel Paradiso dantesco nel cerchio del Sole, tra gli spiriti sapienti
A vent’anni dalla scomparsa dell’artista calabrese prende il via il calendario delle celebrazioni 2026. L’esposizione sugli autoritratti, curata da Alberto Fiz, apre un anno di eventi tra Catanzaro, l’Italia e l’estero, nel segno del legame profondo tra Rotella e la sua città
Diretto dal maestro Nicodemo Giorno ha proposto un programma natalizio variegato, capace di coniugare tradizione e sonorità più moderne, offrendo al pubblico un percorso musicale coinvolgente ed emozionante
Concluse le festività natalizie, la consigliera comunale di Catanzaro con delega alla Valorizzazione del centro storico, Daniela Palaia, interviene sul ruolo dei teatri calabresi, e in particolare sul Politeama, e sulla necessità di approvare una legge che metta al centro il ruolo e favorisca la nascita di una rete regionale.
«Le festività natalizie e il finale d’anno appena trascorsi hanno regalato alla città anche un riflettore acceso sul nostro Teatro Politeama, presidio culturale ormai storico e tra i più rilevanti per il Capoluogo di Regione. Tra gli eventi che lo hanno animato, basti citarne due in particolare: il concerto di Capodanno, appuntamento di tradizione che ha riscosso grande successo, sancendo peraltro la caratura artistica di tanti giovani talenti calabresi presenti nell’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal M° Filippo Arlia; e poi “la Nave Teatro”, l’originalissima e bella visita guidata drammatizzata, nata da un’idea del direttore del Politeama, Settimio Pisano, abilmente tradotta in testo da Giacomo Carbone e portata in scena da Francesco Gallelli.
Proprio l’ideale “viaggio” all’interno dell’opera di Paolo Portoghesi e della sua storia, ha dato la misura del ruolo che ricopre il teatro cittadino e di quali grandi prospettive esso possegga. D’altra parte, lo dimostrano anche il pregevole cartellone 2025/2026, già iniziato e la scelta dell’Amministrazione guidata dal sindaco Fiorita di dare ulteriore impulso e sostegno alla Fondazione destinandole, nell’ultimo scorcio d’anno, ulteriori 55mila euro – si legge nella nota -. Tutte decisioni importanti ed encomiabili, che confermano la volontà di continuare a investire sulla cultura per accrescere il ruolo, anche sociale, dei preziosi contenitori culturali presenti a Catanzaro e nel resto della regione. E proprio a questo proposito, il Politeama e gli altri teatri storici di Calabria attendono ancora, sia pure fiduciosi, che la Regione concretizzi la volontà espressa a suo tempo di approvare una legge ad hoc che contribuisca a togliere dall’incertezza questi fondamentali presìdi culturali. I teatri calabresi hanno bisogno di organizzarsi e rilanciarsi, creare rete e potere così svolgere tra le nostre comunità quel ruolo che fin qui hanno dimostrato ampiamente di saper ricoprire».
La manifestazione sullo scrittore e poeta è stata organizzata dal periodico Il Quindicinale e dalla Pro Loco cittadina. Tra gli ospiti il direttore di LaC Franco Laratta: «Facciamo riscoprire questi scrittori anche nelle scuole»
«La cosiddetta Brattea di Siderno è l’effige più datata, risalente al periodo compreso tra il VI e il VII sec. d.C., ma non è però l’unica. Un’altra più tarda è quella di Tiriolo, esposta a Catanzaro», spiega Elena Trunfio, direttrice del Museo e Parco archeologico nazionale di Locri Epizefiri e del parco Archeoderi di Bova Marina