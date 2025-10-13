Social
Home page>Cultura>Una donna e un bambino n...

Una donna e un bambino nella tomba del IV secolo ritrovata a San Marco Argentano

Si sono concluse nelle scorse ore le attività che hanno portato all’individuazione di una tomba, in fossa terragna, ed al successivo scavo. Dopo le indiscrezioni confermate nei scorsi giorni, è stata direttamente la Soprintendenza ABAP per la provincia di Cosenza a diffondere le informazioni sull’intervento effettuato nei giorni scorsi in località Cappasanta, frazione di San Marco Argentano. Come precisato dalla nota, la scoperta è nata da “un procedimento di archeologia preventiva per la realizzazione di un impianto di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili”.

Nella nota, la Soprintendenza fornisce maggiori dettagli sul ritrovamento:  « Nella sepoltura, praticata nel terreno e priva di copertura, erano stati deposti una donna di età adulta ed un bambino: ad accompagnare la defunta nel suo ultimo viaggio un corredo con diverse forme ceramiche decorate a figure rosse e alcuni monili in bronzo, elementi che consentono di datare la deposizione alla fine del IV secolo a.C. . Lo scavo è stato condotto dagli archeologi e da restauratori al fine di procedere alla più corretta ed esaustiva documentazione e a garantire le opportune operazioni di recupero finalizzate alle necessarie ed imprescindibili azioni di tutela dei beni archeologici rinvenuti. La scoperta aggiunge un importante tassello alle conoscenze che si stanno via via maturando in questo momento nel territorio grazie alle attività di tutela del competente ufficio del Ministero della Cultura».

13 ottobre, 2025
Straordinaria scoperta

Una donna e un bambino nella tomba del IV secolo a.C. ritrovata a San Marco Argentano

Monili in bronzo, ceramiche a figure rosse e monete nell’intervento di scavo che si è concluso nei giorni scorsi: grande attenzione su tutta l’area, che potrà portare a nuovi e importanti ritrovamenti
Una donna e un bambino nella tomba del IV secolo a.C. ritrovata a San Marco Argentano\n
Il progetto

Reggio Calabria, 4 milioni per il Campus universitario del Mediterraneo. Il Rettore Zimbalatti: «Una vittoria di squadra»

Finanziamento triennale per la nascita del primo vero campus della città, con investimenti destinati all’acquisizione e alla ristrutturazione di immobili utili al progetto. L’istituzione reggina si avvia a diventare così un polo di formazione e accoglienza per studenti italiani e internazionali
Redazione
Reggio Calabria, 4 milioni per il Campus universitario del Mediterraneo. Il Rettore Zimbalatti: «Una vittoria di squadra»\n
Ancora in alto

L’Unical cresce nel ranking di Stanford: 89 docenti tra i migliori scienziati al mondo, 14 in più rispetto al 2024

L’Università della Calabria è presente in 22 settori, con un ampio ventaglio di discipline. La classifica prende in considerazione la produzione di milioni di studiosi a livello globale
Redazione Attualità
L’Unical cresce nel ranking di Stanford: 89\u00A0docenti tra i migliori scienziati al mondo, 14 in più rispetto al 2024\n
La riflessione

Scrivere con l’intelligenza artificiale: il modo migliore per arrivare alla mediocrità perfetta

Nel momento in cui l’Ia diventa uno strumento di appiattimento culturale, la velocità porta a sostituire il pensiero e la quantità annienta, inevitabilmente, la qualità
Mario Saccomanno
Scrivere con l’intelligenza artificiale: il modo migliore per arrivare alla mediocrità perfetta\n

Società

Ecco Progetto Casa, la rete per l'affido e l'adozione

13 ottobre 2025
Ore 12:35
Ecco Progetto Casa, la rete per l'affido e l'adozione

Montalto, una fiaccolata in ricordo di Isabel Porco

Montalto, una fiaccolata in ricordo di Isabel Porco
Società

Freedom Flotilla, Fullone tornerà oggi in Calabria

13 ottobre 2025
Ore 12:31
Freedom Flotilla, Fullone tornerà oggi in Calabria
Il saggio

«La letteratura come strumento per recuperare il fanciullo che è in noi»: l’intervista al docente Unical Alessandro Gaudio

Nel suo nuovo saggio “Elogio all’infanzia” il prof calabrese esplora il potere creativo dell’immaginazione come antidoto alla deculturazione e all’omologazione del pensiero
Luca Falbo
12 ottobre 2025
Ore 17:25
«La letteratura come strumento per recuperare il fanciullo che è in noi»: l’intervista al docente Unical Alessandro Gaudio\n
La decisione

Corrado Alvaro a scuola, Valditara: «I suoi scritti pieni di umanità e di amore per la sua terra»

VIDEO | Su impulso di Occhiuto in piena campagna elettorale, il ministro dell'Istruzione e del Merito lo ha inserito nelle linee guida (non vincolanti). Il candidato di centrosinistra Pazzano: «Tanti docenti già lo insegnano da 60 anni»
Anna Foti
12 ottobre 2025
Ore 05:40
Corrado Alvaro a scuola,\u00A0Valditara: «I suoi scritti pieni di umanità e di amore per la sua terra»\n
La lettera

«Il Rendano non è un bilancio, è un’anima»: l’appello di Raffaello Bosco per il teatro simbolo di Cosenza

In una lettera accorata al nostro direttore, il già collaboratore dei direttori artistici Antonello Antonante e Isabel Russinova chiede di restituire alla struttura la sua missione culturale: «Non può restare in “coma faramcologico”»
Redazione Cultura
12 ottobre 2025
Ore 04:46
«Il Rendano non è un bilancio, è un’anima»: l’appello di Raffaello Bosco per il teatro simbolo di Cosenza\n
Donne e libri

La tenebra e il sogno di Gilda Trisolini, la poetessa calabrese dall’anima in perenne conflitto

Docente al Liceo classico Campanella di Reggio, di lei si dice che stesse in cattedra come se fosse in scena. La sua prima raccolta di poesie risale al 1962 e poté vantare rapporti con Pavese e Berto
Nuccia Benvenuto
11 ottobre 2025
Ore 20:00
La tenebra e il sogno di Gilda Trisolini, la poetessa calabrese\u00A0dall’anima in perenne conflitto
La mostra

La scultura come atto di resistenza: Vibo Valentia ospita la seconda edizione del “Memorial Gregorio Prestia”

La mostra nazionale dedicata al celebre scultore vibonese, disponibile fino al 26 ottobre a Palazzo Gagliardi, è promossa dall’associazione socio-culturale “Vibo Valentia città antica - Il salottino” con il patrocinio del Comune
Francesco Graziano
11 ottobre 2025
Ore 15:10
La scultura come atto di resistenza: Vibo Valentia ospita la seconda edizione del “Memorial Gregorio Prestia”
Un passo nella storia

Nuove scoperte archeologiche al Castello di Simeri Crichi: grazie agli scavi riaffiora una stanza padronale

Presentati i risultati delle ultime campagne di scavo condotte dall’Università di Siena in sinergia con Comune e Soprintendenza. Il sindaco Zicchinella: «Fino a poco tempo fa si poteva osservare solo il perimetro del castello. Presto sarà possibile visitarne anche gli interni»
Redazione
11 ottobre 2025
Ore 07:05
Nuove scoperte archeologiche al Castello\u00A0di Simeri Crichi: grazie agli scavi riaffiora una stanza padronale\n
Editoria e sport

“Chi vive d’amore – Il cannoniere”, il calcio che salva la vita nel libro del calabrese Massimo Proietto

Nel nuovo romanzo di Massimo Proietto e Antonio Barracato, in uscita il 15 ottobre per Edizioni Minerva, il pallone diventa metafora di riscatto e speranza. La storia di Paolino Rinaldi racconta il coraggio di chi cade e trova nell’amore la forza per rialzarsi

Redazione
11 ottobre 2025
Ore 05:49
“Chi vive d’amore – Il cannoniere”, il calcio che salva la vita nel libro del calabrese Massimo Proietto
Cinema

Botricello abbraccia cast e artisti del Roma International Fashion Film Festival. Incontro con gli studenti

Nell’edizione calabrese della kermesse ideata e diretta dal regista locale Ivan Falsetta focus sul cinema pubblicitario. Sabato e domenica ricchi di iniziative con attori e registi come Capuano, Poggi e Calopresti
Nico De Luca
10 ottobre 2025
Ore 19:16
Botricello abbraccia cast e artisti del Roma International Fashion Film Festival. Incontro con gli studenti\n
Identità e memoria

Un francobollo per il Codex Purpureus: Rossano celebra i dieci anni del riconoscimento Unesco

VIDEO | La presentazione nel chiostro del Museo Diocesano. L’Arcidiocesi rinnova l’apertura straordinaria della teca e inaugura la mostra “Sfogliando il Codex” per celebrare il primo di decennio di patrimonio mondiale
Matteo Lauria
10 ottobre 2025
Ore 18:30
Un francobollo per il Codex Purpureus: Rossano celebra i dieci anni del riconoscimento Unesco\n
L’anniversario

Letteratura, Sant’Agata del Bianco ricorda i 100 anni di Saverio Strati

Il paese natale sull’Aspromonte ospiterà il 16 e 17 ottobre il convegno nazionale “100 Strati. Identità, memoria e futuro": due giornate di studi, letture e testimonianze dedicate allo scrittore calabrese, una delle voci più autentiche e significative della narrativa italiana del secondo Novecento
Redazione Cultura
10 ottobre 2025
Ore 13:21
Letteratura, Sant’Agata del Bianco ricorda i 100 anni di Saverio Strati
Tumori e prevenzione

A Cosenza la presentazione di “Afferra il tuo miracolo. Oltre la realtà”, il libro-testimonianza di Carolina Liporace

Il volume non è solo una testimonianza personale, ma un invito universale a guardare la vita con gratitudine e coraggio, anche nei momenti più difficili
Battista Bruno
10 ottobre 2025
Ore 07:18
A Cosenza la presentazione di “Afferra il tuo miracolo. Oltre la realtà”, il libro-testimonianza di Carolina Liporace
Il bilancio

Università della Calabria: sei anni di successi e una nuova guida per il futuro

L’ateneo calabrese si prepara così a una nuova stagione di crescita, proiettandosi tra le migliori università italiane ed europee: un esempio concreto di come anche nel Mezzogiorno si possa costruire eccellenza, innovazione e orgoglio accademico
Ernesto Mastroianni
9 ottobre 2025
Ore 05:23
Università della Calabria: sei anni di successi e una nuova guida per il futuro\n
A tu per tu

La passione “horror” del giovane regista reggino Giuseppe Marino: «Racconto l’anima attraverso la paura»

Ospite del Truck LaC, il talento emergente ha parlato anche del suo ultimo corto “Dolcetti”, già premiato a Los Angeles e proiettato fuori concorso in occasione della recente 19esima edizione del Reggio Calabria Film fest
Anna Foti
8 ottobre 2025
Ore 16:12
La\u00A0passione “horror” del giovane regista reggino\u00A0Giuseppe Marino: «Racconto\u00A0l’anima attraverso la paura»
Lo spettacolo

Cronache degli Altavilla: a Lamezia e Cleto la memoria delle donne medievali tra storia e arte

Il riadattamento drammaturgico curato dalla critica teatrale Giovanna Villella ha dato respiro alle vicende dell’incantevole Abbazia benedettina di Sant’Eufemia
Redazione Spettacoli
8 ottobre 2025
Ore 09:53
Cronache degli Altavilla: a Lamezia e Cleto la memoria delle donne medievali tra storia e arte\n
La recensione

Caso Bibbiano, il libro-inchiesta di Simona Musco smonta la leggenda mediatica: «La verità oltre gli slogan»

«Demoni & Angeli. Storia vera e completa del caso Bibbiano» ricostruisce l'indagine «Angeli e Demoni» e la successiva campagna politica. Un'opera indispensabile in linea con i principi garantisti
a. al.
6 ottobre 2025
Ore 07:46
Caso Bibbiano, il libro-inchiesta di Simona Musco smonta la leggenda mediatica: «La verità oltre gli slogan»\n
Vita spezzata

Vittima di ‘ndrangheta, Rossella Casini raccontata da Saviano: «Storia d'amore drammatica e potente»

La studentessa fiorentina si innamorò di un ragazzo calabrese legato a una famiglia 'ndranghetista. La storia è raccontata in "L'amore mio non muore" in scena a dicembre a Cittanova
Giuseppe Mancini
5 ottobre 2025
Ore 17:23
Vittima di ‘ndrangheta, Rossella Casini raccontata da Saviano:\u00A0«Storia d'amore drammatica e potente»\n
L’eredità culturale

Quando la satira diventa resistenza: il lascito di Dario Fo, colui che rise in faccia al potere

Da Mistero Buffo al Nobel, il celebre drammaturgo ha insegnato che la libertà di parola è un diritto da esercitare, e che l’ironia resta l’arma più potente contro l’autorità e l’arroganza 
Luca Falbo
5 ottobre 2025
Ore 16:46
Quando la satira diventa resistenza: il lascito di Dario Fo, colui che rise in faccia al potere\n
La rubrica

Leggiamo Corrado Alvaro insieme: tanto per cominciare

In Calabria lo scrittore nato a San Luca è più nominato che letto, al contrario di quanto avviene in Europa e nel mondo, dove è riconosciuto come un grande del Novecento. Oggi l’ingresso nei programmi scolastici e il (quasi) 70° anniversario della morte offrono l’occasione di riscoprirne l’opera
Aldo Maria Morace*
5 ottobre 2025
Ore 13:52
Leggiamo Corrado Alvaro insieme: tanto per cominciare\n
L’intervista nella capitale

“Il potere logora chi non ce l’ha”: dietro le quinte di un incontro a Roma con Giulio Andreotti

Tra eleganza, ironia e memoria storica, il racconto di una giornata speciale trascorsa nello studio romano del Senatore, simbolo di mezzo secolo di politica italiana
Francesco Occhiuzzi
5 ottobre 2025
Ore 12:36
“Il potere logora chi non ce l’ha”: dietro le quinte di un incontro a Roma con Giulio Andreotti\n
laboratorio di futuro

In un ex carcere di Cittanova la Scuola di recitazione della Calabria. Audizioni ancora in corso nel presidio culturale fondato dall’attore Cordopatri

VIDEO | Fino a fine ottobre per gli aspiranti attori la possibilità di entrare nel prestigioso istituto. Formati finora oltre 200 allievi
R. G.
4 ottobre 2025
Ore 16:10
In un ex carcere di Cittanova la Scuola di recitazione della Calabria. Audizioni ancora in corso nel presidio culturale fondato dall’attore Cordopatri\n
1

Giunta Calabria, tutte le ipotesi in campo

2

La laurea a 53 anni e un sogno che si realizza: la storia del sistemista calabrese Filippo Mondella, tra tecnologia e passione

3

Filippo Mancuso tra giunta e presidenza del Consiglio: «Non punto a nulla, decideranno Occhiuto e i leader nazionali»

4

Dal Brasile a un piccolo borgo calabrese, il sogno di Rodrigo e Paula si avvera a Maida: «Questa è la nostra casa»

5

Dai 30mila voti di Gallo al ritorno di Scopelliti che riporta Gallico alle urne: in Calabria vince ancora chi parla alle persone (non ai social)