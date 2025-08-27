Social
Agricoltura, angurie invendute nei campi: «Sacrifici buttati»

Gli agricoltori in questi giorni sono alle prese con la trinciatura della frutta. Nei campi ettari ed ettari di angurie e meloni sono rimasti invenduti, causando ingenti danni economici. Per i coltivatori aumentano i costi di produzione ma sul mercato i prodotti vengono acquistati per pochi centesimi a vantaggio di quelli esteri.

27 agosto, 2025
agricoltura
Formazione e lavoro

Calabria, più laureati tra gli under 39 ma resta tra le ultime in Italia: pesano lavoro e disuguaglianze

Dal 2018 i laureati under 39 crescono del 4,8% (con numeri significativi soprattutto a Vibo Valentia e Crotone) nonostante lo spopolamento. Calabria ancora tra le regioni con meno titolati: il 24,28% contro il 31,6% nazionale. A pesare opportunità scarse e redditi bass
Evasione fiscale

Fisco, l'allarme della Corte dei conti: 72,3 miliardi di tasse e tributi non pagati nel 2024

Per la magistratura contabile aumentano le entrate dello Stato ma pagano sempre gli stessi: «Poco meno di 1/5 degli importi scoperti si trasformano in incassi effettivi da parte delle Agenzie delle entrate»
Redazione Economia
L’avviso

Turismo in Calabria, dalla Regione contributi per riqualificare e migliorare gli accessi alle spiagge libere

Ne potranno beneficiare i Comuni costieri. L’assessore Calabrese spiega: «Saranno concessi fondi per la realizzazione di interventi di manutenzione funzionale, messa in sicurezza, recupero e ripristino dei percorsi e della sentieristica»
Redazione Economia
Tendenza al ribasso

Ferragosto non basta a salvare l’estate calabrese: crisi di presenze e spese tagliate del 30%

Mordi e fuggi, affitti brevi e weekend pieni: così cambia il turismo calabrese. La settimana clou da tutto esaurito non cancella il crollo di giugno e luglio che pesa su imprese e lavoratori
Redazione Economia
Finanza & Quotidiano

Investire per crescere: come far lavorare il denaro e costruire sicurezza finanziaria

Scopri come trasformare il denaro in uno strumento di crescita: dal fondo di emergenza ai primi investimenti in azioni, obbligazioni e fondi, con strategie adatte a chi è alle prime armi
Antonio Ranieri
26 agosto 2025
Ore 04:58
Bilancio in rosso

Debito pubblico record in Calabria: 4 miliardi totali e 2.151 euro pro capite, è il peso più alto d’Italia

Oltre metà dei comuni calabresi è in rosso e il 70% dei cittadini vive in realtà dissestate. Crescono i costi di sanità, trasporti e assistenza, ma il livello dei servizi resta tra i più bassi d’Europa
Redazione Economia
25 agosto 2025
Ore 11:10
L’intervista

«Un’intesa che ci costa cara»: per Napoli (Confapi) l’accordo Ue-Usa sui dazi colpisce Italia e Calabria, vince Trump

Tariffe, energia e armi: l’accordo favorisce Washington e penalizza Roma. Le Pmi italiane e i produttori calabresi temono concorrenza sleale e perdita di competitività sui mercati globali: «Rischi altissimi per l’agroalimentare calabrese»
Battista Bruno
25 agosto 2025
Ore 05:10
Barriere digitali

Italia sotto assedio digitale: 247 attacchi hacker, rubati (e rivenduti sul dark web) 90mila documenti negli hotel

Il report Acn registra un aumento del 53% degli eventi cyber nel 2025. luglio segna un mese nero per la cybersicurezza italiana con 4mila nuove falle nei sistemi
Redazione Economia
25 agosto 2025
Ore 04:30
Incentivi alle imprese

Calabria, bonus occupazione fino a 4.500 euro: domande entro il 31 agosto

La misura è destinata alle imprese della Città Metropolitana di Reggio Calabria che assumono o stabilizzano lavoratori
Redazione
24 agosto 2025
Ore 14:19
Distanza incolmabile

Un rito che si spegne, i calabresi lontani che non tornano più: «Il cuore è sempre qui ma la vita è altrove»

Costi, distanza e nuove identità spezzano un’antica consuetudine. La diaspora si allontana mentre restano ricordi e il sogno di un “turismo delle radici” che ricuce legami
Gianfranco Donadio*
24 agosto 2025
Ore 07:55
Tariffe doganali

Caos spedizioni in Europa: stop ai pacchi per gli Usa, dazi anticipati fino a 200 dollari a pezzo

Dal 29 agosto spedire pacchi negli Stati Uniti diventa più caro: Poste Italiane ferma le spedizioni ordinarie per le nuove tariffe. Escluse corrispondenza e libri, colpite invece le merci tra privati: a rischio anche l’e-commerce
Redazione Economia
24 agosto 2025
Ore 04:30
Economia

Draghi: «Europa marginale e spettatrice, preda di lungaggini politiche ed incapace di fare i conti con un mondo che è cambiato»

Necessario mettere subito mano alle riforme. «Debito comune per sostenere progetti europei di grande ampiezza». Il monito, dal meeting di Rimini, dell’ex presidente del Consiglio ai vertici europei e ai governi dei 27
Redazione Economia
23 agosto 2025
Ore 10:23
Sviluppo sognato

Il turismo non è l’oro d’Italia (né di Calabria): tra precariato e affitti brevi meglio puntare su industria e digitale

L’esplosione dei flussi mette sotto pressione città e residenti mentre salari bassi e frammentazione frenano la qualità. Serve un modello più sostenibile e meno illusorio del mito secondo cui vale il 18% del Pil
Luca Falbo
23 agosto 2025
Ore 09:54
Trasporto ferroviario

Calabria, in arrivo 37 nuovi treni entro il 2026: da Ferrovie dello Stato 500 milioni per il trasporto locale

Entro la fine dell’anno saranno 10 i convogli aggiunti alla flotta di mezzi che ogni giorno percorrono 852 chilometri di linea. Rfi ha in corso 10 progetti di ammodernamento di tratte e stazioni ferrovie: ecco quali
Redazione Economia
23 agosto 2025
Ore 07:31
Intesa Usa-Ue

Dazi, l’Europa costretta a cedere agli Stati Uniti quote consistenti di mercato, bilancia commerciale a rischio

Ursula von der Leyen: «L’intesa garantisce le migliori condizioni possibili per aziende e consumatori e tutela milioni di posti di lavoro nella Ue». In Italia Confindustria teme la perdita di un terzo del fatturato delle imprese esportatrici
Redazione Economia
22 agosto 2025
Ore 14:44
Viaggio nelle emergenze/2

Innovazione al palo, in Calabria pioggia di miliardi con scarsi risultati: il rischio è un futuro in declino

Il Regional Innovation Scoreboard 2025 fotografa una regione ancora indietro: pochi laureati, poca R&S privata e digitalizzazione fragile, nonostante oltre 15 miliardi di fondi pubblici mobilitati sul territorio
Domenico Marino*
22 agosto 2025
Ore 07:51
Nuovo Orizzonte

Cantiere Calabria, tra Ponte sullo Stretto, strade e ferrovie in gioco decine di miliardi di euro e il futuro della regione

Webuild, Anas e RFI guidano la stagione delle grandi opere: 150 miliardi in vent’anni nel Mezzogiorno, 8.000 imprese e oltre 100mila occupati. Una possibile trasformazione storica e opportunità di sviluppo senza precedenti
Redazione Economia
22 agosto 2025
Ore 04:15
Lavoro in Calabria

Imprese e Pubblica amministrazione a caccia di 91mila profili professionali: la mappa del fabbisogno occupazionale di Unioncamere

Domanda in crescita in ambito scientifico-tecnologico, tecnico-professionale e formazione Its Academy. Ecco l’elenco completo degli indirizzi di studio e delle professioni più ricercate
Redazione Economia
21 agosto 2025
Ore 19:00
Accordo sui dazi

Dichiarazione congiunta Usa-Ue sulla nuova tassazione doganale al 15%, c’è la firma

L’intesa riguarda anche auto, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname. Vino, alcolici e birra sono al momento esclusi dal trattato
Redazione Economia
21 agosto 2025
Ore 12:51
Finanza & Quotidiano

Debito: nemico o alleato? Quando prendere in prestito è una scelta intelligente

Viaggio in una parola che spesso fa paura perché evoca immagini negative. Eppure non è sempre un peso schiacciante, può essere uno strumento per costruire il futuro. Ecco qualche consiglio per gestirlo
Antonio Ranieri*
21 agosto 2025
Ore 10:26
Multe stradali

Multe stradali record, in Calabria boom con 63,8 milioni: ecco i Comuni che hanno incassato di più

Conto salatissimo tra gennaio 2023 e luglio 2025. Il record spetta al Comune di Villapiana che da gennaio 2023 ha guadagnato 12,3 milioni di euro, quasi un terzo degli introiti dell’intera provincia di Cosenza
Redazione Economia
21 agosto 2025
Ore 10:10
Scuola

Campus tecnologici e professionali a Vibo e a Rossano: i due hub regionali scelti dal ministero dell’Istruzione

Istituti tecnici e professionali collaboreranno con Fondazioni ITS Academy, università ed imprese per l’innovazione delle filiere strategiche nazionali
Redazione Economia
20 agosto 2025
Ore 07:54
Energie alternative

L’Italia supera i 2 milioni di impianti fotovoltaici, la Calabria cresce ma resta fanalino di coda

La regione più solarizzata è la Lombardia. Aumentano le attivazioni per rendere autonome utenze domiciliari, terziario ed industria. La nostra regione è 13esima, ultima la Valle d’Aosta. La capacità di potenza complessiva prodotta nel nostro Paese è pari a 40 gigawatt
Redazione Economia
20 agosto 2025
Ore 04:48
Senza prospettive

In Calabria 6 famiglie su 10 lontane da ospedali e piccoli comuni senza negozi: la fuga dal Sud è inevitabile

L’allarme di Unioncamere: migliaia di cittadini costretti ogni giorno a percorrere chilometri per fare la spesa o andare dal medico o in farmacia. In 11 borghi manca persino un alimentari
Redazione Economia
19 agosto 2025
Ore 17:12
