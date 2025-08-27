Agricoltura, angurie invendute nei campi: «Sacrifici buttati»
Gli agricoltori in questi giorni sono alle prese con la trinciatura della frutta. Nei campi ettari ed ettari di angurie e meloni sono rimasti invenduti, causando ingenti danni economici. Per i coltivatori aumentano i costi di produzione ma sul mercato i prodotti vengono acquistati per pochi centesimi a vantaggio di quelli esteri.
Dal 2018 i laureati under 39 crescono del 4,8% (con numeri significativi soprattutto a Vibo Valentia e Crotone) nonostante lo spopolamento. Calabria ancora tra le regioni con meno titolati: il 24,28% contro il 31,6% nazionale. A pesare opportunità scarse e redditi bass
Per la magistratura contabile aumentano le entrate dello Stato ma pagano sempre gli stessi: «Poco meno di 1/5 degli importi scoperti si trasformano in incassi effettivi da parte delle Agenzie delle entrate»
Ne potranno beneficiare i Comuni costieri. L’assessore Calabrese spiega: «Saranno concessi fondi per la realizzazione di interventi di manutenzione funzionale, messa in sicurezza, recupero e ripristino dei percorsi e della sentieristica»
Oltre metà dei comuni calabresi è in rosso e il 70% dei cittadini vive in realtà dissestate. Crescono i costi di sanità, trasporti e assistenza, ma il livello dei servizi resta tra i più bassi d’Europa
Tariffe, energia e armi: l’accordo favorisce Washington e penalizza Roma. Le Pmi italiane e i produttori calabresi temono concorrenza sleale e perdita di competitività sui mercati globali: «Rischi altissimi per l’agroalimentare calabrese»
Dal 29 agosto spedire pacchi negli Stati Uniti diventa più caro: Poste Italiane ferma le spedizioni ordinarie per le nuove tariffe. Escluse corrispondenza e libri, colpite invece le merci tra privati: a rischio anche l’e-commerce
Necessario mettere subito mano alle riforme. «Debito comune per sostenere progetti europei di grande ampiezza». Il monito, dal meeting di Rimini, dell’ex presidente del Consiglio ai vertici europei e ai governi dei 27
L’esplosione dei flussi mette sotto pressione città e residenti mentre salari bassi e frammentazione frenano la qualità. Serve un modello più sostenibile e meno illusorio del mito secondo cui vale il 18% del Pil
Entro la fine dell’anno saranno 10 i convogli aggiunti alla flotta di mezzi che ogni giorno percorrono 852 chilometri di linea. Rfi ha in corso 10 progetti di ammodernamento di tratte e stazioni ferrovie: ecco quali
Ursula von der Leyen: «L’intesa garantisce le migliori condizioni possibili per aziende e consumatori e tutela milioni di posti di lavoro nella Ue». In Italia Confindustria teme la perdita di un terzo del fatturato delle imprese esportatrici
Il Regional Innovation Scoreboard 2025 fotografa una regione ancora indietro: pochi laureati, poca R&S privata e digitalizzazione fragile, nonostante oltre 15 miliardi di fondi pubblici mobilitati sul territorio
Webuild, Anas e RFI guidano la stagione delle grandi opere: 150 miliardi in vent’anni nel Mezzogiorno, 8.000 imprese e oltre 100mila occupati. Una possibile trasformazione storica e opportunità di sviluppo senza precedenti
Viaggio in una parola che spesso fa paura perché evoca immagini negative. Eppure non è sempre un peso schiacciante, può essere uno strumento per costruire il futuro. Ecco qualche consiglio per gestirlo
Conto salatissimo tra gennaio 2023 e luglio 2025. Il record spetta al Comune di Villapiana che da gennaio 2023 ha guadagnato 12,3 milioni di euro, quasi un terzo degli introiti dell’intera provincia di Cosenza
La regione più solarizzata è la Lombardia. Aumentano le attivazioni per rendere autonome utenze domiciliari, terziario ed industria. La nostra regione è 13esima, ultima la Valle d’Aosta. La capacità di potenza complessiva prodotta nel nostro Paese è pari a 40 gigawatt