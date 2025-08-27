Economia e lavoro

Agricoltura, angurie invendute nei campi: «Sacrifici buttati»

Gli agricoltori in questi giorni sono alle prese con la trinciatura della frutta. Nei campi ettari ed ettari di angurie e meloni sono rimasti invenduti, causando ingenti danni economici. Per i coltivatori aumentano i costi di produzione ma sul mercato i prodotti vengono acquistati per pochi centesimi a vantaggio di quelli esteri.