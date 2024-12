Economia e lavoro

Dal Governo solo 1 euro e 80 in più per le pensioni

Un euro e 80 centesimi in più sulla pensione. La manovra del Governo per aumentare le pensioni minime è un bluff per lo Spi Cgil. Dopo la manifestazione indetta un mese fa, il sindacato torna a criticare la misura che si traduce in pochi spiccioli in più per i pensionati. In Calabria le pensioni più povere d'Italia