Conte eTtridico a Soriano: Qui sanità smantellata

È partito da Soriano il tour calabrese di Giuseppe Conte a sostegno di Pasquale Tridico. Davanti a un ospedale chiuso dal 2011, l’ex premier ha attaccato il governo sul silenzio sulla guerra a Gaza e insieme a Tridico ha denunciato i ritardi della sanità regionale.
Domenica scorsa il candidato presidente dell’area del centrosinistra, ha fatto tappa anche nel Tirreno cosentino. Tra i posti visitati, anche l’ospedale di Cetraro e di Praia a Mare, dove ha risposto alle domande dei giornalisti sulla sanità e sul suo avversario Roberto Occhiuto
L’ex premier critica la scelta del governatore calabrese e avverte: «Così si invoca il voto del popolo contro la magistratura». Poi rilancia la sfida: «Il M5s ha un programma serio e un candidato forte come Pasquale Tridico»
A Vibo Valentia si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Antonio Parillo, che prende il posto del colonnello Luca Toti trasferito a Roma per un prestigioso incarico al ministero della Difesa.
A Vibo Valentia si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Antonio Parillo, che prende il posto del colonnello Luca Toti trasferito a Roma per un prestigioso incarico al ministero della Difesa.
A Vibo Valentia si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Antonio Parillo, che prende il posto del colonnello Luca Toti trasferito a Roma per un prestigioso incarico al ministero della Difesa.
La città normanna simbolo di convivenza tra culture diverse ha accolto l’ex premier e il candidato alla presidenza della Regione Calabria in una delle tappe del tour che si concluderà questa sera a Vibo
L’assessore all’Urbanistica di Cosenza: «Io in campo perché credo che i comuni siano stati lasciati soli da Occhiuto. Gli amministratori possono dire la loro». Poi motiva la scelta di concorrere con i Democratici Progressisti e parla del Reddito di Dignità
Sin dall’inizio la Meloni si è mostrata tiepida verso la strategia del presidente di dimettersi per poi ricandidarsi. La Sottosegretaria agli Interni sembra essersi tuffata nella competizione elettorale più per spirito di partito che per convinzione e centellina le sue dichiarazioni
Il leader del M5s e il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria hanno fatta tappa nel Vibonese cominciando dal centro delle Preserre incontrando i cittadini che da anni si battono per il recupero del presidio sanitario locale
La denuncia di Bianca Rende (Tridico presidente) e Giuseppe Giorno (M5s) contro Rosaria Succurro candidata alle regionali nella lista “Occhiuto presidente”. Mentre circola un audio in cui la presidente della Provincia promette risorse per i precari del “progetto Montagna”
È quanto scrivono sullo stop alla candidatura del sindaco di Riace ed europarlamentare Avs da parte del Tribunale Amministrativo il portavoce di Europa Verde Calabria e il segretario regionale di Sinistra Italiana
Presentazione dei candidati della circoscrizione Nord. Bruno Bossio sul palco con la kefiah, Madeo cita Paola Cortellesi, Iacucci rivendica le sue origini rosse, mentre Capalbo invoca il cambio di classe dirigente tra i democrat
Il candidato di Forza Azzurri per Occhiuto Presidente punta su sanità di prossimità, infrastrutture, lavoro giovanile e turismo: «Non servono proclami, ma scelte coraggiose e concrete per fermare lo spopolamento e rilanciare la nostra terra».
La sentenza boccia uno dei due ricorsi d’urgenza presentati dall’Alleanza Verdi Sinistra che lo aveva candidato nelle Circoscrizioni Nord e Sud. Il sindaco di Riace ha detto che vuole imbarcarsi per la Palestina