Politica

Politica
Conte eTtridico a Soriano: Qui sanità smantellata

È partito da Soriano il tour calabrese di Giuseppe Conte a sostegno di Pasquale Tridico. Davanti a un ospedale chiuso dal 2011, l’ex premier ha attaccato il governo sul silenzio sulla guerra a Gaza e insieme a Tridico ha denunciato i ritardi della sanità regionale.

16 settembre, 2025
Infrastrutture

Ponte sullo Stretto, Piantedosi: «Opera di grande valore strategico. Tentativi criminali? Li fermeremo»

Il ministro dell’Interno all’università di Messina: «Sono molto ottimista sulla capacità del nostro sistema di intercettare ogni tentativo di infiltrazione mafiosa»
Ponte sullo Stretto, Piantedosi: «Opera di grande valore strategico. Tentativi criminali? Li fermeremo»
Regionali

A Perfidia il confronto tra Occhiuto, Tridico e Toscano: il 26 settembre su LaC Tv

Puntata attesissima del format di Antonella Grippo che vedrà confrontarsi i tre candidati alla presidenza della Regione Calabria
Redazione Politica
A Perfidia il confronto tra Occhiuto, Tridico e Toscano: il 26 settembre su LaC Tv
Elezioni

Regionali, Tridico visita l’ospedale di Praia: «Daremo risposte adeguate ai cittadini»

Domenica scorsa il candidato presidente dell’area del centrosinistra, ha fatto tappa anche nel Tirreno cosentino. Tra i posti visitati, anche l’ospedale di Cetraro e di Praia a Mare, dove ha risposto alle domande dei giornalisti sulla sanità e sul suo avversario Roberto Occhiuto
Francesca Lagatta
Regionali, Tridico visita l'ospedale di Praia: «Daremo risposte adeguate ai cittadini»
Ultima Tappa

Regionali, Conte attacca Occhiuto: «Gesto di grande arroganza dimettersi per forzare le elezioni»

L’ex premier critica la scelta del governatore calabrese e avverte: «Così si invoca il voto del popolo contro la magistratura». Poi rilancia la sfida: «Il M5s ha un programma serio e un candidato forte come Pasquale Tridico»
Redazione Politica
Regionali, Conte attacca Occhiuto: «Gesto di grande arroganza dimettersi per forzare le elezioni»

Sport

Il Crotone in amministrazione giudiziaria

16 settembre 2025
Ore 18:43
Politica

Conte eTtridico a Soriano: Qui sanità smantellata

16 settembre 2025
Ore 18:39
Società

Vibo Valentia, si insedia il nuovo comandante Parillo

A Vibo Valentia si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Antonio Parillo, che prende il posto del colonnello Luca Toti trasferito a Roma per un prestigioso incarico al ministero della Difesa.

16 settembre 2025
Ore 18:42
Società

Reggio, l'ultimo cero Votivo di Falcomatà

16 settembre 2025
Ore 18:59
Società

Società

Politica

Società

Società

Politica

Elezioni regionali

Mileto, Conte e Tridico incontrano la piazza: «Territorio ferito che necessita di servizi, sanità e infrastrutture»

La città normanna simbolo di convivenza tra culture diverse ha accolto l’ex premier e il candidato alla presidenza della Regione Calabria in una delle tappe del tour che si concluderà questa sera a Vibo
Giuseppe Currà
16 settembre 2025
Ore 18:00
Mileto, Conte e Tridico incontrano la piazza: «Territorio ferito che necessita di servizi, sanità e infrastrutture»
VERSO LE REGIONALI

Incarnato (DP): «Tridico è un treno che non passerà più per la Calabria»

L’assessore all’Urbanistica di Cosenza: «Io in campo perché credo che i comuni siano stati lasciati soli da Occhiuto. Gli amministratori possono dire la loro». Poi motiva la scelta di concorrere con i Democratici Progressisti e parla del Reddito di Dignità
Antonio Clausi
16 settembre 2025
Ore 17:00
Incarnato (DP): «Tridico è un treno che non passerà più per la Calabria»
Regionali Calabria

Succurro replica a Tridico: «Metta in tasca le manette. M5S ha montato un caso inesistente»

La presidente della Provincia di Cosenza replica ai grillini: «Caso inesistente, promessa di stabilizzazione dei tirocinanti già avviata anni fa»
Redazione
16 settembre 2025
Ore 15:10
Succurro replica a Tridico: «Metta in tasca le manette. M5S ha montato un caso inesistente»
Regionali

Tridico: «La destra promette assunzioni e concorsi in campagna elettorale, questo è voto di scambio»

Duro attacco del candidato alla presidenza per il campo progressista: «È una vergogna e un inganno per tutti i calabresi»
Redazione Politica
16 settembre 2025
Ore 13:40
Tridico: «La destra promette assunzioni e concorsi in campagna elettorale, questo è voto di scambio»
La legge

Imprese calabresi, Molinaro (FdI): «I crediti dei bonus edilizi non sono più un problema»

Il consigliere regionale uscente annuncia l’operatività della sua proposta di legge: «Benefici rilevanti»
Redazione
16 settembre 2025
Ore 13:35
Imprese calabresi, Molinaro (FdI): «I crediti dei bonus edilizi non sono più un problema»
L’intervista

Regionali, Aiello (Fi): «Restituire peso politico all’area centrale della Calabria, questo uno dei miei obiettivi»

La candidata del centrodestra illustra le sue idee su lavoro, infrastrutture, economia. E sulla Sanità dice: «Vogliamo continuare l’opera cominciata da Occhiuto, puntando anche sulla formazione»
Giuseppe Dell'Aquila
16 settembre 2025
Ore 13:10
Regionali, Aiello (Fi): «Restituire peso politico all'area centrale della Calabria, questo uno dei miei obiettivi»
L’analisi

Il silenzio di Wanda Ferro e il giallo dei reali rapporti fra Fratelli d’Italia e Roberto Occhiuto

Sin dall’inizio la Meloni si è mostrata tiepida verso la strategia del presidente di dimettersi per poi ricandidarsi. La Sottosegretaria agli Interni sembra essersi tuffata nella competizione elettorale più per spirito di partito che per convinzione e centellina le sue dichiarazioni
Massimo Clausi
16 settembre 2025
Ore 11:32
Il silenzio di Wanda Ferro e il giallo dei reali rapporti fra Fratelli d'Italia e Roberto Occhiuto
Elezioni regionali

Conte e Tridico a Soriano: «Qui la destra ha smantellato una sanità che funzionava. E l’ospedale di comunità ancora non si vede»

Il leader del M5s e il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria hanno fatta tappa nel Vibonese cominciando dal centro delle Preserre incontrando i cittadini che da anni si battono per il recupero del presidio sanitario locale
Tonino Raco
16 settembre 2025
Ore 11:09
Conte e Tridico a Soriano: «Qui la destra ha smantellato una sanità che funzionava. E l'ospedale di comunità ancora non si vede»
Esito amaro

Lucano fuori dalle regionali: «Non voglio arrendermi. Valuterò il ricorso al Consiglio di Stato»

L’europarlamentare commenta la sentenza di conferma dell’incandidabilità emessa dal Tar di Reggio Calabria: «Tutto mi sembra incredibile e assurdo»
Redazioni
15 settembre 2025
Ore 18:50
Lucano fuori dalle regionali: «Non voglio arrendermi. Valuterò il ricorso al Consiglio di Stato»
Regionali

«Otto concorsi e promesse ai precari, così fanno campagna elettorale»: le accuse del centrosinistra alla Provincia di Cosenza

La denuncia di Bianca Rende (Tridico presidente) e Giuseppe Giorno (M5s) contro Rosaria Succurro candidata alle regionali nella lista “Occhiuto presidente”. Mentre circola un audio in cui la presidente della Provincia promette risorse per i precari del “progetto Montagna”
Massimo Clausi
15 settembre 2025
Ore 17:56
«Otto concorsi e promesse ai precari, così fanno campagna elettorale»: le accuse del centrosinistra alla Provincia di Cosenza
L’intervento

Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, Campana e Pignataro: «La decisione del Tar ha il sapore del pregiudizio»

È quanto scrivono sullo stop alla candidatura del sindaco di Riace ed europarlamentare Avs da parte del Tribunale Amministrativo il portavoce di Europa Verde Calabria e il segretario regionale di Sinistra Italiana
Redazione Politica
15 settembre 2025
Ore 17:45
Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, Campana e Pignataro: «La decisione del Tar ha il sapore del pregiudizio»
Regionali

Cosenza, il Pd suona la carica: «Batteremo Occhiuto e la sua finta idea di Calabria»

Presentazione dei candidati della circoscrizione Nord. Bruno Bossio sul palco con la kefiah, Madeo cita Paola Cortellesi, Iacucci rivendica le sue origini rosse, mentre Capalbo invoca il cambio di classe dirigente tra i democrat
Antonio Clausi
15 settembre 2025
Ore 17:22
Cosenza, il Pd suona la carica: «Batteremo Occhiuto e la sua finta idea di Calabria»
Parlano i candidati

Regionali, Salvatore Mascaro (Fa): «Corro da solo per dare voce a giovani e aree interne, la mia sfida è una Calabria unita»

Il candidato di Forza Azzurri per Occhiuto Presidente punta su sanità di prossimità, infrastrutture, lavoro giovanile e turismo: «Non servono proclami, ma scelte coraggiose e concrete per fermare lo spopolamento e rilanciare la nostra terra».
Giuseppe Dell'Aquila
15 settembre 2025
Ore 16:00
Regionali, Salvatore Mascaro (Fa): «Corro da solo per dare voce a giovani e aree interne, la mia sfida è una Calabria unita»
Incandidabile

Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, il Tar conferma lo stop alla candidatura

La sentenza boccia uno dei due ricorsi d’urgenza presentati dall’Alleanza Verdi Sinistra che lo aveva candidato nelle Circoscrizioni Nord e Sud. Il sindaco di Riace ha detto che vuole imbarcarsi per la Palestina
Antonio Clausi
15 settembre 2025
Ore 14:52
Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, il Tar conferma lo stop alla candidatura
Regionali Calabria

Enza Bruno Bossio inaugura il punto incontro a Cosenza e attacca Occhiuto: «Ha fallito, serve una Calabria più giusta ed efficiente»

La candidata democratica apre il comitato su Corso Mazzini e ribadisce le priorità: mobilità, sanità, diritti e lavoro
Redazione
15 settembre 2025
Ore 14:04
Enza Bruno Bossio inaugura il punto incontro a Cosenza e attacca Occhiuto: «Ha fallito, serve una Calabria più giusta ed efficiente»
La polemica

Regionali, Baldino replica a Caputo: «Avete smantellato la sanità pubblica, attendiamo risposte nel merito»

La deputata del M5s replica al candidato del centrodestra: «Si preoccupi dei 75mila che ha contribuito a far scappare dalla Calabria, Occhiuto invece si confronti con dati alla mano»
Redazione Politica
15 settembre 2025
Ore 13:54
Regionali, Baldino replica a Caputo: «Avete smantellato la sanità pubblica, attendiamo risposte nel merito»
Scontri politici

Pd Calabria: «Occhiuto altera la realtà, la scuola rivela lo spopolamento»

I dem denunciano il calo degli studenti e parlano di emorragia demografica che mette a rischio il futuro dei territori
Redazione
15 settembre 2025
Ore 13:49
Pd Calabria: «Occhiuto altera la realtà, la scuola rivela lo spopolamento»
L’intervista

Regionali, Barbuto (M5s): «Le mie priorità? Tutela dell’ambiente, sanità efficiente, lavoro per i giovani»

La candidata del M5s parla delle emergenze del territorio e di come intende muoversi se dovesse ottenere uno scranno a Palazzo Campanella: «Accoglierò tutte le istanze che mi verranno segnalate»
Giuseppe Dell'Aquila
15 settembre 2025
Ore 13:43
Regionali, Barbuto (M5s): «Le mie priorità? Tutela dell'ambiente, sanità efficiente, lavoro per i giovani»
Campagna elettorale

Regionali, Caputo (FI): «Tridico candida esponente del primo gruppo della sanità privata»

L’ex vicepresidente di Palazzo Campanella che corre nella lista Occhiuto Presidente si rivolge alla parlamentare M5S Vittoria Baldino: «State conducendo una campagna elettorale indegna»
Redazione
15 settembre 2025
Ore 10:46
Regionali, Caputo (FI): «Tridico candida esponente del primo gruppo della sanità privata»
La nota

TFR non pagato, Tavernise (M5S): La dignità degli ex lavoratori dei Consorzi di Bonifica non ha scadenza 

«Le notizie che arrivano in queste ore, riguardo allo stanziamento dei fondi con scadenza a ridosso del voto del 5 e 6 ottobre, suonano come una vera e propria mossa elettorale spudorata»
Redazione
15 settembre 2025
Ore 10:10
TFR non pagato, Tavernise (M5S): La dignità degli ex lavoratori dei Consorzi di Bonifica non ha scadenza
