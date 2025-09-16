Social
Sport
Il Crotone in amministrazione giudiziaria

Siamo allo sport co il calcio e la bufera abbattutasi sul Crotone, finito in amministrazione giudiziaria per un anno: la ‘ndrangheta avrebbe influenzato security e ingressi allo stadio. Emessi anche 17 daspo.

16 settembre, 2025
Amministrazione giudiziaria

Crotone Calcio, le attenzioni dei Papaniciari e gli intrecci pericolosi ricostruiti dall’inchiesta Glicine

I passaggi chiave delle indagini partite nel 2018 che ipotizza un sistema clientelare radicato nel tessuto politico-imprenditoriale. La società dei Vrenna: «Non è un provvedimento punitivo»
Crotone Calcio, le attenzioni dei Papaniciari e gli intrecci pericolosi ricostruiti dall’inchiesta Glicine\n
primo punto

Serie D, il Sambiase rimanda ancora la prima vittoria in campionato. Lio: «Con un po' di fortuna in più, l'avremmo portata a casa»

Il tecnico giallorosso dopo il pari interno contro il Castrum Favara: «Domenica ho giocato con quattro under ma ho una rosa di 25-26 giocatori e devo cercare di farli girare tutti»
Vincenzo Primerano
Serie D, il Sambiase rimanda ancora la prima vittoria in campionato. Lio: «Con un po' di fortuna in più, l'avremmo portata a casa»\n
Nuova stagione

Prima Categoria, la Lnd Calabria rende nota la suddivisione dei 4 gironi: 62 le squadre ai nastri di partenza

Saranno sedici le squadre nei gironi A e D, mentre quindici in quelli B e D. Si parte il prossimo 28 settembre con la prima giornata
Vincenzo Primerano
Prima Categoria, la Lnd\u00A0Calabria rende nota la suddivisione dei 4\u00A0gironi: 62 le squadre ai nastri di partenza\n
La presentazione

A Reggio la festa neroarancio e tanta voglia di vincere con la Redel Pallacanestro Viola 

VIDEO | La squadra di Basket, con atleti e staff, si è presentata alla Città nell’ambito del festival del Gelato artigianale Scirubetta. Grande carica ed entusiasmo accompagnano questa nuova stagione
Anna Foti
A Reggio la festa neroarancio e tanta voglia di vincere con\u00A0la Redel Pallacanestro Viola\u00A0\n

Esordienti

Vibo capitale del karate: tutto pronto per le gare di qualificazione al Campionato italiano

Atleti provenienti da tutta la regione potranno cimentarsi nelle varie competizioni di specialità del karate sportivo. Appuntamento al Pala Borsellino
Redazione
16 settembre 2025
Ore 08:29
Vibo capitale del karate: tutto pronto per le gare di qualificazione al Campionato italiano\n
pari e patta

Eccellenza, inizia con un pari la stagione della Palmese. Bracco: «Nel complesso, vediamo il bicchiere mezzo pieno»

Il tecnico neroverde dopo il pari contro la DB Rossoblù Luzzi: «Devo dire grazie ai ragazzi se lo spirito dopo le gare di Coppa è cambiato»
Vincenzo Primerano
16 settembre 2025
Ore 08:19
Eccellenza, inizia con un pari la stagione della Palmese. Bracco: «Nel complesso, vediamo il bicchiere mezzo pieno»\n
L’intervista

Eccellenza, la Rossanese inizia col “brivido”. Aloisi: «Vincere al 97’? Consolida il gruppo»

I rossoblù conquistano i primi 3 punti in campionato contro il Brancaleone, con un gol su punizione di Barbieri negli ultimi minuti. Il tecnico sottolinea la determinazione della squadra e l’importanza del pubblico: «Il pareggio non lo meritavamo»
Francesco Roberto Spina
16 settembre 2025
Ore 05:04
Eccellenza, la Rossanese inizia col “brivido”. Aloisi: «Vincere al 97’? Consolida il gruppo»\n
La sorpresa

Cosenza, bravo Contiliano: il centrocampista sorprende in positivo

Avrebbe potuto giocare a basket, sport nel quale aveva iniziato e dove la mamma è stata una giocatrice professionista ai massimi livelli italiani per diversi anni
Alessandro Storino
16 settembre 2025
Ore 04:40
Cosenza, bravo\u00A0Contiliano: il centrocampista sorprende in positivo
11 in campo

Catanzaro, ritornano i sintomi della pareggite. Polito a LaC: «Siamo una squadra giovane, serve pazienza»

Ospite a 11 in Campo il direttore sportivo giallorosso: «La società mi ha chiesto di abbassare l'età media e creare plusvalenze»
Vincenzo Primerano
15 settembre 2025
Ore 21:00
Catanzaro, ritornano i sintomi della pareggite. Polito a LaC: «Siamo una squadra giovane, serve pazienza»\n
La tragedia

Sci, è morto dopo due giorni di coma il discesista azzurro Matteo Franzoso

L’incidente dello sciatore italiano è avvenuto in allenamento a Santiago del Cile. A darne la notizia i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica Fisi e il presidente federale
Redazione Sport
15 settembre 2025
Ore 18:23
Sci, è morto dopo due giorni di coma il discesista azzurro\u00A0Matteo Franzoso\n
Beach volley

Corigliano Rossano incorona i campioni d’Europa Under-18 di beach volley

VIDEO |  Trionfo per la Grecia tra le ragazze e Germania tra i ragazzi. L’Italia conquista un bronzo storico. I promotori: «Vetrina di livello per la Calabria»
Matteo Lauria
15 settembre 2025
Ore 16:05
\n\nCorigliano Rossano incorona i campioni d’Europa Under-18 di beach volley\n
i migliori

Promozione B top 11, il giovane Romano  fa innamorare il Taurianova: doppietta. Wilson entra e regala il successo a Snc Soverato

A centrocampo buone le prestazioni di Pasini della Pro Pellaro e di Motta (quest’ultimo in gol) dell’Ardore. Kebe, difensore-goleador. La migliore formazione della prima giornata
Vincenzo Primerano
15 settembre 2025
Ore 16:00
Promozione B top 11, il giovane Romano\u00A0 fa innamorare il Taurianova: doppietta. Wilson entra e regala il successo a Snc Soverato\n
Il fenomeno

Atletica, Duplantis conquista l’oro nel salto con l’asta: l’”uomo volante” supera i 6.30 metri ai Mondiali di Tokyo

Nella competizione iridata l'astista svedese si migliora al terzo tentativo e ottiene il suo quattordicesimo record del mondo
Redazione Sport
15 settembre 2025
Ore 15:57
Atletica, Duplantis conquista l’oro nel salto con l’asta: l’”uomo volante”\u00A0supera i\u00A06.30 metri ai Mondiali di Tokyo
La rubrica di LaC Sport

Promozione A, Rende e Rocca di Neto in grande spolvero: la Top 11 della prima giornata

I biancorossi di mister Caruso conquistano i 3 punti a Sersale con l’argentino Steger sugli scudi. I crotonesi fanno loro il derby contro il Cotronei. Tra i migliori Lentini (Corigliano), Cardamone (Bisignano) e Nicoletti (Morrone)
Francesco Roberto Spina
15 settembre 2025
Ore 15:09
Promozione A, Rende e Rocca di Neto in grande spolvero: la Top 11 della prima giornata\n
pari e patta

Promozione B, la Pro Pellaro resiste (con un uomo in meno) al Gioiosa Ionica. Aquilino: «Solo applausi ai miei ragazzi»

Il tecnico bianconero dopo il pari per 2-2 nei primi 90 minuti del campionato: «L'espulsione e il subitaneo gol loro avrebbe tagliato le gambe a chiunque, noi però abbiamo resistito»
Vincenzo Primerano
15 settembre 2025
Ore 13:00
Promozione B, la Pro Pellaro resiste (con un uomo in meno) al Gioiosa Ionica. Aquilino: «Solo applausi ai miei ragazzi»\n
pari e patta

Promozione B, il Gioiosa Ionica spreca all'esordio. Logozzo: «Dobbiamo essere più cinici e meno frettolosi»

Inizia con un pari per 2-2 la stagione biancorossa. L’allenatore mette tutti in guardia: «Non possiamo commettere errori difensivi, perché poi li paghiamo»
Vincenzo Primerano
15 settembre 2025
Ore 12:00
Promozione B, il Gioiosa Ionica spreca all'esordio. Logozzo: «Dobbiamo essere più cinici e meno frettolosi»\n
vittoria giallorossa

Eccellenza, l'Isola Capo Rizzuto rispetta il pronostico d'esordio. Gregorace: «Le risposte dobbiamo darle a Rosarno»

Il tecnico giallorosso dopo il successo con un rotondo 3-0 contro il Cittanova: «Siamo una squadra giovane e nuova, abbiamo bisogno di tempo»
Vincenzo Primerano
15 settembre 2025
Ore 11:00
Eccellenza, l'Isola Capo Rizzuto rispetta il pronostico d'esordio. Gregorace: «Le risposte dobbiamo darle a Rosarno»\n
buona la prima

Eccellenza, il Praiatortora stende 2-1la Gioiese all'esordio. Viscardi: «Cinici nel primo tempo ed esperti nella ripresa»

Il club tirrenico trova il primo successo stagionale in trasferta. Il tecnico: «Sappiamo che c'è da migliorare e da lavorare giorno dopo giorno»
Vincenzo Primerano
15 settembre 2025
Ore 10:00
Eccellenza, il Praiatortora stende 2-1la Gioiese all'esordio. Viscardi: «Cinici nel primo tempo ed esperti nella ripresa»\n
Dream team

Top 11 di Eccellenza, Angotti stende la Virtus Rosarno e si prende subito la scena. Una staffilata di Barbieri regala la vittoria alla Rossanese

Straripante l’esordio dello Stilomonasterace che schianta il Soriano-Fabrizia con Mena e Waller. De Nisi evita la sconfitta alla DB Rossoblù Luzzi. Ecco i migliori undici della prima giornata del massimo campionato regionale
Vincenzo Primerano
15 settembre 2025
Ore 09:56
Top 11 di Eccellenza, Angotti stende la Virtus Rosarno e si prende subito la scena. Una staffilata di Barbieri regala la vittoria alla Rossanese\n
blitz neroverde

Promozione B, buona la prima per il Capo Vaticano che batte il Taverna. Marturano: «Bravi a sfruttare la doppia espulsione»

Prima vittoria per il tecnico neroverde, che parla dopo il 2-1 in trasferta: «Siamo chiaramente indietro, per tale motivo questi punti fanno morale»
Vincenzo Primerano
15 settembre 2025
Ore 09:00
Promozione B, buona la prima per il Capo Vaticano che batte il Taverna. Marturano: «Bravi a sfruttare la doppia espulsione»\n
debutto felice

Promozione B, parte col piede giusto la stagione del Snc-Soverato. Sisi: «Non possiamo sprecare tutte quelle occasioni»

Il tecnico parla dopo il successo per 1-0 sul Pizzo: «Abbiamo sbagliato l'inverosimile. Ciò ci insegna a rimanere con i piedi per terra»
Vincenzo Primerano
15 settembre 2025
Ore 08:00
Promozione B, parte col piede giusto la stagione del\u00A0Snc-Soverato. Sisi: «Non possiamo sprecare tutte quelle occasioni»\n
esordio felice

Eccellenza, primi 3 punti stagionali per la Reggioravagnese. Candido: «Approccio buono, bisogna migliorare in fase di possesso»

Il tecnico del club amaranto: «La nostra è una squadra molto giovane e dunque con ampi margini di miglioramento»
Vincenzo Primerano
15 settembre 2025
Ore 07:00
Eccellenza, primi 3 punti stagionali per la Reggioravagnese. Candido: «Approccio buono, bisogna migliorare in fase di possesso»\n
impatto devastante

Eccellenza, esordio straripante per lo Stilomonasterace. Papaleo: «Meglio di così non si poteva»

Il tecnico dopo l'1-3 rifilato al Soriano-Fabrizia: «Mi aspettavo una prestazione così, ma la strada è ancora lunga»
15 settembre 2025
Ore 06:00
Eccellenza, esordio straripante per lo Stilomonasterace. Papaleo: «Meglio di così non si poteva»\n
Festa tricolore

Atletica, ancora un italiano sul podio ai Mondiali di Tokyo: Iliass Aouani conquista la medaglia di bronzo nella maratona

È la quarta medaglia ottenuta dalla spedizione azzurra con il 29enne che trova la lucidità e la forza per chiudere la gara dietro il tanzaniano Alphonce Simbu (2h09’48”) e il tedesco Amanal Petros (2h09’48)
Francesco Oliverio
15 settembre 2025
Ore 05:09
Atletica, ancora\u00A0un italiano sul podio ai Mondiali di Tokyo: Iliass Aouani conquista la medaglia di bronzo nella maratona\n
