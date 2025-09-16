Il Crotone in amministrazione giudiziaria

Siamo allo sport co il calcio e la bufera abbattutasi sul Crotone, finito in amministrazione giudiziaria per un anno: la ‘ndrangheta avrebbe influenzato security e ingressi allo stadio. Emessi anche 17 daspo.
A Vibo Valentia si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Antonio Parillo, che prende il posto del colonnello Luca Toti trasferito a Roma per un prestigioso incarico al ministero della Difesa.
I rossoblù conquistano i primi 3 punti in campionato contro il Brancaleone, con un gol su punizione di Barbieri negli ultimi minuti. Il tecnico sottolinea la determinazione della squadra e l’importanza del pubblico: «Il pareggio non lo meritavamo»
I biancorossi di mister Caruso conquistano i 3 punti a Sersale con l’argentino Steger sugli scudi. I crotonesi fanno loro il derby contro il Cotronei. Tra i migliori Lentini (Corigliano), Cardamone (Bisignano) e Nicoletti (Morrone)
Straripante l’esordio dello Stilomonasterace che schianta il Soriano-Fabrizia con Mena e Waller. De Nisi evita la sconfitta alla DB Rossoblù Luzzi. Ecco i migliori undici della prima giornata del massimo campionato regionale
È la quarta medaglia ottenuta dalla spedizione azzurra con il 29enne che trova la lucidità e la forza per chiudere la gara dietro il tanzaniano Alphonce Simbu (2h09’48”) e il tedesco Amanal Petros (2h09’48)