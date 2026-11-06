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Politica

FDI, dagli attacchi a Stasi al silenzio che fa rumore

Nei giorni successivi all'arresto di Flavio Stasi il partito della premier Meloni, Fratelli d'Italia, ha attaccato senza sosta il sindaco di Corigliano-Rossano. Dopo l'uscita dai domiciliari stabilita ieri dal GIP, però, nessun commento dai meloniani.

6 novembre, 2026
Scenari

Il possibile rinvio a giudizio di Roma potrebbe spingere Roberto Occhiuto a candidarsi alle Politiche: ecco perché

In un primo momento non ci saranno conseguenze politiche rilevanti dopo l’indiscrezione del “Fatto Quotidiano” rilanciate dallo stesso Occhiuto. Riflessi anche sulla corsa verso la segreteria nazionale di Forza Italia

Il possibile rinvio a giudizio di Roma potrebbe spingere Roberto Occhiuto a candidarsi alle Politiche: ecco perché
L’analisi

Tra inchieste e maggioranze in bilico: la grande crisi dei sindaci calabresi del centrosinistra

L’indagine che ha visto coinvolto Flavio Stasi a Corigliano Rossano ha anche aperto un problema politico con i suoi alleati. Paradossalmente il più tranquillo sembra il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che una maggioranza non l’ha mai avuta
Massimo Clausi
Tra inchieste e\u00A0maggioranze in bilico:\u00A0la grande crisi dei sindaci calabresi del centrosinistra\n
Il comunicato

Inchiesta Ginestra, il M5S: «Bene la collaborazione di Stasi con la magistratura inquirente»

Il Movimento Cinque Stelle Calabria rompe il silenzio sulla vicenda giudiziaria che coinvolge sindaco di Corigliano Rossano, agli arresti domiciliari con l’accusa di voto di scambio politico mafioso: «Auspichiamo che riesca a chiarire quanto prima la propria posizione»
Redazione
Inchiesta Ginestra, il M5S: «Bene la collaborazione di Stasi con la magistratura inquirente»\n
Diritto alla salute

Sanità, Irto attacca il Governo: «Meno risorse al pubblico e più spazio ai privati, il Mezzogiorno rischia di pagare il prezzo più alto»

Il segretario del Pd Calabria denuncia il definanziamento del Servizio sanitario nazionale e i ritardi nella prevenzione: «In Calabria adesione agli screening troppo bassa. La salute non può diventare un privilegio per ricchi»
Redazione
Sanità, Irto attacca il Governo: «Meno risorse al pubblico e più spazio ai privati, il Mezzogiorno rischia di pagare il prezzo più alto»\n

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Politica

Revoca domiciliari a Lucisano e Stasi: «Grazie a tutti»

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Serve un'auto, appello per una bimba malata di leucemia

6 novembre 2026
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6 novembre 2026
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6 novembre 2026
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6 novembre 2026
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6 novembre 2026
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Vibo Marina, al via la riqualificazione delle banchine

6 novembre 2026
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Politica

Revoca domiciliari a Lucisano e Stasi: «Grazie a tutti»

6 novembre 2026
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Cronaca

Serve un'auto, appello per una bimba malata di leucemia

6 novembre 2026
Ore 12:34
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L’affondo

Alecci attacca Occhiuto: «La Calabria dei ristoranti stellati non esiste, tante famiglie hanno il frigorifero vuoto»

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale denuncia il divario con il resto d’Italia su povertà, lavoro, sanità e trasporti. «Il presidente scenda dalla Luna e torni a vivere la realtà dei calabresi»
Redazione
6 novembre 2026
Ore 11:28
Alecci attacca Occhiuto: «La Calabria dei ristoranti stellati non esiste, tante famiglie hanno il frigorifero vuoto»\n
La scelta

Scossone nel Pd a Vibo: Gernando Marasco si dimette da segretario cittadino del partito

Motivazioni personali alla base della scelta ma anche «mancanza di stimoli che spinge a farsi da parte per rilanciare l’azione del circolo»
S. M.
6 novembre 2026
Ore 09:24
Scossone nel Pd a Vibo: Gernando Marasco si dimette da segretario cittadino del partito\n
I nostri format

Dai tradimenti in politica al ritorno in libertà di Stasi: il sindaco di Corigliano Rossano questa sera a Perfidia

La Sleal Politik è il tema della puntata: mentre deputati e senatori si spostano, a rimetterci sono i cittadini. Ampia finestra dedicata alla vicenda giudiziaria del primo cittadino che sarà intervistato da Antonella Grippo: appuntamento alle 21,30
Redazione Politica
6 novembre 2026
Ore 07:50
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Parla il ministro

Lollobrigida: «Mai così tanti investimenti per l’agricoltura». La scommessa del Governo sul ritorno alla terra e sul futuro del Sud

A Cinque Minuti su Rai 1 il ministro rivendica la portata storica di ColtivaItalia, il provvedimento da oltre 1,18 miliardi approvato dal Parlamento. Dietro le cifre un disegno politico più ambizioso: restituire centralità economica alle campagne, ridurre la dipendenza dalle importazioni e contrastare lo spopolamento delle aree interne
Franco Gemoli
6 novembre 2026
Ore 07:38
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Sfida per Palazzo Chigi

Conte e Schlein, dai sondaggi alle primarie: il consenso dell’ex premier e la partita che può favorire la leader del Pd

Lab21 assegna a Conte il 41,8% delle preferenze per la leadership contro il 27,2% di Schlein, mentre nella simulazione delle primarie dell'istituto Noto la segretaria democratica è avanti 49 a 46. Il nuovo sondaggio Only Numbers evidenzia però una fragilità più profonda: quasi il 45% degli elettori progressisti non considera coesa la coalizione. Tra consenso personale, organizzazione territoriale e capacità di mobilitazione, la sfida per Palazzo Chigi resta aperta.
Redazione Politica
6 novembre 2026
Ore 05:45
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Paradossi

Case gratis a chi si trasferisce nei borghi, intanto l’Aterp è alle prese con carenze d’organico e difficoltà finanziarie

Con il bando Ripopola Calabria ci sono 50 abitazioni nei borghi che si possono avere gratis per dieci anni. Nell’ente regionale invece su 245 dipendenti previsti, oggi ne ha solo 110; il rendiconto 2025 evidenzia canoni non riscossi per 80 milioni. La polemica di De Cicco e l’interrogazione della Scutellà
Massimo Clausi
6 novembre 2026
Ore 05:15
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Protesta con metodo

Astensione e disinteresse non sono destino (neanche per la Calabria): cosa ci insegnano Serbia, Brasile e Israele

Perché le piazze italiane non riescono a coinvolgere chi resta fuori? Dalla mobilitazione degli studenti serbi alla partecipazione record alle urne, tre esperienze internazionali indicano una strada: trasformare la protesta in un metodo capace di riaccendere la democrazia. Anche in Calabria
Rocco Sicoli*
5 novembre 2026
Ore 18:56
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la tre giorni

Diplomazia scientifica e crescita: da Reggio Calabria la nuova strategia dell'Italia nel mondo

Alla Conferenza annuale degli addetti scientifici, spaziali e agricoli, il ministro Tajani traccia le linee guida per l'internazionalizzazione della ricerca, l'innovazione tecnologica e il riscatto del Mezzogiorno come hub strategico nel Mediterraneo
Claudio Labate
5 novembre 2026
Ore 15:58
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L’accusa

Autonomia differenziata, Irto attacca il governo: «A rischio l’unità nazionale e il futuro del Sud»

Il senatore calabrese del Pd chiede di sospendere le intese con le Regioni e un esame parlamentare dei rilievi di costituzionalità: «Meloni scelga tra la Costituzione e gli accordi con la Lega»
Redazione Politica
5 novembre 2026
Ore 15:29
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La conferenza

Tajani a Reggio: «Il made in Italy passa anche dalla diplomazia scientifica. In Calabria un accordo con la Nasa»

Il ministro per gli affari esteri chiude la tra giorni della conferenza degli esperti scientifici e firmerà il protocollo d’intesa con il CNR
Clab
5 novembre 2026
Ore 12:15
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Valanga blu

Il “compagno” Occhiuto suona il de profundis per Trump ma parla a Meloni (e Vannacci): «No alla destra populista»

Il presidente della Calabria analizza il voto delle elezioni di midterm negli Stati Uniti e ne trae una lezione per l’Italia: «Aprire le porte agli estremisti potrebbe farci vincere ma non governare, la premier non ceda. È l’occasione per un grande reset» 
Redazione Politica
5 novembre 2026
Ore 10:22
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L'America al bivio

Alan Friedman a LaC TV: «Gli americani hanno detto basta a Trump, ma rimarrà alla Casa Bianca per altri due anni»

Il giornalista e scrittore americano ospite di Franco Laratta a I giorni della storia dopo la vittoria dei democratici nelle elezioni di metà mandato: «Non votavano per i democratici, votavano contro Trump». Il parallelo con le grandi crisi del Novecento, il richiamo a Lincoln e l'avvertimento sulla fragilità delle istituzioni americane.
Franco Gemoli
5 novembre 2026
Ore 09:38
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Le dichiarazioni

“Ripopola Calabria”, l'affondo di Talerico: «Venti milioni per pochi residenti mentre le famiglie aspettano aiuti»

Il componente della segreteria regionale di Forza Italia contesta il piano che prevede cinquanta abitazioni gratuite per dieci anni: «Risorse da destinare a imprese, occupazione e sostegno agli affitti»
Redazione politica
5 novembre 2026
Ore 07:15
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Senza cure

Sanità, tutte le Regioni bocciano la manovra: anche Occhiuto chiede più fondi per la Calabria, ma a bassa voce

La Conferenza delle Regioni giudica insufficienti le risorse stanziate dal governo, con il centrodestra schierato insieme all'opposizione. Per la Calabria, ancora in piano di rientro e ultima nei punteggi Lea, la partita è particolarmente delicata. E il governatore è chiamato a chiarire quanto intende insistere con Roma
Redazione Economia
5 novembre 2026
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L’idea

Calabria, case gratis per 10 anni a chi si trasferisce nei borghi: Occhiuto presenta il progetto e le abitazioni disponibili

VIDEO | Messi a disposizione 50 immobili in 26 comuni della regione. Abitazioni ristrutturate con fondi pubblici e concesse gratuitamente ai nuovi residenti: ecco alcune delle opportunità presenti sul portale
Gp. C.
4 novembre 2026
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Occhiuto e l’inchiesta romana, il Pd: «Basta attacchi alla magistratura e garantismo a convenienza»

I dem calabresi attaccano il presidente della Regione dopo il reel su una possibile richiesta di rinvio a giudizio: «Ci si difende nel procedimento, non dal procedimento. Dovrebbe conoscere questa regola»
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Reggio, Fratelli d'Italia nomina Peppe Neri nuovo commissario cittadino

Il partito apre una nuova fase politica e organizzativa sul territorio reggino. L'obiettivo del neo commissario è rafforzare il radicamento locale e costruire un'agenda di proposte in sinergia con le istituzioni e il sindaco Cannizzaro
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L’accusa

Patrimoniale e ritorno al reddito di cittadinanza, Nesci attacca il Campo Largo: «Vogliono mettere le mani nelle tasche degli italiani»

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia boccia le proposte attribuite ad Avs e Movimento 5 Stelle e difende la politica economica del Governo Meloni: «Noi puntiamo su crescita, lavoro e conti in ordine, non sull’assistenzialismo»
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Verso le politiche

Campo largo, Nesci attacca le proposte economiche del centrosinistra: «Patrimoniale e reddito di cittadinanza rischiano di pesare sui conti pubblici»

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR critica le anticipazioni sul programma della coalizione progressista e rivendica le misure fiscali adottate dal Governo Meloni
Redazione
4 novembre 2026
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Nasce ufficialmente Sud chiama Nord Giovani: al via il radicamento nazionale

Albert Finocchiaro alla guida del movimento giovanile. Parte la fase di organizzazione territoriale, raccolta delle adesioni e tesseramento in tutta Italia
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