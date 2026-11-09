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Cosenza a Monopoli: finisce senza gol

Il Cosenza torna da Monopoli con un punto e tanti rimpianti. Finisce 0-0, con i rossoblù che giocano, creano occasioni ma non riescono a trovare il gol della vittoria.

9 novembre, 2026
verso il big match

Serie D, il Sambiase si gode il primato e sfida la Reggina. Lio: «A Reggio per giocarcela, nessuno avrebbe scommesso un euro»

Il tecnico giallorosso elogia la squadra dopo il 2-0 al Ragusa che vale la conferma in vetta e parla anche del derby di domenica prossima: «Loro sono i più forti, ma faremo di tutto per rendergli la vita dura»
Serie D, il Sambiase si gode il primato e sfida la Reggina. Lio: «A Reggio per giocarcela, nessuno avrebbe scommesso un euro»\n
il testa-coda

Serie D, Sambiase senza freni: 2-0 al Ragusa e vetta confermata. Ora l'attesissimo scontro diretto con la Reggina

Tutto facile per i giallorossi nell'undicesima giornata: Waller e Sueva archiviano la pratica nei primi venti minuti. La squadra di mister Lio mantiene la testa della classifica in coabitazione con gli amaranto
Vincenzo Primerano
Serie D, Sambiase senza freni: 2-0 al Ragusa e vetta confermata. Ora l'attesissimo scontro diretto con la Reggina\n
pari e patta

Eccellenza, sesto utile di fila per la Deliese. Parentela: «Punto buono, ma dovevamo sfruttare le occasioni»

Il pari a reti bianche contro il Gioiosa Ionica permette ai pianigiani di blindare il secondo posto a -3 dalla vetta. Il tecnico: «Orgoglioso della prestazione dei ragazzi, abbiamo dato tutto pur in emergenza fisica»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, sesto utile di fila per la Deliese. Parentela: «Punto buono, ma dovevamo sfruttare le occasioni»\n
Il commento

Il Cosenza ci prova, Energe non sfonda: a Monopoli finisce senza gol

I rossoblù costruiscono occasioni ma non trovano il guizzo decisivo. Rizzo risponde presente, Palmieri costretto al cambio dopo uno scontro di gioco
Redazione
Il Cosenza ci prova, Energe non sfonda: a Monopoli finisce senza gol\n

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Ore 11:34
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segnali di crescita

Promozione B, il Melito vede la luce a Gallico. Manganaro frena: «Col lavoro ne usciremo, ma piedi per terra»

Poker gialloblù al Val Gallico (2-4) e terzo risultato utile consecutivo per i ragazzi di mister Sasà Manganaro. Il tecnico si gode il momento ma avverte: «Non eravamo brocchi prima e non siamo fenomeni ora, serve ancora tanta concentrazione»
Vincenzo Primerano
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bilancio positivo

Eccellenza, la Palmese rallenta la capolista. Brasile: «Lo 0-0 non racconta la gara, poteva finire anche 4-4»

I neroverdi fermano la lanciatissima Dbr Luzzi e restano a ridosso della zona playoff. Il tecnico promuove la squadra: «Bilancio assolutamente positivo, strada giusta per raggiungere la salvezza in anticipo»
Vincenzo Primerano
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Nel prossimo turno, domenica alle ore 16, gli amaranto cercheranno il riscatto sul difficilissimo campo del Fano
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Cosenza, periodo incoraggiante: sono 8 punti nelle ultime 5 partite

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Nell'undicesima giornata tris di successi per il terzetto di testa: Reggina, Sambiase e Vibonese non sbagliano un colpo. Serata no per il Praiatortora, sconfitto dal Trapani, e per i biancoverdi travolti a Milazzo
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Serie D, Vibonese inarrestabile: Castrum Favara battuto (1-2) e ottavo risultato utile centrato

I rossoblù conquistano la terza vittoria di fila con il successo firmato da Marsico e Cosendey. La squadra di Marra si consolida al terzo posto, a sole due lunghezze da Reggina e Sambiase
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La squadra di Marchionni archivia la pratica siciliana nei primi 45 minuti e consolida il primato in classifica
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Il tecnico biancoazzurro valuta positivamente lo 0-0 di Pizzo ma striglia i suoi sotto porta: «Creiamo tanto ma dobbiamo essere più cinici. Salvezza? Sono tranquillo e fiducioso»
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Promozione A, tutti all’inseguimento del Cassano: Soccer Montalto e Cotronei sognano il sorpasso

Il nono turno accende la corsa al vertice. Cassano Sybaris e Soccer sono appaiate a 19 punti, mentre il Cotronei, a quota 18, sfida proprio la squadra della Sibaritide e punta al sorpasso. Occhi anche su Rocca di Neto-Corigliano. Ieri due gli anticipi
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