Politica
Reggio Calabria, Fitto spiega le strategie europee ai giovani

Il vice presidente della Commissione europea Raffaele Fitto e il giornalista Francesco Verderami hanno dialogato a Reggio Calabria sulle opportunità messe in campo da Bruxelles per i giovani nell’ambito di una iniziativa voluta dall’associazione L’Orodicalabria presieduta da Ernesto Magorno. Fitto, che ha promosso la Zes unica, ha Illustrato anche le nuove strategie in arrivo per le aree interne.

26 agosto, 2025
raffaele fitto · REGGIO CALABRIA
L'incontro

Fitto a Reggio spiega l’Europa ai giovani: «Creerà le condizioni per non costringervi a lasciare la Calabria»

Il vice presidente della Commissione europea e il giornalista Francesco Verderami nella città dello Stretto per dialogare sulle opportunità messe in campo da Bruxelles: «La Zes unica? Non è vero che non funziona, i numeri sono positivi»
Fitto a Reggio spiega l’Europa ai giovani: «Creerà le condizioni per non costringervi a lasciare la Calabria»\n
Il sostegno

Regionali, l’endorsement di Stasi (con vista su Palazzo Campanella): «Pancia a terra a sostegno di Pasquale Tridico»

Il sindaco di Corigliano Rossano, tra i papabili alla candidatura a presidente nelle scorse settimane è pronto alla campagna elettorale (con Avs). «In Calabria serve una classe dirigente nuova, coraggiosa, vicina alla nostra gente. Il centrodestra ci ha sottratto ogni prospettiva»
Luca Latella
Regionali, l’endorsement di Stasi (con vista su Palazzo Campanella): «Pancia a terra a sostegno di Pasquale Tridico»\n
Elezioni

Regionali Calabria, Toscano: «Tridico e Occhiuto usano la paura per entrare nelle grazie dei padroni dell'Ue»

Il candidato alla Presidenza della Regione per Democrazia Sovrana e Popolare attaca gli avversari: «Non litigano per far trionfare un'idea politica perché di idee non ne hanno. Si confrontano solo per guadagnare il posto di gestori di interessi esterni per conto terzi»
Redazione Politica
Regionali Calabria, Toscano: «Tridico e Occhiuto usano la paura per entrare nelle grazie dei padroni dell'Ue»\n
Propaganda live

Video, reel e attacchi social: Occhiuto punta il M5s. Ma cosa ci faceva nel cantiere dell’ospedale se si è dimesso? 

Dubbi sull’ultima performance del governatore: com’è entrato nell’area visto che non è più commissario alla sanità? Non è l’unica curiosità: in rete qualcuno fa circolare un video in cui il capogruppo Pd, Mimmo Bevacqua, chiede scusa ai calabresi: allora perché si ricandida?
Massimo Clausi
Video, reel e attacchi social: Occhiuto punta il M5s. Ma cosa ci faceva nel cantiere dell’ospedale se si è dimesso?\u00A0\n

Cronaca

Isola Capo Rizzuto rende l'ultimo saluto a Filippo Verterame

26 agosto 2025
Ore 12:43
Isola Capo Rizzuto rende l'ultimo saluto a Filippo Verterame
Cronaca

Praia a Mare, l'ultimo saluto ad Andrea De Lorenzo

26 agosto 2025
Ore 12:39
Praia a Mare, l'ultimo saluto ad Andrea De Lorenzo
Il commento

Cipolla rossa di Tropea Igp, Molinaro (FdI): «Non sia capro espiatorio di problematiche ambientali»

Il consigliere regionale: «Difendere il prodotto significa difendere la verità, il lavoro e la dignità di un’intera regione, perciò, occorre fornire subito informazioni rassicuranti perché i mercati devono fidarsi e comprare»
Redazione Politica
26 agosto 2025
Ore 13:35
Cipolla rossa di Tropea Igp, Molinaro (FdI): «Non sia capro espiatorio di problematiche ambientali»\n
Botta e risposta

Regionali, Conte: «La destra attacca Tridico che ha salvato un milione di poveri». Straface (Fi): «Se perde torna a Bruxelles?»

Il leader M5s risponde alle critiche di Delmastro e dei giornali di centrodestra al Reddito di cittadinanza. La consigliera regionale chiede al candidato del campo largo cosa farà in caso di sconfitta: «Vuole prendere in giro i calabresi»
Redazione Politica
26 agosto 2025
Ore 12:23
Regionali, Conte: «La destra attacca Tridico che ha salvato un milione di poveri». Straface (Fi): «Se perde torna a Bruxelles?»\n
Elezioni

Regionali, Tridico: «La sanità in Calabria fa acqua da tutte le parti, ci vorrebbe Emergency. Per noi è una priorità»

Il candidato del “campo largo” a Lamezia Terme per incontrare i leader della coalizione che lo sostiene: «Ho sentito Conte e Schlein, c'è un crescendo di entusiasmo attorno ai temi e al programma. C’è piena convergenza»
Redazione Politica
25 agosto 2025
Ore 16:28
Regionali, Tridico: «La sanità in Calabria fa acqua da tutte le parti, ci vorrebbe Emergency. Per noi è una priorità»\n
Campo largo

«Per le Regionali in Calabria avevamo proposto Stasi»: Bonelli (Avs) recrimina e chiede spazio a Pd e M5s

Il leader conferma l’appoggio a Tridico ma rivendica le capacità amministrative del sindaco di Corigliano Rossano. E avanza già qualche richiesta per la tornata amministrativa: «Ci sono Venezia e Torino...»
Redazione Politica
25 agosto 2025
Ore 07:13
«Per le Regionali in Calabria avevamo proposto Stasi»: Bonelli (Avs) recrimina e chiede spazio a Pd e M5s\n
Il voto d’autunno

Regionali, Orlandino Greco: «Il campo largo ostaggio del populismo M5s è un’armata Brancaleone»

Il leader di Italia del Meridione critica l’alleanza di centrosinistra e soprattutto un Pd «che si lascia trascinare senza reagire» in «un’alleanza contro natura tra garantisti di sinistra e giustizialisti grillini» 
Redazione
25 agosto 2025
Ore 05:25
Regionali, Orlandino Greco: «Il campo largo ostaggio del populismo\u00A0M5s è un’armata Brancaleone»\n
Elezioni regionali

Fdi punta a diventare il primo partito del centrodestra in Calabria: schiera tutti gli uscenti e i dirigenti provinciali

Riunione a Catanzaro Lido con Giovanni Donzelli per definire le candidature. Svanita l’ipotesi di far scendere in campo tutti i parlamentari calabresi, spazio agli uscenti tranne Peppe Neri e ai dirigenti di lungo corso
Massimo Clausi
24 agosto 2025
Ore 18:23
Fdi punta a diventare il primo partito del centrodestra in Calabria: schiera tutti gli uscenti e i dirigenti provinciali\n
Il post

«Ha fatto più lui in 4 anni che quanto è stato fatto in 40», Fi lancia la candidatura di Occhiuto

Il partito azzurro su X: «Dopo anni di immobilismo della sinistra, grazie al nostro buongoverno la Regione è tornata a crescere»
Redazione Politica
24 agosto 2025
Ore 12:55
«Ha fatto più lui in 4 anni che quanto è stato fatto in 40», Fi lancia la candidatura di Occhiuto\n
Calabria al voto

Elezioni regionali, Tridico parte da sanità e reddito di dignità: «Offriremo ai calabresi un progetto credibile»

L’eurodeputato, in un’intervista al Corriere della Sera, elenca le priorità programmatiche della coalizione di centrosinistra: «Basta con le disuguaglianze, non vogliamo più essere cittadini di Serie B»
Luca Falbo
24 agosto 2025
Ore 10:52
Elezioni regionali, Tridico parte da sanità e\u00A0reddito di dignità: «Offriremo ai calabresi un progetto credibile»\n
Verso le urne

Regionali, Conte lancia Tridico: «Persona giusta per far voltare pagina a una regione troppo spesso ostaggio di dinamiche clientelari»

Il presidente del Movimento Cinque Stelle su “X”: «La sua candidatura per la presidenza della Regione Calabria è il punto di partenza per il lavoro di una coalizione seria, che sfida il malgoverno del centrodestra»
Redazione Politica
24 agosto 2025
Ore 09:19
Regionali, Conte lancia Tridico:\u00A0«Persona giusta per far voltare pagina a una regione troppo spesso ostaggio di dinamiche clientelari»\n
elezioni

Regionali, Conte lancia Tridico: «Può liberare la Calabria dal clientelismo»

Il leader del Movimento cinque stelle tira la volata al candidato a governatore del centrosinistra: «A convincerlo ad accettare la sfida è stato l’amore per la sua terra»
Redazione
24 agosto 2025
Ore 09:10
Regionali, Conte lancia Tridico: «Può liberare la Calabria dal clientelismo»
Lo scontro

Salvini raddoppia: «Macron permaloso». Silenzio di Meloni

Tajani: «Non decide lui la politica estera». Schlein: «Imbarazza l'Italia». La Lega: «Pd guerrafondaio e anti-italiano»
Redazione Politica
24 agosto 2025
Ore 06:31
Salvini raddoppia: «Macron permaloso». Silenzio di Meloni\n
Donne e politica

Le donne sono pronte a essere protagoniste, le candidature alle prossime Regionali sono un banco di prova

La consigliera comunale di Cosenza auspica una maggiore presenza femminile nelle elezioni del 5 e 6 ottobre: «Starà agli elettori dare fiducia ad un genere che finora ha contato troppo poco nella macchina amministrativa regionale»
Bianca Rende*
24 agosto 2025
Ore 04:45
Le donne sono pronte a essere protagoniste, le candidature alle prossime Regionali sono un banco di prova\n
Primo scossone

Regionali, Calenda dice No a Tridico ma i suoi generali in Calabria sosterranno (senza simbolo) l’europarlamentare M5s

Sui social il leader di Azione spiega che non appoggerà il campo larghissimo che si è riunito oggi a Lamezia. De Nisi e Graziano invece ci saranno e minimizzano: «Si riferiva al quadro nazionale, non ci sono ambiguità»
P. P. P.
23 agosto 2025
Ore 18:45
Regionali, Calenda dice No a Tridico ma i suoi generali in Calabria sosterranno (senza simbolo) l’europarlamentare M5s\n
Verso il voto

Azione in Calabria con la Federazione riformista: «Sosterremo Tridico senza ambiguità»

Il coordinatore regionale De Nisi chiarisce: «Nessuna lista con il simbolo del partito, ma presenza compatta con nostri candidati»
Redazione
23 agosto 2025
Ore 18:04
Azione in Calabria con la Federazione riformista: «Sosterremo Tridico senza ambiguità»\n
Calabria al voto

Il padrone di casa, il professore e il ribelle: l'analisi della sfida tra Occhiuto, Tridico e Toscano alle Regionali

I tre candidati incarnano tre archetipi distinti in un confronto tra continuità, competenza e rottura. Ecco come cercheranno di convincere i calabresi a votare per propria coalizione il 5 e 6 ottobre prossimi
Gianfranco Donadio*
23 agosto 2025
Ore 17:35
Il padrone di casa, il professore e il ribelle: l'analisi della sfida tra Occhiuto, Tridico e Toscano alle Regionali
Azione (e reazione)

Regionali, Calenda “spaventa” il campo largo: «Non sosterremo candidati del M5s». Ma Graziano rassicura: siamo con Tridico

Una dichiarazione del leader nazionale crea apprensione nella coalizione ma il presidente regionale conferma il sostegno all’europarlamentare: «Il prof è il miglior candidato possibile e il consenso intorno a lui cresce»
Lu. La.
23 agosto 2025
Ore 13:59
Regionali, Calenda “spaventa” il campo largo: «Non sosterremo\u00A0candidati del M5s». Ma Graziano rassicura: siamo con Tridico\n
Scelta ufficiale

«Con Tridico inizia la sfida per il riscatto della Calabria»: le voci del campo larghissimo dopo l’ok alla candidatura 

Ratificata ufficialmente la corsa alla presidenza della Regione dell’ex presidente Inps. Irto: «Dato politico straordinario rispetto al passato». I calabresi di Avs Campana e Pignataro: «È l’uomo giusto». Ma Bonelli e Fratoianni frenano. Orrico: «Ripagheremo la stima con la vittoria». Graziano: «Migliore scelta possibile». Greco: «Figura indiscutibile e super partes»
Luca Latella
23 agosto 2025
Ore 13:11
«Con Tridico inizia la sfida per il riscatto della Calabria»: le voci del campo larghissimo dopo l’ok alla candidatura\u00A0\n
Momento delicato

Catanzaro Servizi, rischio crac e 130 famiglie in bilico ma Fiorita chiede fiducia: «Ci crediamo ancora»

Dopo la sessione del consiglio comunale convocato sul punto ed invocata da mesi il primo cittadino analizza la situazione chiarendo volontà ed obiettivi della sua maggioranza. Il veemente dissenso di Costanzo (Forza Italia) e di Veraldi (Azione)
Nico De Luca
23 agosto 2025
Ore 11:57
Catanzaro Servizi, rischio crac e 130 famiglie in bilico ma\u00A0Fiorita chiede fiducia: «Ci crediamo ancora»\n
Verso il voto

Regionali, le 12 forze del campo largo ufficializzano la candidatura di Tridico: parte la sfida al centrodestra di Occhiuto

Il centrosinistra conferma la scelta già ampiamente annunciata dopo la disponibilità offerta dell’europarlamentare del M5s: una riunione a Lamezia ratifica l’accordo. Irto: «Dato politico straordinario»
Redazione Politica
23 agosto 2025
Ore 10:13
Regionali,\u00A0le 12 forze del campo largo ufficializzano la candidatura di Tridico: parte la sfida al centrodestra di Occhiuto\n
Elezioni Calabria

Regionali, Irto convoca il Pd: «Tridico candidato del centrosinistra unito, abbiamo imparato dagli errori del passato»

VIDEO | La direzione regionale dem ha ratificato ufficialmente l'indicazione dell’eurodeputato M5s alla guida della coalizione che sfiderà il centrodestra. Partito democratico al lavoro su due liste
Bruno Mirante
22 agosto 2025
Ore 18:34
Regionali, Irto convoca il Pd:\u00A0«Tridico candidato del centrosinistra unito, abbiamo imparato dagli errori del passato»
