Reggio Calabria, Fitto spiega le strategie europee ai giovani
Il vice presidente della Commissione europea Raffaele Fitto e il giornalista Francesco Verderami hanno dialogato a Reggio Calabria sulle opportunità messe in campo da Bruxelles per i giovani nell’ambito di una iniziativa voluta dall’associazione L’Orodicalabria presieduta da Ernesto Magorno. Fitto, che ha promosso la Zes unica, ha Illustrato anche le nuove strategie in arrivo per le aree interne.
Il vice presidente della Commissione europea e il giornalista Francesco Verderami nella città dello Stretto per dialogare sulle opportunità messe in campo da Bruxelles: «La Zes unica? Non è vero che non funziona, i numeri sono positivi»
Il sindaco di Corigliano Rossano, tra i papabili alla candidatura a presidente nelle scorse settimane è pronto alla campagna elettorale (con Avs). «In Calabria serve una classe dirigente nuova, coraggiosa, vicina alla nostra gente. Il centrodestra ci ha sottratto ogni prospettiva»
Il candidato alla Presidenza della Regione per Democrazia Sovrana e Popolare attaca gli avversari: «Non litigano per far trionfare un'idea politica perché di idee non ne hanno. Si confrontano solo per guadagnare il posto di gestori di interessi esterni per conto terzi»
Dubbi sull’ultima performance del governatore: com’è entrato nell’area visto che non è più commissario alla sanità? Non è l’unica curiosità: in rete qualcuno fa circolare un video in cui il capogruppo Pd, Mimmo Bevacqua, chiede scusa ai calabresi: allora perché si ricandida?
Il consigliere regionale: «Difendere il prodotto significa difendere la verità, il lavoro e la dignità di un’intera regione, perciò, occorre fornire subito informazioni rassicuranti perché i mercati devono fidarsi e comprare»
Il leader M5s risponde alle critiche di Delmastro e dei giornali di centrodestra al Reddito di cittadinanza. La consigliera regionale chiede al candidato del campo largo cosa farà in caso di sconfitta: «Vuole prendere in giro i calabresi»
Il candidato del “campo largo” a Lamezia Terme per incontrare i leader della coalizione che lo sostiene: «Ho sentito Conte e Schlein, c'è un crescendo di entusiasmo attorno ai temi e al programma. C’è piena convergenza»
Il leader conferma l’appoggio a Tridico ma rivendica le capacità amministrative del sindaco di Corigliano Rossano. E avanza già qualche richiesta per la tornata amministrativa: «Ci sono Venezia e Torino...»
Il leader di Italia del Meridione critica l’alleanza di centrosinistra e soprattutto un Pd «che si lascia trascinare senza reagire» in «un’alleanza contro natura tra garantisti di sinistra e giustizialisti grillini»
Riunione a Catanzaro Lido con Giovanni Donzelli per definire le candidature. Svanita l’ipotesi di far scendere in campo tutti i parlamentari calabresi, spazio agli uscenti tranne Peppe Neri e ai dirigenti di lungo corso
L’eurodeputato, in un’intervista al Corriere della Sera, elenca le priorità programmatiche della coalizione di centrosinistra: «Basta con le disuguaglianze, non vogliamo più essere cittadini di Serie B»
Il presidente del Movimento Cinque Stelle su “X”: «La sua candidatura per la presidenza della Regione Calabria è il punto di partenza per il lavoro di una coalizione seria, che sfida il malgoverno del centrodestra»
La consigliera comunale di Cosenza auspica una maggiore presenza femminile nelle elezioni del 5 e 6 ottobre: «Starà agli elettori dare fiducia ad un genere che finora ha contato troppo poco nella macchina amministrativa regionale»
Sui social il leader di Azione spiega che non appoggerà il campo larghissimo che si è riunito oggi a Lamezia. De Nisi e Graziano invece ci saranno e minimizzano: «Si riferiva al quadro nazionale, non ci sono ambiguità»
I tre candidati incarnano tre archetipi distinti in un confronto tra continuità, competenza e rottura. Ecco come cercheranno di convincere i calabresi a votare per propria coalizione il 5 e 6 ottobre prossimi
Una dichiarazione del leader nazionale crea apprensione nella coalizione ma il presidente regionale conferma il sostegno all’europarlamentare: «Il prof è il miglior candidato possibile e il consenso intorno a lui cresce»
Ratificata ufficialmente la corsa alla presidenza della Regione dell’ex presidente Inps. Irto: «Dato politico straordinario rispetto al passato». I calabresi di Avs Campana e Pignataro: «È l’uomo giusto». Ma Bonelli e Fratoianni frenano. Orrico: «Ripagheremo la stima con la vittoria». Graziano: «Migliore scelta possibile». Greco: «Figura indiscutibile e super partes»
Dopo la sessione del consiglio comunale convocato sul punto ed invocata da mesi il primo cittadino analizza la situazione chiarendo volontà ed obiettivi della sua maggioranza. Il veemente dissenso di Costanzo (Forza Italia) e di Veraldi (Azione)
Il centrosinistra conferma la scelta già ampiamente annunciata dopo la disponibilità offerta dell’europarlamentare del M5s: una riunione a Lamezia ratifica l’accordo. Irto: «Dato politico straordinario»