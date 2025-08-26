Politica

Reggio Calabria, Fitto spiega le strategie europee ai giovani

Il vice presidente della Commissione europea Raffaele Fitto e il giornalista Francesco Verderami hanno dialogato a Reggio Calabria sulle opportunità messe in campo da Bruxelles per i giovani nell’ambito di una iniziativa voluta dall’associazione L’Orodicalabria presieduta da Ernesto Magorno. Fitto, che ha promosso la Zes unica, ha Illustrato anche le nuove strategie in arrivo per le aree interne.