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Stasi torna a Perfidia dopo la revoca dei domiciliari

Il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, è stato ieri ospite di Perfidia.

7 novembre, 2026
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inchiesta ginestra · flavio stasi
Su LaC

Perfidia, Stasi racconta i domiciliari e Gasparri blinda Tajani. Grippo processa i traditori della politica, ma nessuno confessa

A Sleal Politik il sindaco di Corigliano-Rossano racconta il ritorno in libertà, il senatore di Forza Italia respinge l'ipotesi di una scalata di Occhiuto alla segreteria azzurra, Giannetta denuncia le pugnalate degli ex compagni e il centrosinistra discute di alleanze, primarie e garanzie reciproche
Perfidia, Stasi racconta i domiciliari e Gasparri blinda Tajani. Grippo processa i traditori della politica, ma nessuno confessa\n
Questione demografica

Le case gratis di Occhiuto infiammano i social, ma dietro la protesta c’è il paradosso della Calabria che si spopola

Ripopola Calabria parte con una fase sperimentale. Sui social, tra interesse e consensi, emerge la richiesta di lavoro, servizi e opportunità anche per chi è rimasto. Una discussione che investe le priorità della politica e il rapporto tra le istituzioni e una regione segnata dall’emigrazione
Franco Gemoli
Le case gratis di Occhiuto infiammano i social, ma dietro la protesta c’è il paradosso della Calabria che si spopola\n
L’analisi

Dagli attacchi di FdI al silenzio del M5S, il sindaco Flavio Stasi esce rafforzato dopo la revoca dei domiciliari

Dopo la revoca degli arresti domiciliari, disposta d’ufficio dallo stesso gip, il sindaco di Corigliano Rossano è stato travolto dal calore di tantissima gente che dimostra una leadership vera. Fratelli d’Italia non commenta, il Movimento Cinquestelle si morde le mani per il suo lungo silenzio
Massimo Clausi
Dagli attacchi di FdI al silenzio del M5S,\u00A0il sindaco Flavio Stasi esce rafforzato dopo la revoca dei domiciliari\n
l’intervista

Greco: «A Cosenza e Catanzaro le candidature vanno costruite insieme. Chi ha giudicato Stasi chieda scusa»

La commissaria di Casa Riformista e consigliera regionale: «Non entreremo in giunta a Palazzo dei Bruzi. Saremo presenti con liste nostre nelle due città e non abbiamo pregiudiziali verso nessuno: proporremo o riproporremo a sindaco una figura che abbia le capacità, la credibilità e il consenso necessari per unire il centrosinistra»
Antonio Clausi
Greco: «A Cosenza e Catanzaro le candidature vanno costruite insieme. Chi ha giudicato\u00A0Stasi chieda scusa»\n

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7 novembre 2026
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Orgoglio cittadino

Dalla piccola Carpanzano al Senato Usa, il sindaco invita James Talarico: «Lo aspettiamo in Calabria»

Il senatore italoamericano ha conquistato un seggio in Texas strappandolo ai repubblicani. Le radici familiari dei suoi genitori adottivi portano nel Cosentino: il bisnonno Giuseppe partì per Chicago nel 1911. Il primo cittadino: «È un orgoglio per tutta la comunità»
Redazione Politica
6 novembre 2026
Ore 18:19
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Diritto alla salute

Sanità, Irto attacca il Governo: «Meno risorse al pubblico e più spazio ai privati, il Mezzogiorno rischia di pagare il prezzo più alto»

Il segretario del Pd Calabria denuncia il definanziamento del Servizio sanitario nazionale e i ritardi nella prevenzione: «In Calabria adesione agli screening troppo bassa. La salute non può diventare un privilegio per ricchi»
Redazione
6 novembre 2026
Ore 12:23
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L’affondo

Alecci attacca Occhiuto: «La Calabria dei ristoranti stellati non esiste, tante famiglie hanno il frigorifero vuoto»

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale denuncia il divario con il resto d’Italia su povertà, lavoro, sanità e trasporti. «Il presidente scenda dalla Luna e torni a vivere la realtà dei calabresi»
Redazione
6 novembre 2026
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La scelta

Scossone nel Pd a Vibo: Gernando Marasco si dimette da segretario cittadino del partito

Motivazioni personali alla base della scelta ma anche «mancanza di stimoli che spinge a farsi da parte per rilanciare l’azione del circolo»
S. M.
6 novembre 2026
Ore 09:24
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I nostri format

Dai tradimenti in politica al ritorno in libertà di Stasi: il sindaco di Corigliano Rossano questa sera a Perfidia

La Sleal Politik è il tema della puntata: mentre deputati e senatori si spostano, a rimetterci sono i cittadini. Ampia finestra dedicata alla vicenda giudiziaria del primo cittadino che sarà intervistato da Antonella Grippo: appuntamento alle 21,30
Redazione Politica
6 novembre 2026
Ore 07:50
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Parla il ministro

Lollobrigida: «Mai così tanti investimenti per l’agricoltura». La scommessa del Governo sul ritorno alla terra e sul futuro del Sud

A Cinque Minuti su Rai 1 il ministro rivendica la portata storica di ColtivaItalia, il provvedimento da oltre 1,18 miliardi approvato dal Parlamento. Dietro le cifre un disegno politico più ambizioso: restituire centralità economica alle campagne, ridurre la dipendenza dalle importazioni e contrastare lo spopolamento delle aree interne
Franco Gemoli
6 novembre 2026
Ore 07:38
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Sfida per Palazzo Chigi

Conte e Schlein, dai sondaggi alle primarie: il consenso dell’ex premier e la partita che può favorire la leader del Pd

Lab21 assegna a Conte il 41,8% delle preferenze per la leadership contro il 27,2% di Schlein, mentre nella simulazione delle primarie dell'istituto Noto la segretaria democratica è avanti 49 a 46. Il nuovo sondaggio Only Numbers evidenzia però una fragilità più profonda: quasi il 45% degli elettori progressisti non considera coesa la coalizione. Tra consenso personale, organizzazione territoriale e capacità di mobilitazione, la sfida per Palazzo Chigi resta aperta.
Redazione Politica
6 novembre 2026
Ore 05:45
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Paradossi

Case gratis a chi si trasferisce nei borghi, intanto l’Aterp è alle prese con carenze d’organico e difficoltà finanziarie

Con il bando Ripopola Calabria ci sono 50 abitazioni nei borghi che si possono avere gratis per dieci anni. Nell’ente regionale invece su 245 dipendenti previsti, oggi ne ha solo 110; il rendiconto 2025 evidenzia canoni non riscossi per 80 milioni. La polemica di De Cicco e l’interrogazione della Scutellà
Massimo Clausi
6 novembre 2026
Ore 05:15
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Protesta con metodo

Astensione e disinteresse non sono destino (neanche per la Calabria): cosa ci insegnano Serbia, Brasile e Israele

Perché le piazze italiane non riescono a coinvolgere chi resta fuori? Dalla mobilitazione degli studenti serbi alla partecipazione record alle urne, tre esperienze internazionali indicano una strada: trasformare la protesta in un metodo capace di riaccendere la democrazia. Anche in Calabria
Rocco Sicoli*
5 novembre 2026
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la tre giorni

Diplomazia scientifica e crescita: da Reggio Calabria la nuova strategia dell'Italia nel mondo

Alla Conferenza annuale degli addetti scientifici, spaziali e agricoli, il ministro Tajani traccia le linee guida per l'internazionalizzazione della ricerca, l'innovazione tecnologica e il riscatto del Mezzogiorno come hub strategico nel Mediterraneo
Claudio Labate
5 novembre 2026
Ore 15:58
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L’accusa

Autonomia differenziata, Irto attacca il governo: «A rischio l’unità nazionale e il futuro del Sud»

Il senatore calabrese del Pd chiede di sospendere le intese con le Regioni e un esame parlamentare dei rilievi di costituzionalità: «Meloni scelga tra la Costituzione e gli accordi con la Lega»
Redazione Politica
5 novembre 2026
Ore 15:29
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La conferenza

Tajani a Reggio: «Il made in Italy passa anche dalla diplomazia scientifica. In Calabria un accordo con la Nasa»

Il ministro per gli affari esteri chiude la tra giorni della conferenza degli esperti scientifici e firmerà il protocollo d’intesa con il CNR
Clab
5 novembre 2026
Ore 12:15
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Valanga blu

Il “compagno” Occhiuto suona il de profundis per Trump ma parla a Meloni (e Vannacci): «No alla destra populista»

Il presidente della Calabria analizza il voto delle elezioni di midterm negli Stati Uniti e ne trae una lezione per l’Italia: «Aprire le porte agli estremisti potrebbe farci vincere ma non governare, la premier non ceda. È l’occasione per un grande reset» 
Redazione Politica
5 novembre 2026
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L'America al bivio

Alan Friedman a LaC TV: «Gli americani hanno detto basta a Trump, ma rimarrà alla Casa Bianca per altri due anni»

Il giornalista e scrittore americano ospite di Franco Laratta a I giorni della storia dopo la vittoria dei democratici nelle elezioni di metà mandato: «Non votavano per i democratici, votavano contro Trump». Il parallelo con le grandi crisi del Novecento, il richiamo a Lincoln e l'avvertimento sulla fragilità delle istituzioni americane.
Franco Gemoli
5 novembre 2026
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Le dichiarazioni

“Ripopola Calabria”, l'affondo di Talerico: «Venti milioni per pochi residenti mentre le famiglie aspettano aiuti»

Il componente della segreteria regionale di Forza Italia contesta il piano che prevede cinquanta abitazioni gratuite per dieci anni: «Risorse da destinare a imprese, occupazione e sostegno agli affitti»
Redazione politica
5 novembre 2026
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Senza cure

Sanità, tutte le Regioni bocciano la manovra: anche Occhiuto chiede più fondi per la Calabria, ma a bassa voce

La Conferenza delle Regioni giudica insufficienti le risorse stanziate dal governo, con il centrodestra schierato insieme all'opposizione. Per la Calabria, ancora in piano di rientro e ultima nei punteggi Lea, la partita è particolarmente delicata. E il governatore è chiamato a chiarire quanto intende insistere con Roma
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Calabria, case gratis per 10 anni a chi si trasferisce nei borghi: Occhiuto presenta il progetto e le abitazioni disponibili

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L’affondo

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I dem calabresi attaccano il presidente della Regione dopo il reel su una possibile richiesta di rinvio a giudizio: «Ci si difende nel procedimento, non dal procedimento. Dovrebbe conoscere questa regola»
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Reggio, Fratelli d'Italia nomina Peppe Neri nuovo commissario cittadino

Il partito apre una nuova fase politica e organizzativa sul territorio reggino. L'obiettivo del neo commissario è rafforzare il radicamento locale e costruire un'agenda di proposte in sinergia con le istituzioni e il sindaco Cannizzaro
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4 novembre 2026
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In un primo momento non ci saranno conseguenze politiche rilevanti dopo l’indiscrezione del “Fatto Quotidiano” rilanciate dallo stesso Occhiuto. Riflessi anche sulla corsa verso la segreteria nazionale di Forza Italia

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4 novembre 2026
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