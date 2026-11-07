Stasi torna a Perfidia dopo la revoca dei domiciliari

A Sleal Politik il sindaco di Corigliano-Rossano racconta il ritorno in libertà, il senatore di Forza Italia respinge l'ipotesi di una scalata di Occhiuto alla segreteria azzurra, Giannetta denuncia le pugnalate degli ex compagni e il centrosinistra discute di alleanze, primarie e garanzie reciproche
Ripopola Calabria parte con una fase sperimentale. Sui social, tra interesse e consensi, emerge la richiesta di lavoro, servizi e opportunità anche per chi è rimasto. Una discussione che investe le priorità della politica e il rapporto tra le istituzioni e una regione segnata dall’emigrazione
Dopo la revoca degli arresti domiciliari, disposta d’ufficio dallo stesso gip, il sindaco di Corigliano Rossano è stato travolto dal calore di tantissima gente che dimostra una leadership vera. Fratelli d’Italia non commenta, il Movimento Cinquestelle si morde le mani per il suo lungo silenzio
La commissaria di Casa Riformista e consigliera regionale: «Non entreremo in giunta a Palazzo dei Bruzi. Saremo presenti con liste nostre nelle due città e non abbiamo pregiudiziali verso nessuno: proporremo o riproporremo a sindaco una figura che abbia le capacità, la credibilità e il consenso necessari per unire il centrosinistra»
Il senatore italoamericano ha conquistato un seggio in Texas strappandolo ai repubblicani. Le radici familiari dei suoi genitori adottivi portano nel Cosentino: il bisnonno Giuseppe partì per Chicago nel 1911. Il primo cittadino: «È un orgoglio per tutta la comunità»
Il segretario del Pd Calabria denuncia il definanziamento del Servizio sanitario nazionale e i ritardi nella prevenzione: «In Calabria adesione agli screening troppo bassa. La salute non può diventare un privilegio per ricchi»
La Sleal Politik è il tema della puntata: mentre deputati e senatori si spostano, a rimetterci sono i cittadini. Ampia finestra dedicata alla vicenda giudiziaria del primo cittadino che sarà intervistato da Antonella Grippo: appuntamento alle 21,30
A Cinque Minuti su Rai 1 il ministro rivendica la portata storica di ColtivaItalia, il provvedimento da oltre 1,18 miliardi approvato dal Parlamento. Dietro le cifre un disegno politico più ambizioso: restituire centralità economica alle campagne, ridurre la dipendenza dalle importazioni e contrastare lo spopolamento delle aree interne
Lab21 assegna a Conte il 41,8% delle preferenze per la leadership contro il 27,2% di Schlein, mentre nella simulazione delle primarie dell'istituto Noto la segretaria democratica è avanti 49 a 46. Il nuovo sondaggio Only Numbers evidenzia però una fragilità più profonda: quasi il 45% degli elettori progressisti non considera coesa la coalizione. Tra consenso personale, organizzazione territoriale e capacità di mobilitazione, la sfida per Palazzo Chigi resta aperta.
Con il bando Ripopola Calabria ci sono 50 abitazioni nei borghi che si possono avere gratis per dieci anni. Nell’ente regionale invece su 245 dipendenti previsti, oggi ne ha solo 110; il rendiconto 2025 evidenzia canoni non riscossi per 80 milioni. La polemica di De Cicco e l’interrogazione della Scutellà
Perché le piazze italiane non riescono a coinvolgere chi resta fuori? Dalla mobilitazione degli studenti serbi alla partecipazione record alle urne, tre esperienze internazionali indicano una strada: trasformare la protesta in un metodo capace di riaccendere la democrazia. Anche in Calabria
Alla Conferenza annuale degli addetti scientifici, spaziali e agricoli, il ministro Tajani traccia le linee guida per l'internazionalizzazione della ricerca, l'innovazione tecnologica e il riscatto del Mezzogiorno come hub strategico nel Mediterraneo
Il presidente della Calabria analizza il voto delle elezioni di midterm negli Stati Uniti e ne trae una lezione per l’Italia: «Aprire le porte agli estremisti potrebbe farci vincere ma non governare, la premier non ceda. È l’occasione per un grande reset»
Il giornalista e scrittore americano ospite di Franco Laratta a I giorni della storia dopo la vittoria dei democratici nelle elezioni di metà mandato: «Non votavano per i democratici, votavano contro Trump». Il parallelo con le grandi crisi del Novecento, il richiamo a Lincoln e l'avvertimento sulla fragilità delle istituzioni americane.
Il componente della segreteria regionale di Forza Italia contesta il piano che prevede cinquanta abitazioni gratuite per dieci anni: «Risorse da destinare a imprese, occupazione e sostegno agli affitti»
La Conferenza delle Regioni giudica insufficienti le risorse stanziate dal governo, con il centrodestra schierato insieme all'opposizione. Per la Calabria, ancora in piano di rientro e ultima nei punteggi Lea, la partita è particolarmente delicata. E il governatore è chiamato a chiarire quanto intende insistere con Roma
VIDEO | Messi a disposizione 50 immobili in 26 comuni della regione. Abitazioni ristrutturate con fondi pubblici e concesse gratuitamente ai nuovi residenti: ecco alcune delle opportunità presenti sul portale
I dem calabresi attaccano il presidente della Regione dopo il reel su una possibile richiesta di rinvio a giudizio: «Ci si difende nel procedimento, non dal procedimento. Dovrebbe conoscere questa regola»
Il partito apre una nuova fase politica e organizzativa sul territorio reggino. L'obiettivo del neo commissario è rafforzare il radicamento locale e costruire un'agenda di proposte in sinergia con le istituzioni e il sindaco Cannizzaro
In un primo momento non ci saranno conseguenze politiche rilevanti dopo l’indiscrezione del “Fatto Quotidiano” rilanciate dallo stesso Occhiuto. Riflessi anche sulla corsa verso la segreteria nazionale di Forza Italia