Marco Risi a Cosenza nel...

Marco Risi a Cosenza nel ricordo di Giancarlo Siani

Marco Risi è stato l'ospite d'onore alla Primavera del cinema di Cosenza che ha voluto dedicare la giornata al film più rappresentativo del regista: Fortapasc, l'appassionato ritratto del giornalista Giancarlo Siani assassinato dalla camorra. Il servizio di Alessia Principe

15 febbraio, 2026
Spettacolo

The Voice Kids: si ferma in finale il percorso delle cantanti calabresi, Emma e Miriam

Con performance straordinarie, le giovani artiste, di Montalto Uffugo e Reggio Calabria, hanno emozionato pubblico e giuria. Nonostante non abbiano vinto, hanno dimostrato che il talento calabrese ha molto da offrire alla musica italiana
The Voice Kids: si ferma in finale il percorso delle cantanti calabresi, Emma e Miriam
L’intervista

Marco Risi e “Fortapàsc” per la Primavera del cinema di Cosenza: «L’immagine di Siani non mi ha mai lasciato»

Il regista ripercorre la nascita del film dedicato a Giancarlo Siani: «Non fu un successo immediato, ma è cresciuto nel tempo». Il ricordo di Libero De Rienzo e la riflessione sul cinema italiano di oggi.
Alessia Principe
Marco Risi e "Fortapàsc" per la Primavera del cinema di Cosenza: «L'immagine di Siani non mi ha mai lasciato»
Il talento

Da Castrovillari a uno dei talent più importanti: Antonio Stillante conquista un banco ad Amici

L’appena 18enne ballerino calabrese vince la sfida ed entra a far parte dello show di Maria De Filippi. Il primo cittadino Mimmo Lo Polito: «Siamo immensamente orgogliosi di Antonio, il suo percorso è un esempio per tutti i giovani: passione e impegno portano lontano»
Paolo Mazza
Da Castrovillari a uno dei talent più importanti: Antonio Stillante conquista un banco ad Amici
Musica e Spettacoli

Rezza-Mastrella colpiscono ancora: “Metadietro” sbarca al Politeama di Catanzaro in una rappresentazione dissacrante e spregiudicata

Una performance radicale all’insegna di denuncia, black humor e politicamente scorretto, quella andata in scena il 30 gennaio
Gabriella Chiarella
Rezza-Mastrella colpiscono ancora: "Metadietro" sbarca al Politeama di Catanzaro in una rappresentazione dissacrante e spregiudicata

l’intervista

Il ritmo dei big della musica a Catanzaro: successo per la masterclass del batterista Donald Renda

Il celebre musicista, colonna portante dei tour di Vasco Rossi, è tornato nella sua terra per una giornata di alta formazione tra tecnica, passione e consigli ai giovani talenti calabresi
Francesco Graziano
30 gennaio 2026
Ore 10:52
Il ritmo dei big della musica a Catanzaro: successo per la masterclass del batterista Donald Renda
Verso il festival

Cosenza “canta” Sanremo: ecco il nuovo spot Rai con il brano "La Solitudine”

La Rai sceglie Cosenza per il secondo promo del Festival di Sanremo 2026: l’Orchestra del Conservatorio Giacomantonio interpreta La Solitudine di Laura Pausini nella campagna “Tutti cantano Sanremo!”
Redazione
29 gennaio 2026
Ore 14:00
Cosenza "canta" Sanremo: ecco il nuovo spot Rai con il brano "La Solitudine"
Teatro e musica

Il 24 novembre 2026 “TUTTOBRUNORI” arriva al Teatro Rendano: canzoni, monologhi e un nuovo viaggio nel mondo del cantautore

La tournée teatrale del 2026 fa tappa a Cosenza: uno spettacolo che unisce musica e narrazione, mentre arriva su Rai 3 il documentario “Il tempo delle noci”
Redazione
29 gennaio 2026
Ore 13:38
Il 24 novembre 2026 "TUTTOBRUNORI" arriva al Teatro Rendano: canzoni, monologhi e un nuovo viaggio nel mondo del cantautore
Cinema

Dove vedere i film candidati agli Oscar. La cerimonia in diretta il 15 marzo da Los Angeles

La 98ª edizione degli Academy Awards sarà condotta per il secondo anno consecutivo dal comico Conan O’Brien
Redazione
26 gennaio 2026
Ore 10:05
Dove vedere i film candidati agli Oscar. La cerimonia in diretta il 15 marzo da Los Angeles
Giovane talento

La 12enne di Montalto Miriam Bruno conquista la finale di The Voice Kids 

La giovane cantante calabrese accede alla finale del talent Rai grazie alla scelta di Nek e alla canzone degli Evanescence
Redazione
25 gennaio 2026
Ore 07:09
La 12enne di Montalto Miriam Bruno conquista la finale di The Voice Kids
60 anni insieme

Roccella Summer Festival, ad agosto arrivano i Pooh

La storica band italiana sul palco del Teatro al Castello per festeggiare 60 anni di carriera
Ilario Balì
20 gennaio 2026
Ore 20:00
Roccella Summer Festival, ad agosto arrivano i Pooh
Eventi

I Pooh tornano in Calabria. Ecco dove faranno tappa e quando

Sono uno dei gruppi più longevi della musica italiana e per celebrare i sessant’anni di carriera torneranno a queste latitudini con un nuovo tour
Alessia Principe
20 gennaio 2026
Ore 13:00
I Pooh tornano in Calabria. Ecco dove faranno tappa e quando
La polemica

Il regista cosentino Costabile contro la serie su Corona: «Netflix fa profitto su storie discutibili»

L’autore cosentino esprime su Instagram un forte giudizio sul caso della docuserie dedicata al re dei paparazzi, già pregiudicato, prodotta da Netflix, definendo la scelta della piattaforma «solo profitto e visualizzazioni»
Redazione
14 gennaio 2026
Ore 08:58
Il regista cosentino Costabile contro la serie su Corona: «Netflix fa profitto su storie discutibili»
Notte magica

Praia a Mare fa vibrare la Riviera dei Cedri: successo travolgente per lo spettacolo “Dance Tarantella”

Per oltre due ore, migliaia persone provenienti da ogni angolo della costa tirrenica hanno partecipato allo spettacolo che fonde la musica popolare con i ritmi energetici e coinvolgenti della dance, nato per celebrare la cultura popolare attraverso una lente contemporanea
Francesca Lagatta
5 gennaio 2026
Ore 17:55
Praia a Mare fa vibrare la Riviera dei Cedri: successo travolgente per lo spettacolo "Dance Tarantella"
Al Grandinetti

Lo Schiaccianoci incanta il pubblico di Lamezia, emozioni e applausi per lo spettacolo tratto dalla fiaba di Hoffmann

Sul palco i danzatori dell’Italian style ballet hanno potato una inedita versione grazie alle coreografie di Luigi Martelletta. L’evento inserito nella rassegna Vacantiuandu fest
Redazione
4 gennaio 2026
Ore 21:05
Lo Schiaccianoci incanta il pubblico di Lamezia, emozioni e applausi per lo spettacolo tratto dalla fiaba di Hoffmann
La riflessione

Capodanno Rai, la Calabria in 5 milioni di case ma l’immagine non basta e la dignità non dura un conto alla rovescia

Occhiuto si specchia nei dati Auditel ma il cittadino che aspetta mesi per una visita specialistica non mangia con lo "share" televisivo. Per far crescere la regione non servono armi di distrazione di massa né “belle cornici”: Catanzaro non è lo sfondo di un karaoke polveroso
Gianfranco Donadio*
2 gennaio 2026
Ore 17:35
Capodanno Rai, la Calabria in 5 milioni di case ma l'immagine non basta e la dignità non dura un conto alla rovescia
L’anno che verrà

«Non era brutto, era inutile: la Calabria meritava di più», social in rivolta per il Capodanno Rai a Catanzaro 

Il vero nodo del maxi evento è stata la sensazione di vecchio, di uno spettacolo costruito senza alcun rischio creativo. Una scaletta scontata e polverosa, artisti ripescati dal magazzino storico della tv di Stato: nessuna sorpresa, nessun guizzo
Battista Bruno
1 gennaio 2026
Ore 11:05
«Non era brutto, era inutile: la Calabria meritava di più», social in rivolta per il Capodanno Rai a Catanzaro
Capodanno in piazza

Corigliano-Rossano balla al ritmo dei Negramaro. Diecimila in piazza per festeggiare il 2026

Grande partecipazione al concertone di Capodanno 2026: una piazza piena e ordinata per un evento che ha unito musica, spazio pubblico e comunità
Alessia Principe
1 gennaio 2026
Ore 10:58
Corigliano-Rossano balla al ritmo dei Negramaro. Diecimila in piazza per festeggiare il 2026
L’EVENTO

Note d’autore e grande cinema si incontrano a Falerna: successo per il Concerto di Fine Anno

A promuovere l'evento, nella suggestiva cornice del Riva Restaurant, è stata la Parrocchia San Francesco di Paola di Falerna Marina in sinergia con la Discovery Italy Foundation. Ospite d'onore, l'attore Salvatore Misticone 
Francesco Graziano
31 dicembre 2025
Ore 10:35
Note d'autore e grande cinema si incontrano a Falerna: successo per il Concerto di Fine Anno
La presentazione

Capodanno Rai in Calabria, Occhiuto: «Investimento straordinario che ha fatto conoscere la nostra terra»

Oltre all’Anno che verrà, in 50 trasmissioni Rai si è parlato di Calabria. Il governatore nel corso della presentazione dell’evento a Catanzaro: «Avremmo potuto finanziare sagre e festicciole, invece abbiamo deciso di spenderle in un progetto strategico»
Redazione
30 dicembre 2025
Ore 12:18
Capodanno Rai in Calabria, Occhiuto: «Investimento straordinario che ha fatto conoscere la nostra terra»
Al cinema

Checco Zalone e Buen Camino, risate “scorrette” come lente su contraddizioni e ipocrisie dell’Italia moderna

In tempi in cui la comicità sembra dover chiedere il permesso di esistere, nella sua ultima creatura cinematografica l’attore rivendica il diritto all’eccesso, all’ambiguità, alla cattiva educazione come strumenti critici
Ernesto Mastroianni
30 dicembre 2025
Ore 05:45
Checco Zalone e Buen Camino, risate "scorrette" come lente su contraddizioni e ipocrisie dell'Italia moderna
Talenti

Virginio Aiello, dalla Calabria il fenomeno del pianista che ha conquistato Hollywood

Dal milione di ascolti alle grandi produzioni internazionali: il compositore calabrese scelto da serie tv e cinema
Alessia Principe
26 dicembre 2025
Ore 11:30
Virginio Aiello, dalla Calabria il fenomeno del pianista che ha conquistato Hollywood
Attualità

“L’Anno che verrà”, svelati i nomi del cast: da Massimo Ranieri a Serena Brancale, il Capodanno Rai accende Catanzaro

Tra i protagonisti Orietta Berti, Rocco Hunt, Cristiano Malgioglio e Patty Pravo. Marco Liorni guiderà la serata sul lungomare
Redazione
25 dicembre 2025
Ore 07:53
"L'Anno che verrà", svelati i nomi del cast: da Massimo Ranieri a Serena Brancale, il Capodanno Rai accende Catanzaro
Da rivedere

Film di Natale imperdibili: i grandi classici da guardare tra pandoro e plaid (e una goccia di spumante)

Da “Una poltrona per due” a “Mamma ho perso l’aereo”, passando per i Griswold e Scrooge, le pellicole a tema festivo continuano a regalare risate, emozioni e tradizione davanti al divano
24 dicembre 2025
Ore 18:59
Film di Natale imperdibili: i grandi classici da guardare tra pandoro e plaid (e una goccia di spumante)
Conto alla rovescia

Catanzaro, tutto pronto per il Capodanno Rai: il mega palcoscenico pronto ad accogliere Liorni e i suoi ospiti

La terza tappa in Calabria avrà come protagonisti la città capoluogo e il suo lungomare affacciato sulle coste ioniche. La struttura è la più grande finora realizzata per accogliere l’attesissimo spettacolo
Redazione
23 dicembre 2025
Ore 10:25
Catanzaro, tutto pronto per il Capodanno Rai: il mega palcoscenico pronto ad accogliere Liorni e i suoi ospiti
