Marco Risi a Cosenza nel ricordo di Giancarlo Siani
Marco Risi è stato l'ospite d'onore alla Primavera del cinema di Cosenza che ha voluto dedicare la giornata al film più rappresentativo del regista: Fortapasc, l'appassionato ritratto del giornalista Giancarlo Siani assassinato dalla camorra. Il servizio di Alessia Principe
Con performance straordinarie, le giovani artiste, di Montalto Uffugo e Reggio Calabria, hanno emozionato pubblico e giuria. Nonostante non abbiano vinto, hanno dimostrato che il talento calabrese ha molto da offrire alla musica italiana
Il regista ripercorre la nascita del film dedicato a Giancarlo Siani: «Non fu un successo immediato, ma è cresciuto nel tempo». Il ricordo di Libero De Rienzo e la riflessione sul cinema italiano di oggi.
L’appena 18enne ballerino calabrese vince la sfida ed entra a far parte dello show di Maria De Filippi. Il primo cittadino Mimmo Lo Polito: «Siamo immensamente orgogliosi di Antonio, il suo percorso è un esempio per tutti i giovani: passione e impegno portano lontano»
L’autore cosentino esprime su Instagram un forte giudizio sul caso della docuserie dedicata al re dei paparazzi, già pregiudicato, prodotta da Netflix, definendo la scelta della piattaforma «solo profitto e visualizzazioni»
Per oltre due ore, migliaia persone provenienti da ogni angolo della costa tirrenica hanno partecipato allo spettacolo che fonde la musica popolare con i ritmi energetici e coinvolgenti della dance, nato per celebrare la cultura popolare attraverso una lente contemporanea
Occhiuto si specchia nei dati Auditel ma il cittadino che aspetta mesi per una visita specialistica non mangia con lo "share" televisivo. Per far crescere la regione non servono armi di distrazione di massa né “belle cornici”: Catanzaro non è lo sfondo di un karaoke polveroso
Il vero nodo del maxi evento è stata la sensazione di vecchio, di uno spettacolo costruito senza alcun rischio creativo. Una scaletta scontata e polverosa, artisti ripescati dal magazzino storico della tv di Stato: nessuna sorpresa, nessun guizzo
A promuovere l'evento, nella suggestiva cornice del Riva Restaurant, è stata la Parrocchia San Francesco di Paola di Falerna Marina in sinergia con la Discovery Italy Foundation. Ospite d'onore, l'attore Salvatore Misticone
Oltre all’Anno che verrà, in 50 trasmissioni Rai si è parlato di Calabria. Il governatore nel corso della presentazione dell’evento a Catanzaro: «Avremmo potuto finanziare sagre e festicciole, invece abbiamo deciso di spenderle in un progetto strategico»
In tempi in cui la comicità sembra dover chiedere il permesso di esistere, nella sua ultima creatura cinematografica l’attore rivendica il diritto all’eccesso, all’ambiguità, alla cattiva educazione come strumenti critici
La terza tappa in Calabria avrà come protagonisti la città capoluogo e il suo lungomare affacciato sulle coste ioniche. La struttura è la più grande finora realizzata per accogliere l’attesissimo spettacolo