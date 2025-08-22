Social
Sport
Dilettanti, l'Acri si presenta alla città

Ad Acri una nuova tappa del viaggio di LaC nel mondo del calcio dilettantistico. Ieri sera la presentazione alla città della squadra che affronterà il prossimo campionato di Promozione.

22 agosto, 2025
dilettanti · acri
L’intervista

Eccellenza, la Virtus Rosarno già scalpita. Nocera: «Rientriamo nella cerchia di squadre che ambiscono al vertice»

Il tecnico amaranto non si nasconde: «Non è questione di obiettivi velati, ma di essere realisti»
Eccellenza, la Virtus Rosarno già scalpita. Nocera: «Rientriamo nella cerchia di squadre che ambiscono al vertice»\n
Il provvedimento

Serie C, debutto ad alta tensione: Crotone-Benevento a porte “chiuse” per i tifosi campani

Sfida di lusso allo “Scida” per la prima giornata. Il Prefetto vieta la vendita dei biglietti ai residenti del Beneventano: troppi rischi dopo gli incidenti dello scorso ottobre
Redazione Sport
Serie C, debutto ad alta tensione: Crotone-Benevento a porte “chiuse” per i tifosi campani\n
Tris di annunci

Serie D, il Sambiase tra preparazione e mercato: rinnova il giovane Sena. Firmano Naccarato e Marrello

Naccarato (classe 2006) è un terzino sinistro cresciuto nelle giovanili del Cosenza. Per Marrello si tratta di un ritorno
Vincenzo Primerano
Serie D, il Sambiase tra preparazione e mercato: rinnova il giovane Sena. Firmano Naccarato e Marrello\n
calciomercato

Cosenza, proposte dalla Serie C per Dalle Mura e Caporale

Salernitana e Union Brescia hanno chiesto informazioni al Cosenza sui due difensori della rosa rossoblù
Alessandro Storino
Cosenza, proposte dalla Serie C\u00A0per\u00A0Dalle\u00A0Mura e Caporale\n

Pessima notizia

Cosenza, Kourfalidis ko: lesione al legamento crociato del ginocchio destro

Il giovane centrocampistadovrà sottoporsi a intervento chirurgico, recupero stimato in almeno cinque mesi
Redazione
22 agosto 2025
Ore 20:25
Cosenza,\u00A0Kourfalidis ko: lesione al legamento\u00A0crociato del ginocchio destro\n
Acquisto ufficiale

Calciomercato Cosenza, ufficiale Dametto: formula e durata del contratto

Il difensore arriva dalla Torres, squadra nella quale ha giocato gli ultimi 4 anni ed è stato capitano
Alessandro Storino
22 agosto 2025
Ore 15:24
Calciomercato Cosenza, ufficiale Dametto: formula\u00A0e durata del contratto\n
Si scaldano i motori

Dilettanti, 0-0 ricco di spunti tra Sambiase e Praiatortora: buon test in vista della Coppa Italia

Amichevole intensa allo stadio “Gianni Renda” di Lamezia Terme: rotazioni, ritmo e occasioni per entrambe le squadre, con i tirrenici che mostrano carattere contro una formazione di categoria superiore
Vincenzo Primerano
22 agosto 2025
Ore 14:00
Dilettanti, 0-0 ricco di spunti tra Sambiase e Praiatortora: buon test in vista della Coppa Italia\n
Si alza il sipario

Promozione, l’Acri si presenta alla città: «Campionato difficile ma sapremo dire la nostra»

In occasione della Notte Rosa sono stati presentati tecnico, dirigenti e calciatori rossoneri. Maritato e Crocco presidenti onorari, Terranova: «Un gruppo giovane per una stagione impegnativa»
Francesco Roberto Spina
22 agosto 2025
Ore 07:38
Promozione, l’Acri si presenta alla città: «Campionato difficile ma sapremo dire la nostra»\n
Serie B

Us Catanzaro, presentata la nuova prima maglia per la stagione 25/26: è un omaggio a San Vitaliano

Il rosso intenso e il giallo brillante si fondono in una divisa che unisce tradizione e modernità. Il Patrono della città diventa simbolo di identità e appartenenza per squadra e tifosi
Gp.C.
21 agosto 2025
Ore 20:50
Us Catanzaro, presentata la nuova prima maglia per la stagione 25/26: è un omaggio a San Vitaliano\n
Countdown

Taekwondo in Fiore al lavoro per i Multi European Games in Serbia

Nove gli atleti al lavoro sotto l’occhio vigile dei maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico per il training camp in vista dell’appuntamento internazionale che andrà in scena dal 29 al 31 agosto a Niš
Francesco Oliverio
21 agosto 2025
Ore 17:59
Taekwondo in Fiore al lavoro per i Multi European Games in Serbia\n
Calcio Serie A

Sassuolo, il cosentino Domenico Berardi rinnova fino al 2029: «Qui è casa mia»

L’attaccante calabrese, bandiera neroverde con 400 presenze e 148 gol, prolunga il contratto per altri quattro anni
Redazione
21 agosto 2025
Ore 17:05
Sassuolo, il cosentino Domenico Berardi rinnova fino al 2029: «Qui è casa mia»\n
l’intervista

Dilettanti, il Val Gallico impone lo 0-0 alla Vibonese in amichevole. Di Maria: «Vogliamo essere una squadra protagonista»

Il tecnico gallicese: «I ragazzi non hanno mai perso un allenamento, significa che la mentalità è quella giusta»
Vincenzo Primerano
21 agosto 2025
Ore 14:00
Dilettanti, il Val Gallico impone lo 0-0 alla Vibonese in amichevole. Di Maria: «Vogliamo essere una squadra protagonista»\n
L’intervista

Dilettanti, l'Atletico Maida pronto a ripartire. Saladino: «Rosa costruita solo con elementi che conoscevamo»

Le parole del neo tecnico giallorosso: «Il livello del girone B si è alzato, basti pensare ai giocatori delle varie squadre»
Vincenzo Primerano
21 agosto 2025
Ore 12:36
Dilettanti, l'Atletico Maida pronto a ripartire. Saladino: «Rosa costruita solo con elementi che conoscevamo»\n\n\n
Altro arrivo

Cosenza, altro acquisto vicino: ecco il difensore Dametto dalla Torres

I rossoblù hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’esperto difensore. Si attende l’annuncio ufficiale

Alessandro Storino
21 agosto 2025
Ore 11:44
Cosenza, altro acquisto vicino: ecco il difensore Dametto dalla Torres
Lega Pro

Serie C, al via il girone (di fuoco) C: Crotone e Cosenza tra ambizioni e incognite

Salernitana, Catania e Benevento partono con i favori del pronostico, ma outsider e sorprese non mancano. Tra queste la squadra pitagorica, decisa a inserirsi nella corsa promozione. Più complesso lo scenario in casa del Lupi

Francesco Roberto Spina
21 agosto 2025
Ore 09:30
Serie C, al via il girone (di fuoco) C: Crotone e Cosenza tra ambizioni e incognite
Arrivo ufficiale

Cosenza, ufficiale l’arrivo di Ferrara: il comunicato dei rossoblù

Il calciatore si trasferisce dal Benevento al Cosenza in prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoblù
Alessandro Storino
21 agosto 2025
Ore 08:50
Cosenza, ufficiale l’arrivo di Ferrara: il comunicato dei rossoblù\n
L’intervista

Dilettanti, buon test per il Val Gallico contro la Vibonese. Lo Presti: «Possiamo competere per la vittoria del campionato»

Il presidente del club gallicese soddisfatto dopo lo 0-0 nell’amichevole contro i rossoblù: «Rosa più attrezzata rispetto allo scorso anno. Vogliamo ambire al vertice»

Vincenzo Primerano
21 agosto 2025
Ore 08:30
Dilettanti, buon test per il Val Gallico contro la Vibonese. Lo Presti: «Possiamo competere per la vittoria del campionato»
le ultime trattative

Calciomercato Dilettanti, due under per Trebisacce e Reggioravagnese. Africo, colpo Angiò

L'Ags Soriano-Fabrizia si assicura le prestazioni del giovane Farfaglia. Il capo Vaticano si affida al centravanti Iago Beceiro. Tutte le notizie di mercato
Vincenzo Primerano
21 agosto 2025
Ore 07:19
Calciomercato Dilettanti,\u00A0due under per Trebisacce e Reggioravagnese. Africo, colpo Angiò\n
Trionfo azzurro

Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori concedono il bis agli Us Open: la coppia azzurra sul trono di New York

In finale hanno battuto Iga Swiatek e Casper Ruud (6-3, 5-7, 10-6) nel “grande” Arthur Ashe Stadium. Nono titolo Slam in carriera per Sarita, mentre per Andrea è il terzo (tutti vinti insieme a Errani)
Francesco Oliverio
21 agosto 2025
Ore 06:48
Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori concedono il bis agli Us Open: la coppia azzurra sul trono di New York\n
l’amichevole

Vibonese ancora in rodaggio, finisce 0-0 il test con il Val Gallico. Balla: «Qui per dare il massimo e guidare i giovani» 

L’attaccante albanese, al secondo capitolo con la maglia rossoblù, eredita la fascia da capitano e si prepara a trascinare la squadra nel prossimo campionato di Serie D: «A mio avviso possiamo fare davvero bene»
Vincenzo Primerano
21 agosto 2025
Ore 06:06
Vibonese ancora in rodaggio, finisce 0-0 il test con il Val Gallico. Balla:\u00A0«Qui per dare il massimo e guidare i giovani»\u00A0\n
Futuro in bilico

Cosenza, Gargiulo in attesa: la situazione del centrocampista

Il centrocampista fuori, per propria scelta, da ogni progetto del Cosenza, aspetta una chiamata dalla B che però non arriva
Alessandro Storino
21 agosto 2025
Ore 05:36
Cosenza,\u00A0Gargiulo\u00A0in attesa: la situazione del centrocampista\n
Pallacanestro Calabria

Basket, Redel Reggio Calabria: al via la stagione 2025-26. Cadeo: «Siamo un veliero in mare aperto»

Squadra e staff pronti a una stagione che punta a coinvolgere tutta la città. Il coach neroarancio ha richiamato all’unità e alla responsabilità di ciascun giocatore: «Tutti saranno fondamentali in un percorso di crescita condiviso»
Redazione Sport
20 agosto 2025
Ore 13:54
Basket, Redel Reggio Calabria: al via la stagione 2025-26. Cadeo: «Siamo un veliero in mare aperto»\n
Volto nuovo in arrivo

Cosenza, doppio colpo in arrivo: Ferrara e Contiliano

Il Cosenza ha messo le mani su Antonio Ferrara, difensore del Benevento, e Nicolò Contiliano, svincolato, ex Carpi e Spal

Alessandro Storino
20 agosto 2025
Ore 12:34
Cosenza, doppio colpo in arrivo: Ferrara e Contiliano
News e trattative

Dilettanti, tutte le news di mercato: poker di innesti per l'Africo. c'è Alex Bran per il Val Gallico

Il club africese apre il mercato con quattro squilli. Il San NicolaChiaravalle-Soverato ingaggia Matias Ortiz
Vincenzo Primerano
20 agosto 2025
Ore 12:00
Dilettanti, tutte le news di mercato: poker di innesti per l'Africo. c'è Alex Bran per il Val Gallico\n
