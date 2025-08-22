Dilettanti, l'Acri si presenta alla città

Amichevole intensa allo stadio “Gianni Renda” di Lamezia Terme: rotazioni, ritmo e occasioni per entrambe le squadre, con i tirrenici che mostrano carattere contro una formazione di categoria superiore
Salernitana, Catania e Benevento partono con i favori del pronostico, ma outsider e sorprese non mancano. Tra queste la squadra pitagorica, decisa a inserirsi nella corsa promozione. Più complesso lo scenario in casa del Lupi
In finale hanno battuto Iga Swiatek e Casper Ruud (6-3, 5-7, 10-6) nel “grande” Arthur Ashe Stadium. Nono titolo Slam in carriera per Sarita, mentre per Andrea è il terzo (tutti vinti insieme a Errani)
L’attaccante albanese, al secondo capitolo con la maglia rossoblù, eredita la fascia da capitano e si prepara a trascinare la squadra nel prossimo campionato di Serie D: «A mio avviso possiamo fare davvero bene»
Squadra e staff pronti a una stagione che punta a coinvolgere tutta la città. Il coach neroarancio ha richiamato all’unità e alla responsabilità di ciascun giocatore: «Tutti saranno fondamentali in un percorso di crescita condiviso»