Social
Temi del giorno
Home page>Sport>Plm Morrone, obiettivo E...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport
Plm Morrone, obiettivo Eccellenza con mister Stranges

Continua il nostro viaggio nel mondo dei Dilettanti. Oggi parliamo della Plm Morrone che in Promozione alza l'asticella. Con il ritorno in panchina di mister Stranges e l'arrivo di nuove pedine, la società mira a vincere il campionato

22 agosto, 2025
Tag
promozione · plm morrone
calciomercato

Cosenza, proposte dalla Serie C per Dalle Mura e Caporale

Salernitana e Union Brescia hanno chiesto informazioni al Cosenza sui due difensori della rosa rossoblù
Cosenza, proposte dalla Serie C\u00A0per\u00A0Dalle\u00A0Mura e Caporale\n
I format di LaC

“11 in campo”, al via la nuova stagione: Serie B e C protagoniste su LaC Tv

Dal 25 agosto alle 21.30 riparte il format condotto da Maurizio Insardà. Novanta minuti di approfondimenti, ospiti e dibattiti con volti noti del calcio calabrese e nazionale. Insieme al conduttore ci saranno Ursino, Palmieri e Demetra Donato
Redazione Sport
“11 in campo”, al via la nuova stagione:\u00A0Serie B e C protagoniste su LaC Tv\n
Si alza il sipario

Promozione, l’Acri si presenta alla città: «Campionato difficile ma sapremo dire la nostra»

In occasione della Notte Rosa sono stati presentati tecnico, dirigenti e calciatori rossoneri. Maritato e Crocco presidenti onorari, Terranova: «Un gruppo giovane per una stagione impegnativa»
Francesco Roberto Spina
Promozione, l’Acri si presenta alla città: «Campionato difficile ma sapremo dire la nostra»\n
Si scaldano i motori

Dilettanti, 0-0 ricco di spunti tra Sambiase e Praiatortora: buon test in vista della Coppa Italia

Amichevole intensa allo stadio “Gianni Renda” di Lamezia Terme: rotazioni, ritmo e occasioni per entrambe le squadre, con i tirrenici che mostrano carattere contro una formazione di categoria superiore
Vincenzo Primerano
Dilettanti, 0-0 ricco di spunti tra Sambiase e Praiatortora: buon test in vista della Coppa Italia\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Società

Bullismo, l'impegno del garante regionale

22 agosto 2025
Ore 12:30
Bullismo, l'impegno del garante regionale
Politica

Policlinico Unical, Faragalli: «Bisogna farlo qui»

22 agosto 2025
Ore 12:25
Policlinico Unical, Faragalli: «Bisogna farlo qui»
Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

22 agosto 2025
Ore 12:37
Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione
Società

A Roccella Jonica gli ombrelloni meno cari d'Italia

22 agosto 2025
Ore 12:43
A Roccella Jonica gli ombrelloni meno cari d'Italia
Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

22 agosto 2025
Ore 12:37
Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione
Società

A Roccella Jonica gli ombrelloni meno cari d'Italia

22 agosto 2025
Ore 12:43
A Roccella Jonica gli ombrelloni meno cari d'Italia
Società

Bullismo, l'impegno del garante regionale

22 agosto 2025
Ore 12:30
Bullismo, l'impegno del garante regionale
Politica

Policlinico Unical, Faragalli: «Bisogna farlo qui»

22 agosto 2025
Ore 12:25
Policlinico Unical, Faragalli: «Bisogna farlo qui»
Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

22 agosto 2025
Ore 12:37
Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione
Società

A Roccella Jonica gli ombrelloni meno cari d'Italia

22 agosto 2025
Ore 12:43
A Roccella Jonica gli ombrelloni meno cari d'Italia
Società

Bullismo, l'impegno del garante regionale

22 agosto 2025
Ore 12:30
Bullismo, l'impegno del garante regionale
Politica

Policlinico Unical, Faragalli: «Bisogna farlo qui»

22 agosto 2025
Ore 12:25
Policlinico Unical, Faragalli: «Bisogna farlo qui»
Serie B

Us Catanzaro, presentata la nuova prima maglia per la stagione 25/26: è un omaggio a San Vitaliano

Il rosso intenso e il giallo brillante si fondono in una divisa che unisce tradizione e modernità. Il Patrono della città diventa simbolo di identità e appartenenza per squadra e tifosi
Gp.C.
21 agosto 2025
Ore 20:50
Us Catanzaro, presentata la nuova prima maglia per la stagione 25/26: è un omaggio a San Vitaliano\n
Countdown

Taekwondo in Fiore al lavoro per i Multi European Games in Serbia

Nove gli atleti al lavoro sotto l’occhio vigile dei maestri Zeno Mancina e Jessica Talarico per il training camp in vista dell’appuntamento internazionale che andrà in scena dal 29 al 31 agosto a Niš
Francesco Oliverio
21 agosto 2025
Ore 17:59
Taekwondo in Fiore al lavoro per i Multi European Games in Serbia\n
Calcio Serie A

Sassuolo, il cosentino Domenico Berardi rinnova fino al 2029: «Qui è casa mia»

L’attaccante calabrese, bandiera neroverde con 400 presenze e 148 gol, prolunga il contratto per altri quattro anni
Redazione
21 agosto 2025
Ore 17:05
Sassuolo, il cosentino Domenico Berardi rinnova fino al 2029: «Qui è casa mia»\n
l’intervista

Dilettanti, il Val Gallico impone lo 0-0 alla Vibonese in amichevole. Di Maria: «Vogliamo essere una squadra protagonista»

Il tecnico gallicese: «I ragazzi non hanno mai perso un allenamento, significa che la mentalità è quella giusta»
Vincenzo Primerano
21 agosto 2025
Ore 14:00
Dilettanti, il Val Gallico impone lo 0-0 alla Vibonese in amichevole. Di Maria: «Vogliamo essere una squadra protagonista»\n
L’intervista

Dilettanti, l'Atletico Maida pronto a ripartire. Saladino: «Rosa costruita solo con elementi che conoscevamo»

Le parole del neo tecnico giallorosso: «Il livello del girone B si è alzato, basti pensare ai giocatori delle varie squadre»
Vincenzo Primerano
21 agosto 2025
Ore 12:36
Dilettanti, l'Atletico Maida pronto a ripartire. Saladino: «Rosa costruita solo con elementi che conoscevamo»\n\n\n
Altro arrivo

Cosenza, altro acquisto vicino: ecco il difensore Dametto dalla Torres

I rossoblù hanno trovato l’accordo per il trasferimento dell’esperto difensore. Si attende l’annuncio ufficiale

Alessandro Storino
21 agosto 2025
Ore 11:44
Cosenza, altro acquisto vicino: ecco il difensore Dametto dalla Torres
Lega Pro

Serie C, al via il girone (di fuoco) C: Crotone e Cosenza tra ambizioni e incognite

Salernitana, Catania e Benevento partono con i favori del pronostico, ma outsider e sorprese non mancano. Tra queste la squadra pitagorica, decisa a inserirsi nella corsa promozione. Più complesso lo scenario in casa del Lupi

Francesco Roberto Spina
21 agosto 2025
Ore 09:30
Serie C, al via il girone (di fuoco) C: Crotone e Cosenza tra ambizioni e incognite
Arrivo ufficiale

Cosenza, ufficiale l’arrivo di Ferrara: il comunicato dei rossoblù

Il calciatore si trasferisce dal Benevento al Cosenza in prestito con diritto di riscatto a favore dei rossoblù
Alessandro Storino
21 agosto 2025
Ore 08:50
Cosenza, ufficiale l’arrivo di Ferrara: il comunicato dei rossoblù\n
L’intervista

Dilettanti, buon test per il Val Gallico contro la Vibonese. Lo Presti: «Possiamo competere per la vittoria del campionato»

Il presidente del club gallicese soddisfatto dopo lo 0-0 nell’amichevole contro i rossoblù: «Rosa più attrezzata rispetto allo scorso anno. Vogliamo ambire al vertice»

Vincenzo Primerano
21 agosto 2025
Ore 08:30
Dilettanti, buon test per il Val Gallico contro la Vibonese. Lo Presti: «Possiamo competere per la vittoria del campionato»
le ultime trattative

Calciomercato Dilettanti, due under per Trebisacce e Reggioravagnese. Africo, colpo Angiò

L'Ags Soriano-Fabrizia si assicura le prestazioni del giovane Farfaglia. Il capo Vaticano si affida al centravanti Iago Beceiro. Tutte le notizie di mercato
Vincenzo Primerano
21 agosto 2025
Ore 07:19
Calciomercato Dilettanti,\u00A0due under per Trebisacce e Reggioravagnese. Africo, colpo Angiò\n
Trionfo azzurro

Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori concedono il bis agli Us Open: la coppia azzurra sul trono di New York

In finale hanno battuto Iga Swiatek e Casper Ruud (6-3, 5-7, 10-6) nel “grande” Arthur Ashe Stadium. Nono titolo Slam in carriera per Sarita, mentre per Andrea è il terzo (tutti vinti insieme a Errani)
Francesco Oliverio
21 agosto 2025
Ore 06:48
Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori concedono il bis agli Us Open: la coppia azzurra sul trono di New York\n
l’amichevole

Vibonese ancora in rodaggio, finisce 0-0 il test con il Val Gallico. Balla: «Qui per dare il massimo e guidare i giovani» 

L’attaccante albanese, al secondo capitolo con la maglia rossoblù, eredita la fascia da capitano e si prepara a trascinare la squadra nel prossimo campionato di Serie D: «A mio avviso possiamo fare davvero bene»
Vincenzo Primerano
21 agosto 2025
Ore 06:06
Vibonese ancora in rodaggio, finisce 0-0 il test con il Val Gallico. Balla:\u00A0«Qui per dare il massimo e guidare i giovani»\u00A0\n
Futuro in bilico

Cosenza, Gargiulo in attesa: la situazione del centrocampista

Il centrocampista fuori, per propria scelta, da ogni progetto del Cosenza, aspetta una chiamata dalla B che però non arriva
Alessandro Storino
21 agosto 2025
Ore 05:36
Cosenza,\u00A0Gargiulo\u00A0in attesa: la situazione del centrocampista\n
Pallacanestro Calabria

Basket, Redel Reggio Calabria: al via la stagione 2025-26. Cadeo: «Siamo un veliero in mare aperto»

Squadra e staff pronti a una stagione che punta a coinvolgere tutta la città. Il coach neroarancio ha richiamato all’unità e alla responsabilità di ciascun giocatore: «Tutti saranno fondamentali in un percorso di crescita condiviso»
Redazione Sport
20 agosto 2025
Ore 13:54
Basket, Redel Reggio Calabria: al via la stagione 2025-26. Cadeo: «Siamo un veliero in mare aperto»\n
Volto nuovo in arrivo

Cosenza, doppio colpo in arrivo: Ferrara e Contiliano

Il Cosenza ha messo le mani su Antonio Ferrara, difensore del Benevento, e Nicolò Contiliano, svincolato, ex Carpi e Spal

Alessandro Storino
20 agosto 2025
Ore 12:34
Cosenza, doppio colpo in arrivo: Ferrara e Contiliano
News e trattative

Dilettanti, tutte le news di mercato: poker di innesti per l'Africo. c'è Alex Bran per il Val Gallico

Il club africese apre il mercato con quattro squilli. Il San NicolaChiaravalle-Soverato ingaggia Matias Ortiz
Vincenzo Primerano
20 agosto 2025
Ore 12:00
Dilettanti, tutte le news di mercato: poker di innesti per l'Africo. c'è Alex Bran per il Val Gallico\n
l’intervista

Eccellenza, anche la Paolana tra le squadre da battere. Andreoli: «Non ci nascondiamo, vogliamo sgomitare per i vertici»

Il tecnico del club tirrenico: «La rosa è di livello. Vogliamo fare un campionato che rispecchi il blasone di questa società»
Vincenzo Primerano
20 agosto 2025
Ore 10:55
Eccellenza, anche la Paolana tra le squadre da battere. Andreoli: «Non ci nascondiamo, vogliamo sgomitare per i vertici»\n
Nuoca stagione

Serie B al via: si parte con Pescara–Cesena. Il Catanzaro scalda i motori

Venerdì sera l’anticipo all’Adriatico-Cornacchia apre la 94esima edizione del torneo cadetto. Domenica sera sarà il turno dei giallorossi che al “Ceravolo” ospiteranno il Sudtirol. In panchina ci sarà Alberto Aquilani, con un pubblico che si prepara al tutto esaurito
Francesco Roberto Spina
20 agosto 2025
Ore 10:03
Serie B al via: si parte con Pescara–Cesena. Il Catanzaro scalda i motori\n
L’intervista

Promozione B, il Taurianova Academy tra le mine vaganti. Il ds Ascone: «Questo campionato sarà più difficile dell'Eccellenza»

Le parole del nuovo ds: «Non vogliamo di certo sfigurare. Favorite? Val Gallico e Gioiosa Ionica hanno delle corazzate»
Vincenzo Primerano
20 agosto 2025
Ore 07:06
Promozione B, il Taurianova Academy tra le mine vaganti. Il ds Ascone: «Questo campionato sarà più difficile dell'Eccellenza»\n
Ripensamento

Calciomercato: Cosenza-Turco, riflessioni in corso ed affare che va in ghiaccio

Il club silano ha comunicato all’attaccante che al momento sta cercando altre caratteristiche in prima linea. Trattativa in standby
Alessandro Storino
20 agosto 2025
Ore 05:10
Calciomercato: Cosenza-Turco, riflessioni\u00A0in corso ed affare che va in ghiaccio\n
1
...
PIU LETTI
1

Filippo Vertrame è morto: il 22enne era stato accoltellato a Isola Capo Rizzuto

2

Morte Filippo Verterame: rissa finita a coltellate a Isola Capo Rizzuto

3

Regionali, Tridico ha detto Sì: l’europarlamentare scioglie i dubbi, sarà lui a sfidare Occhiuto 

4

Inchiesta sulla Regione Calabria, nel mirino imprenditori della sanità, lobbisti e manager pubblici

5

I sogni spezzati di Antonio, morto a 33 anni a Praia: lo strazio della famiglia e le domande ancora senza risposta