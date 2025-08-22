Plm Morrone, obiettivo Eccellenza con mister Stranges
Continua il nostro viaggio nel mondo dei Dilettanti. Oggi parliamo della Plm Morrone che in Promozione alza l'asticella. Con il ritorno in panchina di mister Stranges e l'arrivo di nuove pedine, la società mira a vincere il campionato
Dal 25 agosto alle 21.30 riparte il format condotto da Maurizio Insardà. Novanta minuti di approfondimenti, ospiti e dibattiti con volti noti del calcio calabrese e nazionale. Insieme al conduttore ci saranno Ursino, Palmieri e Demetra Donato
Amichevole intensa allo stadio “Gianni Renda” di Lamezia Terme: rotazioni, ritmo e occasioni per entrambe le squadre, con i tirrenici che mostrano carattere contro una formazione di categoria superiore
Salernitana, Catania e Benevento partono con i favori del pronostico, ma outsider e sorprese non mancano. Tra queste la squadra pitagorica, decisa a inserirsi nella corsa promozione. Più complesso lo scenario in casa del Lupi
In finale hanno battuto Iga Swiatek e Casper Ruud (6-3, 5-7, 10-6) nel “grande” Arthur Ashe Stadium. Nono titolo Slam in carriera per Sarita, mentre per Andrea è il terzo (tutti vinti insieme a Errani)
L’attaccante albanese, al secondo capitolo con la maglia rossoblù, eredita la fascia da capitano e si prepara a trascinare la squadra nel prossimo campionato di Serie D: «A mio avviso possiamo fare davvero bene»
Squadra e staff pronti a una stagione che punta a coinvolgere tutta la città. Il coach neroarancio ha richiamato all’unità e alla responsabilità di ciascun giocatore: «Tutti saranno fondamentali in un percorso di crescita condiviso»
Venerdì sera l’anticipo all’Adriatico-Cornacchia apre la 94esima edizione del torneo cadetto. Domenica sera sarà il turno dei giallorossi che al “Ceravolo” ospiteranno il Sudtirol. In panchina ci sarà Alberto Aquilani, con un pubblico che si prepara al tutto esaurito