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Serie D, sale l'attesa per il derby Reggina-Sambiase

Sale la febbre per il derby calabrese di domenica allo stadio "Granillo". Una sfida d'alta quota nel girone I di Serie D: la Reggina di mister Marchionni cerca conferme e punti pesanti davanti al proprio pubblico, ma di fronte troverà un Sambiase ambizioso e pronto a tentare il colpaccio.

13 novembre, 2026
L’intervista

Serie D, Trapani e la scossa targata Misiti: « Rinascita dopo il buio, senza penalità saremmo a metà classifica»

Il tecnico reggino racconta a LaC News24 la svolta granata: 14 punti in 7 gare, la gestione del modulo e l'intuizione Jallow. «Siamo ripartiti dal morale sotto i tacchi»
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I risultati

Coppa Italia Dilettanti: eliminata la DB Rossoblù campione in carica, il Trebisacce fa festa e vola in semifinale

I giallorossi difendono il 3-0 conquistato all’andata e superano nuovamente formazione di Magarò, questa volta per 1-0. In semifinale anche Pro Pellaro, Palmese e Soriano Fabrizia
Vincenzo Primerano
Coppa Italia Dilettanti: eliminata la DB Rossoblù campione in carica, il Trebisacce fa festa e vola in semifinale\n
La puntata

Serie D, la Vibonese alza l'asticella. Ledesma a "Pianeta Rossoblù": «Siamo forti, inutile nasconderci»

Il centrocampista valuta l'ottavo risultato utile consecutivo e proietta la squadra verso il match col Modica: «Pensiamo solo ai tre punti, i conti sulla vetta si faranno alla fine»
Vincenzo Primerano
Serie D, la Vibonese alza l'asticella. Ledesma a \"Pianeta Rossoblù\": «Siamo forti, inutile nasconderci»\n
L’intervista

Promozione A, la Soccer Montalto non si ferma più. Dirane predica calma: «Piedi per terra, il mio sogno è vincere con questa maglia»

L’esterno offensivo classe 2005 è tra i trascinatori della matricola cosentina, seconda in classifica a due punti dalla vetta. Tra ambizioni, lavoro quotidiano e un legame indissolubile con i colori rossoblù
Vincenzo Primerano
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13 novembre 2026
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9 novembre 2026
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13 novembre 2026
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13 novembre 2026
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13 novembre 2026
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9 novembre 2026
Ore 11:33
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La candidatura

La Calabria in corsa per il titolo di “Aces European Region of Sport 2028”: al via le visite della commissione

Presentazione ufficiale al Palazzetto di Lamezia Terme. L’assessore Micheli: «Investiamo su impianti e attività fisica». Il fondatore Lupattelli: «Vogliamo coinvolgere tutti i comuni»
Redazione Sport
13 novembre 2026
Ore 10:18
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Alla ricerca di spettatori

Cosenza, l'impresa è sugli spalti: nuove iniziative per superare i 250 dell'Inter U23

Dopo il deserto di due settimane fa, la società prova a richiamare pubblico per la Casertana abbassando i prezzi e concedendo l’ingresso gratuito alle scuole calcio della provincia
Alessandro Storino
13 novembre 2026
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La convocazione

Pugilato, Maria Laura Perrotta vola agli Europei Under 23: l’atleta cosentina vestirà la maglia azzurra in Croazia

La giovane della Boxe Popolare di Cosenza rappresenterà l’Italia nella categoria 70 chilogrammi nella competizione in programma a Poreč dal 14 al 25 novembre
Mariassunta Veneziano
12 novembre 2026
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Paradosso amaranto

Eccellenza, Reggioravagnese ultima ma attacco prolifico fuori casa: è il secondo miglior rendimento esterno

Nonostante l'ultimo posto in classifica con soli 5 punti, la giovane squadra di mister Candido registra numeri da vertice per reti segnate fuori dalle mura amiche. Solo la capolista Dbr Luzzi ha fatto meglio
Vincenzo Primerano
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Promozione B, il Catona ha scelto il nuovo allenatore: ufficiale l'arrivo di Giuseppe Verbaro

Dopo il pesante KO contro l'Africo, la società biancoblù cambia guida tecnica. Scelta d'esperienza per il rilancio: il nuovo mister esordirà domenica in casa contro la Rosarnese
Vincenzo Primerano
12 novembre 2026
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La presa di posizione

Nuoto, società contro la Fin Calabria: «La fiducia è compromessa, serve una svolta»

Undici società hanno sottoscritto la richiesta di convocazione. Nel mirino la gestione del Comitato regionale e alcune scelte sull’organizzazione delle manifestazioni invernali
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Tra gesto e memoria

Us Vibonese, un albero per Lorenzo Lo Bianco: la memoria per un grande tifoso germoglia al "Luigi Razza"

Iniziativa promossa dall'Associazione Moderata Durant e dalla Vibonese: sabato mattina la piantumazione nell'antistadio per ricordare il noto ristoratore scomparso a maggio
Vincenzo Primerano
12 novembre 2026
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L’intervista

Bovalinese schiacciasassi in Promozione B, Favasuli: «Campionato a punteggio pieno? Nessuno lo ha mai vinto a novembre»

Il giovane talento amaranto analizza la partenza record della capolista del girone B di Promozione tra l'entusiasmo della piazza, i piedi per terra e la voglia di continuare a stupire
Vincenzo Primerano
11 novembre 2026
Ore 11:53
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Il trio

La Calabria si prende la Serie D: Reggina e Sambiase davanti a tutti, Vibonese terza e pronta a inserirsi nella sfida per la vetta

Undici giornate, tre squadre calabresi nelle prime tre posizioni e appena due punti a separarle. Il prossimo turno mette di fronte le due capolista al Granillo
Francesco Roberto Spina
11 novembre 2026
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L’intervista

Serie D, il Sambiase sogna in vetta. Haberkon lancia la sfida al Granillo: «Vogliamo dire la nostra»

L'attaccante argentino analizza lo straordinario momento dei giallorossi in vista del big match contro la Reggina e della successiva sfida con la Vibonese: «Una squadra giovane che non ha paura di lottare»
Vincenzo Primerano
11 novembre 2026
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verso il big match

Reggina-Sambiase, il derby calabrese che vale la vetta: al Granillo sarà supersfida

La dodicesima giornata di Serie D propone lo scontro diretto tra le due regine del Girone I. Marchionni sfida una formazione che ha sorpreso tutti per continuità e solidità
Vincenzo Primerano
11 novembre 2026
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L’intervista

Eccellenza, Sc Soverato rompe il digiuno della vittoria. Nesticò: «Successo che infonde fiducia, ora serve continuità»

Il fantasista analizza il 3-0 alla Virtus Rosarno, i problemi di gestione nei minuti finali e traccia la strada per il riscatto: «Abbiamo raccolto meno del previsto, servono umiltà e fame»
Vincenzo Primerano
10 novembre 2026
Ore 22:00
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I match

Coppa Italia Dilettanti: “mission impossible" per la DB Rossoblù Luzzi. Equilibrio totale tra Palmese e Sc Soverato

Tra qualificazioni quasi ipotecate e sfide ancora in bilico, mercoledì pomeriggio si decidono le quattro semifinaliste della competizione regionale. Ecco le sfide in programma
Vincenzo Primerano
10 novembre 2026
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Eccellenza, Pro Pellaro in salita e Toani suona la carica: «Costruiti per il vertice. Coppa e Brancaleone? Pronti a tutto»

Parla in esclusiva l'estremo difensore argentino dopo il 2-0 all'Isola CR: dalla solidità difensiva esterna alle grandi ambizioni tra campionato di Eccellenza e Coppa Italia Dilettanti
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Rossanese, l’addio del capitano Antonio Carrozza: «Non è facile salutare questi colori»

Dalla fascia da capitano alle vittorie con Licata e Montalto, il calciatore ripercorre il suo percorso: «Posso lasciare la squadra, ma non ciò che ho amato per una vita»
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Il Locri sorprende in Promozione, Di Mitri trascina il Cavallo Alato: «Piedi per terra»

Quarto posto dopo nove giornate per la formazione amaranto, alle spalle di Bovalinese, Sporting Polistena e Africo. Il giovane attaccante: «A fine campionato vedremo dove saremo»
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10 novembre 2026
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Clamoroso Tiriolo, in Seconda Categoria calabrese arriva un ex Kairat: è Aderinsola Eseola

Un acquisto di grande richiamo per il club calabrese, che porta in rosa un attaccante con esperienze internazionali e un titolo di capocannoniere conquistato in Kazakistan
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Promozione B, Pizzo col vento in poppa per il derby. Marrello: «Il nostro segreto è il gruppo, col Capo Vaticano una gara speciale»

Undici punti in nove giornate e una difesa bunker al "Tucci": il calciatore napitino presenta la sfida di campionato e traccia il bilancio dopo un avvio stagionale oltre le aspettative
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Rino Gattuso primo vincitore del Premio Ernesto Corigliano istituito da Assoallenatori

La consegna il 16 novembre a Coverciano. Dal prossimo anno la manifestazione si svolgerà in Calabria in forma itinerante tra le diverse province 
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Campionato regionale interregionale Libertas, l’asd Karate Club Reggio Calabria prima classificata

Guidata dai Maestri Santi Trimboli e dalle figlie Margherita e Federica Trimboli l’associazione si conferma protagonista della competizione organizzata dal comitato Libertas Sicilia
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