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Cronaca

Truffa milionaria tra Nord e Sud, vittima minacciata: «Lo porto in Calabria alla cava»

Secondo gli investigatori, due soggetti di origine calabrese avrebbero intimidito le vittime per ottenere altro denaro e scoraggiarle dal rivolgersi alle forze dell'ordine

11 giugno, 2026
Tag
bergamo · guardia di finanza
Cronaca

Truffe, riciclaggio ed estorsioni: «Ti stacco la testa»

11 giugno 2026
Ore 11:55
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Cronaca

Femminicidio sventato, fronte comune delle istituzioni

10 giugno 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Ponte sullo Stretto, nuove ombre dall'inchiesta della Procura

10 giugno 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Il monito di Maria Ida: «Dobbiamo vivere senza paura»

9 giugno 2026
Ore 18:30
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Cronaca

Ponte sullo Stretto, inchiesta shock per corruzione

9 giugno 2026
Ore 18:30
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Cronaca

Ponte sullo Stretto, la società si chiama fuori

9 giugno 2026
Ore 18:30
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Cronaca

Reggio, tracce di storia millenaria in mezzo ai rifiuti

9 giugno 2026
Ore 11:33
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Cronaca

Ecco il francobollo dell'Arma diventato un caso

9 giugno 2026
Ore 11:28
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Cronaca

Narcotraffico tra Sicilia, Calabria, Lazio e Campania: eseguite sei misure cautelari

8 giugno 2026
Ore 07:18
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Cronaca

Strage di Amendolara, Landini: «Non si può far finta di non vedere»

6 giugno 2026
Ore 14:45
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Cronaca

Amendolara, un minuto di silenzio

6 giugno 2026
Ore 13:52
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Cronaca

Depositi costieri a Vibo Marina: «Prima la sicurezza»

6 giugno 2026
Ore 11:17
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Cronaca

Caporalato nell'Alto Jonio, i sindaci fanno blocco

6 giugno 2026
Ore 11:04
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Cronaca

Operazione Smile: colpita rete di spaccio nel Reggino

5 giugno 2026
Ore 12:01
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Cronaca

Caos giudiziario a Crotone, annullate due nomine

5 giugno 2026
Ore 11:39
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Cronaca

Smantellata rete di spaccio in Calabria

5 giugno 2026
Ore 05:06
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Cronaca

Cosenza, bimba di 2 anni muore in ospedale: si indaga

4 giugno 2026
Ore 17:24
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Cronaca

Amendolara, la Uil chiede misure contro il caporalato

4 giugno 2026
Ore 12:22
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Cronaca

Il caso di Amendolara scuote la politica nazionale

4 giugno 2026
Ore 12:03
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Cronaca

Strage di Amendolara, indagini ancora in corso

4 giugno 2026
Ore 11:54
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Cronaca

Ardore, scoperto dai carabinieri un bunker hi-tech

4 giugno 2026
Ore 11:48
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