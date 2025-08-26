Arbëria News

La rinascita della poesia di Spezzano Albanese

Il Centro Anziani di Spezzano Albanese, con il patrocinio del Comune, ha promosso un concorso di poesia per celebrare e preservare la ricchezza culturale e linguistica arbëreshë. Un vero e proprio omaggio ad una tradizione che si tramanda da secoli e che dimostra come le radici storiche possono ancora fiorire ed ispirare le nuove generazioni.