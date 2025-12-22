Crotone, Babbo Natale arriva dal cielo per i bambini ricoverati in pediatria

Il talento calabrese è stato uno dei maestri professionisti in gara nel programma televisivo. Insieme all'attrice Tale Torjussen ha conquistato il successo nel rinomato talent show dedicato alla danza.
Per bambini, adolescenti e familiari la visita di Babbo Natale ha rappresentato un radioso intermezzo nella quotidianità ospedaliera. I promotori: «Operatori e volontari fanno del loro meglio per far sentire la festa anche lì»
Stamane sottoscritto l’atto alla presenza del direttore regionale del Demanio, Giovanni Zito, del responsabile del Demanio dell’area metropolitana di Reggio Calabria, Antonio Arnoni, del sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, e del comandante del gruppo dei carabinieri di Locri, il tenente colonnello Gianmarco Pugliese
L’evento in programma al teatro Cilea di Reggio Calabria, il prossimo 29 dicembre, unisce moda, spettacolo e solidarietà a favore della Fondazione Chops ets Malattie Rare. Questa mattina la presentazione a palazzo San Giorgio
La scoperta di tracce murarie del IV secolo dopo Cristo apre nuove prospettive. La prosecuzione delle indagini chiarirà se si tratti di una villa o di una struttura insediativa più estesa ed articolata che doveva sorgere lungo un percorso viario in connessione con la città romana di Copiae
Un Comandante che sceglie la prossimità e l’ascolto quotidiano come cifra del suo ruolo, trasformando un gesto personale in un messaggio collettivo di appartenenza, rispetto e coesione all’interno della Guardia Costiera
Antonio, di Gioia Tauro, è stato uno dei tedofori a passarsi la staffetta con il sacro fuoco di passaggio in Regione. La sua corsa ha rappresentato un inno alla resilienza: «Fragilità trasformate in forza, passi compiuti nonostante le difficoltà»
A Praia a Mare il religioso quarantenne costruisce ascolto, fiducia e speranza tra giovani e famiglie segnate da fragilità. E dimostra che una presenza autentica può incidere profondamente nei percorsi personali: «L’oratorio è un laboratorio di talenti»
“Cartelli di sangue”, ultimo lavoro scritto dal magistrato e dal prof calabresi è nella selezione di volumi da donare sotto le feste. Idee per leggere una realtà complessa: da Gaza a Trump passando per Cina, Germania, droga, identità e violenza di genere
Sono tanti gli esempi di un patrimonio inutilizzato che può diventare il motore per l'emergenza abitativa e la rivitalizzazione del centro storico. L’esempio di Villa Forastefano: i beni si possono recuperare
Lo showcase di “Santi”, presentato in prima edizione in vinile il 19 dicembre, è stato un rito intimo, un tempo sospeso in cui la sua ideatrice ha condotto il pubblico dentro il cuore del suo nuovo lavoro, svelandone titoli e processo creativo
Tra i premiati figurano, per il ruolo nell’amministrazione della giustizia, Filippo Leonardo, presidente del Tribunale di Paola, Domenico Fiordalisi, procuratore capo della Repubblica, e Salvatore Carpino, presidente della Sezione Penale. Ci sono anche i giudici Matteo Torretta e Federica Laino