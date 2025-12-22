Social
Temi del giorno
Home page>Attualità>Crotone, Babbo Natale ar...

24 ORE ALL NEWS

Video

Attualità

Crotone, Babbo Natale arriva dal cielo per i bambini ricoverati in pediatria

È giunta alla sesta edizione l'iniziativa "Un Natale da supereroi" dei vigili del fuoco Comando di Crotone peri bambini ricoverati nel reaprto di pedaitria dell'ospedale San Giovanni di Dio

22 dicembre, 2025
Tag
crotone · ospedale crotone · solidarietà · babbo natale · vigili del fuoco
Salto di qualità

Unical, i due ex ministri dell’Università Carrozza e Profumo nel Consiglio di amministrazione

I due accademici entrano nella governance di Ateneo, sposando il piano strategico del rettore Greco. Designati anche cinque nuovi componenti interni: ecco chi sono
Unical, i due ex ministri dell’Università Carrozza e Profumo nel Consiglio di amministrazione\n
Il progetto

Un anno di bellezza nel centro storico di Nicastro: il calendario che trasforma vicoli e piazzette in una mostra itinerante

Il 12 mesi punta a stimolare curiosità e senso di appartenenza. I promotori: «Vogliamo che questa bellezza diventi quotidiana»
Redazione
Un anno di bellezza nel centro storico di Nicastro: il calendario che trasforma vicoli e piazzette in una mostra itinerante\n
Grande orgoglio

Un ballerino calabrese trionfa nel format norvegese Ballando con le stelle: Gioia Tauro festeggia Antonio Careri

Il talento calabrese è stato uno dei maestri professionisti in gara nel programma televisivo. Insieme all'attrice Tale Torjussen ha conquistato il successo nel rinomato talent show dedicato alla danza. 
Giuseppe Mancini
Un ballerino calabrese trionfa nel format norvegese Ballando con le stelle: Gioia Tauro festeggia Antonio Careri
Natale 2025

Crotone, visita del vescovo Torriani all’ospedale cittadino

Il prelato ha incontrato gli ammalati ai quali ha donato un pensiero natalizio, il bambinello nella culla di paglia, come segno di vicinanza e speranza
Redazione
Crotone, visita del vescovo Torriani all’ospedale cittadino\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Economia e Lavoro

Abramo Printing, quaranta lavoratori licenziati

22 dicembre 2025
Ore 18:24
Abramo Printing, quaranta lavoratori licenziati
Cronaca

Evasione a Locri, arrestato il secondo detenuto in fuga

22 dicembre 2025
Ore 18:21
Evasione a Locri, arrestato il secondo detenuto in fuga
Società

La strada verso il Natale con monsignor Checchinato

22 dicembre 2025
Ore 13:31
La strada verso il Natale con monsignor Checchinato
Sanità

La sanità è senza personale ma il Piano taglia i fondi

22 dicembre 2025
Ore 13:27
La sanità è senza personale ma il Piano taglia i fondi
Società

La strada verso il Natale con monsignor Checchinato

22 dicembre 2025
Ore 13:31
La strada verso il Natale con monsignor Checchinato
Sanità

La sanità è senza personale ma il Piano taglia i fondi

22 dicembre 2025
Ore 13:27
La sanità è senza personale ma il Piano taglia i fondi
Economia e Lavoro

Abramo Printing, quaranta lavoratori licenziati

22 dicembre 2025
Ore 18:24
Abramo Printing, quaranta lavoratori licenziati
Cronaca

Evasione a Locri, arrestato il secondo detenuto in fuga

22 dicembre 2025
Ore 18:21
Evasione a Locri, arrestato il secondo detenuto in fuga
Società

La strada verso il Natale con monsignor Checchinato

22 dicembre 2025
Ore 13:31
La strada verso il Natale con monsignor Checchinato
Sanità

La sanità è senza personale ma il Piano taglia i fondi

22 dicembre 2025
Ore 13:27
La sanità è senza personale ma il Piano taglia i fondi
Economia e Lavoro

Abramo Printing, quaranta lavoratori licenziati

22 dicembre 2025
Ore 18:24
Abramo Printing, quaranta lavoratori licenziati
Cronaca

Evasione a Locri, arrestato il secondo detenuto in fuga

22 dicembre 2025
Ore 18:21
Evasione a Locri, arrestato il secondo detenuto in fuga
L’intervista

Filippelli: «L’intelligenza artificiale cambierà il diritto» | VIDEO

Il giurista calabrese spiega le implicazioni del nuovo AI Act e l’impatto delle tecnologie intelligenti su giustizia, medicina e professioni
Antonio Alizzi
22 dicembre 2025
Ore 18:00
Filippelli:\u00A0«L’intelligenza artificiale cambierà il diritto» | VIDEO\n
Gesti di generosità

Doni e sorrisi per i bimbi ricoverati, a Reggio Calabria l’associazione Abio e Milan club portano la magia del Natale in Pediatria

Per bambini, adolescenti e familiari la visita di Babbo Natale ha rappresentato un radioso intermezzo nella quotidianità ospedaliera. I promotori: «Operatori e volontari fanno del loro meglio per far sentire la festa anche lì»
Redazione
22 dicembre 2025
Ore 17:15
Doni e sorrisi per i bimbi ricoverati, a Reggio Calabria l’associazione Abio e Milan club portano la magia del Natale in Pediatria\n
La consegna

Locri, il Comune dona allo Stato l’area su cui sorge la sede del gruppo dei Carabinieri

Stamane sottoscritto l’atto alla presenza del direttore regionale del Demanio, Giovanni Zito, del responsabile del Demanio dell’area metropolitana di Reggio Calabria, Antonio Arnoni, del sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, e del comandante del gruppo dei carabinieri di Locri, il tenente colonnello Gianmarco Pugliese
22 dicembre 2025
Ore 17:00
Locri, il Comune dona allo Stato l’area su cui sorge la sede del gruppo dei Carabinieri\n
Emozioni forti

Crotone, arriva dal cielo la solidarietà dei pompieri ai bambini malati

Regali e dolcetti nella sesta edizione dell’iniziativa di solidarietà “Un Natale da supereroi” per i minori ricoverati nel reparto di Pediatria diretto dalla dottoressa Stefania Zampogna
Redazione
22 dicembre 2025
Ore 16:31
Crotone, arriva dal cielo la solidarietà dei pompieri ai bambini malati
LA RICORRENZA

Disastro Fiumarella, Catanzaro intitola scalinata “degli studenti” in Via Milano

Alla cerimonia hanno presenziato i vertici del comune capoluogo, di Decollatura, Soveria Mannelli, Tiriolo e S. Pietro Apostolo e quelli di Ferrovia della Calabria oltre al comitato promotore

Redazione
22 dicembre 2025
Ore 14:36
Disastro Fiumarella, Catanzaro intitola scalinata “degli studenti” in Via Milano
Bellezza e speranza

Un passo per la ricerca … di una cura per la sindrome Chops: a Reggio la seconda edizione di “Note di moda”

L’evento in programma al teatro Cilea di Reggio Calabria, il prossimo 29 dicembre, unisce moda, spettacolo e solidarietà a favore della Fondazione Chops ets Malattie Rare. Questa mattina la presentazione a palazzo San Giorgio
Anna Foti
22 dicembre 2025
Ore 14:00
Un passo per la ricerca … di una cura per la sindrome Chops: a Reggio la seconda edizione di “Note di moda”\n
Grande scoperta

Corigliano Rossano, dagli scavi riaffiora la storia: archeologi al lavoro su strutture e tombe di età tardoantica

La scoperta di tracce murarie del IV secolo dopo Cristo apre nuove prospettive. La prosecuzione delle indagini chiarirà se si tratti di una villa o di una struttura insediativa più estesa ed articolata che doveva sorgere lungo un percorso viario in connessione con la città romana di Copiae
Luca Latella
22 dicembre 2025
Ore 11:06
Corigliano Rossano, dagli scavi\u00A0riaffiora la storia: archeologi al lavoro su strutture e tombe di età tardoantica\n
Gioia in corsia

Lamezia, Babbo Natale arriva in moto: i Bikers Solitari portano la magia delle feste nel reparto di Pediatria 

Dolciumi e giochi per i piccoli pazienti e poi un lettino per le visite e una bilancia digitale donati al reparto: una gara di solidarietà che si rinnova ogni anno, giunta alla 14esima edizione
Redazione Attualità
22 dicembre 2025
Ore 10:17
Lamezia, Babbo Natale arriva in moto: i Bikers Solitari portano la magia delle feste nel reparto di Pediatria\u00A0\n
Natale in carcere

Iniziative ricreative per alleviare la restrizione e la lontananza dalla famiglia nell’istituto Panzera di Reggio

Il direttore Tortorella: «Il nostro impegno è quello di aprire alla speranza». Nei plessi di Arghillà e San Pietro spazio alla dimensione spirituale di questo momento dell’anno.
Anna Foti
22 dicembre 2025
Ore 05:30
Iniziative ricreative per alleviare la restrizione e la lontananza dalla famiglia nell’istituto Panzera di Reggio\n
Guardia Costiera

La leadership che chiama per nome: l’ammiraglio Sergio Liardo e il valore umano del comando

Un Comandante che sceglie la prossimità e l’ascolto quotidiano come cifra del suo ruolo, trasformando un gesto personale in un messaggio collettivo di appartenenza, rispetto e coesione all’interno della Guardia Costiera
Redazione
21 dicembre 2025
Ore 21:00
La leadership che chiama per nome: l’ammiraglio Sergio Liardo e il valore umano del comando\n
Simbolo di speranza

La luce della speranza: un giovane calabrese sconfigge il bullismo e porta la Torcia Olimpica: «Turbinio di emozioni»

Antonio, di Gioia Tauro, è stato uno dei tedofori a passarsi la staffetta con il sacro fuoco di passaggio in Regione. La sua corsa ha rappresentato un inno alla resilienza: «Fragilità trasformate in forza, passi compiuti nonostante le difficoltà»
Giuseppe Mancini
21 dicembre 2025
Ore 20:00
La luce della speranza: un giovane calabrese sconfigge il bullismo e porta la Torcia Olimpica: «Turbinio di emozioni»\n
La storia

Don Francesco Lauria dall’oratorio alla strada, la missione silenziosa del sacerdote: «Un sorriso salva l’anima»

A Praia a Mare il religioso quarantenne costruisce ascolto, fiducia e speranza tra giovani e famiglie segnate da fragilità. E dimostra che una presenza autentica può incidere profondamente nei percorsi personali: «L’oratorio è un laboratorio di talenti»
Francesca Lagatta
21 dicembre 2025
Ore 18:02
Don Francesco Lauria\u00A0dall’oratorio alla strada,\u00A0la missione silenziosa\u00A0del sacerdote: «Un sorriso salva l’anima»\n
La selezione

Libri per capire il mondo: sette saggi (e una satira) da regalare a Natale. Ci sono anche Gratteri e Nicaso

“Cartelli di sangue”, ultimo lavoro scritto dal magistrato e dal prof calabresi è nella selezione di volumi da donare sotto le feste. Idee per leggere una realtà complessa: da Gaza a Trump passando per Cina, Germania, droga, identità e violenza di genere
Redazione
21 dicembre 2025
Ore 17:27
Libri per capire il mondo: sette saggi (e una satira) da regalare a Natale. Ci sono anche Gratteri e Nicaso\n
LUCI ACCESE, LUCI SPENTE

La vita di chi resta

Da ieri molti emigrati hanno fatto ritorno alle loro vite pre trasferimento. Ma dal 6 gennaio in poi, anche prima, a Cosenza e in Calabria tutto tornerà come prima

Francesco La Luna
21 dicembre 2025
Ore 15:30
La vita di chi resta
MILANO-CORTINA A CATANZARO

Fiamma olimpica: il “calore” della città, l’orgoglio di Iemma e Battaglia, gli occhi lucidi di Palanca

Grande entusiasmo anche da parte dei due tedofori-atleti Alessio e Ursano

Nico De Luca
21 dicembre 2025
Ore 15:11
Fiamma olimpica: il “calore” della città, l’orgoglio di Iemma e Battaglia, gli occhi lucidi di Palanca
L’inchiesta

Scuole, carcere, ex municipio: viaggio negli edifici comunali abbandonati a Cassano tra lo spreco e la sfida del riscatto

Sono tanti gli esempi di un patrimonio inutilizzato che può diventare il motore per l'emergenza abitativa e la rivitalizzazione del centro storico. L’esempio di Villa Forastefano: i beni si possono recuperare
Franco Sangiovanni
21 dicembre 2025
Ore 14:05
Scuole, carcere, ex municipio: viaggio negli\u00A0edifici comunali abbandonati a Cassano\u00A0tra lo spreco e la sfida del riscatto\n
quale soluzione?

Cassano, mediazione del Comune sui lavori della SS 106. Chiusura SP 179 dimezzata e rinviata

Lauropoli-Sibari, Pantano Rotondo: Intervento posticipato al 7 gennaio. Il blocco del traffico si riduce da 60 a 30 giorni
Franco Sangiovanni
21 dicembre 2025
Ore 13:44
Cassano, mediazione del Comune sui lavori della SS 106. Chiusura SP 179 dimezzata e rinviata\n
Una festa speciale

A Crotone sarà un Natale da supereroi: Uil e vigili del fuoco pronti a portare doni ai piccoli ricoverati in ospedale

L'auto scala dei vigili del fuoco si trasformerà in una speciale slitta di Babbo Natale mentre i regali saranno consegnati dai Supereroi in divisa
Redazione
21 dicembre 2025
Ore 12:25
A Crotone sarà un Natale da supereroi: Uil e vigili del fuoco pronti a portare doni ai piccoli ricoverati in ospedale\n
Attualità

“Santi. Dall’onirico al risveglio”, Januaria Carito presenta il suo nuovo album a Roccelletta di Borgia

Lo showcase di “Santi”, presentato in prima edizione in vinile il 19 dicembre, è stato un rito intimo, un tempo sospeso in cui la sua ideatrice ha condotto il pubblico dentro il cuore del suo nuovo lavoro, svelandone titoli e processo creativo
Gabriella Chiarella
21 dicembre 2025
Ore 08:37
“Santi. Dall’onirico al risveglio”, Januaria Carito presenta il suo nuovo album a Roccelletta di Borgia\n
L’iniziativa

A Cetraro tutto pronto per il Concerto di Natale dei Commercialisti di Paola, tra musica e riconoscimenti

Tra i premiati figurano, per il ruolo nell’amministrazione della giustizia, Filippo Leonardo, presidente del Tribunale di Paola, Domenico Fiordalisi, procuratore capo della Repubblica, e Salvatore Carpino, presidente della Sezione Penale. Ci sono anche i giudici Matteo Torretta e Federica Laino
Redazione
21 dicembre 2025
Ore 08:15
A Cetraro tutto pronto per il Concerto di Natale dei Commercialisti di Paola, tra\u00A0musica e riconoscimenti\n
PIU LETTI
1

Riforma della burocrazia regionale, nominati i dirigenti generali – I NOMI

2

Silvia Curione e il coraggio di dire no: quando la giustizia resiste dall’interno e non accetta compromessi

3

Il più antico caso di incesto avvenuto oltre 3.500 anni fa in Calabria: le prove in una grotta sul Pollino

4

Antonio Scopelliti, chi è il 26enne arrestato a Reggio Calabria per omicidio stradale a Roma

5

Rinascita Scott, oggi la sentenza d'appello per oltre 200 imputati - NOMI

Teaser podcast banner\u00A0