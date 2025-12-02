Social
Le migliori scuole della Calabria secondo Eduscopio: la classifica dei licei provincia per provincia

Sul podio ci sono tre licei scientifici, due del Cosentino e uno di Catanzaro. Ecco come il portale della Fondazione Agnelli guida studenti e famiglie a scegliere gli istituti che preparano meglio all'università e al mondo del lavoro
Francesca Giofrè
3 dicembre 202510:36
Le migliori scuole della Calabria secondo Eduscopio: la classifica dei licei provincia per provincia

Le migliori scuole della Calabria secondo Eduscopio: la classifica dei licei provincia per provincia
Le migliori scuole della Calabria secondo Eduscopio: la classifica dei licei provincia per provincia

Le migliori scuole in provincia di Cosenza
Le migliori scuole della Calabria secondo Eduscopio: la classifica dei licei provincia per provincia

Le migliori scuole in provincia di Catanzaro
Le migliori scuole della Calabria secondo Eduscopio: la classifica dei licei provincia per provincia

Le migliori scuole in provincia di Vibo Valentia
Le migliori scuole della Calabria secondo Eduscopio: la classifica dei licei provincia per provincia

Le migliori scuole in provincia di Crotone
Le migliori scuole della Calabria secondo Eduscopio: la classifica dei licei provincia per provincia

Le migliori scuole in provincia di Reggio Calabria

Le migliori scuole secondarie di secondo grado in Calabria sono tre licei scientifici, due nella provincia di Cosenza e uno a Catanzaro. Parola di Eduscopio, il progetto della Fondazione Agnelli che ogni anno valuta come gli istituti superiori di tutta Italia preparano gli studenti per l’università o per il mondo del lavoro, aiutando così anche gli stessi ragazzi e le famiglie nella scelta della scuola giusta dopo la terza media. In particolare a ogni istituto viene assegnato un punteggio, il cosiddetto indice Fga che mette insieme la media dei voti conseguiti all’università e la percentuale di esami superati dai diplomati di ogni scuola, dando lo stesso peso (50 e 50) a entrambi i parametri utilizzati.
Sul podio calabrese quest’anno ci sono il liceo scientifico Valentini Majorana di Castrolibero (indice Fga 78,84), l’Enrico Fermi di Catanzaro (75,98) e lo scientifico di Amantea (75.44). Per i primi due si tratta di una conferma (l’anno scorso occupavano rispettivamente il primo e il terzo gradino), la scuola di Amantea è invece una new entry.
Di seguito tutti i dati calabresi, prendendo in considerazione licei classici e scientifici. Sul portale Eduscopio è possibile vagliare anche gli altri istituti superiori calabresi, dai tecnici ai professionali fino a scienze umane, linguistici e artistici.

Le migliori scuole in provincia di Cosenza

Il primato come migliore liceo in assoluto in Calabria, secondo la Fondazione Agnelli, se l’aggiudica dunque una scuola del Cosentino: il Valentini Majorana di Castrolibero, che pur avendo perso qualche punto (l’anno scorso l’indice Fga era 81,46) tiene salda la sua prima posizione. C’è poi il già citato liceo scientifico di Amantea, al terzo posto a livello regionale. Tra gli altri istituti con stesso indirizzo, in provincia spicca anche il Mattei-Garibaldi- Alfano di Castrovillari (73,85). Seguono il liceo di San Giovanni in Fiore (71,93) e i due scientifici di Cosenza città: lo Scorza con un indice 71,47 e l’Enrico Fermi 71,26. E ancora, il Silvio Lopiano di Cetraro (70,88), l’Erodoto di Cassano (70,58) e il liceo di Spezzano Albanese (70,15).

Per quanto riguarda i licei classici, nel Cosentino si trova il migliore della Calabria: è Tommaso Campanella di Belvedere Marittimo con indige Fga 71,99. Considerando poi le scuole entro un raggio di 30 chilometri dalla città capoluogo, ad emergere è il Gioacchino da Fiore di Rende (67,41) e il Bernardino Telesio di Cosenza con indice 60,99. Spiccano poi il liceo classico Erodoto di Thurii di Cassano (69,32) e sempre sulla fascia ionica il Colosimo di Corigliano Rossano (67,05). Sul Tirreno spiccano il Lopiano di Cetraro (60,63) e il liceo di Paola (62,09). Da segnalare anche il classico di San Giovanni in Fiore che conquista punteggio 67,51).

Le migliori scuole in provincia di Catanzaro

A Catanzaro come detto spicca soprattutto lo scientifico Enrico Fermi della città capoluogo (indice 75,98 – il secondo più alto in Calabria). Anche l’altra scuola con stesso indirizzo in città, lo scientifico Luigi Siciliani, fa bene con un indice Fga pari a 73,8. Segue il Galileo Galilei di Lamezia Terme, con 73,65. Da segnalare infine l’Ettore Majorana di Girifalco (66,85), il Ferrari di Chiaravalle (64,23), il Rita Levi Montalcini di Sersale (62,03), il Costanzo di Decollatura (59,24).

Per quanto riguarda i licei classici, invece, in provincia è sempre Catanzaro a ospitare il migliore: il Pasquale Galluppi con indice 63,19. A seguire il liceo Campanella Fiorentino di Lamezia – con indice Fga 56,97 – e l’istituto paritario Sant’Antonio da Padova di Soverato (56,65).

Le migliori scuole in provincia di Vibo Valentia

In provincia di Vibo, è il liceo scientifico Rita Levi Montalcini di Filadelfia a svettare, con indice Fga 70,49. Seguono, sempre con riferimento all’indirizzo scientifico, il Giuseppe Berto di Vibo Valentia (67,45 punti), il Ferrari-Machiavelli di Soriano (66,41), l’Einaudi di Serra San Bruno con punteggio 61,05 e infine il Pasquale Galluppi di Tropea (57,61).

Più dietro i licei classici, con il Morelli-Colao che guida la classifica con un indice Fga di 63,42, mentre al secondo e al terzo posto si attestano il Bruno-Vinci di Nicotera (55.83) e il Pasquale Galluppi di Tropea (52.14).

Le migliori scuole in provincia di Crotone

Nel Crotonese la migliore scuola risulta essere il liceo classico Pitagora della città capoluogo, che conquista un indice Fga pari a 65,89. Per lo stesso indirizzo si segnala poi il Diodato Borrelli di Santa Severina con 56,41.

Per quanto riguarda invece gli istituti con indirizzo scientifico svetta il liceo di Strongoli con indice Fga 64,31. Seguono il Filolao di Crotone (65,2) e il Raffaele Lombardi Satriani di Petilia Policastro (58,07). 

Le migliori scuole in provincia di Reggio Calabria

La provincia di Reggio Calabria, infine, sempre con riferimento alle scuole entro 30 chilometri dalla città capoluogo, vede primeggiare tra i licei scientifici il Nostro-Repaci di Villa San Giovanni (70,79) seguito dal Leonardo Da Vinci di Reggio con indice Fga 67,14, l’Alessandro Volta (66,99) e poi l’Enrico Fermi di Bagnara (59,71). L’Euclide di Bova Marina raggiunge invece punteggio 57,5.

A guidare la classifica degli istituti a indirizzo classico, invece, il Tommaso Campanella di Reggio – indice Fga 65,14. Segue Melito di Porto Salvo (56,28) e Villa San Giovanni con punteggio 47,07.

Nell'area della Piana di Gioia Tauro emerge poi lo scientifico Guerrisi di Cittanova che con indice 73,07 diventa il migliore liceo in assoluto della provincia. Ci sono poi il Pizi di Palmi (67,98), il Gemelli Careri di Oppido Mamertina (65,3) e il Piria di Rosarno (51,44). Per i licei classici: il paritario di Oppido (67,85), Palmi (64,69) e Cittanova (61,84).

Infine, nella Locride, il miglior liceo risulta lo scientifico Mazzone di Roccella Jonica (68,5), seguito a pochissima distanza dallo scientifico Zaleuco di Locri (68,48). Sempre con lo stesso indirizzo ci sono poi lo Zanotti Bianco di Gioiosa Jonica (58,86) e il La Cava di Bovalino (45,63). Per quanto riguarda il classico, si segnalano il Panetta di Locri (65,06) e Bovalino (44,57). 

Protocollo d’intesa

Benessere mentale, presentato in Senato il “Centro per la salute del cervello Francesco Occhiuto”

La struttura, che sarà intitolata al figlio del senatore Mario Occhiuto, ha l’obiettivo di sviluppare ricerche sui meccanismi cerebrali alla base delle malattie neurologiche e psichiatriche e di migliorare la diagnosi precoce
Redazione
Benessere mentale, presentato in Senato il “Centro per la salute del cervello\u00A0Francesco Occhiuto”\n
L’accelerazione

Ponte sullo Stretto, Governo al lavoro per rilanciare l’opera dopo lo stop: Salvini cerca sponde a Bruxelles

A Palazzo Chigi riunione tecnica con Mit, Mase, Mef e Stretto di Messina. Il vicepremier sarà al Consiglio europeo dei Trasporti e assicura: «Stiamo seguendo le leggi italiane ed europee». Interviene anche Gasparri: «I No avrebbero fermato anche l’Autostrada del Sole»
Redazione Politica
Ponte sullo Stretto, Governo al lavoro per rilanciare l’opera dopo lo stop: Salvini cerca sponde a Bruxelles\n
La cerimonia

Save the children premia un ricerca sulla tutela di bimbi e ragazzi di famiglie mafiose calabresi

Il riconoscimento, consegnato a Milano, a Faustino Rizzo per uno studio sulle misure di protezione avviate dal Tribunale per i minorenni di Reggio. L’iniziativa è alla sua prima edizione
Redazione Attualità
Save the children premia un ricerca sulla tutela di bimbi e ragazzi di famiglie mafiose calabresi\n

IL VIDEOMESSAGGIO

Giornata mondiale delle disabilità, Carmen Diodato: «L’inclusione cambia le vite» | VIDEO

Nata a Belvedere Marittimo, prima e unica ballerina non udente in Italia, la danzatrice impegnata a Verona e Palermo ha voluto lanciare un messaggio: «Il futuro ha bisogno di vedere il talento prima della disabilità»
Francesco La Luna
3 dicembre 2025
Ore 11:30
Giornata mondiale delle disabilità, Carmen Diodato: «L’inclusione cambia le vite» | VIDEO
Il piano

Giornata delle persone con disabilità, Straface annuncia il voucher di libertà: «Vogliamo anticipare i bisogni»

L’assessore regionale all’Inclusione sociale presenta le nuove misure per rafforzare autonomia e sostegno alle fragilità, puntando su servizi personalizzati e reti territoriali più vicine alle persone: «Serve una politica che non si limiti a gestire le emergenze»
Redazione Attualità
3 dicembre 2025
Ore 11:11
Giornata delle persone con disabilità, Straface annuncia il voucher di libertà:\u00A0«Vogliamo anticipare i bisogni»\n
Trait d’union

La guerra delle autostrade: ventotto anni di assalti ai portavalori. E il copione è sempre uguale

Dalla Calabria alla Sardegna, passando per la Puglia e la Toscana, la tecnica cerignolana ha seminato morte e paura, replicando rapine militari con mitra, esplosivi e auto incendiate per quasi tre decenni
Gianfranco Donadio*
2 dicembre 2025
Ore 14:37
La guerra delle autostrade: ventotto anni di assalti ai portavalori. E il\u00A0copione è sempre uguale\n
sport e inclusione

Il calcio che unisce: all’Istituto Penale Minorile di Catanzaro due partite tra i giovani detenuti e squadre locali

Un momento di inclusione molto significativo in un vero e proprio clima di festa
Redazione Attualità
2 dicembre 2025
Ore 12:29
Il calcio che unisce: all’Istituto Penale Minorile di Catanzaro due partite tra i giovani detenuti e squadre locali\n
codice rosso

Aiga Lamezia Terme accende i riflettori sul Codice Rosso: “la violenza nasce dove dovrebbe esserci amore”

L’evento è stata una riflessione a più voci sulle criticità applicative del Codice Rosso e sulla risposta del sistema giudiziario
2 dicembre 2025
Ore 11:19
Aiga Lamezia Terme accende i riflettori sul Codice Rosso: “la violenza nasce dove dovrebbe esserci amore”\n
No alla mafia

A Petilia Policastro una pietra d’inciampo per Lea Garofalo per ricordare a tutti di «decidere da che parte stare»

Collocata una prima volta nel 2022, era poi stata danneggiata. L’amministrazione comunale ha deciso di riposizionarla nello stesso posto: «Un simbolo che guarda alle presenti e future generazioni»
Redazione Attualità
2 dicembre 2025
Ore 10:58
A Petilia Policastro una pietra d’inciampo per Lea Garofalo per ricordare a\u00A0tutti di\u00A0«decidere da che parte stare»\n
Rinascita interiorem

Nel cuore antico di Rossano la luce che torna grazie ai giovani e all’impegno comunitario

La testimonianza di don Domenico Simari mostra come un territorio ferito ritrova vigore attraverso ascolto, inclusione e relazioni autentiche
Matteo Lauria
2 dicembre 2025
Ore 05:30
Nel cuore antico di Rossano la luce che torna grazie ai giovani e all’impegno comunitario\n
La tendenza

Nel 2026 l’Italia sceglie il “meno”: nasce l’economia della micro-felicità

Il 60% degli italiani consuma per stare bene adesso, senza inseguire eccessi. Si compra meno, ma meglio: mini-formati, micro-abbonamenti, esperienze brevi e personali. Il futuro del mercato sarà fatto di scelte piccole, dense di senso
Raffaele Florio
2 dicembre 2025
Ore 05:30
Nel 2026 l’Italia sceglie il “meno”: nasce l’economia della micro-felicità\n
La data

Ipovedenti sul palcoscenico del Politeama di Catanzaro per cancellare ogni pregiudizio

Presentato lo spettacolo con attori ciechi e ipovedenti che si terrà nella giornata nazionale del 12 dicembre. Le opinioni della presidente Loprete e della Sovrintendente Santacroce

Nico De Luca
1 dicembre 2025
Ore 17:13
Ipovedenti sul palcoscenico del Politeama di Catanzaro per cancellare ogni pregiudizio
L’iniziativa

Giornata mondiale della lotta all’Aids, all’Unical studenti e associazioni in prima linea per la prevenzione

Tanti i protagonisti impegnati nella campagna nazionale di sensibilizzazione “LoveRED” promossa dalla Croce Rossa Italiana su una malattia sulla quale ancora oggi c’è poca informazione
Riccardo Montanaro
1 dicembre 2025
Ore 16:44
Giornata mondiale della lotta all’Aids, all’Unical studenti e associazioni in prima linea per la prevenzione\n
Oltre ogni limite

VelAbile, a Vibo Marina solidarietà ed emozioni in una giornata speciale per ragazzi e adulti con disabilità -Video

Circolo velico Santa Venere e il Roan della Guardia di finanza hanno regalato un’esperienza indimenticabile ai partecipanti con una visita alla Caserma Vizzarri e un’uscita in mare a bordo di due motovedette e tre barche a vela, accompagnate da un elicottero. A capeggiare la navigazione l’imbarcazione Venere, sequestrata a scafisti
Stefano Mandarano
1 dicembre 2025
Ore 16:26
VelAbile, a Vibo Marina solidarietà ed emozioni in una giornata speciale per ragazzi e adulti con disabilità -Video
Il programma

Giornata internazionale delle persone con disabilità, iniziative nei musei di Reggio Calabria e della Sibaritide 

Promosse dal ministero della Cultura attività inclusive tra percorsi tattili, laboratori dedicati e incontri sul tema dell’accessibilità, per promuovere una fruizione del patrimonio culturale realmente aperta a tutti. Appuntamento 2 e 3 dicembre
Redazione Attualità
1 dicembre 2025
Ore 14:00
Giornata internazionale delle persone con disabilità, iniziative nei musei di Reggio Calabria e della Sibaritide\u00A0\n
Le segnalazioni

Rincari da record per chi rientra in Calabria a Natale: «Tariffe in aumento del 900%, i treni costano quanto un volo»

Enzo Bruno (Tridico Presidente) rilancia l’allarme: «Un problema che si ripete. La Regione intervenga con misure straordinarie come fa la Sicilia»
Redazione Attualità
1 dicembre 2025
Ore 13:45
Rincari da record per chi rientra in Calabria a Natale: «Tariffe in aumento del 900%, i treni costano quanto un volo»\n
La denuncia

La Tazzina della Legalità: «Non servono protocolli ma azioni concrete e ascoltare chi ha denunciato»

Dopo la firma dell’intesa in Prefettura a Catanzaro, il sodalizio denuncia l’assenza degli imprenditori che si sono rivoltati contro il racket. «Chiederemo un confronto pubblico con tutte le istituzioni»
Redazione Attualità
1 dicembre 2025
Ore 13:13
La\u00A0Tazzina della Legalità: «Non servono protocolli ma azioni concrete e ascoltare chi ha denunciato»
DOPPIO APPUNTAMENTO

All’Unical arriva Rosy Bindi per un incontro su emancipazione e diritti

Domattina all’Unical incontro su don Lorenzo Milani. L’ex parlamentare PD, nel pomeriggio, sarà anche in Curia per parlare di sanità
Redazione
1 dicembre 2025
Ore 11:31
All’Unical arriva Rosy Bindi per un incontro su emancipazione e diritti
Scalo in crescita

All’aeroporto di Reggio quasi 900mila passeggeri in 11 mesi, Cannizzaro: «Record grazie al lavoro di Occhiuto»

Il Tito Minniti vede una crescita di quasi l’80% rispetto all’anno scorso. Il deputato e segretario regionale di Forza Italia: «Con la nuova aerostazione e gli investimenti in vista andrà ancora meglio»
Redazione Attualità
1 dicembre 2025
Ore 11:29
All’aeroporto di Reggio quasi 900mila passeggeri in 11 mesi, Cannizzaro: «Record grazie al lavoro di Occhiuto»
Nuovo corso

Sindacato, Ivan Potente eletto nuovo segretario Fp Cgil Medici Calabria

Il professionista è stato votato all’unanimità dall’assemblea alla presenza del segretario nazionale di categoria Andrea Filippi e della segretaria regionale Alessandra Baldari
Redazione
1 dicembre 2025
Ore 11:01
Sindacato, Ivan Potente eletto nuovo segretario Fp Cgil Medici Calabria\n
Numeri impietosi

La statale 106 strada della morte, l'arteria calabrese intrisa di sangue e promesse tradite

Dal 1996 ha registrato oltre 15mila incidenti, più di 25mila feriti e almeno mille morti, secondo i dati consolidati dell'associazione "Basta Vittime sulla Strada Statale 106", che da anni monitora quello che sembra un bollettino di guerra
Gianfranco Donadio*
1 dicembre 2025
Ore 09:18
La statale 106\u00A0strada della morte,\u00A0l'arteria calabrese intrisa di sangue e promesse tradite
Maglia nera

Qualità della vita, la Calabria precipita: tutte le province in fondo alla classifica. Reggio (di nuovo) ultima

Trento domina nella graduatoria del Sole 24 Ore mentre la nostra regione si conferma maglia nera: la migliore è Catanzaro, al 92esimo posto. Cosenza, Vibo Valentia (che ha i redditi più bassi) e Crotone tutte sotto il centesimo posto. Ecco i dati più rilevanti
Redazione Attualità
1 dicembre 2025
Ore 08:10
Qualità della vita, la Calabria precipita: tutte le province in fondo alla classifica. Reggio (di nuovo) ultima\n
Il dibattito internazionale

L’ammiraglio Paolo Treu e il suo messaggio controcorrente: «Prepararsi alla guerra? No, prepararsi alla pace»

L’ex comandante in capo della Squadra Navale della Marina Militare commenta le dichiarazioni della premier estone Kaja Kallas: «L’Europa non può adottare come regola universale le paure di un singolo Paese»
Battista Bruno
1 dicembre 2025
Ore 05:50
L’ammiraglio Paolo Treu e il suo messaggio controcorrente: «Prepararsi alla guerra? No, prepararsi alla pace»\n
