Le migliori scuole della Calabria secondo Eduscopio: la classifica dei licei provincia per provincia

Le migliori scuole in provincia di Cosenza

Il primato come migliore liceo in assoluto in Calabria, secondo la Fondazione Agnelli, se l’aggiudica dunque una scuola del Cosentino: il Valentini Majorana di Castrolibero, che pur avendo perso qualche punto (l’anno scorso l’indice Fga era 81,46) tiene salda la sua prima posizione. C’è poi il già citato liceo scientifico di Amantea, al terzo posto a livello regionale. Tra gli altri istituti con stesso indirizzo, in provincia spicca anche il Mattei-Garibaldi- Alfano di Castrovillari (73,85). Seguono il liceo di San Giovanni in Fiore (71,93) e i due scientifici di Cosenza città: lo Scorza con un indice 71,47 e l’Enrico Fermi 71,26. E ancora, il Silvio Lopiano di Cetraro (70,88), l’Erodoto di Cassano (70,58) e il liceo di Spezzano Albanese (70,15).

Per quanto riguarda i licei classici, nel Cosentino si trova il migliore della Calabria: è Tommaso Campanella di Belvedere Marittimo con indige Fga 71,99. Considerando poi le scuole entro un raggio di 30 chilometri dalla città capoluogo, ad emergere è il Gioacchino da Fiore di Rende (67,41) e il Bernardino Telesio di Cosenza con indice 60,99. Spiccano poi il liceo classico Erodoto di Thurii di Cassano (69,32) e sempre sulla fascia ionica il Colosimo di Corigliano Rossano (67,05). Sul Tirreno spiccano il Lopiano di Cetraro (60,63) e il liceo di Paola (62,09). Da segnalare anche il classico di San Giovanni in Fiore che conquista punteggio 67,51).