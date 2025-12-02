Video
Le migliori scuole della Calabria secondo Eduscopio: la classifica dei licei provincia per provincia
Le migliori scuole secondarie di secondo grado in Calabria sono tre licei scientifici, due nella provincia di Cosenza e uno a Catanzaro. Parola di Eduscopio, il progetto della Fondazione Agnelli che ogni anno valuta come gli istituti superiori di tutta Italia preparano gli studenti per l’università o per il mondo del lavoro, aiutando così anche gli stessi ragazzi e le famiglie nella scelta della scuola giusta dopo la terza media. In particolare a ogni istituto viene assegnato un punteggio, il cosiddetto indice Fga che mette insieme la media dei voti conseguiti all’università e la percentuale di esami superati dai diplomati di ogni scuola, dando lo stesso peso (50 e 50) a entrambi i parametri utilizzati.
Sul podio calabrese quest’anno ci sono il liceo scientifico Valentini Majorana di Castrolibero (indice Fga 78,84), l’Enrico Fermi di Catanzaro (75,98) e lo scientifico di Amantea (75.44). Per i primi due si tratta di una conferma (l’anno scorso occupavano rispettivamente il primo e il terzo gradino), la scuola di Amantea è invece una new entry.
Di seguito tutti i dati calabresi, prendendo in considerazione licei classici e scientifici. Sul portale Eduscopio è possibile vagliare anche gli altri istituti superiori calabresi, dai tecnici ai professionali fino a scienze umane, linguistici e artistici.
Le migliori scuole in provincia di Cosenza
Il primato come migliore liceo in assoluto in Calabria, secondo la Fondazione Agnelli, se l’aggiudica dunque una scuola del Cosentino: il Valentini Majorana di Castrolibero, che pur avendo perso qualche punto (l’anno scorso l’indice Fga era 81,46) tiene salda la sua prima posizione. C’è poi il già citato liceo scientifico di Amantea, al terzo posto a livello regionale. Tra gli altri istituti con stesso indirizzo, in provincia spicca anche il Mattei-Garibaldi- Alfano di Castrovillari (73,85). Seguono il liceo di San Giovanni in Fiore (71,93) e i due scientifici di Cosenza città: lo Scorza con un indice 71,47 e l’Enrico Fermi 71,26. E ancora, il Silvio Lopiano di Cetraro (70,88), l’Erodoto di Cassano (70,58) e il liceo di Spezzano Albanese (70,15).
Per quanto riguarda i licei classici, nel Cosentino si trova il migliore della Calabria: è Tommaso Campanella di Belvedere Marittimo con indige Fga 71,99. Considerando poi le scuole entro un raggio di 30 chilometri dalla città capoluogo, ad emergere è il Gioacchino da Fiore di Rende (67,41) e il Bernardino Telesio di Cosenza con indice 60,99. Spiccano poi il liceo classico Erodoto di Thurii di Cassano (69,32) e sempre sulla fascia ionica il Colosimo di Corigliano Rossano (67,05). Sul Tirreno spiccano il Lopiano di Cetraro (60,63) e il liceo di Paola (62,09). Da segnalare anche il classico di San Giovanni in Fiore che conquista punteggio 67,51).
Le migliori scuole in provincia di Catanzaro
A Catanzaro come detto spicca soprattutto lo scientifico Enrico Fermi della città capoluogo (indice 75,98 – il secondo più alto in Calabria). Anche l’altra scuola con stesso indirizzo in città, lo scientifico Luigi Siciliani, fa bene con un indice Fga pari a 73,8. Segue il Galileo Galilei di Lamezia Terme, con 73,65. Da segnalare infine l’Ettore Majorana di Girifalco (66,85), il Ferrari di Chiaravalle (64,23), il Rita Levi Montalcini di Sersale (62,03), il Costanzo di Decollatura (59,24).
Per quanto riguarda i licei classici, invece, in provincia è sempre Catanzaro a ospitare il migliore: il Pasquale Galluppi con indice 63,19. A seguire il liceo Campanella Fiorentino di Lamezia – con indice Fga 56,97 – e l’istituto paritario Sant’Antonio da Padova di Soverato (56,65).
Le migliori scuole in provincia di Vibo Valentia
In provincia di Vibo, è il liceo scientifico Rita Levi Montalcini di Filadelfia a svettare, con indice Fga 70,49. Seguono, sempre con riferimento all’indirizzo scientifico, il Giuseppe Berto di Vibo Valentia (67,45 punti), il Ferrari-Machiavelli di Soriano (66,41), l’Einaudi di Serra San Bruno con punteggio 61,05 e infine il Pasquale Galluppi di Tropea (57,61).
Più dietro i licei classici, con il Morelli-Colao che guida la classifica con un indice Fga di 63,42, mentre al secondo e al terzo posto si attestano il Bruno-Vinci di Nicotera (55.83) e il Pasquale Galluppi di Tropea (52.14).
Le migliori scuole in provincia di Crotone
Nel Crotonese la migliore scuola risulta essere il liceo classico Pitagora della città capoluogo, che conquista un indice Fga pari a 65,89. Per lo stesso indirizzo si segnala poi il Diodato Borrelli di Santa Severina con 56,41.
Per quanto riguarda invece gli istituti con indirizzo scientifico svetta il liceo di Strongoli con indice Fga 64,31. Seguono il Filolao di Crotone (65,2) e il Raffaele Lombardi Satriani di Petilia Policastro (58,07).
Le migliori scuole in provincia di Reggio Calabria
La provincia di Reggio Calabria, infine, sempre con riferimento alle scuole entro 30 chilometri dalla città capoluogo, vede primeggiare tra i licei scientifici il Nostro-Repaci di Villa San Giovanni (70,79) seguito dal Leonardo Da Vinci di Reggio con indice Fga 67,14, l’Alessandro Volta (66,99) e poi l’Enrico Fermi di Bagnara (59,71). L’Euclide di Bova Marina raggiunge invece punteggio 57,5.
A guidare la classifica degli istituti a indirizzo classico, invece, il Tommaso Campanella di Reggio – indice Fga 65,14. Segue Melito di Porto Salvo (56,28) e Villa San Giovanni con punteggio 47,07.
Nell'area della Piana di Gioia Tauro emerge poi lo scientifico Guerrisi di Cittanova che con indice 73,07 diventa il migliore liceo in assoluto della provincia. Ci sono poi il Pizi di Palmi (67,98), il Gemelli Careri di Oppido Mamertina (65,3) e il Piria di Rosarno (51,44). Per i licei classici: il paritario di Oppido (67,85), Palmi (64,69) e Cittanova (61,84).
Infine, nella Locride, il miglior liceo risulta lo scientifico Mazzone di Roccella Jonica (68,5), seguito a pochissima distanza dallo scientifico Zaleuco di Locri (68,48). Sempre con lo stesso indirizzo ci sono poi lo Zanotti Bianco di Gioiosa Jonica (58,86) e il La Cava di Bovalino (45,63). Per quanto riguarda il classico, si segnalano il Panetta di Locri (65,06) e Bovalino (44,57).
