Attualità

Quando il Papa in Calabria si fermò per benedire una ragazza ammalata

Il 21 giungo 2014 papa Francesco, nel corso della sua visita pastorale in Calabria, durante il viaggio in auto verso Sibari dove si sarebbe poi tenuta la Santa Messa, attirato da degli striscioni con su scritto «Fermati, qui c’è un angelo che ti aspetta», fece fermare l’autista compiendo un gesto rimasto impresso nella mente di molti. Infatti il pontefice scese dalla vettura per benedire una bambina ammalata, a immortalare la scena un video realizzato da Ivan Vania che ancora oggi emoziona.