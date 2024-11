Nuovo dpcm in vigore da oggi, 16 gennaio, dopo la firma del premier Giuseppe Conte, ed ecco nuove misure e regole per scuola, spostamenti, bar e movida per una nuova stretta anti-covid valida fino al 5 marzo. La Calabria resta in zona arancione. Il dpcm integra le misure contenute nel decreto varato dal Consiglio dei ministri che proroga lo stato d'emergenza fino al 30 aprile, definisce lo stop agli spostamenti tra le regioni anche nella zona gialla, conferma il coprifuoco, fissa regole e limiti per le visite a parenti e amici.

31 gennaio

Ore 15.04 - 31 casi tra Vibo e Catanzaro

Sono 31 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 475 tamponi.

30 gennaio

Ore 18.10 - Un morto per Covid

Muore per Covid ex ospite dell’rsa casa Serena di Cassano. La signora era stata ricoverata a Cosenza.

Ore 16.34 - 35 casi nella Calabria centrale

Sono 35 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 403 tamponi.

Ore 9.25 - A Mormanno scuole chiuse fino al 5 febbraio

Ancora una proroga per la sospensione dell'attività didattica nel comune di Mormanno. Il sindaco ha firmato una nuova ordinanza che rinvia il ritorno a scuola in presenza al 5 febbraio. La decisione assunta da Giuseppe Regina è a scopo precauzionale, per le scuole di ogni ordine e grado.

29 gennaio

Ore 15.30 - 27 nuovi contagi tra Catanzaro e Vibo Valentia

Sono 27 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 523 tamponi, di questi 27 sono risultati positivi.

Ore 14.30 - Studente positivo a Catanzaro, sospesa didattica in presenza

In seguito alla comunicazione di un caso di positività al Covid di uno studente, rilevato tramite tampone molecolare dell'Azienda sanitaria provinciale, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo ha firmato un'ordinanza che sospende, da oggi all'8 febbraio, l'attività didattica in presenza in una classe della scuola secondaria di primo grado del plesso Pascoli - istituto comprensivo Pascoli-Aldisio.

Ore 7.55 - Frenano i contagi nella Locride

Frena l'aumento dei positivi sul territorio. Bovalino ancora sopra quota 100. A Locri ieri il decesso di una 67enne. Sospeso il servizio scuolabus a Gioiosa, mentre per oggi ad Ardore le medie rimarranno chiuse.

28 gennaio

Ore 16.13 - Studente positivo a Rossano

Un'intera classe della scuola media di Rossano è finita in quarantena a causa della positività di uno studente. Attivate le procedure di tracciamento.

Ore 12.30 - Studenti positivi a Vibo

Altri bambini positivi al coronavirus nel Vibonese, dove una classe della scuola primaria De Amicis e 5 dell’Istituto comprensivo De Maria di Vibo Marina hanno sospeso le lezioni. Quattro le aule chiuse alla primaria di Bivona per la positività di altrettanti bambini e una alla secondaria di Vibo Marina dove nelle scorse ore è risultato positivo al Covid un bambino della scuola media. In totale sale a 8 il numero di studenti positivi al Covid nel plesso di Vibo Marina.

27 gennaio

Ore 21.40 - 4 casi ad Arena

Altri quattro casi nella zona rossa Piani di Arena. Salgono a 30 le persone affette da coronavirus sul territorio comunale. I guariti diventano 10.

Ore 15.30 - A Lamezia zero contagi nelle ultime 24 ore

Nessun contagio oggi a Lamezia Terme. Un dato importante che strappa la speranza che il peggio sia passato. Una la guarigione comunicata e della quale dà notizia il bollettino comunale.

Ore 14.32 - Dipendente comunale postivo a Nocera Terinese

Ne dà notizia la stessa amministrazione guidata dal sindaco Antonio Albi specificando che a breve sarà emanata un’ordinanza sindacale con la quale verranno chiusi gli uffici per potere procedere alla sanificazione.

Ore 14.09 - 70 nuovi casi a Catanzaro e Vibo Valentia

La provincia di Vibo Valentia è quella in cui si registra la maggior diffusione del virus, 43 i casi accertati; 27 nella provincia di Catanzaro. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio ha eseguito i test su 870 tamponi molecolari.

Ore 12.58 Quasi 100 casi attivi a Isola Capo Rizzuto

Sfiora nuovamente quota 100 il numero dei casi attivi nella cittadina, dove da lunedì si rientra in classe dopo la didattica flessibile sperimentata nelle due ultime settimane. Guarito dal Covid l’assessore Friio.

Ore 8.04 - Positivo autista bus, 18 bimbi in quarantena

Un autista dello scuolabus è risultato positivo al coronavirus, diversi bambini sono stati posti in quarantena e le scuole sono state chiuse al fine di sanificare i locali. È successo a Cinquefrondi, nel Reggino.

26 gennaio

Ore 17.46 - 232 positivi e 5 morti nel bollettino

Nelle ultime 24 ore i casi confermati nelle 5 provincie sono così suddivisi: Cosenza 93, Catanzaro 42, Crotone 19, Vibo Valentia 6, Reggio Calabria 72.

Ore 14.52 - 50 nuovi contagi nella Calabria centrale

Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'ospedale Pugliese Ciaccio ha eseguito i test su 570 tamponi. La provincia di Catanzaro è quella in cui si registra la maggior diffusione del virus, 35 i casi accertati; 9 nella provincia di Crotone e, invece, 6 nella provincia di Vibo Valentia.

Ore 14.20 - I n arrivo Castrovillari 700 dosi di Moderna

Arriveranno nel corso di questa settimana 700 dosi di vaccino anti Covid-19 dell'azienda farmaceutica Moderna, al presidio ospedaliero di Castrovillari, gestito dall'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.

Ore 14.03 - Calabria sempre ultima per vaccini somministrati

La percentuale di inoculazioni effettuate è pari al 51,5. Sono 25.029 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ad oggi in Calabria sulle 48.640 attualmente disponibili, secondo il dato dell'Agenzia italiana del Farmaco.

Ore 13.00 - 4 morti all'ospedale di Cosenza

Cresce in maniera drammatica il numero delle vittime con Covid in provincia di Cosenza. Nelle ultime ore si registrano 4 decessi che portano il totale dei morti con coronavirus a quota 246 dall'inizio della pandemia.

25 gennaio

Ore 20.59 - 53 nuovi casi a Corigliano-Rossano

I dati tornano a lievitare ed oggi la macchina dei tamponi ha battuto ben 53 nuovi casi. Nella settimana intercorrente tra il 18/25 gennaio 2021 si sono registrati 250 casi. A Cassano la situazione non migliora: 60 nuovi casi.

Ore 18.53 - Positivi a Mormanno: scuole chiuse

Quattro alunni dell'istituto comprensivo sono risultati positivi al tampone antigenico. Il sindaco ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 29 gennaio, con la sola eccezione della scuola dell'infanzia.

Ore 16.45 - 207 positivi e 6 morti nel bollettino regionale

I test eseguiti nelle ultime 24 ore sono 1.576. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 102, Catanzaro 1, Crotone 6, Vibo Valentia 15, Reggio Calabria 83. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 475.339 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 499.702

Ore 15.05 - 16 casi tra Vibo e Catanzaro

Sono 16 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore.

La provincia di Vibo Valentia è quella in cui si registra la maggior diffusione del virus, 15 i casi accertati; 1 nella provincia di Catanzaro e, invece, 0 nella provincia di Crotone.

Ore 9.50 - 17 casi a Corigliano Rossano

Curva epidemica in flessione dopo l’esplosione di contagi delle ultime settimane: ieri la città di Corigliano-Rossano ha contato 17 positivi.

24 gennaio

Ore 16.19 - 211 positivi e 5 morti nel bollettino regionale

Effettuati in totale 2.014 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore. I casi confermati oggi nelle 5 provincie sono così suddivisi: Cosenza 39, Catanzaro 33, Crotone 9, Vibo Valentia 4, Reggio Calabria 126

Ore 15.13 - 39 contagi nella Calabria centrale

I dati riugardanti le provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Eseguiti 372 tamponi dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio.

Ore 12.10 - Un morto a Frascineto

Aveva settant'anni ed era ricoverato presso l'ospedale Annunziata di Cosenza l'uomo deceduto oggi a causa del Covid. Per Frascineto è la seconda vittima dall'inizio della pandemia.

23 gennaio

Ore 21.05 - Salgono a 46 i casi a Serra Stretta

È di 46 positivi, tra tamponi molecolari e antigenici, l’attuale conta dei cittadini di Serrastretta che avrebbero contratto il Covid. Ne dà notizia il sindaco Felice Molinaro facendo riferimento nello specifico alle zone di di Angoli, Migliuso e Cancello.

Ore 18.36 - Scopia focolaio nella Rsa di Cassano allo Jonio

Ventitrè ospiti su 33 di Casa Serena, l'istituto per anziani di Cassano allo Jonio, sono risultati positivi questa mattina al tampone rapido. La notizia è stata confermata dal presidente del CdA dell'istituto per anziani cassanese Antonio Golia

Ore 15.30 - 66 nuovi casi tra Catanzaro, Vibo e Crotone

Sono 66 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 574 tamponi, di questi 66 sono risultati positivi.

Ore 13.36 - Morto medico a Reggio

Un medico di famiglia di 69 anni, di Reggio Calabria, colpito dal Covid19, è deceduto dopo una lunga lotta contro il virus e 15 giorni di ricovero in ospedale.

Ore 10.23 - Muore anziano a Castrovillari

L'83enne si è spento nella sua abitazione. Aveva contratto il virus a dicembre e nei giorni scorsi era deceduta anche la sorella a causa del Covid. Intanto nel comune salgono a 145 i casi attivi.

Ore 9.41 - Casi in aumento nella Sibaritide

Preoccupano Corigliano-Rossano e Cassano. Nella città delle terme il sindaco Gianni Papasso annuncia provvedimenti più restrittivi. Numerosi nuovi contagi anche a Santa Sofia d'Epiro.

Ore 9.14 - Un morto a Castrovillari

È la sesta vittima in città dall'inizio della pandemia. Si tratta di un settantenne che da venti giorni lottava contro il virus in un letto dell'ospedale Annunziata di Cosenza.

Ore 7.56 - 18 casi in una rsa di Montauro

Contagiati 11 pazienti su 13, 4 infermieri e 3 oss della casa protetta "Villa Mariolina" di Montauro. Lo ha reso noto il sindaco Giancarlo Cerullo, che ora ha avviato uno screening gratuito nel comune.

22 gennaio

Ore 15.20 - 99 casi nella Calabria centrale

Sono 65 nuovi contagi a Catanzaro, 1 a Crotone e 33 a Vibo. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 610 tamponi

Ore 8.42 - Un morto nella Rsa di Monterosso

Affetto anche da altre patologie, un 91enne positivo al Covid è spirato nella giornata di ieri. In tutto il comune si contano circa 70 casi. Nella zona rossa di Piani di Arena 16 positivi su 300 abitanti

21 gennaio

Ore 16.13 - 47 casi nella Calabria centrale

Sono 47 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 626 tamponi.

Ore 13.36 - Sei decessi a Cosenza

Drammatica impennata dei decessi di persone con coronavirus in provincia di Cosenza. Sei persone hanno perso la vita negli ultimi due giorni. Tra loro anche don Pietro Giorno, per lungo tempo parroco della Chiesa di San Giuseppe, nel popolare quartiere di Serra Spiga.

Ore 9.20 - Un decesso a Pizzo

Nella giornata di ieri si è registrato il 35esimo morto per covid nel Vibonese. Si tratta di un uomo di 68 anni, di Pizzo, che da qualche giorno si trovava ricoverato in ospedale a Catanzaro visto l’aggravarsi delle sue condizioni.

20 gennaio

Ore 19.20 - Casi ad Arena

Nel borgo di Piani, frazione del comune di Arena, nel vibonese, nelle ultime ore si è registrata una impennata di contagi. Su una popolazione di circa 300 persone si registrano 8 positivi da tampone molecolare, 7 da test antigenico e 2 pazienti Covid ospedalizzati.

Ore 15.15 - 73 nuovi casi nella Calabria centrale

Sono 73 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 803 tamponi.

Ore 12.28 - Contagi ad Ardore dopo festa

Diversi casi positivi si sono registrati ad Ardore dopo una festa privata. L'amarezza e l'imbarazzo del sindaco Giuseppe Campisi: «Chi ha sbagliato riconosca l’errore e si ponga nelle condizioni di non ripeterlo».

19 gennaio

Ore 18.24 - 24 casi a Lamezia

In città al momento si contano 304 contagi ma persistono difficoltà nel tracciamento. Ripresi i ricoveri nel reparto Covid del Giovanni Paolo II.

Ore 13.20 - Contagi nel carcere di Vibo

Anche il carcere di Vibo Valentia non rimane immune dal contagio da Covid-19. In base a quanto è stato comunicato alle autorità sanitarie, vi sarebbero una decina di soggetti positivi tra detenuti e personale della polizia penitenziaria.

Ore 12.10 - Contagi in rsa a Feroleto

Ancora un focolaio da coronavirus in una rsa. Si tratta di una residenza di Feroleto Antico, nel Lametino. Qui sono risultati positivi otto tra operatori e pazienti.

Ore 9.30 - Un decesso nel Vibonese

Piange la sua quarta vittima dovuta al Covid la frazione Piscopio di Vibo Valentia, zona rossa fino al 23 gennaio prossimo. Si tratta di un 84enne che si trovava ricoverato a Catanzaro.

18 gennaio

Ore 16.27 - Isolata una classe di Castrovillari

Cala il numero dei positivi, oggi solo 3 su 99 taponi antigenici effettuati, rispetto all'ultima rilevazione di sabato ma resta alta l'attenzione sul Covid 19 nella città di Castrovillari. Uno dei contagi di oggi ha prodotto l'isolamento a scopo fiduciario di una intera classe della Ss Medici della città del Pollino e di una insegnante.

Ore 15.40 - 41 contagi nella Calabria centrale

Sono 41 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. La provincia di Catanzaro è quella in cui si registra la maggior diffusione del virus, 15 i casi accertati; 14 nella provincia di Crotone e, invece, 12 nella provincia di Vibo Valentia.

Ore 14.08 - Prorogata zona rossa a Frascineto

Il sindaco del comune in provincia di Cosenza Angelo Catapano ha emanato l'ordinaza in cui prolunga di un'altra settimana il lockdown totale.

Ore 11.20 - Scuole chiuse a Locri

Stamane intanto il vicesindaco di Locri Giuseppe Fontana ha firmato una nuova ordinanza che, oltre a confermare la chiusura delle scuole fino al 23 gennaio, ordina la chiusura del parco giochi nei pressi di piazza dei Martiri e sul lungomare, nonchè la chiusura di tutti i centri di aggregazione presenti in città.

17 gennaio

Ore 15.34 - Focolaio in Rsa e proroga Dad a Corigliano-Rossano

Sono 134 i nuovi casi di Covid negli ultimi 5 giorni, il sindaco Flavio Stasi dopo un incontro con i vertici del dipartimento di igiene e prevenzione ha prolungato di una settimana la chiusura delle scuole.

Ore 10.50 - Tutti negativi i test rapidi ai docenti di Roccabernarda

Gli studenti di Roccabernarda torneranno a scuola da lunedì 18 gennaio. Per garantire un rientro in classe in sicurezza, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Bilotta aveva programmato uno screening anti-Covid gratuito su tutto il personale scolastico. I test antigenici rapidi eseguiti su docenti e personale Ata, a carico del Comune e processati da un laboratorio privato di Petilia Policastro, hanno dato tutti esito negativo.

Ore 10.25 - Un solo positivo su 330 tamponi nella scuola di Reggio Calabria

Prima giornata di test anti-Covid nelle scuole di Reggio Calabria. Su 231 alunni tamponati pari al 75%, 54 docenti pari al 80% e 18 personale ATA pari al 60%, su un totale di 303 tamponi 302 sono risultati negativi al test rapido e solo un docente debolmente positivo

16 gennaio

Ore 16.47 - 8 nuovi contagi a Castrovillari

Ancora nuovi casi di Covid 19 a Castrovillari. Ben 8 accertati con i tamponi antigenici effettutati nella postazione drive-in comunale rispetto al totale di 67 test eseguiti su altrettante persone.

Ore 15.29 - 53 contagi nell'area centrale della Calabria

Sono 53 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 626 tamponi.

Ore 14.07 - Morto medico 118 Trebisacce

Si è spento nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Catanzaro, nel quale si trovava dopo il trasferimento d'urgenza dall'Annunziata di Cosenza. Aveva 63 anni.

Ore 8.47 - Un decesso per Covid a Terranova

Aveva 82 anni ed era stato ricoverato a Cosenza dopo l'aggravarsi del suo quadro clinico, l'uomo deceduto a causa del Covid. La prima vittima che registra il comune di Terranova da Sibari dopo il focolaio che ha interessato al comunità.

Ore 8.00 - Casignana e San Luca zona rossa

I Comuni di Casignana e San Luca da oggi 16 gennaio saranno "zona rossa". Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Calabria facente funzione Nino Spirlì.

15 gennaio

Ore 22.36 - Contagi in crescita nel Crotonese

Si alza l’attenzione su Isola di Capo Rizzuto: nelle ultime 24 ore i casi positivi al Covid-19, come riporta l’ultimo bollettino dell’Azienda Sanitaria di Crotone, sono lievitati a 86, ben 21 in più rispetto alla giornata precedente.

Ore 22.17 - Nuovi contagi a Guardavalle

Continuano ad aumentare i casi di positività al coronavirus in provincia di Catanzaro. In particolare sono 76 quelli accertati nel comune di Guardavalle di cui 37 sono risultati positivi con il test molecolare e 39 con il test rapido.

Ore 21.53 - Tamponi positivi in casa del Volley Soverato

Tamponi positivi in casa biancorossa. La società Volley Soverato comunica che, all’esito dei tamponi molecolari effettuati mercoledì 13 gennaio dall’Asp territoriale, sono state confermate gran parte delle positività al Covid-19.

Ore 19.00 - Casi in aumento a Bovalino

Continuano a salire in maniera importante i casi di Coronavirus a Bovalino. Secondo l’ultimo aggiornamento i nuovi positivi sono 34, i quali portano il dato sugli attualmente contagiati a quota 110. Da registrare anche un nuovo decesso e 23 guariti.

Ore 15.27 - 98 casi nell'area centrale della Calabria

Sono 98 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 648 tamponi.

Ore 15.08 - Chiusa Ortopedia al Pugliese

A Catanzaro si è resa necessaria la temporanea chiusura del reparto di Ortopedia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio a seguito di alcuni casi di contagio tra sanitari e degenti.

Ore 14.15 - Partito lo screening per studenti e docenti a Mormanno

L’istituto omnicomprensivo di Mormanno, presieduto dalla dirigente Patrizia Barbarello, si prepara al ritorno di alunni e docenti con uno screening generale che sta interessando tutto il mondo della scuola.

Ore 14.00 - 10 studenti positivi a Crotone

Sono 10 i ragazzi positivi al Covid nella fascia d’età 3-18 anni a Crotone. A fornire il dato è il sindaco della città, Vincenzo Voce, impegnato in questi giorni nella visita delle scuole cittadine. Alla ripresa delle lezioni in presenza, comunica sempre il primo cittadino, i casi erano 14.

