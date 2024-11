La Calabria da lunedì 10 maggio passa in zona gialla. È quanto deciso dal ministro Speranza a seguito dei dati pubblicati dall'Istituto superiore di sanità nel consueto monitoraggio settimanale.

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria.

16 giugno

Ore 7.47 - Cinque comuni del Lametino da 15 giorni senza dosi di vaccino

Cinque sindaci dell'area di Lamezia Terme hanno scritto alla protezione civile e all'Asp di Catanzaro per denunciare il mancato arrivo di vaccini da 15 giorni nel loro comuni.

15 giugno

Ore 12.47 - Stop AstraZeneca, l'immunologo Abrignani: «La cosa più pericolosa è saltare la seconda dose»

L'allarme dell'esperto, componente del Cts: fermandosi alla prima somministrazione la protezione contro le varianti sarebbe più che dimezzata e nel caso di quella indiana scenderebbe al 20%

14 giugno

Ore 11.28 - 7mila somministrazioni in un giorno

Frena la campagna vaccinale in Calabria. Intanto, è in corso da stamattina una nuova distribuzionedi vaccini Moderna su tutto il territorio regionale.

13 giugno

Ore 21.15 - Speranza: «Da mix di vaccini risposta migliore»

Il ministro della Salute dopo lo stop ai richiami di Astrazeneca per gli under 60: «La vaccinazione eterologa è già utilizzata da paesi importanti come la Germania, risultati incoraggianti».

Ore 18.25 - «AstraZeneca va vietato per tutti, basta azzardi»

Parlano i sindacati dei medici, il segretario nazionale della Fismu e quello provinciale (Catanzaro) della Fimmg. Vengono sottolineate anche le responsabilità legali dei camici bianchi: «Siamo noi che inoculiamo».

12 giugno

Ore 14.30 - 18mila dosi di vaccino in 24 ore: Calabria penultima in Italia

Nelle ultime 24 ore sono state oltre 18mila le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate in Calabria: il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale la Calabria resta in penultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate.

Ore 11.15 - Circolare del ministero

Arriva la circolare del ministero della Salute, con allegato il parere del Cts, che cambia la campagna vaccinale contro il Covid in Italia. Nell’atto di stabilisce che il vaccino Vaxzevria deve essere somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni. Stessa cosa per J&J.

Ore 9.40 - Nuovi contagi a Pannaconi, il sindaco blinda la frazione

Il sindaco di Cessaniti blinda Pannaconi a seguito dei casi covid registrati nella frazione. Nelle ultime ore, in particolare, era emersa la positività al virus di altri 4 bambini. Con ordinanza predisposta la chiusura di locali, cimiteri, negozi. Sospese tutte le funzioni religiose.

11 giugno

Ore 12.54 - Blocco vaccini AstraZeneca a under 60

Blocco momentaneo delle somministrazioni di AstraZeneca per under 60 a Reggio Calabria. A prendere la decisione in modo autonomo, in attesa di indicazioni regionali e nazionali, è stato il dirigente del dipartimento di prevenzione dell’Asp reggina Sandro Giuffrida. Si attendono le decisioni del Ministero.

10 giugno

Ore 19.30 - Crotone, domani apre l'hub vaccinale all'aeroporto

Dopo l’allestimento dei giorni scorsi e l’ultimo sopralluogo avvenuto questa mattina, tutto è pronto all’aeroporto Pitagora di Crotone per l’inaugurazione dell’hub vaccinale che si svolgerà domani alle ore 11.

Ore 15.49 - In arrivo 10mila dosi di Vaccino

È previsto per domani mattina, venerdì 11 giugno, l’arrivo di 10mila dosi di vaccino anti-Covid in Calabria. Sono così suddivise: 3.200 di Moderna, 3.200 di Janssen e 3.600 di AstraZeneca.

9 giugno

Ore 14.10 - Chiude un reparto Covid all'ospedale di Vibo, la felicità delle infermiere

Calano i ricoveri e allo Jazzolino non c'è più bisogno dei posti letto di Pediatria che erano stati riconvertiti per accogliere i pazienti contagiati. Subito si scatena la festa del personale. La felicità delle infermiere in un video social.

Ore 18.30 - Vaccini, la Calabria apre alle somministrazioni anche i turisti

La Calabria apre alla vaccinazione per i turisti. Sul portale dedicato al Covid 19, la Protezione civile regionale, infatti, annuncia che è attiva la preadesione sul sito delle prenotazioni www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it per la vaccinazione dei cittadini non residenti in Calabria.

Ore 17.20 -AstraZeneca, nessun passo indietro della Regione Calabria

Nessun passo indietro sulla tabella di marcia. La Regione conferma l'uso dei vaccini a vettore virale, segnatamente AstraZeneca e Johnson & Johnson, anche per quelle categorie espressamente sconsigliate da Aifa

8 giugno

Ore 16.58 - Nel Lametino sono 500 dosi di vaccino a settimana

Solo 500 vaccini a settimana per il Lametino a fronte dei 1400 al giorno destinati a Catanzaro, mentre la due giorni per vaccinare i maturandi e gli insegnanti ha fatto registrare un'affluenza molto bassa.

Ore 16.12 - Flop del Vax day per studenti terza media nel Cosentino

Possono presentarsi nei centri vaccinali accompagnati dai genitori e senza l'obbligo di prenotarsi sulla piattaforma. Ma nel cosentino, di alunni in procinto di sostenere l'esame di terza media, nei primi due giorni della campagna promossa dalla Protezione Civile, se ne sono visti davvero pochi.

Ore 15.52 - Nuovo hub vaccinale a Lamezia

Procedono a ritmo spedito le procedure per trasformare l’ex Palazzo della Cultura via De Filippis in un hub vaccinale. La struttura completata e mai realizzata con soldi destinati all’accoglienza e all’integrazione di stranieri a giorni verrà convertita.

7 giugno

Ore 15.00 - Aumentano i contagi nella Locride

Continuano a salire i casi di Covid a Caulonia e a Gioiosa Jonica. Rispetto all’ultimo bollettino si registra un incremento nei due popolosi centri della Locride.

Ore 6.47 - Prolungato open day

Prolungato l'open day per i maturandi e i docenti in commissione d'esame. Lo riferisce una nota stampa della Prociv.

6 giugno

Ore 12.30 - Vax day maturandi, flop primo giorno a Lamezia

Il Vax day dedicato ai maturandi e ai professori a Lamezia Terme si sta rivelando un fiasco. Alle undici e trenta di questa mattina erano 80 i vaccini inoculati nel Giovanni Paolo II, ieri in tutta la giornata ne sono stati somministrati 200

Ore 11.30 - Somministrate 20mila dosi di vaccino nelle ultime 24 ore

Sono state oltre 20mila le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate nelle ultime 24 ore in Calabria.

5 giugno

Ore 17.16 - Cessaniti, 4 studenti positivi al Covid: il sindaco Mazzeo chiude le scuole

L’ordinanza del primo cittadino a seguito degli ultimi 9 contagi registrati nella frazione Pannaconi: «Studenti in dad fino a fine anno scolastico»

Ore 10.40 - Vaccini Covid Calabria, weekend dedicato a maturandi

Oggi e domani studenti e insegnanti potranno presentarsi nei vari punti vaccini della regione senza bisogno di prenotazione ma solo muniti di un modello di autocertificazione. Ecco tutte le informazioni utili

4 giugno

Ore 11.30 - 31 casi positivi a Locri

Dopo settimane senza contagi sarebbero 31 i cittadini attualmente positivi al Coronavirus. Tra questi anche una persona per la quale si è reso necessario il ricovero al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Ore 8.15 - Ancora positivi sei calciatori del Locri

Slitta al 9 giugno l’esordio del Locri (e dello Scalea) nei play off. I sei calciatori amaranto positivi al covid non si sono ancora negativizzati e allora la società da regolamento ha chiesto ed ottenuto di poter rinviare la propria partita.

Ore 8.00 - Vaccini ai maturandi

Il 5 e il 6 giugno i maturandi e i docenti potranno presentarsi nei vari punti vaccinali senza bisogno di prenotazione ma solo muniti di un modello di autocertificazione che attesti la proprio condizione - firmata dai genitori in caso di minore - e la copia di un documento di identità allegato. Da lunedì 7 giugno, invece, sarà il turno dei ragazzi della terza media, anche essi impegnati nelle prove di esame.

3 giugno

Ore 19.15 - Crotone, un centro vaccinale all'aeroporto

L’aeroporto di Crotone si prepara ad ospitare un hub vaccinale anti Covid. I lavori di allestimento al primo piano della struttura, a cura del Dipartimento regionale di Protezione Civile, sono quasi terminati e la prossima settimana, tra il 9 e l’11 giugno, dovrebbe svolgersi l’inaugurazione

Ore 11.37 - P er Gimbe calano ricoveri e positivi

Dati ancora positivi in Calabria. Nella settimana 26 maggio all'1 giugno secondo quanto riporta il monitoraggio si evidenzia una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi per 100 mila abitanti e risultano in diminuzione i nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

2 giugno

Ore 10.54 - Allestite tende Prociv all'aeroporto di Lamezia

Una decine di tende della Protezione Civile sono state allestite all’esterno dell’aeroporto di Lamezia Terme dove, nell’ambito di un accordo con la Regione Calabria, verranno effettuati tamponi ai viaggiatori. Ma si sta accarezzando l’ipotesi che possa realizzarsi anche un centro vaccinale per incrementare i numeri delle vaccinazioni e far salire il livello di sicurezza in vista della mole di visitatori attesi.

1 giugno

10.37 - A Verbicaro 40 casi e 2 decessi in un mese

«L'Asp ha comunicato altri 9 positivi. Totali positivi dal 30 aprile ad oggi, 40». Lo ha scritto il sindaco della comunità di circa 2800 anime, Francesco Silvestri,nel cuore del parco del Pollino.

30 maggio

Ore 19.40 - Reggio, vaccinata la 92enne dopo il nostro articolo

Speravamo che sarebbe successo. Ed infatti è avvenuto puntualmente: dopo la nostra denuncia sul caso della signora Vincenzina, 92enne paralizzata ed invalida e con altre importanti patologie, rimasta senza vaccino nonostante la richiesta evasa da settimane da parte dei suoi familiari, questo pomeriggio è giunta da tanto attesa telefonata dal centro vaccinale di Taurianova.

Ore 18.40 - Crotone, iniziata vaccinazione dipendenti al Morelli Hospital

Sono partite ieri le vaccinazioni anti-Covid nella clinica Marrelli Hospital di Crotone, primo gruppo pitagorico che diventa hub vaccinale per i propri dipendenti.

29 maggio

Ore 12.57 - Arrivo dosi in Calabria

È previsto per domani mattina, domenica 30 maggio, l’arrivo di altri vaccini “Moderna” (7.100 dosi) e “Jenssen” (Johnson) (15.150 dosi) destinati a tutta la Calabria. Le dosi giungeranno a Cosenza per poi essere smistate tra Lamezia Terme, Vibo Valentia, Melito Porto Salvo e Crotone.

Ore 11.17- Scuole chiuse a Cerchiara

Sospese le lezioni in presenza, da oggi fino a nuova disposizione, per tutti gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola elementare del plesso scolastico della Piana a Cerchiara di Calabria. Il provvedimento dopo la positività di un alunno.

28 maggio

Ore 16.16 - A C o rigliano Rossano, l'hub vaccinale torna a pieno ritmo

L'hub è tra i centri in Calabria più produttivi, il primo nella provincia di Cosenza con circa 800 vaccini al giorno, con punte massime che arrivano a fino 1300». La postazione jonica si caratterizza per l’inocoluzione di AstraZeneca e, da qualche giorno, ha in dotazione ben quattro tipologie di vaccino (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e johnson & johnson).

27 maggio

Ore 12.10 - Migliorano tutti i dati: calano contagi e ricoveri

Migliorano i dati relativi alla diffusione del Covid in Calabria. Nella settimana 19-25 maggio, secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 460 con un calo, rispetto alla settimana precedente, del 16,4%. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva.

26 maggio

Ore 18.43 - A Lamezia la Caritas vaccina gli “invisibili”

Da chi ha la tessera sanitaria o i documenti scaduti a chi non riesce per difficoltà logistiche a prenotare sulla piattaforma regionale, fino a coloro, prossimamente, che sono invisibili per lo Stato.

Ore 16.06 - A Cosenza mancano i vaccini

Questa mattina i disagi non sono mancati, a macchia di leopardo, in tutto il territorio provinciale. Il direttore sanitario dell'Asp di Cosenza Martino Rizzo il quale aveva preannunciato un rifornimento di dosi Pfizer più scarso di quello delle ultime settimane.

25 maggio

Ore 22.45 - A Cosenza vaccinata metà popolazione maggiorenne

Taglia un traguardo importante la provincia di Cosenza sul fronte delle vaccinazioni: almeno una dose è stata somministrata alla metà della popolazione di età superiore ai 18 anni.

Ore 14.50 - Scuole media chiuse a Zungri

A Zungri scuole medie chiuse fino al 31 maggio. È quanto riporta una ordinanza del sindaco Francesco Galati emanata nelle scorse ore. La decisione, riferisce lo stesso primo cittadino, si è resa necessaria dopo la positività al coronavirus di un fratello di un alunno della terza media. Il giovane positivo frequenta le scuole di Vibo Valentia ma svolgeva didattica a distanza. Mentre il fratello ha avuto contatti, durante le lezioni, con i compagni di classe.

Ore 9.50 - In Calabria fatti 930mila vaccini

Complessivamente, in Calabria sono stati finora somministrati 929.717 vaccini (ieri erano 912.292) su 1.002.850 consegnati. Sono state oltre 17mila le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate nelle ultime 24 ore. Nell’ultima rilevazione, aggiornata a questa mattina, la Calabria si attesta al 92,7% nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate.

24 maggio

Ore 11.50 - A Reggio medici di base lasciano campagna vaccinale

I medici di base di Reggio Calabria hanno formalizzato scrivendo al Prefetto di volersi ritirare dalla campagna vaccinale. Una decisione drastica nata da una condizione che i medici di famiglia non riescono più a gestire.

Ore 7.40 - Covid, muore 75enne a Corigliano Rossano

Ieri un nuovo decesso a Rossano. Si tratta di un uomo di 75 anni a cui solo dopo aver perso la vita è stato fatto il tampone, successivamente risultato positivo. La vittima, al momento del decesso, era in casa.

23 maggio

Ore 10.50 - Vaccini, in Calabria superate 900mila dosi somministrate

In Calabria nella giornata di ieri sono state somministrate 22.122 dosi di vaccino anti Covid, secondo quanto comunica la Protezione civile regionale. Una cifra che porta il totale a oltre 900mila inoculazioni effettuate dall'inizio della campagna vaccinale.

22 maggio

Ore 16.45 - A Lamezia grazie alla Caritas vaccini ai senza tetto

Un servizio di prenotazione per i vaccini è stato avviato presso lo sportello Centro interculturale insieme della Caritas della Diocesi di Lamezia Terme. Il servizio sarà disponibile ogni mercoledì dalle 10 alle 12 ed è rivolto: ai senza fissa dimora; a chi non ha il medico di base; a chi è senza residenza; a chi è sprovvisto di tessera sanitaria.

Ore 11.20 - A Cosenza vaccinazioni in tilt

Sabato mattina infernale a Cosenza, per quanti si sono messi in macchina per raggiungere l’ospedale da campo di Vaglio Lise, dove sono in corso le somministrazioni di Pfeizer. Sulla strada si sono create code lunghe alcuni chilometri, che hanno costretto i cittadini a un'attesa estenuante. Un errore del sistema, secondo quanto chiarisce l’Esercito, che avrebbe prenotato centinaia di persone tutte alla stessa ora.

21 maggio

Ore 19.00 - A Lamezia polifunzionale diventa centro vaccini

Il Centro Polifunzionale, conosciuto anche come Palazzo della Cultura, completamente terminato ed arredato all’interno e mai utilizzato, diventerà a breve un punto vaccinale.

Ore 16.10 - Vax weekend in Calabria: 20mila over 80 senza vaccino

Completare la fascia degli over 80 calabresi dalla quale mancano circa 20mila persone da vaccinare: è l'obiettivo dell'Open Vax Weekend promosso da Regione Calabria, Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Difesa, Aziende Sanitarie e Croce rossa.

Ore 14.50 - Cinquefrondi, aperto centro vaccinale

È stata siglata una convenzione tra l'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ed il Comune di Cinquefrondi, sottoscritta dal commissario straordinario, Gianluca Scaffidi, ed il sindaco, Michele Conia, per l'attivazione di un centro vaccinale a Cinquefrondi.

Ore 13.15 - Reggio, Hitachi prima azienda in italia a vaccinarsi

Hitachi Rail Reggio Calabria prima azienda in Italia a vaccinarsi. La campagna avviata questa mattina alla presenza del presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì e del commissario regionale della Sanità, Guido Longo

Ore 10.45 - Covid, ricoveri e positivi in discesa

Scende ancora l'Rt nazionale che arriva a 0.78 rispetto allo 0.86 della scorsa settimana. Il valore Rt è sotto il valore 1 anche nel limite superiore. In discesa anche l'incidenza (è il dato rispetto a ieri) il cui valore è a 66 casi su 100mila abitanti rispetto ai 96 della scorsa settimana.

Cosa prevede la zona gialla

COPRIFUOCO - In tutte le regioni, a prescindere dal colore, è in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5.

SPOSTAMENTI - Gli spostamenti, nel rispetto del coprifuoco, sono liberi. Non serve autocertificazione nemmeno per passare da una regione gialla all'altra. Cambiano le regole per le visite private fino al 15 giugno nelle regioni gialle. Potranno raggiungere un'altra abitazione privata quattro persone, che potranno portare con sé figli minori, di età anche superiore ai 14 anni. Questi spostamenti possono avvenire anche tra regioni gialle differenti e non importa se il viaggio comporti l'attraversamento di una regione arancione o rossa.

BAR E RISTORANTI - In zona gialla nuovi criteri di riapertura per bar e ristoranti che potranno ospitare clienti a pranzo e a cena purché all'aperto. Si potrà stare soltanto seduti al tavolo, massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi. La distanza è fissata a un metro. Dal primo giugno, soltanto in zona gialla, i ristoranti potranno restare aperti anche al chiuso dalle 5 alle 18. Si potrà stare soltanto seduti al tavolo, massimo quattro persone, a meno che non si tratti di conviventi. La circolare del ministero ai prefetti ha chiarito alcune regole per i bar. È consentito il servizio ai tavoli all'aperto e anche al banco solo "in presenza di strutture che consentano la consumazione all'aperto". Altrimenti, solo servizio ai tavoli e asporto, ammesso fino alle 18. All'interno dei bar bisogna rimanere il tempo strettamento necessario.

SCUOLA - Si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita dal 70% al 100%. Per quanto riguarda l'università, dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività si svolgono prioritariamente in presenza.

SPORT, PALESTRE E PISCINE - Restano chiuse palestre e piscine. Consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

CINEMA, TEATRI, CONCERTI - Riaprono al pubblico in zona gialla cinema, teatri, sale concerto, live club. È necessario che ci siano posti a sedere preassegnati e una distanza di un metro l’uno dall’altro. La capienza massima consentita è del 50% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto, rende noto Palazzo Chigi. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida.